Четыре тувинца, не считая конопли

Вопрос без предисловий. Вот прямо так сразу – как отразится на боеспособности в/ч 55115 потеря двух гранатомётчиков и водителя-заправщика с одним старшим прапорщиком? Кто не знает, что такое в/ч 55115 в городе Кызыле Республики Тыва? Теперь не только мы, тувинцы, но киргизы с казахами для краткости будут называть просто «55-я бригада». Название, надо сказать, красивое и сразу запоминается. В военной истории я не знаток, но создавали эту бригаду во Вторую мировую войну для уничтожения снайперов-альпинистов гитлеровских горных отрядов «Эдельвейс». В наши дни боевую историю горных стрелков пишут уже бойцы-тувинцы призыва Шойгу.

Можно было бы ехидно поиздеваться над бойцами этой бригады и над тем, как Глава Тувы, беспрестанно захлёбываясь от восторга, славословит в адрес военной мощи и государственной прозорливости министра обороны Шойгу, по воле которого 55-я обосновалась в Кызыле. Можно было бы над бойцами, но стыдно. Хотя, впрочем, почему бы и не посмеяться над наполеоновскими амбициями Шойгу и Кара-оола? Оба, как два сапога пара, видят себя далеко и высоко, одного нет-нет, да и назовут ненароком преемником Путина и будущим российским президентом, а второй уже целый полковник, а лизоблюды из его ближайшего окружения оказывают ему почтение, как Чингисхану. Звание полковника Кара-оолу присвоил Шойгу и, наверное, при этом по-свойски шепнул на ухо, мол, давай держись – генералом будешь, если я президентом стану.

Ой, да не надо меня стыдить, не фантазирую я, а опираюсь на аргументы народной молвы, которую ничем, по-моему, не переубедишь. Она, народная молва, сейчас волнуется по поводу падающих космических аппаратов министерства обороны и сбитых самолётов с проваливающимися в тартарары мостами. Если все настоящие генералы министерства обороны морщат лбы и недоумевают по поводу военного оптимизма Шойгу, приносящего стране миллиардные убытки, то в Туве народная молва недоумевает по поводу экономических провалов Кара-оола.

Я ни к тем и ни к другим не отношусь, но мои смутные подозрения по поводу 55-й бригады обретают всё более чёткие очертания. Вот сами посудите, уважаемые читатели, какие могли быть в голове Шойгу мысли, когда он задумывал передислоцировать 55-ю горнострелковую бригаду из южного военного округа, где-то из-под Краснодара в южную Сибирь, то есть в Туву? Ну, да, слово «юг» было, наверное, ключевым. Вот и всё! Вот дальше я позволю своей мысли свободно пробежаться по некоторым геополитическим проблемам российской современности.

Шойгу, видимо, геостратегически размышлял так, дескать, в 2007-м году я Туву типа того что завоевал без единого выстрела при помощи вежливых зелёных человечков и Кара-оола поставил над всеми надзирать. Разве не так? Так! А дальше Шойгу думает, что, мол, поскольку из Кара-оола экономист, как из меня военный – никакой, то народишко местный так или иначе, рано или поздно взбунтуется, то по любому нужны будут штыки, чтобы бунтовщиков прижать к ногтю.

Не-не, уважаемые читатели, я же не утверждаю, что именно так диспозицию видел Шойгу, я ж говорю, что приблизительно так он, скорее всего, строил свой генеральный план. Так оно и получилось! Под руководством Кара-оола республика обнищала и захирела настолько, что даже голый и тощий тувинец готов вот-вот взорваться и запеть во весь голос марсельезу со своим «весь мир насилья мы разрушим»... Вот пока не заорал, Шойгу по шустрому подсуетился и горно-55-ю из-под Краснодара перебросил на правый геостратегический берег реки Енисей в город Кызыл. Документы и другие военно-бюрократические формальности быстро оформил – на то он и министр обороны, правильно я говорю?

Ну так вот, слушайте стрелковую дальше, документы-то оформил, а ведь надо кадровый состав наполнять. А чем, то есть, кем спрашивается? За годы всяческих российских реформ кадры до того поистрепались, что не из кого и выбирать, а тут в Туву добровольцев надо выискать. Тува – это вам, ответственно заявляю, не хухры-мухры, с 90-х годов русские, которые в 45-м фашизм победили, сюда нос свой сунуть боятся. Не знаю, врать не буду, но говорят, что каким-то особо секретным приказом министра обороны командирам, которые из числа русских, к основному окладу приплата какая-то полагается за особые условия труда в Туве. Которые командиры купились на эту приплату, так уже, говорят, пожалели, но деваться некуда – контракт подписали. А пожалели, потому что весь остальной состав набирается исключительно из местного контингента.

Ну и вот, а местный-то контингент сейчас и пишет славную историю 55-й бригады, которая создавалась по образу и подобию вымуштрованной и вышколенной арийской «Эдельвейс».

Короче, как прошли военные учения «Иссыкуль-Антитеррор – 2018», я не знаю. Но боевые потери с российской стороны составили 4 единицы, а именно, говоря бесстрастным языком военного рапорта, «3.09.18 г. при следовании эшелона на учения «Иссыкуль-Антитеррор – 2018» на границе с Казахстаном на железнодорожной станции Аул проходил пограничный контроль, в ходе контроля по вагонам проходил кинолог с собакой и в ходе осмотра собака среагировала на 4 военнослужащих...». В итоге, были сняты с поезда и задержаны командир взвода обеспечения – старший прапорщик Ховалыг А.Р., водитель-заправщик взвода обеспечения – рядовой Монгуш С.Э., гранатомётчик – рядовой Мокур-оол А.А. и стрелок-помощник гранатомётчика – рядовой Чыдым Ч.Д.

А если ещё короче, то «... собака среагировала на 4 военнослужащих», у которых были обнаружены пакет марихуаны, весом 1 килограмм и 30 граммов конопляного масла.

Может быть, уважаемые читатели, вы с моими выводами не согласитесь, ну да и ладно, как говорится, у каждого на то и своя голова, чтобы самостоятельно думать, а я уверена, что за 11 лет правления Тувой Шолбан Кара-оол довёл республику именно до состояния марихуаны. Если в славную 55-ю горно-стрелковую бригаду через жесточайший кадровый отбор набирают самых лучших, самых подготовленных, набирают мужскую элиту тувинскую, а эта элита попадается на границе с наркотой, то о чём мы вообще можем рассуждать?

Такой вот вопрос без предисловий.

Очень вредная тувинка