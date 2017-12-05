Бессмертная бабская мафия

Судейское сообщество Тувы – это такой змеюшник или гадюшник? Если нейтрально говорить, то это скорее банка с пауками. А если культурно выражаться, то это некий серпентарий. Впрочем, я его обозначила бы по-другому, потому что, несмотря на то, что тувинка, предпочитаю короткий русский мат. Но воздержусь. Проницательный читатель между моих строк увидит то, что у некоторых членов этого сообщества болтается между ног. Эй, что это вы подумали, а? То, что должно там быть у нормальных людей – этого там нет. А я имею в виду совершенно другое. Судейские мантии длинные, из плотного чёрного сукна, а это значит, что там совсем незаметны «взятки». Это слово я написала в кавычках, потому что они всякие бывают. Для среднестатистического тувинского судьи взятки разные нужны, взятки разные важны.

Тувинский СПЧ – это вам не ЕСПЧ. Это в Европейском Суде по Правам Человека хватаются за голову, когда им приходят дела из Тувинского Суда Племянников Чычан-ооловны. А в нашем Тувинском СПЧ плевать бы хотели на права человека. В нём уважают только свои права. И могут загрызть любого, кто на них покусится.

Для примера возьмём хотя бы вот тему детей и внуков. Один из читателей написал на сайте газеты: «Эту бабскую бессмертную мафию пора разгонять. И не допускать их детей и внуков. Они вовсю готовят себе смену. Также организуются в мафию». Знаете ли вы, уважаемые читатели, что все члены семьи судьи пользуются всеми райскими привилегиями, которые положены судьям? Бесплатные курорты и санатории с бесплатными самолётами – это для них. VIP-залы в аэропортах – всё для них. Бесплатное лечение даже какого-нибудь сгнившего зуба – тоже для них. Бесплатное обучение в ВУЗах детей судей. Даже внеконкурсное поступление безо всяких там экзаменов.

Вот сейчас прямо слышу, как скрежещет зубами от злости всё это судейское сообщество, потому что я вам открываю их величайшую тайну, которую они охраняют, как зеницу ока. Есть, например, у какой-нибудь судьи муж и шестеро детей, так вот все шестеро и муж вместе со своей женой-судьёй каждый год туда-сюда бесплатно гоняют за наш с вами счёт. Наш с вами счёт – это государственный бюджет, это наши с вами деньги. Не денег жалко – я за свои деньги хочу, чтобы они качественно и честно делали свою работу, а не прятали под чёрными мантиями чёрт знает что.

Мне пишут, что «Это ещё мало! На самом деле в судах грязи ещё больше!». И рассказывают, что глава Тувинского СПЧ всё сделала для того, чтобы удочерить свою внучку: оформила всё честь по чести, через суд удочерила единственную дочь своей единственной дочери. Это, по моему разумению, очень похоже на хищение народных денег. Поскольку её дочь не умерла, а жива-здорова, при уме и памяти, с руками-ногами. Даже не алкоголичка и имеет хорошо оплачиваемую работу по юридической специальности. Так что в состоянии содержать своего единственного отпрыска. Но, однако, глава удочеряет свою внучку при живой матери, и мы с вами, уважаемые читатели, содержим и бабушку, и её удочерённую внучку, и, наверное, собачку Жучку заодно.

Ладно, одну бы такую внучку мы бы ещё как-то потянули, но ведь таких судей в Туве не одна и не две! Я очень подозреваю, что самое высшее судейское начальство в России про это знает, даже знаю, что неоднократно приезжали комиссии и проверяли эти и другие факты аморального судейского поведения. Но мы же знаем, как бывает с этими комиссиями? Пьянки-гулянки, подношения-подарки и до свидания, приезжайте ещё! Кстати, про отдых один мой читатель написал о том, как у некой Наташи-судьи «папа был Главой района» и они «вместе с Долгаром дела делали, в местечке Кызык ублажали судей на гулянках, очень много каа-хемской земли подарили судейским родственникам, много техники и машин». Это вы будет годами ходить кругами по чиновникам, но не дождётесь выделения земельного участка до самой своей смерти. А судьям – пожалуйста, любые гектары в любом месте! От людских глаз не спрячешь даже под плотными чёрными мантиями судейскую грязь и нечистоплотность.

«А у судимого за наркотики Леонида Кара-оола дочь работает судьей, это вообще как возможно-то?» – спрашивают меня люди. И в самом деле, неужели в Верховном суде, судебном департаменте и парламенте Тувы не знают, что Леонида Кара-оола поймали с чемоданом наркотиков, судили, дали небольшой срок, который он не полностью отмотал на Шагонарской зоне, а потом был «списан» «по состоянию здоровья». Лечился в правительственной больничке, а затем снова возглавил афганцев республики. Это, если у вас найдут полтора грамма гашишной массы, вам Аяна Владимировна с Айланой Владимировной глазом не моргнут и на всю катушку впаяют лет по 12 строгого режима, а наркобароны, вроде Леонида Кара-оола, будут не на нарах сидеть, а разгуливать на свободе и учить ваших детишек в школе, как быть патриотами и любить свою страну.

Вообще, уважаемые читатели, продажные тувинские судьи... Сразу оговорюсь – честные и непродажные, грамотные и справедливые, умные и образованные у нас среди судей в Туве есть. Но я здесь пишу не о них, а о продажных, бессовестных и тупых. Так вот, продажные судьи думают, что никто ничего про них не знает, а если знает, то будет молчать. Они не понимают, что время молчания на исходе, они не догадываются, что на каждого из них уже собрано «народное досье» и рано или поздно оно будет обнародовано. Даже самый небольшой и невинный на их взгляд поступок известен всем.

В судьи у нас редко попадают честные люди. В основном, проходимцы. Вот, к примеру, Сылдыс Советович Иргит, прежде чем прорваться в мировые судьи, будучи заместителем районного прокурора с другим судьёй скатался вместе с семьёй в Турцию на отдых, а его отдых оплатила коммерческая организация. Понятно же, что не за просто так эти мошенники-коммерсанты заплатили Иргиту за фешенебельный отдых?

Продажные судьи думают, что никто в Туве не знает, что у Кужугет Надежды Чычан-ооловны собственных родственников – пруд пруди. И ладно бы они все соответствовали высоким моральным, нравственным и профессиональным стандартам, кто бы из нас упрекал тувинское судейское сообщество? А поскольку нет этих качеств у родственников, племянников, знакомых и друзей Чычан-ооловны, то с горечью и досадой люди называют имена Бады-Сагана, Канзая, Ондара, Болат-оол... И с такой же горечью и досадой думают, почему же никто не может разогнать эту «бессмертную бабскую мафию»?

Разогнать может только гласность. Не надо молчать!

Очень вредная тувинка