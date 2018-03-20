Власти России: тупость, неуправляемость, недальновидность

Уже третью неделю вся страна обсуждает теракт в Англии с десятками пострадавших от российского химического оружия. В телевизоре «эксперты» беспрерывно вопят о невиновности России и провокациях каких-то врагов, пытающихся очернить миролюбивого Путина. Ну, разве могут наши штирлицы додуматься до такого идиотизма, чтобы среди бела дня травить бывшего разведчика, причём уже отсидевшего в нашей тюрьме за своё предательство? Да если бы это были действительно наши, то уж они бы всё сделали красиво и незаметно! Правда, телепропагандисты, утверждая, что это не мы, одновременно не могут удержаться от угроз: «Так будет с каждым предателем!». А, по-моему, компетентность российских спецслужб слишком уж преувеличена.

Если посмотреть на события последнего времени, то в действиях российских властей вообще трудно увидеть разумную логику. Допинг на Олимпиаде, аннексия Крыма, убийство Немцова, война в Сирии и на Донбассе, сбитый «Боинг», убийства в Англии и даже история с Настей Рыбкой – что объединяет все эти события, вроде бы никак не связанные между собой? Пропагандисты объясняют все эти события действиями врагов России, которые такими хитрыми методами, нанося удары по своим, пытаются создать негативный образ России. На деле здесь видится царь Путин, окружённый кучкой приближённых опричников, творящих «добро» во славу Родины в силу своего скудного разумения без всякого прямого руководства сверху.

Одни «любой ценой» добиваются побед на Олимпиаде, другие на блюдечке приносят голову Немцова, третьи – Скрипаля, четвёртые – устанавливают «русский мир» на территории Украины и в песках Сирии, пятые борются с Навальным, засылая к нему проституток. Разумеется, всё во славу России. Все работают на своих участках, ловят сигналы от Путина и пытаются интерпретировать их в призывы к действию. Свора приближённых «патриотов», и при этом с реальными властными полномочиями, всячески пытается угодить своему божеству. А небожителю Путину не до мелких склок под ногами, он не одёргивает пытающихся бежать впереди паровоза. Да, собственно, наш паровоз никуда и не едет, потому что за 20 лет Путин так и не смог сформулировать никакой стратегии для страны. В результате, там, где кремлёвские политологи видят мудрость и дальновидность властей, на поверку оказывается непродуманным импульсивным действием без расчёта последствий.

Если Путин заранее планировал взятие Крыма, то что мешало ему в течение нескольких лет вести последовательную спокойную работу по популяризации «русского мира»? Можно было за те же деньги, которые сегодня тратятся на войну, купить вменяемых крымских политиков, создать с их участием пророссийскую партию, без вмешательства зелёных человечков провести референдум с соблюдением всех законных процедур. И тогда вся мировая общественность была бы на стороне России, если бы вдруг Украина попыталась воспротивиться этому процессу силовыми методами.

Если Немцов – враг России, то что мешало его как-то изолировать, не устраняя физически? Он был далеко не на первых ролях среди оппозиции, пока был жив. Его можно было выдавить из страны, как Каспарова, скомпрометировать, как Касьянова, или посадить, как Ходорковского.

Если бы предатель Скрипаль был так опасен для России, его можно было бы «сгноить» в тюрьме, не выпуская из России, когда разоблачили.

Если нужны спортивные победы, то нужно планомерно вкладываться в развитие спорта во всей стране, развивать межрегиональные связи по выявлению и продвижению одарённых спортсменов.

Хотите скомпрометировать Навального? Зачем засылать к нему девушек, и так уже задействованных в обслуживании высших лиц страны?

И так везде, простые вопросы, на которые нет разумных ответов. Нам предлагают только конспирологические версии, типа «протоколов сионских мудрецов» и «плана Даллеса», согласно которым Россию уже многие тысячелетия пытаются уничтожить. Правда, никто из них не может внятно объяснить – ЗАЧЕМ?

Да нет здесь никакой логики, нет никакой мудрой стратегии. Страна идёт в разнос, и каждым новым таким инцидентом власти всё глубже загоняют её в яму изоляции. А Путину, похоже, ничего не остаётся, кроме как дуть из себя мудрого стратега и плыть по течению решений, принимаемых его окружением.

О. Шын