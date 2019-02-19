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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 7, 19 февраля / Жильё для сирот не построено. И что дальше?
   
 
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№7, 19 февраля 2019 года.

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Нам пишут

Жильё для сирот не построено. И что дальше?

Помните письмо про жилище детей-сирот села Кара-Хаак «Сироты Кара-Хаака 20 лет в очереди на жильё» (№41, 16 октября 2018 года)? Так вот. На это ко мне из Прокуратуры пришёл такой ответ.

«Кызылской межрайонной прокуратурой рассмотрено Ваше обращение от 06.12.2018, поступившее от прокуратуры Республики Тыва, о не принятии мер по завершению строительства жилого дома для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в с.Кара-Хаак и Черби.

Установлено, что жилые помещения по ул.Оюн Балган, д.1 с.Кара-Хаак, по ул. Сельская, д. 51 с. Черби построены в рамках государственного контракта от 28.04.2015 №4-15, заключенного между ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ГБУ РТ «Управление капитального строительства».

По договору субподряда ООО «Атлант-Стройсервис» обязался построить жилые дома для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Однако данные жилые посещения к установленному в контракте сроку не сданы, не введены в эксплуатацию.

По данному факту ГБУ РТ «Управление капитального строительства» проводит претензионную работу с субподрядчиком ООО «Атлант-Стройсервис».

В случае несогласия с настоящим ответом Вы вправе его обжаловать вышестоящему прокурору и (или) в суд.

Заместитель межрайонного прокурора советник юстиции Ч.У. Донгак»

Как быть с этим и, вообще, зачем так тянулось следствие? До сих пор никому неясно. Но почему до сих пор не достроят, при такой длине этой очереди? Кто-нибудь что-нибудь ответит?!

Айдын Саая

(прочитано 272 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7821.html
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