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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 13, 3 апреля / Государство-призрак
   
 
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№13, 3 апреля 2018 года.

Государство-призрак

Государство-призрак

Лучше тысячи слов

Неделя такая, что и улыбнуться не получается, но иная новость пробивает стену тоски, и не то, что улыбаться, – смеяться заставляет в голос, забыв даже про контекст, который появлению новости поспособствовал.

В городе Владимире местные журналисты решили проверить торговые центры на пожаробезопасность. Сели в автобус, предоставленный МЧС, и поехали. Но не доехали – автобус по дороге загорелся. По счастью, никто не пострадал.

Можно – да, кстати, и нужно – долго рассуждать об этой самой пожаробезопасности, качестве работы специальных служб, коррупции, сожравшей все этажи большого и ветхого торгового центра, который мы еще иногда называем Российской Федерацией. А можно просто прочесть короткий комментарий одного из владимирских журналистов: «Он задымился, все выбежали. Водитель стал тушить огнетушителем. Просто МЧС дали такой плохой автобус, и все теперь расстроены. Журналисты продолжат путь в другой торговый центр. Сейчас все стоят и ждут другой автобус».

И вроде бы – все, не надо больше ни о чем рассуждать. Все как-то сразу становится понятно и про безопасность, и про МЧС. Даже название города, из которого пришла удивительная новость, – и то не кажется случайным, хотя город-то древний, и когда ему имя давали, не про наших нынешних князьков предки думали.

Ну, и особенно как-то выпукло представляешь себе несчастных этих, расстроенных людей. Которые стоят на обочине и ждут. Стоят и ждут.

Батальоны русофобов

Люди стоят на обочине и ждут, а что государство? Государство-призрак борется с врагами-призраками. Глава ЦИК Элла Памфилова, видимо, переживает из-за того, что все почему-то перестали обсуждать прекрасные, честные, прозрачнейшие выборы, прошедшие в Российской Федерации. Нашли какие-то другие темы. В связи с чем и рассказала на радио «Говорит Москва» о том, как нелегко ей с подчиненными на этих выборах пришлось и сколько врагов хотели отравить россиянам сладостный момент законного волеизъявления.

«Мы готовились, что будут дискредитировать эти выборы. Мы знали, сколько этих политических призраков, которые сейчас сидят там, локти кусают за рубежом. Как им хочется Россию... ух, как они хотят, но не могут. И они там создавали целые батальоны русофобов, хорошо оплаченные. У них заранее было все подготовлено, чтобы сразу после дня выборов вывалить все эти фейковые ролики», – поведала Памфилова.

Враг посрамлен, батальоны русофобов повержены, локти обкусаны до кости. Чего тут комментировать, тут восхищаться надо. Стоит, пожалуй, добавить только, что рассказывала Элла Памфилова это все 27 марта, во вторник.

А уже в среду, чтобы как-то скрасить день общенационального траура, наверное, Сергей Шойгу на коллегии Министерства обороны обсудил с подчиненными ход подготовки к Главному военно-морскому параду и пообещал россиянам «незабываемый праздник».

Немного заботы

Многие сейчас думают и, кстати, обосновано, будто Госдума – это такой страшный домик в центре Москвы, по которому бродят особи мужского пола с вечно расстегнутыми ширинками и к которому дочерей лучше не подпускать. Все так, но в свободное от сексуальных домогательств и поощрения сексуальных домогательств время депутаты еще и позаботиться о народе успевают.

Так, например, депутат-единоросс Сергей Вострецов предложил запретить россиянам работать по совместительству и подготовил соответствующие поправки в Трудовой кодекс. И все это – ради заботы о работнике, который, оказывается, может заключать разные трудовые договоры, перерабатывать и уставать. Все это – чтобы защитить работника от произвола начальника.

Представляет Вострецов какое-то казенное профсоюзное объединение, и в голову его не приходит простая мысль о том, что для работы по совместительству бывают у людей вполне понятные причины, заставляющие об усталости забыть. Что такой мысли делать в голове у человека, чей ежемесячный доход, с учетом всех доплат и льгот, плавно движется к отметке в миллион рублей, а работа заключается в порождении подобных инициатив да просиживании дорогих штанов на заседаниях?

Ну, помимо одобрения сексуальных домогательств, конечно.

И немного красоты

А еще хочется жить красиво. И гостям хочется показать красивую страну, правда? Ну, вдруг кто-нибудь все-таки приедет на Чемпионат мира по футболу…

Какие-то такие мысли, видимо, двигали руководством Ростова (там тоже будут проходить матчи), и посмотрело руководство на город, и сообразило, что пока город особенно красивым не выглядит. «Исторический центр сплошь пронизан аварийными и ветхими строениями», – опечалил подчиненных глава городской администрации Виталий Кушнарев. Но тут же и утешил: все ветхие, брошенные и аварийные дома будут закрыты баннерами с изображениями красивых зданий. Всего понадобится около 250 баннеров.

И увидят иностранцы красивые баннеры, и поймут, как сильна и как великолепна наша родина.

Жаль, конечно, что прикрыть баннерами можно только развалюхи. Что нельзя – хотя бы на время Чемпионата мира – красивыми баннерами с изображениями человеческих лиц прикрыть физиономии хозяев наших.

Ну, может, в следующий раз.

А ЦИФРА БУДЕТ ОДНА

5724 руб. 12 коп. перечислил в помощь семьям погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Иван Давыдов
«The New Times»

(прочитано 422 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7248.html
+3

<< Комментарии к статье (Всего: 3) >>
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Националист (гость) 05-04-2018 04:51:50   #3 [ru]
Самая "миролюбивая" страна с самым кровожадным и безумным населением. Вместо того, чтобы делать свою жизнь лучше, пусть умрут те, кто живёт лучше. Логика психопатов и маньяков.
 
0
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Националист (гость) 05-04-2018 04:41:17   #2 [ru]
Обладатель часов за $30 тысяч, яхты за $600 тысяч и трех машин за сотни тысяч долларов назвал любовь к деньгам «опасной духовной болезнью»

http://imglink.ru/pictures/05-04-18/063b69a2224737a20cef2d544b5c2932.jpg
 
+1
avatar
Националист (гость) 04-04-2018 12:05:36   #1 [ru]
Россия — страна-загадка для любого психиатра: как русские отрицают своё участие в войне в Украине, но гордятся своими боевыми там успехами, так они отрицают свою причастность к убийству бывших шпионов, но обещают, что так будет с каждым и впредь
 
+4
Остальные материалы номера 13:
 
   
   
 
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