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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 41, 16 октября / Прежде неприкасаемые люди могут получать по заслугам
   
 
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№41, 16 октября 2018 года.

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Прежде неприкасаемые люди могут получать по заслугам

Саратовского министра, заявившую, что 3,5 тысячи рублей достаточно для удовлетворения «минимальных физиологических потребностей», уволили из правительства. Двух горе-футболистов, устроивших две пьяных драки за одно утро, на два месяца поместили под арест в СИЗО.

Что роднит две эти разные истории? То, что еще полгода назад они не могли бы произойти. И с министром бы ничего не было, и дебош футболистов бы замяли. Ведь все они «не последние люди».

Что же изменилось? Очевидно, что сверху пришел запрос на громкие истории, восстанавливающие социальную справедливость. Может быть, чтобы затмить Солсберийскую историю. Может быть, власти понимают, что кредит доверия они уже проели, а пороховая бочка, на которой они сидят уже ощущается пятой, самой чувствительной точкой.

В любом случае, совпадение по времени этих двух историй не случайно. И мы еще увидим и другие похожие. Кампанейщина ли это? Безусловно. Что, конечно, плохо.

С одной стороны. Так, например, не факт, что футболисты Мамаев и Кокорин должны содержаться в СИЗО. А избыточная строгость в их отношении как раз и вызвана кампанейщиной.

С другой стороны, сам факт реагирования правилен вне зависимости от того, чем он вызван. Избивающие всех встречных футболисты должны нести ответственность. А хамоватому и высокомерному министру нет места в правительстве бедной области. Богатой, впрочем, тоже.

Но вот самое важное, на что надо обратить внимание. Если это кампания, то сейчас наступает тот период, когда прежде неприкасаемые люди могут получать по заслугам. Не все и не всегда и иногда не за то, но могут.

А это значит, что если раньше вас от активных действий удерживало понимание бесперспективности, то теперь, пусть на время, ситуация меняется. Опубликовали видео с хамящим чиновником, есть шанс, что его снимут. Сфотографировали пьяного судью за рулем, опубликовали документы о нецелевом расходовании средств, подали жалобу на бездействие должностного лица – все это может сработать.

Гарантии нет, но шансы стали выше. Кампанейщина – это плохо. Но и из этого можно извлечь пользу для гражданского общества. А мы, если что, поможем.

Михаил Ходорковский

(прочитано 507 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7600.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 3) >>
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Аноним (гость) 18-10-2018 12:28:21   #3 [ru]
2й, я вам скажу, что воры и жулики не могут самоочиститься. Идет битва пауков в банке - сильные пожирают слабых. А самые слабые, как ни крути, - нищее население. Они-то (то есть мы) и пострадают больше всего.
 
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Аноним (гость) 17-10-2018 19:47:39   #2 [ru]
Бей своих, чтобы чужие боялись.
Репрессии 30-х годов также начинались. Сначала чистка в высших эшелонах, потом постепенно эта практика дошла до самых низов.

Ну если вам чиновники свои -то тогда можно вспомнить не только 30 годы! Еще и про охоту на ведьм можно рассказать и про инквизицию - да мало чего можно вспомнить , для того чтобы обелить своих! А не проще покончить с воровством и вести жизнь праведную? Что скажете на это Аноним №1?
 
0
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Аноним (гость) 17-10-2018 19:34:51   #1 [ru]
Бей своих, чтобы чужие боялись.
Репрессии 30-х годов также начинались. Сначала чистка в высших эшелонах, потом постепенно эта практика дошла до самых низов.
Пользоваться ситуацией, конечно, можно, но нужно помнить, что это палка о двух концах.
 
+2
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«Мы расширим это узкое место и повысим рождаемость» (лукашенкизмы).

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