Для главы Тувы Кара-оола выборы в Верховный Хурал – вопрос жизни и смерти

В Туве в сентябре пройдут выборы в Верховный Хурал. Депутатов регионального парламента избирают по смешанной системе: 16 человек – по одномандатным округам и 16 – по спискам политических партий.

Местные наблюдатели отмечают, что партии в республике уже проявляют активность накануне начала избирательной кампании. По их словам, в настоящее время уже формируются списки кандидатов от разных политических сил. В частности, политический обозреватель Сергей Конвиз сказал «Клубу Регионов»: «Вокруг политических партий шевеления есть. Инициатором шевеления является исполнительная власть. Она хочет некоторые партии подмять, чтобы никаких лишних партий на выборах не было. Что касается оппозиционных парламентских партий, то назвать их оппозиционными можно только с натяжкой. Они же во всем поддерживают ЕР. На предыдущих выборах они всегда договаривались и действовали в интересах главы республики Шолбана Кара-оола».

Всерьез бороться за места в Верховном Хурале, по мнению эксперта, намерены непарламентские партии: «Наиболее активными в ходе выборов в парламент будут «Яблоко», «Партия Роста» и «Партия перемен». Эти непарламентские партии будут на выборах присутствовать, и они намерены дать бой ЕР».

Конвиз уверен, что Кара-оол будет принимать активное участие в предстоящей избирательной кампании в региональный парламент: «Для главы республики предстоящие выборы – вопрос жизни и смерти. Если он обеспечит результат «Единой России», то есть вероятность, что он сохранит свой пост до окончания срока своих полномочий – 2021г. А если он не сможет дать результат ЕР, то сразу же после выборов в парламент его попросят подать заявление об отставке. Поэтому сейчас никаких других забот, кроме выборов, у него нет. При этом не факт, что Кара-оол сохранит пост после 2021г., если сейчас сумеет удержаться в кресле. Здесь уже будут выборы главы республики, и тут последнее слово будет за населением. С учетом того, что почти во всех регионах бедность падает, а у нас растет, то есть общее мнение, что нужно главу региона менять. По различным данным, Кара-оолу уже давно ищут новое место работы».

Стоит сказать, что в настоящее время в Верховном Хурале Тувы 29 депутатов представляют «Единую Россию» и один «Справедливую Россию».

«Клуб регионов»