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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 37, 18 сентября / Депутат Самойленко – первая метла на районе
   
 
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№37, 18 сентября 2018 года.

    О главном начистоту

Депутат Самойленко – первая метла на районе

Депутат Самойленко – первая метла на районе

или Как по суматохе чиновных дворников предсказать появление Путина?

Сколько лет депутат республиканского парламента Ирина Самойленко подметает улицы? Кто знает? Ладно, не напрягайтесь, так уж и быть, скажу вам, уважаемые читатели, что с 2006 года она депутат Верховного Хурала, то есть 12 лет она чистит заплёванные столичные улицы. И, знаете, как-то она и не задумывается, что не депутатское это дело – скрести метлой тротуары. Судя по всему, как мне кажется, она просто с упоением машет рабочим инструментом дворников – мой труд вливается в труд моей республики! Впрочем, не про неё речь – пусть себе получает удовольствие, так ведь? Речь о разговорах про скорую отставку Главы Тувы Шолбана Кара-оола.

Да, ладно-ладно, признаю за собой такое злое нетерпение, поскорей бы уж его хоть на нары, хоть в отставку, хоть на повышение – лишь бы от нас подальше. Ну, так вот, есть такая точная примета: как только депутат Самойленко берёт в руки метлу – жди большое начальство из Москвы. Эти депутаты, ну просто, как дети малые и наивные, свято верят, что если улицы перед приездом Путина подметут – Шолбана Кара-оола не тронут, оставят в должности, а это значит, что и они, депутаты, ещё посидят на своих тёплых местах, вот и метут усердно.

А, если с другой стороны посмотреть на всё, то так-то за 12 лет, не напрягаясь, получать хорошую депутатскую зарплату, равную окладу республиканского министра – да за это можно каждые выходные подметать улицы и собирать собственноручно окурки и вытирать плевки. Но депутаты священнодействуют только перед приездом Путина и теперь иногда уже только перед Шойгу. К Шойгу притерпелись, да и, откровенно признаться, надоел он уже тувинцам – ни толку от него, ни молока, как от козла. А вот Путина депутаты Верховного Хурала пока ещё признают российским президентом и верят, что от его поступков, слов и решений может что-то изменяться в лучшую, естественно, сторону. Но мы, как показывает наша тувинская практика, лично своими глазами видим, что и от него ни тпру – ни ну, ни вперёд – ни назад, ни вдоль – ни поперёк. Только слух пройдёт, что Путина в Туву опять Шойгу заманил, то депутаты сразу хватаются за мётлы и улицы мести начинают, Кара-оол бегом к шаманам, шаманы бросаются в бубны бить за хорошую погоду и благоприятный климат, ну а дальше всё, как всегда, Шойгу таскает Путина по тайге, Кара-оол раздаёт интервью, а депутаты, облегчённо вздохнув, убирают свои дворницкие принадлежности до следующего случая.

Но в последний раз даже меня убедили, что Путин прилетит и наконец-то снимет с должности Кара-оола. Наверное, Самойленко ввела меня в такое обидное заблуждение, так остервенело махала она метлой и при этом что-то шептала себе под нос, что я почувствовала исключительность этого визита Путина в Туву.

Да при этом ведь ещё говорили, что по правительству туда-сюда расхаживает Сергей Тен – бывший заместитель Кара-оола по тувинскому правительству. Ну, такие разговоры, мол, Тен ещё в июле инкогнито в Туву приехал, сидел тихо-тихо, иногда встречался с Шолбаном Колбас-оолом – тоже когда-то был заместителем Кара-оола), вёл с ним секретные беседы на предмет устранения криминальных чёрных братьев, а потом заявился в здание правительства и начал указывать всем, как надо Путина встречать, в какой кабинет его вести, кто будет президенту докладывать про неудачи и поражения тувинского правительства.

Ха-ха, Путин – политик тонкий, опять всех переиграл, слух-то прошёл, а сам он не прилетел, зря Самойленко дорогу от аэропорта до здания правительства подметала.

Ну, а с третьей стороны, если посудить, то Кара-оол никакая не исключительная персона, чтобы Путин лично прилетал в Туву, чтобы сказать: а не позвольте ли Вам выйти вон. Если надо, из Кремля придёт Указ типа снимайте Кара-оола к чертям собачьим, а ещё того лучше – займитесь им компетентно в специальных органах расследования, проверьте, врёт ли очень вредная тувинка или правду говорит про воровство, мошенничество и коррупцию?

По правде говоря, Сергей Тен или там Шолбан Колбас-оол, те ещё поднаторевшие друзья-товарищи, глазами туда-сюда шныряют, всё подмечают, где что плохо лежит, в голове всякие планы и схемы вынашивают. Да ну их, по мне так лучше их до власти и вовсе не допускать. Корейцев я, конечно, уважаю, но эти Тен-Хван-Феофан как-то не вызывают лично у меня доверия, мутные они и рефлексы хватательные чересчур развиты.

Правда, если с четвёртой стороны посмотреть, то вроде бы 24 сентября в Кызыл слетятся мэры городов Сибири, а с ними, мол, Путин будет разговоры вести. К тому времени, короче, через неделю уже будет известно, кто станет мэром города Кызыла – Оюн Дивановна или Карим Саган-оол?

Про будущего мэра в следующий раз, а вот посмотрим, какую улицу начнёт подметать Ирина Самойленко? Можно бы даже конкурс провести на самое удачное фото депутата с метлой. Их много этих лоботрясов в Верховном Хурале республики, так что, если есть желание – устройте фотосессию.

Очень вредная тувинка

(прочитано 333 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7554.html
+12

<< Комментарии к статье (Всего: 4) >>
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Аноним (гость) 19-09-2018 13:30:29   #4 [ru]
Бесит это лизоблюдство и подхалимство перед начальством. Кому нужна эта Самойленко с метлой? Сколько у нее зарплата и почему бюджет из наших налогов должен содержать этого вип-дворника? Где результаты ее прямой работы? Где качественные законы? Где контроль за расходами бюджета? Где выполнение наказов избирателей и предвыборных обещаний?
 
0
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Аноним (гость) 19-09-2018 09:42:00   #3 [ru]
Самойленко, вы опять депутат???? Не томите сообщите...А где молодежь, умные перспективные...
 
0
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 19-09-2018 09:09:03   #2 [ru]
аноним номер 1... Very Happy
А Вы что предлагаете ее сменить на Молина, или меня? Very Happy
 
+1
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Аноним (гость) 19-09-2018 07:14:23   #1 [ru]
И правда сколько можно быть депутатом.. Самойленко неужели вы будете опять депутатом??? Просто смешно...
 
+5
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Ирина Самойленко
Комментариев: 9
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