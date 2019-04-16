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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 15, 16 апреля / Готов ли Шолбан Кара-оол к публичной дискуссии?
   
 
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№15, 16 апреля 2019 года.

    Изучаем мнение граждан

Готов ли Шолбан Кара-оол к публичной дискуссии?

Готов ли Шолбан Кара-оол к публичной дискуссии?

Сергей Конвиз через газету «РИСК» вызвал Главу республики Шолбана Кара-оола на публичные дебаты на темы бедности, коррупции, строительства железной дороги в Туву и реализации разработанной правительством Стратегии, направленной на тотальную разработку всех имеющихся месторождений и массовую вырубку лесов республики. Эта тема стала одной из ведущих на различных дискуссионных площадках. Мнения по поводу реальности и необходимости для общества предложенной публичной дискуссии разделились. Одни считают, что дебаты не нужны, поскольку они не способны повлиять на ситуацию в республике. Другие считают, что Шолбан Кара-оол из страха быть публично униженным не согласится участвовать в дебатах. Третьи считают, что Глава республики способен дать достойный отпор С. Конвизу, а четвёртые уверены, что Ш. Кара-оол проиграет дебаты, что отрицательно скажется на его будущем.

В связи с этим редакция газеты заказала агентству «Тыва-РЕЙТИНГ» социологический опрос, в ходе которого было опрошено 140 человек, ответивших на следующие вопросы:

1. Имеет ли Глава республики Ш.Кара-оол шанс выиграть публичные дебаты у С.Конвиза?

Были предложены следующие варианты ответов: Кара-оол может выиграть, если его хорошо подготовят; сомневаюсь; Кара-оол не выиграет ни при каких обстоятельствах.

Были получены ответы:

  • Кара-оол может выиграть, если его хорошо подготовят – 29;
  • сомневаюсь – 10;
  • Кара-оол не выиграет ни при каких обстоятельствах – 101.

2. Согласится ли Глава республики Ш.Кара-оол на публичные дебаты с С.Конвизом?

Были предложены следующие варианты ответов: Кара-оол согласится; Кара-оол отмолчится и не согласится; Кара-оол выставит такие предварительные условия, что Конвиз сам откажется от дебатов.

Были получены ответы:

  • Кара-оол согласится – 11;
  • Кара-оол отмолчится и не согласится – 93;
  • Кара-оол выставит такие предварительные условия, что Конвиз сам откажется от дебатов – 36.

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 http://risk-inform.ru/article_7931.html
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