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Долгострой в центре Кызыла Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 26, 9 июля / Перекрёсток мнений
   
 
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№26, 9 июля 2019 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

С партиями разобрались. К выборам готовы

Аноним, 03-07-2019 #5[ru]

Тамоев (Помоев) перед Николаем Платошкиным НОЛЬ без палочки – ничего не значащий «лидер» тувинских коммунистов. Кавказский гастарбайтер. И это было видно на выборах в горхурал Кызыла в 2018 г.

Эрмак, 03-07-2019 #8[ru]

Тамоев отлично заставляет тувинцев понять, чем националисты отличаются от нацистов и интернационалистов. Собирает остатки интернационалистов в республике. А их, на фоне развала СССР, осталось мало.

Аноним, 03-07-2019 #16[ru]

... А ещё народ устал верить. Верить, что когда-нибудь это произойдёт при нынешней власти. А так как реального выбора народу никто не даёт, то люди готовы отдать свои голоса любому, проголосовать хоть за чёрта лысого, властвующего на просторах разграбленной России уже 29 лет. И вот народ устал. Устал и больше не пойдёт ни за Кара-оолом, ни за «Единой Россией», ни за Жириновским, ни за коммунистами – ни за кем. Часть людей принципиально проигнорирует выборы (а по независимым опросам это около 40% граждан, обладающих правом голоса), часть проголосует за кого ни попадя – Оюн, Ооржак – всё равно, лишь бы не за нынешнюю власть. И что же мы получим в итоге? Скорее всего, мы получим новый, старый Верховный Хурал, избранный на этот пост абсолютным меньшинством населения. А жаль.

Vermin, 04-07-2019 #32[ru]

По-моему, ставка Кириенко на Андриана ошибочна. Он до сих пор даже не дал ни одного развернутого интервью на наболевшие вопросы – никто не знает ни его мыслей, ни его планов на будущее Тувы. ...Встряска и смена кадров Туве необходима, и даже Андриан вместо Шолбана – это большой плюс. Но вряд ли сильно изменит положение населения.

Аноним, 04-07-2019 #37[ru]

Vermin написал: «моему, ставка Кириенко на Андриана ошибочна» Не понимаю, почему ошибочна ставка на Адриана Оржака? Разве Кириенко ставит целью как-то поднять Туву? А вот сохранить власть нынешнюю вполне можно и поэтому – скорее всего, договорятся и пар выпустят! Так что тут как раз Кириенко логично действует! Я в этом уверен даже! А в остальном вы, Vermin, полностью правы!

Аноним, 04-07-2019 #39[ru]

...Статья максимально верно расписала политическую обстановку в Туве на сегодняшний день. Никто из партий не говорит, что против Путина, Москвы, Шойгу. Все партии, включая ЛДПР, нацелены на выборы в Парламент (Верховный Хурал). И только одна партия ЛДПР определилась в своей позиции: убрать Кара-оола! Вы думаете, так все легко было с ЛДПР? Как только какие-то выборы на горизонте – оппозиция начинает шевелиться, преследуя одну цель – убрать ШВК.

Но всегда оппозиционеры ссорились между собой, т.к. каждый хотел урвать кусочек себе, каждый тянул одеяло на себя. Но в 2019 году началась очень грамотная борьба среди оппозиционеров. Они, наконец, объединились. Объединил всех Андриян Ооржак. И только одна партия ЛДПР согласилась взять оппозицию под свой флаг. Но при этом выставила жесткие условия к выбору кандидатов. Обидно, но не все представители оппозиции попали на выборы от ЛДПР.

Почему такое внимание к выборам в Хурал 8 сентября? Потому что – это стартовая площадка для борьбы с ШВК. Если будет сильная оппозиция в Хурале, то ШВК не сможет продвигать свои немыслимые и неоправданные проекты через бюджет. А независимые от ШВК депутаты смогут заявить, например, о финансовой проверке строительства объектов или освоения бюджетных средств. Сегодня в Хурале сидит один оппозиционер – Оюн Василий, который не может и не хочет противостоять единороссам.

Понимаю, что многие в соцсетях начали выражать свое негативное отношение к Жириновскому и ЛДПР. Но на сегодня такая ситуация, что за флагом ЛДПР в Туве стоит оппозиция Кара-оолу и его братьям. Надо трезво рассуждать, что вперед развитие Тувы продвинет только оппозиция, и не важно под каким флагом, главное – граждане Тувы проснулись.

Понимаю, что многие склоняют имя Андрияна Ооржака как сына бывшего главы Тувы. Но давайте подумаем над тем, кто еще осмелился открыто заявить о себе против Кара-оола? Никто!!! От ЛДПР или не от ЛДПР идет оппозиция, это не важно...

В нашем Министерстве связи и информатизации есть специально обученные люди. У них только одно поручение: вмешиваться в беседу в соцсетях, очернять тех, кто против ШВК, чиновников, возвышать ШВК, и говорить только одно, что нет альтернативы Кара-оолу. Не верьте им, думайте головой!

Аноним, 05-07-2019 #40[ru]

№#39 Верное понимание. Время менять власть... просыпайтесь, объединяйтесь, консолидируйтесь, активизируйтесь! И все пойдём на выборы 8 сентября. Все на выборы! Долой барыг из партии Жуликов и Воров! И вместе с ними – Кара-оолов.

Аноним, 05-07-2019 #47[ru]

«Среди оппозиционеров я не видел ни одного патриота своей страны, своей республики». Ага, а среди власти все честные и независтливые! Вы где живете-то? Я точно могу сказать, кто такое мог написать! Но важно не кто пишет, а почему стали писать? И тут ответ понятен – стул власти отбирают! И земля горит под ногами, и шапка на голове горит! Кругом горит!

Аноним, 05-07-2019 #48[ru]

Аноним №39 – В статье написана лишь точка зрения автора в отношении политический обстановки в Туве. И каждый гражданин имеют свою точку зрению. Да, но не надо навязывать свою точку зрения.

Аноним, 05-07-2019 #49[ru]

Игра престолов, тувинский вариант.

Коротко

Аноним, 03-07-2019 #1[ru]

Позор и стыд Веронике! Она опозорила честь и мундир всех налоговых органов страны! Как жаль, что из-за одной особы портится репутация всего региона!

Аноним, 03-07-2019 #2[ru]

Ничего плохого в рейсах между Тувой и Китаем не вижу. Хоть туризм будет развиваться. Надеюсь, безвиз есть

Аноним, 03-07-2019 #3[ru]

Да, нашли аммичную селитру! Но только РИСК мог предположить худшее – могла попасть в воду. Такой уж наш РИСК.

Аноним, 04-07-2019 #6[ru]

Таких Вероник у нас в республике предостаточно. Она самая крутая получилась.

Обзор прессы

Аноним, 03-07-2019 #1[ru]

Ничего нового. РИСК опять воюет с прокуратурой и антимонопольной службой?

Аноним, 05-07-2019 #5[ru]

Шолбан Кара-оол пишет: «Но есть и совершенно конкретные и прямые указания. Например, обеспечить сертификацию аэропорту Кызыла для получения статуса международного. Или проработать механизм льготного обеспечения углем жителей республики. Или включить Туву в число регионов, получающих субсидии для выплаты пособий на третьего и последующего ребенка. То же самое по выделению денег на достройку Дворца молодежи. И так далее». А как же «концессия» и «Мегастрой»??? Кара-оол, ты же подписал с Джеральдом договор, что он построит за СВОЙ СЧЕТ дворец молодежи!!! Какие опять бюджетные деньги??? Что, опять хотите украсть?!

Счётная палата Тувы работает только по команде из хурала или правительства

Аноним, 03-07-2019 #5[ru]

Это просто чистосердечное признание в собственной профнепригодности.

Аноним, 04-07-2019 #6[ru]

Вот, новый поворот, а Счетная палата в ус не дует. Я ни я, и хата не моя. Горите вы синим пламенем, народные денежки налогоплательщиков! Пусть вам еще прикупят пару тройку «пилатусов» или еще каких-нибудь дирижаблей!

Аноним, 04-07-2019 #7[ru]

Прочитал ответ и я вам скажу – это первый вразумительный ответ народу: Очень четко сказано – кто платит – тот и заказывает музыку! Народ тут ни причем!.. Вот если бы народ имел право за то, что не работает Счетная палата, потребовать вернуть денежки народные, а при невозможности – отработать на стройках Тувы! И так к каждому: и к Хуралу, и к правительству, и к Главе – то я думаю и ответы были бы другие! Тогда бы Счетная палата бежала впереди паровоза!

Каковы убытки бюджета от провала программы переселения из аварийного жилья?

Аноним, 03-07-2019 #4[ru]

Счетная палата только собственную зарплату считает. Но это не точно.

Аноним, 04-07-2019 #6[ru]

Правильно! Основная функция Счетной палаты – контроль на расходованием бюджетных средств. При немыслимом количестве уголовных дел – ни одного опубликованного отчета Счетной палаты. Сидят, и молчат... серые мыши...

Аноним, 05-07-2019 #7[ru]

Да что смогут сделать рядовые инспектора СП? Куда пошлет и как скажет председатель, так и «проверят». На сайте у них работа «кипит», сплошные отчеты и самолюбование председателя, живут в своем мирке. Их девиз; никто их не трогает – денежки капают, остальное – море по колено...

Сколько стоят китайские турне Шолбана Кара-оола?

Аноним, 03-07-2019 #1[ru]

Считаю, что нам необходимо развивать Внешнюю политику, привлекать все больше инвесторов, использовать наши природные ресурсы во благо нашего народа.

Аноним, 03-07-2019 #3[ru]

Надо выходить из изоляции! Выходить на международный уровень. А-то Тыва все также останется неизвестной.

Аноним, 03-07-2019 #5[ru]

А сколько стоит транспортное обслуживание Главы, членов его семьи? Что указывается в путевых листах Тойоты Альфард А017АА, Лексуса А001АА, БМВ 750, Лэнд Крузеров С001СС и других, Гелендвагена А005АА? Они все, судя по номерам, числятся за автобазой. Для любопытных отвечу немного – ну по миллионов 5 месяц с обслугой – ну добавьте еще 10 в месяц на все там перелеты и гостиницы – это мелочь (это порядок трат – не больше), это – семечки по сравнению с тем, что разворовывается. Воровство – это страшнее и такой айсберг круче антарктиды.

Аноним, 03-07-2019 #7[ru]

Еще нужно посчитать сумму принесенной пользы от поездок Кара-оола в Китай. Интересно, он хотя бы рубль заработал? Про собственный карман не спрашиваю.

Аноним, 06-07-2019 #11[ru]

Карлик ищет куда бежать. Не понимает, что в Китае за воровство его казнят.

Зачем нам такая прокуратура вместе с её прокурором Боровковым?

Аноним, 03-07-2019 #2[ru]

А ты, уважаемый напрямую к Путину обратись. Что ты тут воюешь с Карликами и нам рассказываешь? Пускай Вова тебе поможет, он же гарант прав и свобод, ась? Или не он? Может хозяин-партнёр за бугром не велит?

Эрмак, 04-07-2019 #3[ru]

А Разве из Тувы на ту же «прямую линию» просачивается информация из Тувы? Аноним номер 2... Шойгу то повыше чем какой то «хозяин-партнёр» из за «Бугра»...

Аноним, 05-07-2019 #4[ru]

А Шойгу у нас кто?

Ростки жизни на поле бетона

Аноним, 03-07-2019 #1[ru]

После такой «рекламы» кара-карлики быстренько прикроют эту лавочку.

Аноним, 03-07-2019 #2[ru]

«Культурно-восторженная тусовка» трудится за всякие гранты и участие в конкурсах, типа «Напиши статью про положительную роль Шолбана Кара-оола и получи в подарок почетную грамоту».

Аноним, 05-07-2019 #3[ru]

Стоит только им попасть в правительство, как они тоже легко превратятся в таких же тварей. Наша бюрократическая система и не таких перемалывала!

Тува в частной собственности для нескольких ВИП-туристов

Аноним, 03-07-2019 #5[ru]

Если бы не Шойгу, нас бы ни кто не знал на таком мировом уровне. Щас Республика Тыва известно как никогда.

Аноним, 03-07-2019 #6[ru]

Четвертый аноним, наш аэропорт с этого месяца считается международным?

Аноним, 03-07-2019 #7[ru]

И сколько за месяц международных рейсов приняли? Есть успехи?

Аноним, 03-07-2019 #8[ru]

Авиабилеты в продаже можете посмотреть в аэропорте, если не верите.

Аноним, 03-07-2019 #9[ru]

Посмотрел в Госреестре международных аэродромов и что вижу: был он международным с 13 по 18 год, а теперь как раз Кызыл не международный! Так что когда в реестр попадете, тогда будет международным! Еще не забудьте про режим пропуска! Печать-то надо ставить и таможню нужно. Это у вас есть? Или опять все в мечтах? Вот уж мечтатели!

(прочитано 606 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8113.html
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