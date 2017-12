Бессмертная бабская мафия

Аноним (гость) 08-12-2017 15:23:09 #11 [ru] Алла срок не мотала. Алла дала взятку и теперь без судимост. 0 Sensey 08-12-2017 13:47:20 #10 [ru] а зачем судьям курорт например бесплатный? у них зарплаты ой ой ой, мама не горюй, одни отпускные чего стоят, но не смотря на это, они не гнушаются бесплатными путевками пользоваться? ладно земля бесплатная там, садик, школа, вузы, авиаперелеты, хотя куда им лететь то по работе? да и че это я взъелся с курортами, ах, даа, я никогда не был на курорте! 0 Аноним (гость) 06-12-2017 18:54:47 #9 [ru] Алла отморозок ничего не боится и не стыдится не призывайте к ее совести, она такая. Бойтесь ее. 0 Аноним (гость) 06-12-2017 16:45:49 #8 [ru] Чычан-ооловна "доработалась" до того, что её даже в родном здании верховного суда молодые юристы не зовут на мероприятие. Она бедная вынуждена сама толкаться локтями, как старая деревенская бабка и прорываться к микрофону. Как всегда несет чушь несусветную. Больно смотреть на это зрелище, ушла бы добровольно и не позорила ни себя, ни судейскую систему. +2 Аноним (гость) 06-12-2017 16:42:35 #7 [ru] Алла, вы то тоже ж срок не отмотали полностью и статья у вас была позорне, чем у Лени Кара- оола, он хоть продажами занимался, а вы чистым вымогательством, так сказать бандитизмом у порога. Ничего? Краской шею не заливает? -1 Аноним (гость) 06-12-2017 12:58:33 #6 [ru] Судя по всему чистки не будет, превратили некогда Великую Империю в вонючую барахолку!

Ширпотреб не производим, кроме колбасы из импортного сырья, кушать которую опасно для здоровья. Ракеты с нового космодрома не запускаются, падают! Лес, газ, нефть за бугор, цены на бензин уже к мировым подобрались... Авиа перелет для большинства непозволительная роскошь, даже в пределах РФ. Медицина платная или по полису ОМС (никакая), в школу деньги неси, в детский сад неси. Чиновники воруют по черному, молодежь с Кавказа лезгинку возле вечного огня танцует, по ТВ чернуху всякую транслируют. Судьи продажные. Непонятно как жить дальше, как дети жить будут??? +8 Аноним (гость) 06-12-2017 12:51:09 #5 [com] Гнать нужно Чычан-ооловну из Верховного суда! Все беды - от неё! 0 Аноним (гость) 06-12-2017 12:39:00 #4 [ru] Скорее бы преобразовали суды по примеру арбитражных – порядка будет на порядок больше! +1 Аноним (гость) 06-12-2017 12:07:08 #3 [com] А когда в России начнётся чистка судей? Вроде обещали вынести из регионов апелляции и кассации… 0 Аноним (гость) 06-12-2017 11:25:42 #2 [com] Тувинский СПЧ – это наш позор. +1