Тувинская власть перед выборами, а Шойгу – перед выбором

Тува по уровню жизни в СССР и в России никогда с 1944 года не блистала на фоне других республик, краёв и областей. И это – сущая правда. Этим местные тувинские власти многие годы оправдывались: мол, ничего не поделаешь – тяжёлое феодальное прошлое... А тут как напасть – решительные и смелые действия местного сепаратиста К.Бичелдея, когда он не ограничился созданием Народного Фронта «Хостуг Тыва», а повёл активное планомерное наступление на завоевания советского прошлого. Как результат – бегство за Саяны русскоязычных специалистов и остановка флагманов тувинской экономики комбинатов «Тувакобальт» и «Туваасбест». За этим последовал развал сельского хозяйства республики. Но, надо отдать должное, этот распад экономики удалось остановить президенту Тувы Ш.Ооржаку, отодвинувшего зарвавшегося сепаратиста от власти.

Конечно, радикально изменить ситуацию не удалось, но отстроенные Ооржаком Овчинно-шубная и Ковровая фабрики стали новыми вехами в укреплении экономики Тувы. Однако, устранив с политической арены опасного политика шовинистического толка К.Бичелдея, Ш.Ооржак не сумел увидеть в самостоятельном В.Оюне восходящую звезду тувинской политики. В результате межличностного конфликта нашему замечательному земляку Сергею Шойгу удалось продвинуть во власть тогда считавшегося перспективным обретавшегося возле великих Шолбана Кара-оола. А тот, не имея ни опыта, ни необходимых в таком случае знаний, возвысил и приблизил к себе отставного политика Бичелдея, сделав его главным советником по всем острым проблемам. И вновь в республики все вопросы стали рассматриваться через призму приверженности Тувы к самоопределению, выдавливания из республики оставшейся немногочисленной диаспоры русских и деления всех жителей республики по принципу «свой-чужой».

Результат не заставил себя долго ждать: невзирая на реальную помощь Шойгу и усиление федерального финансирования республика под победные реляции Шолбана Кара-оола уверенно погружается в пучину безвыходности, а население Тувы – в нищету. При этом специалисты заметили одну странную тенденцию – чем активнее Шолбан Кара-оол разбазаривает природные богатства Тувы, тем стремительнее падает уровень жизни населения. Если в начале деятельности Ш.Кара-оола на посту Главы республики за чертой бедности жило около 30% населения Тувы, то в 2018 году таких бедняков оказалось уже более половины.

Власти Тувы и лично Шолбан Кара-оол не соглашались с выводами известного в республике экономиста Валерия Салчака, с цифрами официальной статистики показывающего пагубность курса сегодняшней тувинской власти, приводящей к неизбежному обнищанию населения на протяжении последних 10 лет правления Кара-оола. Может быть, кто-то и сомневался в реальности оценки ситуации в Туве, данной известным специалистом Госплана Тувы, руководителем Счётной палаты РТ В.Салчаком, пока, как гром среди ясного неба, на Сочинском экономическом форуме не прозвучало заявление вице-премьера России Голиковой, заявившей об удручающей тувинской бедности как о свершившемся факте. Особенно больно было узнать о том, что бедность эта в первую очередь бьёт по самой незащищенной части населения – детям.

А теперь давайте посмотрим, чем занимаются наши власти в Туве последние 10 лет? Какие проблемы у неё сейчас в приоритете? Наращивание экономического потенциала республики? Создание новых производств и новых рабочих мест? Борьба с бедностью? Поддержка людей с низкими доходами? Снижение цен на уголь, электрическую и тепловую энергии? Строительство социального жилья? Благоустройство городов и сёл, развитие в них инфраструктуры? К сожалению, на все эти вопросы ответ отрицательный. Ничем подобным ни Кара-оол, ни его вороватая команда не озадачена. Официально, не скрываясь, они увлечённо занимаются в основном четырьмя проблемами: самопиаром, личным обогащением, распродажей оставшихся месторождений полезных ископаемых и борьбой с легальной торговлей винно-водочными изделиями. Других проблем в приоритете деятельности тувинских властей просто нет. Вот давайте и разберёмся, почему именно эти проблемы стали для Кара-оола актуальными.

1. Самопиар. Он необходим Кара-оолу для того, чтобы солиднее выглядеть на фоне других губернаторов России. На эти цели правительство тратит огромные деньги, которые могли бы пригодиться для решения вопроса бедности. Никакой пользы обществу это не приносит. Лишь злит простых людей, живущих от зарплаты до зарплаты, поскольку этот пиар резко контрастирует с реальностью.

2. Личное обогащение Главы республики и его семьи, а также ближайшего окружения давно стали предметом общественного осуждения. Сообщения о том, что нового появилось в гараже Главы, сколько сотен тысяч в состоянии потратить его дочь за завтрак в ресторане и 130 миллионов рублей на приобретение элитной квартиры в Москве резко контрастируют с его показной бережливостью при покупке детской коляски «подешевле». Ещё более они сочетаются с уровнем жизни большинства тувинцев.

3. Продвижение так называемой Стратегии развития Республики Тыва, разработанной дилетантом-экономистом Брокертом, никогда не работавшим ни на одном предприятии, состоящей из продажи всех оставшихся в республике месторождений полезных ископаемых и вырубке всех лесов носит явно коррупционный коммерческий характер. Она направлена, скорее всего, на личное обогащение самого Шолбана Кара-оола и его ближайшего окружения. И ничего, кроме разорения экологии края и дальнейшего обнищания населения принести не может. Пример тому – деятельность обласканной вниманием Главы китайской компании «Лунсин». Как теперь выяснилось, эта компания, уничтожая дивную природу Тоджи, фактически не отчисляла положенных платежей в бюджет республики. В ходе расследования уголовного дела в отношении руководителя управления налоговой службы по Туве Вероники Суге-Маадыр, её мужа, полпреда Шолбана Кара-оола в Каа-Хемском районе Анатолия Суге-Маадыра и сколоченного ими преступного сообщества выяснилось, что только в 2017 году ООО «Лунсин» недоплатило в бюджет более 700 млн. рублей доходов. В настоящее время в офисе компании оперативниками ФСБ и МВД проведены обыски с изъятием всей документации. Гл. бухгалтер компании пошла на сотрудничество со следствием и даёт развёрнутые показания в отношении преступной деятельности. Не исключено, что её показания могут вывести не только на китайское руководство, но и на самого Главу правительства Тувы Ш.Кара-оола, поскольку такое масштабное хищение было невозможно без прикрытия правительством Тувы.

4. Отдельная тема – антиалкогольная кампания, развёрнутая лично Кара-оолом. С одной стороны, вызывает большие сомнения искренность заявлений и действий Главы правительства, ранее поднявшегося на торговле пойлом. Как известно, такое не забывается. С другой стороны, результатом этой агрессивной деятельности являются рост преступлений, совершённых нетрезвыми преступниками и падение легальной торговли винно-водочными изделиями, поскольку в республике за это время резко вырос объём реализации нелегальными суррогатами. Фактически Шолбан Кара-оол, развязав войну с легальной торговлей спиртным, создаёт условия для более широкой и активной деятельности бутлегеров. А, как известно в республике, Бог наградил Кара-оола даром ничего не делать даром. Так что с достаточной долей вероятности можно предположить, что он сознательно лишает население возможности легально приобретать качественные спиртные напитки с тем, чтобы населению поневоле приходилось обращаться к нелегальным торговцам спиртным. И с этого он или кто-то очень близкий к нему, наверное, имеют немалый барыш. Но есть ещё одна сторона этой отъявленной борьбы за трезвость. Дымовая завеса этой псевдо-деятельности призвана прикрыть несостоятельность правительства Кара-оола в решении реальных задач Тувы, в том числе по борьбе с бедностью.

И вот в такую непростую ситуацию стремительно влетела тема предстоящих осенью выборов депутатов тувинского парламента. В рамках выработки стратегии действий ЕР на этих выборах в республику был направлен известный кремлёвский социолог С.Р.Хайкин.

Казалось бы, в этом рядовом деле не было никаких неожиданностей и подводных течений. Рядовое событие – Сергей Романович осуществляет социологические исследования в Туве уже более 15 лет и имеет в Кремле устойчивую репутацию честного профессионала. Так что любить или ненавидеть его – это как бы отношение к собственному отражению в зеркале. Однако почему-то власти Тувы (не исключено, что с подачи Кара-оола) отнеслись к его визиту враждебно.

Подлил масла в огонь один местный социолог, связавший его визит со скорой отставкой Главы республики. Конечно, напрямую связывать приезд кремлёвского социолога с отставкой Кара-оола было бы неправильно. Социолог даёт диагноз, а лечение назначает другой. В данном случае – Сергей Шойгу. После смены караула в Хакасии его опасения понять можно. Ранее все надежды возлагались на умение местных властей фальсифицировать итоги выборов. В этом плане Кара-оол смотрелся соколом. О способности Тувы «нарисовать» необходимые явку и процент за нужного власти кандидата можно слагать легенды. Но итоги в Хакасии показали, что любому беспределу может прийти конец. Не секрет, что там Шойгу положил свой авторитет на чашу выборов и с треском проиграл. Не помогли его личные воззвания голосовать за Зимина, развешанные на многочисленных растяжках и расклеенные на всех столбах. Не выручили более десяти тысяч временно прикомандированных в Абакане военнослужащих, которые должны были проголосовать за прогнившую власть. Обыкновенный народный контроль за выборами наблюдателей и законопослушная позиция спецслужб и правоохранителей не дали Зимину ни одного шанса продолжить грабёж республиканского бюджета.

Такое может повториться в любом другом регионе. И в Туве – тоже. При этом нужно признать, что В.Коновалов при всём уважении к нему до выборов народным любимцем не являлся. Но люди всё равно поддержали его в пику Зимину. И теперь перед Шойгу дилемма: надеяться, что Кара-оол «нарисует» выборы в парламент Тувы с нужным результатом, и ничего не предпринимать или заранее изучить в республике общественное мнение в отношении Кара-оола и, в случае высокого антирейтинга, заменить его до выборов. При этом важно, когда его менять. Если срочно, то нужно найти такого кандидата от власти, чтобы он уверенно мог победить на честных выборах – как Кожемяко в Приморье. Если такого готового кандидата нет, то смену Главы нужно провести позже, чтобы до выборов Главы оставалось больше года, и можно было спокойно подобрать кандидата. Думается, Шойгу устроит, скорее всего, второй вариант, поскольку достойной замены Кара-оолу он пока не имеет.

Что же до самого Шолбана Кара-оола, то его положение, судя по всему, незавидно. Тут и провал выполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, и обнищание населения, и коррупция, и высокая преступность.

Примечательно, что при замерах общественного мнения рейтинговым агентством «Рейтинг» на вопрос, какого зверя напоминает Шолбан Кара-оол, были получены ответы: льва, лису, кабана и дракона. А когда спросили, почему, ответы вообще были обескураживающими. К примеру, со львом его сравнили, «потому что боимся», с лисой, «потому что хитрый», с кабаном, «потому что прёт, не разбирая дороги», а с драконом – «потому что у него и его двух братьев три головы». Тут и комментировать нечего. Никакого благородства и интереса к жизни простых людей у Кара-оола не наблюдается.

В этом свете и сам Кара-оол для Шойгу никакой ценности не представляет. Значимых финансовых интересов у Шойгу здесь нет. Скорее, наоборот – благодаря безоглядной поддержке несамостоятельного скандального Кара-оола он изрядно подрастерял свой имидж среди жителей Тувы. А замена Кара-оола на нового политика только укрепит его позиции. Судя по тому, что в республике накануне осенних выборов оживилась социологическая деятельность, Шойгу рисковать своим имиджем и имиджем партии ради Кара-оола не намерен. Он уже потерял Хакасию как место отдыха. Теперь может потерять и Туву, если ЕР не получит большинства на парламентских выборах, поскольку тогда отставка Кара-оола будет единственным выходом из политического тупика в Туве. Но пускать политический процесс на самотёк и верить заверениям Кара-оола относительно управляемости процесса подведения итогов голосования федеральные власти не могут. Судя по всему, в Кремле дают должную оценку возможному негативному исходу выборов тувинского парламента.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин