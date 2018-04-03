Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Путин отдыхает в Туве. Раздел: Люди
Комментариев: 20
Исправь ошибку
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 47
User Пользователей: 1

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 9
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 13, 3 апреля / Уходить лучше на своих двоих, чем вперёд ногами!
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№13, 3 апреля 2018 года.

    О главном начистоту

Уходить лучше на своих двоих, чем вперёд ногами!

Уходить лучше на своих двоих, чем вперёд ногами!

Надежда Чычан-ооловна, осанистая женщина, тяжёлая и плотная, лет... Так уж и быть – промолчу про возраст чисто из женской солидарности. Но вот про всё остальное насчёт неё молчать не буду. Здесь недавно слух прошелестел, что основательница ТСПЧ (Тувинский Суд Племянников Чычан-ооловны) вроде как бы в отставку собралась. Если её и вправду отправят на пенсию огород поливать, то вот честное слово – я на радостях выпью рюмку чая за упокой её души.

Э-ээ...эээ..., вот не торопитесь обвинять меня в чёрствости и злопамятстве, не надо, не надо огульно. Во-первых, племянников и других родственников с её близкими знакомыми в тувинских судах – пруд пруди. Во-вторых, от того, что её не будет в списках действующих судей, понятное дело, в Туве ничего не изменится. В-третьих, сама по себе Чычан-ооловна – женщина спокойная и, даже где-то как-то флегматичная, никому «насрать» не сказала, пальцем не пошевелила, ни за кого не заступилась, но никого и не обидела, потому что давно не занималась судебной практикой и, как я подозреваю, наверное, даже забыла буквы в алфавите. Вот и скажите, на милость, зачем такой Председатель Верховного суда нам нужен? Ну, наелась-напилась, родню пристроила – пора и честь знать, так ведь? Что, теперь дожидаться, когда ногами вперёд что ли?

Правда, на пенсии Чычан-ооловне скучновато придётся, но это на первых порах, а потом, глядишь, вдруг да и понравится в огороде укропчик пощипывать, огурчики с пупырышечками поливать... Да и, с другой стороны, ещё ровно три года назад, 20 марта в 2015-м году Путин подписал Указ о расширении перечня лиц, имеющих право на бесплатное получение лекарств и медицинских изделий судьям и тем, кто работает в аппаратах Конституционного и Верховного судов и членам их семей. Это, дорогие мои читатели, это вы теперь за вызов скорой помощи будете платить и таблетки с микстурами покупать на свои последние копейки, а племянники из Тувинского СПЧ со всеми своими отпрысками бесплатно летать туда-сюда на знаменитые курорты и в лучшие санатории каждый год для поправки здоровья.

Надо бы всем племянникам скинуться и поставить памятник Чычан-ооловне пусть и не перед зданием Верховного суда на Бай-Хаакской, но хоть где-нибудь в скромном углу хозяйственного двора рядом с гаражами.

Меня, конечно, могут притянуть к ответу в суде за то, что якобы я тут разжигаю социально-классовую ненависть к племянникам. Ну, вроде того, что есть такой закон про разжигание. Про разжигание это не знаю, а вот про то, что Путин подписал такой Указ – знаю. Знаю и вам, уважаемые мои, рассказываю, чтобы вы не обвиняли меня в чёрствости. Насчёт злопамятства своего не буду отрицать. И память крепкая, и со злостью всё в порядке – не беспокойтесь. Довелось мне не просто экскурсионным порядком, а по существу одного уголовного дела побывать в подвалах Верховного и городского судов. Так вот там подсудимые на стенах такие граффити выцарапали, что до сих пор эти незабываемые строчки их отчаяния и ненависти к некоторым судьям перед моими глазами стоят.

Вы можете задать мне вопрос, к чему это я про Тувинский СПЧ и про её основательницу решила написать, зачем я про слухи о том, что она в отставку собралась? Вопрос принимаю и отвечаю. Тот путинский Указ трёхгодичной давности «О расширении перечня лиц...» не только судьями ограничился. Вы, уважаемые читатели, ну не все, конечно, но некоторые думают, что Путин – это... (каждый пусть сам вставит определение), а вот на самом деле вы ошибаетесь, потому что Путин не так уж и глуп, как некоторые из вас думают. Это же какая дальновидность! За три года раньше, в марте 2015-го года он подумал, что в марте 2018-го ему понадобятся на его выборах голоса. И добавил в список сотрудников администрации Президента, федеральных министров, сотрудников аппаратов региональных правительств, сенаторов и сотрудников аппарата Совета Федерации, депутатов и сотрудников аппарата Государственной думы, чрезвычайных и полномочных послов России, высших должностных лиц субъектов, членов и аппаратчиков Центризбиркома, уполномоченного по правам человека и его аппарат, сотрудников Генпрокуратуры, Следственного комитета, Счётной палаты и всех членов их семей. Ну а про судей и аппаратчиков я уже написала. Вот все они по всей необъятной стране в 7 часов утра 18 марта уже толпились перед дверями избирательных участков, чтобы проголосовать за несменяемого и отчитаться – мы проголосовали за Путина. Мы с вами, мои постоянные читатели, не ходили, но за нас поставили наши подписи, и получилась как раз та самая сумма голосов. Их, кто в путинском перечне, их просто туева хуча. И все они за бесплатное лекарство и медицинские изделия будут хоть 50 лет подряд голосовать за это – за стабильность их огромных зарплат.

Ну, ладно, скажете вы, уважаемые читатели, хорошо, пусть всё это так, как здесь написано, но при чём здесь Чычан-ооловна со своими племянниками? А при том, отвечу я вам, дорогие мои, при том, что хоть ничего и не изменится с её отставкой, а на душе всё же светлее. Пусть хоть одной несправедливостью, но меньше. Разве не так?

В 2015 году средняя зарплата судьи в России составляла порядка 70 000 рублей в месяц. Но судебные работники подразделяются на множество категорий. Эти данные можно почерпнуть из следующей таблицы:

Категория суда Зарплата в месяц, тыс. руб.
Конституционный 500,0-700,0
Верховный 300,0
Высший Арбитражный 200,0
Федеральный 140,0
Мировой 50,0-80,0

Размер ежемесячного пожизненного пенсионного обеспечения судей определяется следующим образом:

  • при выработке стажа работы в должности судьи не менее 20 лет ежемесячное пожизненное содержание назначается в размере 80% ежемесячного денежного вознаграждения работающего по соответствующей должности судьи;
  • при выработке стажа работы в должности судьи менее 20 лет, но при достижении возраста 55 лет (для мужчин) или 50 лет (для женщин), размер ежемесячного пожизненного содержания исчисляется пропорционально количеству полных лет, отработанных в должности судьи;
  • при выработке стажа работы в должности судьи более 20 лет ежемесячное пожизненное содержание увеличивается из расчета: за каждый год стажа работы свыше 20 лет – I % указанного содержания, но всего не более 85% ежемесячного денежного вознаграждения занимающего соответствующую должность судьи.

Очень вредная тувинка

(прочитано 1107 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7250.html
+17

<< Комментарии к статье (Всего: 4) >>
Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

avatar
Аноним (гость) 06-04-2018 09:02:20   #4 [ru]
Да уж верно все про племянничков чичан-ооловны... скольких она пристроила! не только племянников и родственников, но и детей своих подруг, сватов. вообщем, почти весь суд в родственных связях! поговаривают, что она себе преемников уже подыскала и готовит потихоньку.
 
0
avatar
Шумов Андрей Семенович
Эрмак 05-04-2018 12:47:42   #3 [ru]
Наконец то ЧИТАЮ то, чем ОТВ и ОБЯЗАНА заниматься, а не рассуждениями, ЛИЧНЫМИ, про каких то " Русских", когда для Её мнения всего лишь Достаточно, тот ФАКТ, если человек может говорить без Кавказского Анцента по РУССКИ, и Выглядит как Евроеец, то он. АВТОМАТИЧЕСКИ для ее то " Русский"...
И БЕССМЫСЛЕННО ей попытаться ДОКАЗАТЬ. что РУССКИЕ живут только в тех поселках, где Отцов называют не "папа". а ТЯТЯ, или Батя...
Но Разве ЭТО Она то понимает? Confused Very Happy
И разве Она, или эта ТУВИНКА, которая занимает Такой ПОСТ, Председатель ВЕРХОВНОГО СУДА республики понимает Разницу между Словами Моол и Монгол?
Словами ЧАНГЫС и ЧИНГИС?
Разве ЭТИ, ОБЕ вроде то " Тувинки", одна СУДЬЯ, а другая ОТВ,понимают что Ене-Хем. а по РУССКИ то Енисей , начинается с точки слияния УЛУГ- Хема и Хемчика. а в Кызыле Начинается то УЛУГ-Хем? Confused Very Happy
так чем же Вы то ОВТ лучше той же Судьи? Confused Very Happy
Или того же МАЛОГРАМОТНОГО Тувинского Артиста, который исполнял в Фильма какого то
"чингис" Хана", а не ЧАНГЫС-ХААНа? Confused
мне не раз приходилось сталкиваться с мнением "закона" через туже РУССКО Язычницу, которая мне предписала ШТРАФ, но сейчас ОНА уже не трудится в КЫЗЫЛСКОМ РАЙОНЕ,, который Она, РУсско Язычница попыталась превратить тот же РАЙ-ЦЕНТ Хаак-Хем в какой то Маньжурский "кожуун"...
Именно МОЕ Мнение КАЗАКА, остановило на Суде, решение УНИЧТОЖИТЬ такое понимание как РАЙ-ОННЫЙ СУД, а превратить Их в "кожуунные"... Mad
Хватит ли УМА, у той же ОТВ, не говоря про Судью, что если Фразужское Слово Район. РУССКИЕ Стали Понимать по СВОЕМУ, что это должно быть именно РАЙ, в том числе и для Тувинцев. чтоб Они не БЕЖАЛИ вслед за Русскими сперва в Кызыл, а сейчас и за Саяны, понимая что Судьи, Чиновники делают при Малограмотности таких как оТВ для живущих в республике не РАЙ, чем Тува была Раньше. а АД... Mad...
[Читать дальше]
 
+1
avatar
Аноним (гость) 04-04-2018 13:39:59   #2 [ru]
Вся Тува знает какие на самом деле у нас судьи и каким образом они попадают в суд, чьи они дети и племянники. Дела рассматривают так, что сидишь и думаешь куда я попал, в какой зоопарк.
 
+1
avatar
Аноним (гость) 04-04-2018 12:10:33   #1 [ru]
Суд Педерастов Чичан-ооловны:
- Канзуй;
- Бады-Цыган;
- Валера-тряпка;
- Костя-шрек;
- их еще много...
 
+1
Остальные материалы номера 13:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Тувинская судейская мафия: А судьи – кто? (№5, 6 февраля)
» Бессмертная бабская мафия (№48, 5 декабря)
» Что такое Тувинский СПЧ? (№47, 28 ноября)
» Судебная система Тувы: коррупция милее всего! (№47, 28 ноября)
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

Советович, верни долг Мамедову!

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank