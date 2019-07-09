Деньги любят счёт. А бюджетные деньги – пощупывания!

Эх, лапти мои... Короче, на этой неделе откровение Шолбана Кара-оола про сельское хозяйство очень повеселило. Нет-нет, не порадовало, а именно что повеселило – ну, клоун же просто и больше ничего. На излёте 12-летнего сидения в кресле Главы региона он наконец-то раскрыл главный метод своей работы: «Моё правило – увидеть своими глазами, пощупать руками». Не удержусь, соглашусь с ним и съязвлю – нащупал он на миллиарды российского бюджета. Вот, как хотите, так и думайте, а миллиарды рублей, собранные налогоплательщиками всей страны и отправленные в Туву – это или смог или не смог. Вы, уважаемые мои читатели, сами определите – смог Шолбан Кара-оол оприходовать эти миллиарды или уж пусть правоохранители сами нащупают их местонахождение?

Чтобы не было у вас подозрения на меня, что я навязываю вам свою точку зрения с моей личной позицией в преддверии выборов. Ну, моя позиция «по-жеглову» всем известна. В каком положении должен находиться вор? Ответ – в сидячем. А как педроссовскую партию называют, в которой самый главный тувинский глава? Правильно – жуликов и воров. Жеглов про жуликов ничего не сказал, а про воров выдал афоризм на века: вор должен сидеть в тюрьме!

Про ласкового жулика чуть ниже по тексту будет, а сейчас давайте с Шолбаном Кара-оолом до конца разберёмся. Подумайте и посчитайте, сколько можно нащупать у себя в кармане на 100-процентном федеральном финансировании при восстановлении оросительной системы в Каа-Хемском районе? В общем, бесхитростный Глава Тувы, как всегда, пробалтывается. Внимание! Правоохранители, вам на заметку его цитата: «Выбрался, наконец, в Каа-Хемский район... Мне пишут земляки сообщения в соцсетях, в частности, по проекту «Кыштаг», по делам с возрождением овощеводства, по работе социальных учреждений. Моё правило – увидеть своими глазами, пощупать руками. Поработать есть над чем». Ага, если бы земляки не написали... А земляки, если хотите знать, стонут кровавыми слезами и не могут избавиться от чёрного рабства ровно 21 год! Ну, ладно-ладно, не чёрного, пусть будет другого цвета это беспросветное рабство-депутатство...

Да, кстати, чуть было не пропустила мысль – Шолбан Кара-оол «выбрался, наконец, в Каа-Хемский район» в рамках своей и в формате своего родного брата – Юрия Кара-оола – избирательной кампании. Это, во-первых. А, во-вторых, он выбрался, как я предполагаю, для того, чтобы увидеть своими глазами и пощупать руками будущую прибыль от 100-процентного финансирования. Он сам так и пишет: «В Бурен-Хеме, например, сколько уже пытаемся развернуть овощеводческое хозяйство». Да, блин, ё-ка-ла-мэ-нэ!!! Какие на хрен прорывы в светлое будущее с бороздящими синее небо дирижаблями, если брат Шолбан, находясь на самой высшей должности 12 лет, так и не смог организовать бригаду по выращиванию редиски с капустой. А брат Юра за 21 год своего депутатства в родном районе из социальных учреждений, где доживают в интернатах свои жизни сирые и убогие инвалиды, соорудил глобальную кормушку...

Так, прошу прощения, немного отвлеклась от основной темы. Дальше Кара-оол признаётся про овощеводческие бригады, мол, дал одному предпринимателю деньги, а он «... не справился и теперь стыдливо прячется от всех». Думаю, хороший этот предприниматель человек, хотя бы стыд имеет, а Шолбан Кара-оол ни с одной государственной программой не справился, но поскольку стыда совсем чок, то разъезжает по району и в качестве избирательной рекламы выставляет себя с братом напоказ. Ему пофиг, что программу «Кыштаг для молодой семьи» все просто ненавидят за то, что там отмываются деньги, а не развивается животноводство. И он не понимает, что над ним смеются, когда он важно надувает щёки и говорит: «А ведь при совхозах там отличные урожаи капусты получали, целое село за счёт этого работу имело». Совхозы-то были во времена развитого социализма и в эпоху первого президента Тувы Шериг-оола Ооржака, балда ты с философским образованием, так и хочется ему сказать, а сейчас чёрные времена дикого тувинского капитализма, где огромная армия чиновников во главе с братьями Кара-оолами не может организовать одну-единственную на всю республику овощеводческую бригаду.

А дальше, внимание, господа-товарищи из многочисленных правоохранительных органов, информация для вас – готовится полномасштабная операция по нащупыванию бюджетных средств! Глава Тувы пишет: «Я помню те искусственные водохранилища, от которых земля была плодородной и кормила всю республику. Почему сейчас не получается? НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЙТИ РЕШЕНИЯ». И он находит! Как всегда, решения в российском бюджете, который обязательно протянет руку помощи. «Благо, получил поддержку у руководства Минсельхоза России на то, чтобы со своей проектно-сметной документацией добиться почти 100-процентного финансирования...». Ну, дальше всё по накатанной схеме, понятно, да?

Итак, посчитали, сколько может стоить восстановление оросительной системы и сколько на этом можно нащупать в свой карман? Это, скажу я вам, гораздо больше, чем можно стырить на асфальте длиною в 11,5 километров дорожного полотна. Кара-оол, разъезжая по району, мимоходом поставил дорожникам задачу – до 1 сентября устранить дорожные неполадки. Ну, не болван ли он? Эти дорожники уже украли на этих одиннадцати километрах миллионы – теперь он им дал возможность ещё раз украсть на этом же самом месте.

Теперь про ласкового жулика. Жулик – это ещё не вор. Думаю, некто Лаптев не обидится на меня за определение «ласковый»? По сравнению со мной, вредной и язвительной тувинкой, он ласковый жулик и когда говорит про братьев Кара-оолов, то обязательно с придыханием и закатыванием глаз.

Почему жулик? Так ведь жульничает. Господа-товарищи из наших небдительных органов так и не смогли найти сжульканные миллиарды, которые наивные федералы отправили в 2014-м году на празднование 100-летия российского протектората в Туву. Честное слово, не помню, столько миллиардов было, извините, спёрнуто, за 12 лет, что сейчас даже и не скажу точно, на какую сумму Лаптев обул росбюджет на Национальном парке культуры и отдыха имени Героя Советского союза Николая Гастелло в городе Кызыле. Это вам, господа-товарищи, не лаптем щи хлебать, разорить такой большой лесной массив и спрятать концы в воду. То ли этот Лаптев заискивает перед братьями Кара-оолами чёрт знает за что и почему? То ли он реально боится, что если чёрная власть в республике закончится, то бравые ребята-чекисты пощупают его за мягкие места и ему придётся почалиться с печалью на нарах? И потому он ласково так оргазмирует, глядя на братьев Кара-оолов: «Друзья, сегодня поддержал своего старшего товарища Юрия Валерьевича на отчётной встрече с жителями Кахемского кожууна».

Лапоть он и в Туве лапоть со всеми грамматическими ошибками и всеми вытекающими отсюда последствиями. Этот проворовавшийся ласковый жулик дальше пишет про поездку братьев 4 июля: «... по случайности стал свидетелем встречи Шолбана Валерьевича на сходе граждан. Боюсь у меня не получится передать Вам всё переживание и всю боль за Республику, которую я увидел». Что такого увидел сермяжный Лаптев в глазах братьев Кара-оолов, непонятно, поскольку он по собственному скудоумию и очевидному косноязычию побоялся выразить, но, видимо, он смог узреть в хищно прищуренных братских глазах, как плескалась боль о могучие скалы переживаний за народ.

Правда, как говорится у русских, каков поп – таков приход. Вот и Лаптев призывает: «Начинается избирательная кОпания и от себя хотел бы Вас просить быть очень внимательными, оценивать людей по их делам, а не по красивым словам и грязной критике. Отступать сейчас нельзя много сделано и много ещё предстоит сделать». Вы, уважаемые читатели, сами расставьте за Лаптева знаки препинания. И, если не хотите оказаться в одной кОпании с ворами в тюрьме и ласковыми жуликами, то уж, правда, не пропустите эту избирательную кАпанию и прислушайтесь к моей критике.

Очень вредная тувинка