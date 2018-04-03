A- | A | A+ 12pt №13, 3 апреля 2018 года. О главном начистоту

Уходить лучше на своих двоих, чем вперёд ногами! Надежда Чычан-ооловна, осанистая женщина, тяжёлая и плотная, лет... Так уж и быть – промолчу про возраст чисто из женской солидарности. Но вот про всё остальное насчёт неё молчать не буду. Здесь недавно слух прошелестел, что основательница ТСПЧ (Тувинский Суд Племянников Чычан-ооловны) вроде как бы в отставку собралась. Если её и вправду отправят на пенсию огород поливать, то вот честное слово – я на радостях выпью рюмку чая за упокой её души. Э-ээ...эээ..., вот не торопитесь обвинять меня в чёрствости и злопамятстве, не надо, не надо огульно. Во-первых, племянников и других родственников с её близкими знакомыми в тувинских судах – пруд пруди. Во-вторых, от того, что её не будет в списках действующих судей, понятное дело, в Туве ничего не изменится. В-третьих, сама по себе Чычан-ооловна – женщина спокойная и, даже где-то как-то флегматичная, никому «насрать» не сказала, пальцем не пошевелила, ни за кого не заступилась, но никого и не обидела, потому что давно не занималась судебной практикой и, как я подозреваю, наверное, даже забыла буквы в алфавите. Вот и скажите, на милость, зачем такой Председатель Верховного суда нам нужен? Ну, наелась-напилась, родню пристроила – пора и честь знать, так ведь? Что, теперь дожидаться, когда ногами вперёд что ли? Правда, на пенсии Чычан-ооловне скучновато придётся, но это на первых порах, а потом, глядишь, вдруг да и понравится в огороде укропчик пощипывать, огурчики с пупырышечками поливать... Да и, с другой стороны, ещё ровно три года назад, 20 марта в 2015-м году Путин подписал Указ о расширении перечня лиц, имеющих право на бесплатное получение лекарств и медицинских изделий судьям и тем, кто работает в аппаратах Конституционного и Верховного судов и членам их семей. Это, дорогие мои читатели, это вы теперь за вызов скорой помощи будете платить и таблетки с микстурами покупать на свои последние копейки, а племянники из Тувинского СПЧ со всеми своими отпрысками бесплатно летать туда-сюда на знаменитые курорты и в лучшие санатории каждый год для поправки здоровья. Надо бы всем племянникам скинуться и поставить памятник Чычан-ооловне пусть и не перед зданием Верховного суда на Бай-Хаакской, но хоть где-нибудь в скромном углу хозяйственного двора рядом с гаражами. Меня, конечно, могут притянуть к ответу в суде за то, что якобы я тут разжигаю социально-классовую ненависть к племянникам. Ну, вроде того, что есть такой закон про разжигание. Про разжигание это не знаю, а вот про то, что Путин подписал такой Указ – знаю. Знаю и вам, уважаемые мои, рассказываю, чтобы вы не обвиняли меня в чёрствости. Насчёт злопамятства своего не буду отрицать. И память крепкая, и со злостью всё в порядке – не беспокойтесь. Довелось мне не просто экскурсионным порядком, а по существу одного уголовного дела побывать в подвалах Верховного и городского судов. Так вот там подсудимые на стенах такие граффити выцарапали, что до сих пор эти незабываемые строчки их отчаяния и ненависти к некоторым судьям перед моими глазами стоят. Вы можете задать мне вопрос, к чему это я про Тувинский СПЧ и про её основательницу решила написать, зачем я про слухи о том, что она в отставку собралась? Вопрос принимаю и отвечаю. Тот путинский Указ трёхгодичной давности «О расширении перечня лиц...» не только судьями ограничился. Вы, уважаемые читатели, ну не все, конечно, но некоторые думают, что Путин – это... (каждый пусть сам вставит определение), а вот на самом деле вы ошибаетесь, потому что Путин не так уж и глуп, как некоторые из вас думают. Это же какая дальновидность! За три года раньше, в марте 2015-го года он подумал, что в марте 2018-го ему понадобятся на его выборах голоса. И добавил в список сотрудников администрации Президента, федеральных министров, сотрудников аппаратов региональных правительств, сенаторов и сотрудников аппарата Совета Федерации, депутатов и сотрудников аппарата Государственной думы, чрезвычайных и полномочных послов России, высших должностных лиц субъектов, членов и аппаратчиков Центризбиркома, уполномоченного по правам человека и его аппарат, сотрудников Генпрокуратуры, Следственного комитета, Счётной палаты и всех членов их семей. Ну а про судей и аппаратчиков я уже написала. Вот все они по всей необъятной стране в 7 часов утра 18 марта уже толпились перед дверями избирательных участков, чтобы проголосовать за несменяемого и отчитаться – мы проголосовали за Путина. Мы с вами, мои постоянные читатели, не ходили, но за нас поставили наши подписи, и получилась как раз та самая сумма голосов. Их, кто в путинском перечне, их просто туева хуча. И все они за бесплатное лекарство и медицинские изделия будут хоть 50 лет подряд голосовать за это – за стабильность их огромных зарплат. Ну, ладно, скажете вы, уважаемые читатели, хорошо, пусть всё это так, как здесь написано, но при чём здесь Чычан-ооловна со своими племянниками? А при том, отвечу я вам, дорогие мои, при том, что хоть ничего и не изменится с её отставкой, а на душе всё же светлее. Пусть хоть одной несправедливостью, но меньше. Разве не так? В 2015 году средняя зарплата судьи в России составляла порядка 70 000 рублей в месяц. Но судебные работники подразделяются на множество категорий. Эти данные можно почерпнуть из следующей таблицы: Категория суда Зарплата в месяц, тыс. руб. Конституционный 500,0-700,0 Верховный 300,0 Высший Арбитражный 200,0 Федеральный 140,0 Мировой 50,0-80,0 Размер ежемесячного пожизненного пенсионного обеспечения судей определяется следующим образом: при выработке стажа работы в должности судьи не менее 20 лет ежемесячное пожизненное содержание назначается в размере 80% ежемесячного денежного вознаграждения работающего по соответствующей должности судьи;

при выработке стажа работы в должности судьи менее 20 лет, но при достижении возраста 55 лет (для мужчин) или 50 лет (для женщин), размер ежемесячного пожизненного содержания исчисляется пропорционально количеству полных лет, отработанных в должности судьи;

при выработке стажа работы в должности судьи более 20 лет ежемесячное пожизненное содержание увеличивается из расчета: за каждый год стажа работы свыше 20 лет – I % указанного содержания, но всего не более 85% ежемесячного денежного вознаграждения занимающего соответствующую должность судьи. Очень вредная тувинка (прочитано 1107 раз) http://risk-inform.ru/article_7250.html +17

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Аноним (гость) 06-04-2018 09:02:20 #4 [ru] Да уж верно все про племянничков чичан-ооловны... скольких она пристроила! не только племянников и родственников, но и детей своих подруг, сватов. вообщем, почти весь суд в родственных связях! поговаривают, что она себе преемников уже подыскала и готовит потихоньку. 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 05-04-2018 12:47:42 #3 [ru] Наконец то ЧИТАЮ то, чем ОТВ и ОБЯЗАНА заниматься, а не рассуждениями, ЛИЧНЫМИ, про каких то " Русских", когда для Её мнения всего лишь Достаточно, тот ФАКТ, если человек может говорить без Кавказского Анцента по РУССКИ, и Выглядит как Евроеец, то он. АВТОМАТИЧЕСКИ для ее то " Русский"...

И БЕССМЫСЛЕННО ей попытаться ДОКАЗАТЬ. что РУССКИЕ живут только в тех поселках, где Отцов называют не "папа". а ТЯТЯ, или Батя...

Но Разве ЭТО Она то понимает?

И разве Она, или эта ТУВИНКА, которая занимает Такой ПОСТ, Председатель ВЕРХОВНОГО СУДА республики понимает Разницу между Словами Моол и Монгол?

Словами ЧАНГЫС и ЧИНГИС?

Разве ЭТИ, ОБЕ вроде то " Тувинки", одна СУДЬЯ, а другая ОТВ,понимают что Ене-Хем. а по РУССКИ то Енисей , начинается с точки слияния УЛУГ- Хема и Хемчика. а в Кызыле Начинается то УЛУГ-Хем?

так чем же Вы то ОВТ лучше той же Судьи?

Или того же МАЛОГРАМОТНОГО Тувинского Артиста, который исполнял в Фильма какого то

"чингис" Хана", а не ЧАНГЫС-ХААНа?

мне не раз приходилось сталкиваться с мнением "закона" через туже РУССКО Язычницу, которая мне предписала ШТРАФ, но сейчас ОНА уже не трудится в КЫЗЫЛСКОМ РАЙОНЕ,, который Она, РУсско Язычница попыталась превратить тот же РАЙ-ЦЕНТ Хаак-Хем в какой то Маньжурский "кожуун"...

Именно МОЕ Мнение КАЗАКА, остановило на Суде, решение УНИЧТОЖИТЬ такое понимание как РАЙ-ОННЫЙ СУД, а превратить Их в "кожуунные"...

Хватит ли УМА, у той же ОТВ, не говоря про Судью, что если Фразужское Слово Район. РУССКИЕ Стали Понимать по СВОЕМУ, что это должно быть именно РАЙ, в том числе и для Тувинцев. чтоб Они не БЕЖАЛИ вслед за Русскими сперва в Кызыл, а сейчас и за Саяны, понимая что Судьи, Чиновники делают при Малограмотности таких как оТВ для живущих в республике не РАЙ, чем Тува была Раньше. а АД... Или того же МАЛОГРАМОТНОГО Тувинского Артиста, который исполнял в Фильма какого то"чингис" Хана", а не ЧАНГЫС-ХААНа?мне не раз приходилось сталкиваться с мнением "закона" через туже РУССКО Язычницу, которая мне предписала ШТРАФ, но сейчас ОНА уже не трудится в КЫЗЫЛСКОМ РАЙОНЕ,, который Она, РУсско Язычница попыталась превратить тот же РАЙ-ЦЕНТ Хаак-Хем в какой то Маньжурский "кожуун"...Именно МОЕ Мнение КАЗАКА, остановило на Суде, решение УНИЧТОЖИТЬ такое понимание как РАЙ-ОННЫЙ СУД, а превратить Их в "кожуунные"...Хватит ли УМА, у той же ОТВ, не говоря про Судью, что если Фразужское Слово Район. РУССКИЕ Стали Понимать по СВОЕМУ, что это должно быть именно РАЙ, в том числе и для Тувинцев. чтоб Они не БЕЖАЛИ вслед за Русскими сперва в Кызыл, а сейчас и за Саяны, понимая что Судьи, Чиновники делают при Малограмотности таких как оТВ для живущих в республике не РАЙ, чем Тува была Раньше. а АД... +1 Аноним (гость) 04-04-2018 13:39:59 #2 [ru] Вся Тува знает какие на самом деле у нас судьи и каким образом они попадают в суд, чьи они дети и племянники. Дела рассматривают так, что сидишь и думаешь куда я попал, в какой зоопарк. +1 Аноним (гость) 04-04-2018 12:10:33 #1 [ru] Суд Педерастов Чичан-ооловны:

- Канзуй;

- Бады-Цыган;

- Валера-тряпка;

- Костя-шрек;

- их еще много... +1 Остальные материалы номера 13: Свежий анекдот

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