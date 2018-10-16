Сироты Кара-Хаака 20 лет в очереди на жильё

Как холода начнутся, каждого бездомного жителя Тувы начнут беспокоить жилищные вопросы. Арендовать летние дачи зимой – смысла нет. Поэтому мы все, сироты села Кара-Хаак, просим профессиональных журналистов газеты «РИСК» прийти в наше село и снять на видео и сфотографировать наш единственный недострой дома сирот, расположенного прямо перед дорогой, у входа на село. Кроме вас в Туве надеяться уже не на кого. Никому нельзя доверять. Всё Управление Тувы так или иначе связано с Правительством Тувы. А само Правительство 20 лет подряд нас обманывает о каких-то перспективах в плане строительстве наших домов.

Теперь в Кара-Хаак сможете приехать в любое время дня и ночи. Мост открылся. Говорят, церемония открытия 14 октября. Но почему-то уже с 5 октября машины стали проезжать по этому мосту.

Начиная с 90-х годов и по сей день, из сирот-выпускников села Кара-Хаак, дома получили только двое. Это сироты Рената и Серен-оол Чодураа. Вторая из них получила этот дом сразу после окончания школы, когда другие сироты десятилетиями ждали этого момента. Потому что Серен-оол Чодураа – это племянница Серен-оол Айлян Сатовны, Главы села Кара-Хаак.

А этот сиротский долгострой в селе стоит уже четыре года. А никто дальше продолжать стройку не хочет. За эти четыре года у этого дома сначала украли шифер на крыше. Затем частично заборные доски зимой пропали. Двери дома куда-то снесли. Дверь перед входом во двор вообще пропала сразу же после стройки. Сам дом с давних пор превратился в общественный туалет. Там днём играют в прятки дети соседних улиц, а к вечеру здесь собираются пьяные компании алкашей села. А когда построят-то? В таком доме дальше уже жить никому не хочется.

Этот недострой принадлежит всего одной сироте. А нам-то, другим, как они смогут передать дом, если он просто издалека провонял? Да и то весь стройматериал этого дома не того качества.

Анна Стрельцова