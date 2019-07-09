    Перекрёсток мнений

Аноним, 03-07-2019 #5[ru]

Тамоев (Помоев) перед Николаем Платошкиным НОЛЬ без палочки – ничего не значащий «лидер» тувинских коммунистов. Кавказский гастарбайтер. И это было видно на выборах в горхурал Кызыла в 2018 г.

Эрмак, 03-07-2019 #8[ru]

Тамоев отлично заставляет тувинцев понять, чем националисты отличаются от нацистов и интернационалистов. Собирает остатки интернационалистов в республике. А их, на фоне развала СССР, осталось мало.

Аноним, 03-07-2019 #16[ru]

... А ещё народ устал верить. Верить, что когда-нибудь это произойдёт при нынешней власти. А так как реального выбора народу никто не даёт, то люди готовы отдать свои голоса любому, проголосовать хоть за чёрта лысого, властвующего на просторах разграбленной России уже 29 лет. И вот народ устал. Устал и больше не пойдёт ни за Кара-оолом, ни за «Единой Россией», ни за Жириновским, ни за коммунистами – ни за кем. Часть людей принципиально проигнорирует выборы (а по независимым опросам это около 40% граждан, обладающих правом голоса), часть проголосует за кого ни попадя – Оюн, Ооржак – всё равно, лишь бы не за нынешнюю власть. И что же мы получим в итоге? Скорее всего, мы получим новый, старый Верховный Хурал, избранный на этот пост абсолютным меньшинством населения. А жаль.

Vermin, 04-07-2019 #32[ru]

По-моему, ставка Кириенко на Андриана ошибочна. Он до сих пор даже не дал ни одного развернутого интервью на наболевшие вопросы – никто не знает ни его мыслей, ни его планов на будущее Тувы. ...Встряска и смена кадров Туве необходима, и даже Андриан вместо Шолбана – это большой плюс. Но вряд ли сильно изменит положение населения.

Аноним, 04-07-2019 #37[ru]

Vermin написал: «моему, ставка Кириенко на Андриана ошибочна» Не понимаю, почему ошибочна ставка на Адриана Оржака? Разве Кириенко ставит целью как-то поднять Туву? А вот сохранить власть нынешнюю вполне можно и поэтому – скорее всего, договорятся и пар выпустят! Так что тут как раз Кириенко логично действует! Я в этом уверен даже! А в остальном вы, Vermin, полностью правы!

Аноним, 04-07-2019 #39[ru]

...Статья максимально верно расписала политическую обстановку в Туве на сегодняшний день. Никто из партий не говорит, что против Путина, Москвы, Шойгу. Все партии, включая ЛДПР, нацелены на выборы в Парламент (Верховный Хурал). И только одна партия ЛДПР определилась в своей позиции: убрать Кара-оола! Вы думаете, так все легко было с ЛДПР? Как только какие-то выборы на горизонте – оппозиция начинает шевелиться, преследуя одну цель – убрать ШВК.

Но всегда оппозиционеры ссорились между собой, т.к. каждый хотел урвать кусочек себе, каждый тянул одеяло на себя. Но в 2019 году началась очень грамотная борьба среди оппозиционеров. Они, наконец, объединились. Объединил всех Андриян Ооржак. И только одна партия ЛДПР согласилась взять оппозицию под свой флаг. Но при этом выставила жесткие условия к выбору кандидатов. Обидно, но не все представители оппозиции попали на выборы от ЛДПР.

Почему такое внимание к выборам в Хурал 8 сентября? Потому что – это стартовая площадка для борьбы с ШВК. Если будет сильная оппозиция в Хурале, то ШВК не сможет продвигать свои немыслимые и неоправданные проекты через бюджет. А независимые от ШВК депутаты смогут заявить, например, о финансовой проверке строительства объектов или освоения бюджетных средств. Сегодня в Хурале сидит один оппозиционер – Оюн Василий, который не может и не хочет противостоять единороссам.

Понимаю, что многие в соцсетях начали выражать свое негативное отношение к Жириновскому и ЛДПР. Но на сегодня такая ситуация, что за флагом ЛДПР в Туве стоит оппозиция Кара-оолу и его братьям. Надо трезво рассуждать, что вперед развитие Тувы продвинет только оппозиция, и не важно под каким флагом, главное – граждане Тувы проснулись.

Понимаю, что многие склоняют имя Андрияна Ооржака как сына бывшего главы Тувы. Но давайте подумаем над тем, кто еще осмелился открыто заявить о себе против Кара-оола? Никто!!! От ЛДПР или не от ЛДПР идет оппозиция, это не важно...

В нашем Министерстве связи и информатизации есть специально обученные люди. У них только одно поручение: вмешиваться в беседу в соцсетях, очернять тех, кто против ШВК, чиновников, возвышать ШВК, и говорить только одно, что нет альтернативы Кара-оолу. Не верьте им, думайте головой!

Аноним, 05-07-2019 #40[ru]

№#39 Верное понимание. Время менять власть... просыпайтесь, объединяйтесь, консолидируйтесь, активизируйтесь! И все пойдём на выборы 8 сентября. Все на выборы! Долой барыг из партии Жуликов и Воров! И вместе с ними – Кара-оолов.

Аноним, 05-07-2019 #47[ru]

«Среди оппозиционеров я не видел ни одного патриота своей страны, своей республики». Ага, а среди власти все честные и независтливые! Вы где живете-то? Я точно могу сказать, кто такое мог написать! Но важно не кто пишет, а почему стали писать? И тут ответ понятен – стул власти отбирают! И земля горит под ногами, и шапка на голове горит! Кругом горит!

Аноним, 05-07-2019 #48[ru]

Аноним №39 – В статье написана лишь точка зрения автора в отношении политический обстановки в Туве. И каждый гражданин имеют свою точку зрению. Да, но не надо навязывать свою точку зрения.

Аноним, 05-07-2019 #49[ru]

Игра престолов, тувинский вариант.

Аноним, 03-07-2019 #1[ru]

Позор и стыд Веронике! Она опозорила честь и мундир всех налоговых органов страны! Как жаль, что из-за одной особы портится репутация всего региона!

Аноним, 03-07-2019 #2[ru]

Ничего плохого в рейсах между Тувой и Китаем не вижу. Хоть туризм будет развиваться. Надеюсь, безвиз есть

Аноним, 03-07-2019 #3[ru]

Да, нашли аммичную селитру! Но только РИСК мог предположить худшее – могла попасть в воду. Такой уж наш РИСК.

Аноним, 04-07-2019 #6[ru]

Таких Вероник у нас в республике предостаточно. Она самая крутая получилась.

Аноним, 03-07-2019 #1[ru]

Ничего нового. РИСК опять воюет с прокуратурой и антимонопольной службой?

Аноним, 05-07-2019 #5[ru]

Шолбан Кара-оол пишет: «Но есть и совершенно конкретные и прямые указания. Например, обеспечить сертификацию аэропорту Кызыла для получения статуса международного. Или проработать механизм льготного обеспечения углем жителей республики. Или включить Туву в число регионов, получающих субсидии для выплаты пособий на третьего и последующего ребенка. То же самое по выделению денег на достройку Дворца молодежи. И так далее». А как же «концессия» и «Мегастрой»??? Кара-оол, ты же подписал с Джеральдом договор, что он построит за СВОЙ СЧЕТ дворец молодежи!!! Какие опять бюджетные деньги??? Что, опять хотите украсть?!

Аноним, 03-07-2019 #5[ru]

Это просто чистосердечное признание в собственной профнепригодности.

Аноним, 04-07-2019 #6[ru]

Вот, новый поворот, а Счетная палата в ус не дует. Я ни я, и хата не моя. Горите вы синим пламенем, народные денежки налогоплательщиков! Пусть вам еще прикупят пару тройку «пилатусов» или еще каких-нибудь дирижаблей!

Аноним, 04-07-2019 #7[ru]

Прочитал ответ и я вам скажу – это первый вразумительный ответ народу: Очень четко сказано – кто платит – тот и заказывает музыку! Народ тут ни причем!.. Вот если бы народ имел право за то, что не работает Счетная палата, потребовать вернуть денежки народные, а при невозможности – отработать на стройках Тувы! И так к каждому: и к Хуралу, и к правительству, и к Главе – то я думаю и ответы были бы другие! Тогда бы Счетная палата бежала впереди паровоза!

Аноним, 03-07-2019 #4[ru]

Счетная палата только собственную зарплату считает. Но это не точно.

Аноним, 04-07-2019 #6[ru]

Правильно! Основная функция Счетной палаты – контроль на расходованием бюджетных средств. При немыслимом количестве уголовных дел – ни одного опубликованного отчета Счетной палаты. Сидят, и молчат... серые мыши...

Аноним, 05-07-2019 #7[ru]

Да что смогут сделать рядовые инспектора СП? Куда пошлет и как скажет председатель, так и «проверят». На сайте у них работа «кипит», сплошные отчеты и самолюбование председателя, живут в своем мирке. Их девиз; никто их не трогает – денежки капают, остальное – море по колено...

Аноним, 03-07-2019 #1[ru]

Считаю, что нам необходимо развивать Внешнюю политику, привлекать все больше инвесторов, использовать наши природные ресурсы во благо нашего народа.

Аноним, 03-07-2019 #3[ru]

Надо выходить из изоляции! Выходить на международный уровень. А-то Тыва все также останется неизвестной.

Аноним, 03-07-2019 #5[ru]

А сколько стоит транспортное обслуживание Главы, членов его семьи? Что указывается в путевых листах Тойоты Альфард А017АА, Лексуса А001АА, БМВ 750, Лэнд Крузеров С001СС и других, Гелендвагена А005АА? Они все, судя по номерам, числятся за автобазой. Для любопытных отвечу немного – ну по миллионов 5 месяц с обслугой – ну добавьте еще 10 в месяц на все там перелеты и гостиницы – это мелочь (это порядок трат – не больше), это – семечки по сравнению с тем, что разворовывается. Воровство – это страшнее и такой айсберг круче антарктиды.

Аноним, 03-07-2019 #7[ru]

Еще нужно посчитать сумму принесенной пользы от поездок Кара-оола в Китай. Интересно, он хотя бы рубль заработал? Про собственный карман не спрашиваю.

Аноним, 06-07-2019 #11[ru]

Карлик ищет куда бежать. Не понимает, что в Китае за воровство его казнят.

Аноним, 03-07-2019 #2[ru]

А ты, уважаемый напрямую к Путину обратись. Что ты тут воюешь с Карликами и нам рассказываешь? Пускай Вова тебе поможет, он же гарант прав и свобод, ась? Или не он? Может хозяин-партнёр за бугром не велит?

Эрмак, 04-07-2019 #3[ru]

А Разве из Тувы на ту же «прямую линию» просачивается информация из Тувы? Аноним номер 2... Шойгу то повыше чем какой то «хозяин-партнёр» из за «Бугра»...

Аноним, 05-07-2019 #4[ru]

А Шойгу у нас кто?

Аноним, 03-07-2019 #1[ru]

После такой «рекламы» кара-карлики быстренько прикроют эту лавочку.

Аноним, 03-07-2019 #2[ru]

«Культурно-восторженная тусовка» трудится за всякие гранты и участие в конкурсах, типа «Напиши статью про положительную роль Шолбана Кара-оола и получи в подарок почетную грамоту».

Аноним, 05-07-2019 #3[ru]

Стоит только им попасть в правительство, как они тоже легко превратятся в таких же тварей. Наша бюрократическая система и не таких перемалывала!

Аноним, 03-07-2019 #5[ru]

Если бы не Шойгу, нас бы ни кто не знал на таком мировом уровне. Щас Республика Тыва известно как никогда.

Аноним, 03-07-2019 #6[ru]

Четвертый аноним, наш аэропорт с этого месяца считается международным?

Аноним, 03-07-2019 #7[ru]

И сколько за месяц международных рейсов приняли? Есть успехи?

Аноним, 03-07-2019 #8[ru]

Авиабилеты в продаже можете посмотреть в аэропорте, если не верите.

Аноним, 03-07-2019 #9[ru]

Посмотрел в Госреестре международных аэродромов и что вижу: был он международным с 13 по 18 год, а теперь как раз Кызыл не международный! Так что когда в реестр попадете, тогда будет международным! Еще не забудьте про режим пропуска! Печать-то надо ставить и таможню нужно. Это у вас есть? Или опять все в мечтах? Вот уж мечтатели!