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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 48, 5 декабря / Бессмертная бабская мафия
   
 
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№48, 5 декабря 2017 года.

    О главном начистоту

Бессмертная бабская мафия

Бессмертная бабская мафия

Судейское сообщество Тувы – это такой змеюшник или гадюшник? Если нейтрально говорить, то это скорее банка с пауками. А если культурно выражаться, то это некий серпентарий. Впрочем, я его обозначила бы по-другому, потому что, несмотря на то, что тувинка, предпочитаю короткий русский мат. Но воздержусь. Проницательный читатель между моих строк увидит то, что у некоторых членов этого сообщества болтается между ног. Эй, что это вы подумали, а? То, что должно там быть у нормальных людей – этого там нет. А я имею в виду совершенно другое. Судейские мантии длинные, из плотного чёрного сукна, а это значит, что там совсем незаметны «взятки». Это слово я написала в кавычках, потому что они всякие бывают. Для среднестатистического тувинского судьи взятки разные нужны, взятки разные важны.

Тувинский СПЧ – это вам не ЕСПЧ. Это в Европейском Суде по Правам Человека хватаются за голову, когда им приходят дела из Тувинского Суда Племянников Чычан-ооловны. А в нашем Тувинском СПЧ плевать бы хотели на права человека. В нём уважают только свои права. И могут загрызть любого, кто на них покусится.

Для примера возьмём хотя бы вот тему детей и внуков. Один из читателей написал на сайте газеты: «Эту бабскую бессмертную мафию пора разгонять. И не допускать их детей и внуков. Они вовсю готовят себе смену. Также организуются в мафию». Знаете ли вы, уважаемые читатели, что все члены семьи судьи пользуются всеми райскими привилегиями, которые положены судьям? Бесплатные курорты и санатории с бесплатными самолётами – это для них. VIP-залы в аэропортах – всё для них. Бесплатное лечение даже какого-нибудь сгнившего зуба – тоже для них. Бесплатное обучение в ВУЗах детей судей. Даже внеконкурсное поступление безо всяких там экзаменов.

Вот сейчас прямо слышу, как скрежещет зубами от злости всё это судейское сообщество, потому что я вам открываю их величайшую тайну, которую они охраняют, как зеницу ока. Есть, например, у какой-нибудь судьи муж и шестеро детей, так вот все шестеро и муж вместе со своей женой-судьёй каждый год туда-сюда бесплатно гоняют за наш с вами счёт. Наш с вами счёт – это государственный бюджет, это наши с вами деньги. Не денег жалко – я за свои деньги хочу, чтобы они качественно и честно делали свою работу, а не прятали под чёрными мантиями чёрт знает что.

Мне пишут, что «Это ещё мало! На самом деле в судах грязи ещё больше!». И рассказывают, что глава Тувинского СПЧ всё сделала для того, чтобы удочерить свою внучку: оформила всё честь по чести, через суд удочерила единственную дочь своей единственной дочери. Это, по моему разумению, очень похоже на хищение народных денег. Поскольку её дочь не умерла, а жива-здорова, при уме и памяти, с руками-ногами. Даже не алкоголичка и имеет хорошо оплачиваемую работу по юридической специальности. Так что в состоянии содержать своего единственного отпрыска. Но, однако, глава удочеряет свою внучку при живой матери, и мы с вами, уважаемые читатели, содержим и бабушку, и её удочерённую внучку, и, наверное, собачку Жучку заодно.

Ладно, одну бы такую внучку мы бы ещё как-то потянули, но ведь таких судей в Туве не одна и не две! Я очень подозреваю, что самое высшее судейское начальство в России про это знает, даже знаю, что неоднократно приезжали комиссии и проверяли эти и другие факты аморального судейского поведения. Но мы же знаем, как бывает с этими комиссиями? Пьянки-гулянки, подношения-подарки и до свидания, приезжайте ещё! Кстати, про отдых один мой читатель написал о том, как у некой Наташи-судьи «папа был Главой района» и они «вместе с Долгаром дела делали, в местечке Кызык ублажали судей на гулянках, очень много каа-хемской земли подарили судейским родственникам, много техники и машин». Это вы будет годами ходить кругами по чиновникам, но не дождётесь выделения земельного участка до самой своей смерти. А судьям – пожалуйста, любые гектары в любом месте! От людских глаз не спрячешь даже под плотными чёрными мантиями судейскую грязь и нечистоплотность.

«А у судимого за наркотики Леонида Кара-оола дочь работает судьей, это вообще как возможно-то?» – спрашивают меня люди. И в самом деле, неужели в Верховном суде, судебном департаменте и парламенте Тувы не знают, что Леонида Кара-оола поймали с чемоданом наркотиков, судили, дали небольшой срок, который он не полностью отмотал на Шагонарской зоне, а потом был «списан» «по состоянию здоровья». Лечился в правительственной больничке, а затем снова возглавил афганцев республики. Это, если у вас найдут полтора грамма гашишной массы, вам Аяна Владимировна с Айланой Владимировной глазом не моргнут и на всю катушку впаяют лет по 12 строгого режима, а наркобароны, вроде Леонида Кара-оола, будут не на нарах сидеть, а разгуливать на свободе и учить ваших детишек в школе, как быть патриотами и любить свою страну.

Вообще, уважаемые читатели, продажные тувинские судьи... Сразу оговорюсь – честные и непродажные, грамотные и справедливые, умные и образованные у нас среди судей в Туве есть. Но я здесь пишу не о них, а о продажных, бессовестных и тупых. Так вот, продажные судьи думают, что никто ничего про них не знает, а если знает, то будет молчать. Они не понимают, что время молчания на исходе, они не догадываются, что на каждого из них уже собрано «народное досье» и рано или поздно оно будет обнародовано. Даже самый небольшой и невинный на их взгляд поступок известен всем.

В судьи у нас редко попадают честные люди. В основном, проходимцы. Вот, к примеру, Сылдыс Советович Иргит, прежде чем прорваться в мировые судьи, будучи заместителем районного прокурора с другим судьёй скатался вместе с семьёй в Турцию на отдых, а его отдых оплатила коммерческая организация. Понятно же, что не за просто так эти мошенники-коммерсанты заплатили Иргиту за фешенебельный отдых?

Продажные судьи думают, что никто в Туве не знает, что у Кужугет Надежды Чычан-ооловны собственных родственников – пруд пруди. И ладно бы они все соответствовали высоким моральным, нравственным и профессиональным стандартам, кто бы из нас упрекал тувинское судейское сообщество? А поскольку нет этих качеств у родственников, племянников, знакомых и друзей Чычан-ооловны, то с горечью и досадой люди называют имена Бады-Сагана, Канзая, Ондара, Болат-оол... И с такой же горечью и досадой думают, почему же никто не может разогнать эту «бессмертную бабскую мафию»?

Разогнать может только гласность. Не надо молчать!

Очень вредная тувинка

(прочитано 1306 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7042.html
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Аноним (гость) 08-12-2017 15:23:09   #11 [ru]
Алла срок не мотала. Алла дала взятку и теперь без судимост.
 
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Sensey 08-12-2017 13:47:20   #10 [ru]
а зачем судьям курорт например бесплатный? у них зарплаты ой ой ой, мама не горюй, одни отпускные чего стоят, но не смотря на это, они не гнушаются бесплатными путевками пользоваться? ладно земля бесплатная там, садик, школа, вузы, авиаперелеты, хотя куда им лететь то по работе? да и че это я взъелся с курортами, ах, даа, я никогда не был на курорте!
  
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Аноним (гость) 06-12-2017 18:54:47   #9 [ru]
Алла отморозок ничего не боится и не стыдится не призывайте к ее совести, она такая. Бойтесь ее.
 
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Аноним (гость) 06-12-2017 16:45:49   #8 [ru]
Чычан-ооловна "доработалась" до того, что её даже в родном здании верховного суда молодые юристы не зовут на мероприятие. Она бедная вынуждена сама толкаться локтями, как старая деревенская бабка и прорываться к микрофону. Как всегда несет чушь несусветную. Больно смотреть на это зрелище, ушла бы добровольно и не позорила ни себя, ни судейскую систему.
 
+2
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Аноним (гость) 06-12-2017 16:42:35   #7 [ru]
Алла, вы то тоже ж срок не отмотали полностью и статья у вас была позорне, чем у Лени Кара- оола, он хоть продажами занимался, а вы чистым вымогательством, так сказать бандитизмом у порога. Ничего? Краской шею не заливает?
 
-1
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Аноним (гость) 06-12-2017 12:58:33   #6 [ru]
Судя по всему чистки не будет, превратили некогда Великую Империю в вонючую барахолку!
Ширпотреб не производим, кроме колбасы из импортного сырья, кушать которую опасно для здоровья. Ракеты с нового космодрома не запускаются, падают! Лес, газ, нефть за бугор, цены на бензин уже к мировым подобрались... Авиа перелет для большинства непозволительная роскошь, даже в пределах РФ. Медицина платная или по полису ОМС (никакая), в школу деньги неси, в детский сад неси. Чиновники воруют по черному, молодежь с Кавказа лезгинку возле вечного огня танцует, по ТВ чернуху всякую транслируют. Судьи продажные. Непонятно как жить дальше, как дети жить будут???
 
+8
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Аноним (гость) 06-12-2017 12:51:09   #5 [com]
Гнать нужно Чычан-ооловну из Верховного суда! Все беды - от неё!
 
0
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Аноним (гость) 06-12-2017 12:39:00   #4 [ru]
Скорее бы преобразовали суды по примеру арбитражных – порядка будет на порядок больше!
 
+1
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Аноним (гость) 06-12-2017 12:07:08   #3 [com]
А когда в России начнётся чистка судей? Вроде обещали вынести из регионов апелляции и кассации…
 
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Аноним (гость) 06-12-2017 11:25:42   #2 [com]
Тувинский СПЧ – это наш позор.
 
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