Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Застывшие во времени. Кызыл-2012. Раздел: Родной край
Комментариев: 3
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 84
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 49
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 41, 16 октября / Сироты Кара-Хаака 20 лет в очереди на жильё
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№41, 16 октября 2018 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Сироты Кара-Хаака 20 лет в очереди на жильё

Как холода начнутся, каждого бездомного жителя Тувы начнут беспокоить жилищные вопросы. Арендовать летние дачи зимой – смысла нет. Поэтому мы все, сироты села Кара-Хаак, просим профессиональных журналистов газеты «РИСК» прийти в наше село и снять на видео и сфотографировать наш единственный недострой дома сирот, расположенного прямо перед дорогой, у входа на село. Кроме вас в Туве надеяться уже не на кого. Никому нельзя доверять. Всё Управление Тувы так или иначе связано с Правительством Тувы. А само Правительство 20 лет подряд нас обманывает о каких-то перспективах в плане строительстве наших домов.

Теперь в Кара-Хаак сможете приехать в любое время дня и ночи. Мост открылся. Говорят, церемония открытия 14 октября. Но почему-то уже с 5 октября машины стали проезжать по этому мосту.

Начиная с 90-х годов и по сей день, из сирот-выпускников села Кара-Хаак, дома получили только двое. Это сироты Рената и Серен-оол Чодураа. Вторая из них получила этот дом сразу после окончания школы, когда другие сироты десятилетиями ждали этого момента. Потому что Серен-оол Чодураа – это племянница Серен-оол Айлян Сатовны, Главы села Кара-Хаак.

А этот сиротский долгострой в селе стоит уже четыре года. А никто дальше продолжать стройку не хочет. За эти четыре года у этого дома сначала украли шифер на крыше. Затем частично заборные доски зимой пропали. Двери дома куда-то снесли. Дверь перед входом во двор вообще пропала сразу же после стройки. Сам дом с давних пор превратился в общественный туалет. Там днём играют в прятки дети соседних улиц, а к вечеру здесь собираются пьяные компании алкашей села. А когда построят-то? В таком доме дальше уже жить никому не хочется.

Этот недострой принадлежит всего одной сироте. А нам-то, другим, как они смогут передать дом, если он просто издалека провонял? Да и то весь стройматериал этого дома не того качества.

Анна Стрельцова

(прочитано 428 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7598.html
+8

<< Комментарии к статье (Всего: 4) >>
Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

avatar
Аноним (гость) 18-10-2018 01:44:46   #4 [ru]
Не закончили стройку потому что КИНУЛИ строителей наши власти. Они на свои деньги начали строить. В конце им сказали что денег не будет. Известная схема. Некоторые лоханулись на этой схеме крупно, продав свои дома и автомашины, выступая субподрядчиками. А спросить не с кого. Устно договорились с кемто а в конце стройки его с дожности убрали и ли посадили. Вот
 
+3
avatar
Аноним (гость) 17-10-2018 16:25:28   #3 [ru]
Нам в Кара-Хааке тоже жилья не дали. Скажут через год и пропадают. В каждом хурале обещали же. Там это, специалист по жизнеобеспечению села Кара-Хаак Тарган Ч. С на самом деле оказалось специалистом по самообеспечению. Потому что она кроме себя и самих детей, про сирот вообще не думает. В хурал по выдаче плане строительства домов сирот она не пошла. Вместо этого она сама на месте домов сирот построила дом себе. Програму Кыштаг она дала своему родному племяннику, хотя у них ещё и был магазин. К двоим родным она давала программы через Центр занятости. Короче, своих обеспечивала, а нас забыла.
 
+4
avatar
Аноним (гость) 17-10-2018 12:11:38   #2 [ru]
Сирота всея Тувы-КШВ
 
+1
avatar
Аноним (гость) 17-10-2018 09:28:41   #1 [ru]
Кара-оол главный сирота Тувы.
 
+1
Остальные материалы номера 41:
 
   
   
 
Материал входит в разделы тематического архива:
 
   

«Мы расширим это узкое место и повысим рождаемость» (лукашенкизмы).

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank