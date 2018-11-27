Тотальный мостопад

Хроника и причины обрушения мостов в России

Двое из шести человек, пострадавших при обрушении моста в Воронежской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщает местный департамент здравоохранения. Пролет автомобильного моста через реку Савала в Терновском районе рухнул 21 ноября, когда по нему проезжали два грузовика. Они упали в реку, как и кран «Камаз», который вел ремонтные работы на мосту. Пострадали два водителя и четверо рабочих.

Новости об обрушении российских мостов поступают в последнее время с пугающей регулярностью. Были жертвы: двое рабочих погибли в ноябре при обрушении моста в ХМАО, женщина с маленьким ребенком скончались в октябре в результате крушения моста в Приморском крае. Радио Свобода приводит хронику обрушения российских мостов в 2018 году и пытается разобраться в причинах «мостопада».

2 февраля – Бурятия

В Заиграевском районе Бурятии обвалилось несколько пролетов моста между деревнями Старая Курба и Новая Курба. По данным местного МВД, причиной обрушения стал грузовой автомобиль, въехавший на мост с превышением допустимой массы.

19 апреля – республика Алтай

Паводок на реке Урсул вызвал разрушение опор автомобильного моста в селе Онгудай.

22 апреля – Омская область

На реке Курнёвка частично обрушился мост на автодороге Муромцево – Низовое.

12 мая – Забайкальский край

В Забайкалье паводок на реке Витим повредил единственный автомобильный мост, соединяющий поселок Куанда, в котором проживает 1,3 тысячи человек, с основной территорией района. По этому мосту в населенный пункт доставлялись топливо и продукты. Строительство нового моста возможно только зимой. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что снабжение поселка будет осуществляться по железной дороге. Местные СМИ отмечают, что Витимский мост входит в число самых опасных автомобильных мостов мира. Это сгоревший мост, от которого остались две железнодорожные платформы шириной в полметра, между которыми уложены шпалы. Его длина 570 метров, ширина – три метра.

26 июня – Приморский край

Мост через реку Кипарисовка в Приморье обрушился вместе с ехавшим по нему грузовиком. Автомобиль упал в воду. Сообщается, что мост не ремонтировали свыше 20 лет.

3 июля – Вологодская область

Обрушился деревянный мост через реку Индоманка близ деревни Исаево Вытегорского района Вологодской области. На мост заехал 20-тонный грузовик, хотя ограничение по весу составляло 3 тонны. В результате происшествия было прекращено сообщение по автодороге Архангельск – Вытегра.

9-10 июля – Забайкалье

В результате мощного паводка на реке Чита были разрушены или повреждены 25 краевых и муниципальных мостов , в том числе 14 – на региональных дорогах, 11 – на дорогах местного значения. 14 июля обрушились два пролета и одна из опор пострадавшего при разливе реки автомобильного моста на севере Читы.

22 июля – Приамурье

Четыре пролета временного рабочего моста с находившимся на нем строительным краном рухнули в Амур. Авария произошла из-за паводка на месте строительства мостового перехода между Амурской областью и китайской провинцией Хэйлунцзян. Строительство моста через Амур длиной более 1 километра ведется с 2016 года.

31 июля – Подмосковье

На Ярославском шоссе в районе города Пушкино самосвал задел конструкции навесного пешеходного моста, в результате чего тот полностью обрушился. Пострадавших не было. Движение по трассе было на несколько часов заблокировано.

27 августа – Приморский край

В Уссурийском городском округе прошли сильные ливневые дожди. По словам губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, в сельской местности « 12 мостов полностью смыло».

29 сентября – Кировская область

В Оричевском районе обрушился деревянный мост через реку Илгань при проезде по нему грузовика.

9 октября – Амурская область

Два пролета бетонного автомобильного моста упали на пути железнодорожной станции в городе Свободный. Обрушение произошло во время проезда по мосту грузовика, водитель получил травмы. На два дня было парализовано движение поездов по Транссибирской магистрали. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

10 октября – Хабаровский край

Власти Хабаровска полностью закрыли для автомобильного движения мост через реку Правая Березовая. В мэрии заявили, что мост находится в критическом состоянии и может рухнуть.

16 октября – Владивосток

Самосвал, у которого внезапно поднялся кузов, снес 40-метровый пешеходный мост во Владивостоке. Никто не пострадал.

​22 октября – Хакасия

В селе Московское Усть-Абаканского района Хакасии во время ремонта прорвало дамбу на реке Биджа. От наводнения пострадали 17 человек. Был разрушен мост, связывавший несколько улиц села.

24 октября – Краснодарский край

В результате сильных ливней и наводнения был поврежден мост на автодороге Туапсе – Майкоп. В Лазаревском районе Сочи обрушился 20-метровый участок моста через реку Макопсе.

26 октября – Приморский край

Близ села Осиновка в Михайловском районе подломилась часть бетонного автомобильного моста, по которому проезжал грузовой автомобиль. Фура придавила ехавшую позади нее легковую машину, погибли находившиеся в ней молодая женщина и трехлетняя девочка. Мост через реку Осиновка, по утверждению местных жителей, находился в аварийном состоянии более двух лет.

4 ноября – Ростовская область

В Ростове-на-Дону утонули несколько секций понтонного моста, ведущего через реку Дон на остров Зеленый. Предположительно, это произошло после того, как по мосту проехал грузовик. Более 300 человек были эвакуированы с острова, оставшегося без связи с городом.

5 ноября – Ханты-Мансийский автономный округ

В Нефтеюганском районе у поселка Каркатеевы рухнул мост, в результате погибли два человека и пострадали семь. В момент происшествия на мосту находились кран и КамАЗ. «При разборке железобетонных плит проезжей части демонтируемого моста произошла потеря вертикальной устойчивости балок в районе демонтажа, что привело к обрушению пролетного строения», – сообщается на сайте АО «Мостострой-11».

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Почему обрушения мостов происходят все чаще? Стоит ли рассматривать это как череду совпадений или некую тенденцию? С этим вопросом Радио Свобода обратилось к главному редактору информационного агентства «Строительство» Александру Гусеву:

​– Когда происходят такие вещи, отрицательную роль играет, как правило, так называемый человеческий фактор. Он мог сослужить недобрую службу в момент происшествия или ранее. Ранее – это если неправильно был проведен мониторинг или недобросовестно обследованы мосты. Потому что по нормативам, действующим сейчас, каждые 10 лет мост должен проходить экспертизу. В Италии мост обрушился, у нас на Дальнем Востоке обрушился, сейчас в Воронеже обрушился мост. Это череда чрезвычайных ситуаций, на которые напрямую влияет человеческий фактор.

В Воронеже произошла перегрузка моста: два грузовика попали на один пролет, он обвалился, не выдержав нагрузки. В этой ситуации человеческий фактор мог сыграть через водителей, которые, возможно, видя знак, что нагрузка там такая-то и не более, поехали через этот мост, зная, что у них автомобиль намного больше или превышает груз, чем положено иметь на этом мосту.

Есть еще одно обстоятельство. Этим мостам, как правило, не меньше 25-30 лет. Они построены в конце 80-х –​ начале 90-х годов, тогда было разгильдяйство в строительстве, строили не очень качественно. Это относится не только к мостам. Это относится и к домам, которые в то время строились. Цемент был плохого качества, откровенно говоря, его просто воровали. Я, к сожалению, не знаю, сколько лет воронежскому мосту, но я предполагаю, посмотрев картинки по конструкции, что это примерно то же самое время, может быть, чуть-чуть помоложе он.

– Мост, который рухнул в Ханты-Мансийском округе, когда погибли люди, тоже из 80-х годов?

​– Совершенно верно. Мне пришлось обсуждать эту тему некоторое время назад именно с Ханты-Мансийским телевидением. Мы разбирали эту ситуацию. И по тем параметрам, которые там были объявлены, это тоже перегруз моста. Понимаете в чем дело. Все мосты, которые в России существуют, стоят на балансе у какой-нибудь организации. Это может быть Росавтодор, то есть это государственное федеральное агентство. Оно передает мост, как правило, в подрядную организацию, уже частную, которая следит за состоянием этого моста. Как правило, эти подрядные организации очень плохо работают. И в Италии точно так же произошло.

Дипломатическим языком это называется человеческий фактор, а на самом деле – это очень плохое исполнение своих обязанностей той организацией, которая обязана следить за мостом. Есть масса технологий, которые позволяют это делать. Но поскольку у нас промышленная беднота, которая отражается, в том числе, и на этой отрасли, средств у этих компаний недостаточно. И они согласны за минимальные деньги обслуживать эти мосты. Не хватает технических средств, не хватает специалистов. Хорошие специалисты стоят много денег. Плюс еще разгильдяйство наших водителей, которые порой не обращают внимания на знаки о максимальной нагрузке на ось. К тому же, если, допустим, мониторинг был проведен правильно и было техническое заключение, что нагрузку нужно уменьшить, значит, надо вовремя вешать знаки, предупреждать об этом, чтобы грузовики не ехали.

– Можно ли предположить, что критическая масса разгильдяйства была достигнута, поэтому мы наблюдаем, как один за одним рушатся мосты? Стоит ли ожидать новых драматичных новостей из этой области?

​– Это становится, к сожалению, плохим симптомом. Потому что надзорные организации, о которых мы говорим, начинают плохо работать не только в наблюдении за мостами. Вспомните «Зимнюю вишню» в Кемерово. Там же тоже должны были контролирующие подрядные организации наблюдать за ситуацией с этим зданием, в каком оно состоянии. К сожалению, когда рынок сужается, когда все меньше и меньше денег выделяется на обеспечение безопасности, когда не хватает денег для того, чтобы нанимать хороших специалистов и проверять состояние строительных объектов (не только мостов, но тоннелей и еще чего-нибудь), катастрофические случаи можно ожидать и в дальнейшем, к большому сожалению.

Светлана Павлова

«Радио Свобода»