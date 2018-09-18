Порочность тувинской судебной системы

О порочности современной российской судебной системы не рассуждает, пожалуй, только ленивый. И не потому, что тема эта благодатная, имеющая сотни примеров наглядного свойства, но и потому, что судьи сами не особо-то и стараются соответствовать своему высокому государственному статусу. Один из исследователей этой темы провёл следующее сравнение: «Сложившаяся в России система правосудия является подобием феодальной системы средневековья. Председатель ВС РФ, это Великий герцог, Председатели судов субъектов федерации своего рода графы и маркизы, Председатели районных судов бароны и, наконец, рядовые судьи это рыцари судебной системы» («О порочности современной судебной системы и способах ее исправления», Терентьевский П.А.).

В эти дни решается кадровый вопрос назначения на должность Председателя Верховного суда Республики Тыва. Выбирать не из кого. Бывшая председатель Надежда Кужугет, много лет занимавшая эту должность, ушла в отставку, но за ней тянется уголовный шлейф предположений и слухов, которыми должны бы заняться компетентные органы расследования. Смогут ли принять принципиальную позицию по отношению к ней правоохранительные органы, покажет время, но личность этой высокопоставленной дамы в чёрной мантии в данном случае интересна совсем другим. Графиней ли её называть или маркизой по средневековой табели о рангах – не суть важно в наших тувинских условиях, но то, что она сумела создать из тувинского судейского сообщества некий средневековый орден рыцарей без страха и упрёка, об этом говорят все. ТСПЧ – Тувинский Суд Племянников Чычан-ооловны, конечно, напоминает аббревиатуру ЕСПЧ – Европейский Суд По Правам Человека, но печальная практика тувинских судов только подтверждает уже общеизвестное – до 65% судей и сотрудников аппарата судов состоят в близкородственных и иных связях. Чем не тайный средневековый рыцарский орден, в котором никто никого не сдаст, в котором самым ценным и главным качеством является верность и преданность тому, кто находится на вершине судебной пирамиды?

Разумеется, никто из ныне действующих судей, да и судей в отставке, никто из них не признается, что они находятся (находились) в полной зависимости от Н. Кужугет, а также никто из них и никогда не признается, что во всём остальном они находятся в полной независимости. Независимы от Конституции, от законов, от морали и нравственности, от людских упрёков и ненависти. О ненависти знаю не понаслышке. В подвале нашего Верховного суда, где находятся камеры для подсудимых, на стенах глубоко выцарапаны или написаны карандашом или ручкой слова, полные ненависти, призывающие к «джихаду» – непримиримой войне с несправедливыми и равнодушными судьями. Читала я эти настенные надписи в двух камерах в 2013-м году, записала их слово в слово. Зачем? Да, так, наверное, для памяти, для того, чтобы потом когда-то об этом написать в статье какой-нибудь. Мне интересно, спускался ли в подвал хоть один судья, читал ли он эти слова, обращённые к реальным судьям с их именами и фамилиями? Один из бывших сотрудников ФСИН, работавший сначала в СИЗО, а потом в ИК-1 г. Кызыла сказал, что более половины осужденных отбывают сроки ни за что, не виноваты они в тех преступлениях, в которых их обвинили. И не верить ему у меня нет оснований.

Продолжение следует.

Алла Донгур-оол