    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Перевозка детей – дело серьёзное

В Туве после прокурорской проверки директор детско-юношеской школы за нарушение правил перевозки несовершеннолетних привлечен к административной ответственности.

Прокуратурой Тоджинского района Республики Тыва проверено обеспечение безопасности в местах массового отдыха и оздоровления детей, в том числе соблюдение образовательными организациями и детскими оздоровительными лагерями законодательства о перевозке несовершеннолетних пассажиров.

Постановлением начальника отделения ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Кызылский» директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа» Тоджинского района Андрей Маады привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.23 КоАП РФ.

В ходе проверки, проведенной с привлечением сотрудников ГИБДД, в селе Тоора-Хеме был остановлен автобус, принадлежащий на праве собственности МБОУ «Детско-юношеская спортивная школа». В салоне находились шестеро детей. Транспортное средство направлялось в стационарный лагерь «Азас».

В ходе проверки водителю предложено предоставить к осмотру документы, предусмотренные п. 4 Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177. В нарушение Правил, программа маршрута, список детей, с указанием фамилии, имени и отчества каждого ребенка, номера контактных телефонов их родителей, список назначенных сопровождающих лиц с номерами их контактных телефонов представлены не были.

В связи с этим, в отношении директора прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 12.23 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения директору ДЮСШ назначено 25 тыс. рублей штрафа. Штраф оплачен.

Прокуратура Тоджинского района.

Школьникам рассказали об ответственности перед законом

На урок к воспитанникам Государственного бюджетного образовательного учреждения «Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус в Кызыле» пришли прокурор г. Кызыла Роман Пономарев и его заместитель Марина Цыганок.

Темами урока, проходившего в непринужденной обстановке для учащихся 7-9 классов, стали: «Правонарушение, преступление и подросток» и «Моя ответственность перед законом».

Несовершеннолетним разъяснены положения законодательства, предусматривающие административную, уголовную ответственность за нарушение законодательства. Руководством прокуратуры столицы республики было акцентировано внимание обучающихся на числе уголовных дел, возбужденных в республике в связи с противоправными действиями несовершеннолетних, разъяснены требования административного и уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за правонарушения и преступления.

В ходе встречи воспитанники задавали гостям много вопросов. В их числе: о влиянии на карьеру привлечения к административной или к уголовной ответственности? препятствует ли привлечение к административной ответственности в несовершеннолетнем возрасте службе в Вооруженных силах России, работе в правоохранительных органах или в силовых структурах?

Беседа проходила в живой и непринужденной обстановке. Учащиеся узнали много интересного. Ведь разъяснения законодательства им приводились на конкретных примерах из жизни, из практики надзорной деятельности, а также судебной практики рассмотрения уголовных и административных дел в отношении несовершеннолетних.

Руководство школы-интерната поблагодарило прокурорских работников за проведенные уроки, и пригласило их вновь посетить школу-интернат.

Прокуратура г.Кызыла.

Непорядок в детской школе

Прокуратурой Тес-Хемского района Республики Тыва установлено, что в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа Тес-Хемского района имени Оюна Седен-оола» работают 12 тренеров-преподавателей. При изучении их личных дел выявлено отсутствие справок из Информационного центра МВД России по Республике Тыва о наличии или отсутствии судимостей или фактов уголовного преследования.

Проверкой установлено, что в ДЮСШ не организован контроль за состоянием здоровья несовершеннолетних, занимающихся спортом и физической культурой, не обеспечивается оказание медицинской помощи, о чем свидетельствует отсутствие в учреждении медицинского кабинета, нет договора, заключенного с медицинским учреждением о предоставлении медицинских услуг.

По выявленным нарушениям прокуратурой района директору ДЮСШ внесено представление об устранении нарушений законодательства.

По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены. В Информационный центр МВД по Республике Тыва направлены запросы о наличии или отсутствии сведений об уголовном преследовании и судимостей работников ДЮСШ. Организовано медицинское обслуживание обучающихся и работников. К дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо.

Прокуратура Тес-Хемского района.