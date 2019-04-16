Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Путин отдыхает в Туве. Раздел: Люди
Комментариев: 20
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 110
User Пользователей: 1

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 53
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 15, 16 апреля / Для главы Тувы Кара-оола выборы в Верховный Хурал – вопрос жизни и смерти
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№15, 16 апреля 2019 года.


Для главы Тувы Кара-оола выборы в Верховный Хурал – вопрос жизни и смерти

Для главы Тувы Кара-оола выборы в Верховный Хурал – вопрос жизни и смерти

В Туве в сентябре пройдут выборы в Верховный Хурал. Депутатов регионального парламента избирают по смешанной системе: 16 человек – по одномандатным округам и 16 – по спискам политических партий.

Местные наблюдатели отмечают, что партии в республике уже проявляют активность накануне начала избирательной кампании. По их словам, в настоящее время уже формируются списки кандидатов от разных политических сил. В частности, политический обозреватель Сергей Конвиз сказал «Клубу Регионов»: «Вокруг политических партий шевеления есть. Инициатором шевеления является исполнительная власть. Она хочет некоторые партии подмять, чтобы никаких лишних партий на выборах не было. Что касается оппозиционных парламентских партий, то назвать их оппозиционными можно только с натяжкой. Они же во всем поддерживают ЕР. На предыдущих выборах они всегда договаривались и действовали в интересах главы республики Шолбана Кара-оола».

Всерьез бороться за места в Верховном Хурале, по мнению эксперта, намерены непарламентские партии: «Наиболее активными в ходе выборов в парламент будут «Яблоко», «Партия Роста» и «Партия перемен». Эти непарламентские партии будут на выборах присутствовать, и они намерены дать бой ЕР».

Конвиз уверен, что Кара-оол будет принимать активное участие в предстоящей избирательной кампании в региональный парламент: «Для главы республики предстоящие выборы – вопрос жизни и смерти. Если он обеспечит результат «Единой России», то есть вероятность, что он сохранит свой пост до окончания срока своих полномочий – 2021г. А если он не сможет дать результат ЕР, то сразу же после выборов в парламент его попросят подать заявление об отставке. Поэтому сейчас никаких других забот, кроме выборов, у него нет. При этом не факт, что Кара-оол сохранит пост после 2021г., если сейчас сумеет удержаться в кресле. Здесь уже будут выборы главы республики, и тут последнее слово будет за населением. С учетом того, что почти во всех регионах бедность падает, а у нас растет, то есть общее мнение, что нужно главу региона менять. По различным данным, Кара-оолу уже давно ищут новое место работы».

Стоит сказать, что в настоящее время в Верховном Хурале Тувы 29 депутатов представляют «Единую Россию» и один «Справедливую Россию».

«Клуб регионов»

(прочитано 223 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7937.html
+4

 Доска объявлений 
Купите листы 08Ю из наличия у крупнейшего поставщика металлопроката компании ООО «Мировая Металлургия». Продаем от 1 листа. Отправим транспортной компанией в любую точку России или СНГ. Чтобы купить 08Ю обращайтесь по телефону: +7(343) 202-00-77 – Анастасия, или отправляйте заявки на e-mail: m2020077@mail.ru/
+7(343)202-00-77
Продам капитальный гараж в обществе "Ветеран", в районе "Своротка". Собственник.
Тел. 8913 341 1102
Срочно ищу сиделку.
Подробности по тел. 8983 516 3995
ООО «Авангард», проектно-сметное бюро. Проектирование зданий и сооружений. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию. Проектирование индивидуальных жилых домов и коттеджей.
г.Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 31. Тел. 8905 920 6050
Остальные материалы номера 15:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» ОПГ + ОПС = крепкое сотрудничество (№15, 16 апреля)
» Давайте поговорим начистоту! (№14, 9 апреля)
» Тува на пороге парламентских выборов (№14, 9 апреля)
» Тува в ожидании перемен (№13, 2 апреля)
» В преддверии осенних выборов в Туве (№13, 2 апреля)
» Почему Кремль меняет губернаторов перед осенними выборами (№12, 26 марта)
» Игры престолов по-тувински (№11, 19 марта)
» Пришло время показать жуликам, что мы не быдло! (№2, 15 января)
» Затишье перед парламентскими выборами в Туве (№47, 4 декабря)
» Без сменяемости власти не будет здорового общества! (№40, 9 октября)
» Депутат Самойленко – первая метла на районе (№37, 18 сентября)
» Губернаторам поставили оценки (№34, 28 августа)
Одиночный пикет около Верховного Суда Тувы
Комментариев: 1
 
   

Запад хотел поставить Россию на колени, но Путин их переиграл и опередил!

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank