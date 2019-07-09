Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Долгострой в центре Кызыла Раздел: Родной край
Комментариев: 17
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 101
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 47
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 26, 9 июля / Деньги любят счёт. А бюджетные деньги – пощупывания!
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№26, 9 июля 2019 года.

    О главном начистоту

Деньги любят счёт. А бюджетные деньги – пощупывания!

Деньги любят счёт. А бюджетные деньги – пощупывания!

Эх, лапти мои... Короче, на этой неделе откровение Шолбана Кара-оола про сельское хозяйство очень повеселило. Нет-нет, не порадовало, а именно что повеселило – ну, клоун же просто и больше ничего. На излёте 12-летнего сидения в кресле Главы региона он наконец-то раскрыл главный метод своей работы: «Моё правило – увидеть своими глазами, пощупать руками». Не удержусь, соглашусь с ним и съязвлю – нащупал он на миллиарды российского бюджета. Вот, как хотите, так и думайте, а миллиарды рублей, собранные налогоплательщиками всей страны и отправленные в Туву – это или смог или не смог. Вы, уважаемые мои читатели, сами определите – смог Шолбан Кара-оол оприходовать эти миллиарды или уж пусть правоохранители сами нащупают их местонахождение?

Чтобы не было у вас подозрения на меня, что я навязываю вам свою точку зрения с моей личной позицией в преддверии выборов. Ну, моя позиция «по-жеглову» всем известна. В каком положении должен находиться вор? Ответ – в сидячем. А как педроссовскую партию называют, в которой самый главный тувинский глава? Правильно – жуликов и воров. Жеглов про жуликов ничего не сказал, а про воров выдал афоризм на века: вор должен сидеть в тюрьме!

Про ласкового жулика чуть ниже по тексту будет, а сейчас давайте с Шолбаном Кара-оолом до конца разберёмся. Подумайте и посчитайте, сколько можно нащупать у себя в кармане на 100-процентном федеральном финансировании при восстановлении оросительной системы в Каа-Хемском районе? В общем, бесхитростный Глава Тувы, как всегда, пробалтывается. Внимание! Правоохранители, вам на заметку его цитата: «Выбрался, наконец, в Каа-Хемский район... Мне пишут земляки сообщения в соцсетях, в частности, по проекту «Кыштаг», по делам с возрождением овощеводства, по работе социальных учреждений. Моё правило – увидеть своими глазами, пощупать руками. Поработать есть над чем». Ага, если бы земляки не написали... А земляки, если хотите знать, стонут кровавыми слезами и не могут избавиться от чёрного рабства ровно 21 год! Ну, ладно-ладно, не чёрного, пусть будет другого цвета это беспросветное рабство-депутатство...

Да, кстати, чуть было не пропустила мысль – Шолбан Кара-оол «выбрался, наконец, в Каа-Хемский район» в рамках своей и в формате своего родного брата – Юрия Кара-оола – избирательной кампании. Это, во-первых. А, во-вторых, он выбрался, как я предполагаю, для того, чтобы увидеть своими глазами и пощупать руками будущую прибыль от 100-процентного финансирования. Он сам так и пишет: «В Бурен-Хеме, например, сколько уже пытаемся развернуть овощеводческое хозяйство». Да, блин, ё-ка-ла-мэ-нэ!!! Какие на хрен прорывы в светлое будущее с бороздящими синее небо дирижаблями, если брат Шолбан, находясь на самой высшей должности 12 лет, так и не смог организовать бригаду по выращиванию редиски с капустой. А брат Юра за 21 год своего депутатства в родном районе из социальных учреждений, где доживают в интернатах свои жизни сирые и убогие инвалиды, соорудил глобальную кормушку...

Так, прошу прощения, немного отвлеклась от основной темы. Дальше Кара-оол признаётся про овощеводческие бригады, мол, дал одному предпринимателю деньги, а он «... не справился и теперь стыдливо прячется от всех». Думаю, хороший этот предприниматель человек, хотя бы стыд имеет, а Шолбан Кара-оол ни с одной государственной программой не справился, но поскольку стыда совсем чок, то разъезжает по району и в качестве избирательной рекламы выставляет себя с братом напоказ. Ему пофиг, что программу «Кыштаг для молодой семьи» все просто ненавидят за то, что там отмываются деньги, а не развивается животноводство. И он не понимает, что над ним смеются, когда он важно надувает щёки и говорит: «А ведь при совхозах там отличные урожаи капусты получали, целое село за счёт этого работу имело». Совхозы-то были во времена развитого социализма и в эпоху первого президента Тувы Шериг-оола Ооржака, балда ты с философским образованием, так и хочется ему сказать, а сейчас чёрные времена дикого тувинского капитализма, где огромная армия чиновников во главе с братьями Кара-оолами не может организовать одну-единственную на всю республику овощеводческую бригаду.

А дальше, внимание, господа-товарищи из многочисленных правоохранительных органов, информация для вас – готовится полномасштабная операция по нащупыванию бюджетных средств! Глава Тувы пишет: «Я помню те искусственные водохранилища, от которых земля была плодородной и кормила всю республику. Почему сейчас не получается? НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЙТИ РЕШЕНИЯ». И он находит! Как всегда, решения в российском бюджете, который обязательно протянет руку помощи. «Благо, получил поддержку у руководства Минсельхоза России на то, чтобы со своей проектно-сметной документацией добиться почти 100-процентного финансирования...». Ну, дальше всё по накатанной схеме, понятно, да?

Итак, посчитали, сколько может стоить восстановление оросительной системы и сколько на этом можно нащупать в свой карман? Это, скажу я вам, гораздо больше, чем можно стырить на асфальте длиною в 11,5 километров дорожного полотна. Кара-оол, разъезжая по району, мимоходом поставил дорожникам задачу – до 1 сентября устранить дорожные неполадки. Ну, не болван ли он? Эти дорожники уже украли на этих одиннадцати километрах миллионы – теперь он им дал возможность ещё раз украсть на этом же самом месте.

Теперь про ласкового жулика. Жулик – это ещё не вор. Думаю, некто Лаптев не обидится на меня за определение «ласковый»? По сравнению со мной, вредной и язвительной тувинкой, он ласковый жулик и когда говорит про братьев Кара-оолов, то обязательно с придыханием и закатыванием глаз.

Почему жулик? Так ведь жульничает. Господа-товарищи из наших небдительных органов так и не смогли найти сжульканные миллиарды, которые наивные федералы отправили в 2014-м году на празднование 100-летия российского протектората в Туву. Честное слово, не помню, столько миллиардов было, извините, спёрнуто, за 12 лет, что сейчас даже и не скажу точно, на какую сумму Лаптев обул росбюджет на Национальном парке культуры и отдыха имени Героя Советского союза Николая Гастелло в городе Кызыле. Это вам, господа-товарищи, не лаптем щи хлебать, разорить такой большой лесной массив и спрятать концы в воду. То ли этот Лаптев заискивает перед братьями Кара-оолами чёрт знает за что и почему? То ли он реально боится, что если чёрная власть в республике закончится, то бравые ребята-чекисты пощупают его за мягкие места и ему придётся почалиться с печалью на нарах? И потому он ласково так оргазмирует, глядя на братьев Кара-оолов: «Друзья, сегодня поддержал своего старшего товарища Юрия Валерьевича на отчётной встрече с жителями Кахемского кожууна».

Лапоть он и в Туве лапоть со всеми грамматическими ошибками и всеми вытекающими отсюда последствиями. Этот проворовавшийся ласковый жулик дальше пишет про поездку братьев 4 июля: «... по случайности стал свидетелем встречи Шолбана Валерьевича на сходе граждан. Боюсь у меня не получится передать Вам всё переживание и всю боль за Республику, которую я увидел». Что такого увидел сермяжный Лаптев в глазах братьев Кара-оолов, непонятно, поскольку он по собственному скудоумию и очевидному косноязычию побоялся выразить, но, видимо, он смог узреть в хищно прищуренных братских глазах, как плескалась боль о могучие скалы переживаний за народ.

Правда, как говорится у русских, каков поп – таков приход. Вот и Лаптев призывает: «Начинается избирательная кОпания и от себя хотел бы Вас просить быть очень внимательными, оценивать людей по их делам, а не по красивым словам и грязной критике. Отступать сейчас нельзя много сделано и много ещё предстоит сделать». Вы, уважаемые читатели, сами расставьте за Лаптева знаки препинания. И, если не хотите оказаться в одной кОпании с ворами в тюрьме и ласковыми жуликами, то уж, правда, не пропустите эту избирательную кАпанию и прислушайтесь к моей критике.

Очень вредная тувинка

(прочитано 1407 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8114.html
+12

Остальные материалы номера 26:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Почему мусор так токсичен? (№23, 18 июня)
» Борьба за бабло – чего хочет Кара-оол? (№20, 28 мая)
» А в криптобаранах мы богаче! (№7, 19 февраля)
» Имитация бурной деятельности в Туране на фоне перемерзающих труб (№2, 15 января)
» Налоговики Тувы: Всё, что соберём – своруем! (№46, 27 ноября)
» Родня при власти: От наркоты до революции (№41, 16 октября)
» Пий-Хемская зона получила вертухая (№40, 9 октября)
» Больше министерств – больше лизоблюдов (№38, 25 сентября)
» Депутат Самойленко – первая метла на районе (№37, 18 сентября)
» Атака политических пигмеев на русскоязычное сообщество (№31, 7 августа)
» Русских выметают из Тувы? (№29, 24 июля)
» Иван Васильевич Чучев: Чья бы корова мычала... (№28, 17 июля)
» Русские чиновники Тувы и их прихлебатели: С волками жить – по-волчьи выть? (№28, 17 июля)
Материал входит в разделы тематического архива:
 
   

Голиковa заявила, что Россия катастрофически теряет население, но ВЦИОМ обещал подготовить улучшенную методику подсчёта.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank