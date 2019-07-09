Дмитрий Медведев, лидер подпольщиков

Тяжело, конечно, заставить себя относиться к творчеству премьер-министра РФ и, по совместительству, лидера партии «Единая Россия» всерьез. Имеется все-таки некоторый опыт наблюдения за этим выдающимся политиком. Вообще, это ведь наша традиция. Ты меняешься, а вожди нет. Ты давно все про них понял, а они все пыжатся, пытаются удивить. Ты стареешь, а они молодеют. Ты умрешь, а они останутся.

Тяжело, но, вроде бы, нужно: он премьер, лидер, грядет очередная конференция правящей партии, и мало ли, что он там в своей программной статье написал. Вдруг проговорился о чем, вдруг удастся узнать, откуда еще прилетит. И открываешь «Известия» (то, что не официальная «Российская газета» выбрана для публикации – это, видимо, знак: Медведев стремится быть ближе к народу). И спотыкаешься уже о заголовок: «Единая Россия» – курс на перемены».

У бабушки в шкафу, где пахло нафталином, лежали стопкой, помимо прочего, старые номера газеты «Правда». Интересно было там рассматривать карикатуры на американских империалистов. Прекрасный заголовок. Ностальгический. Сразу возвращает к бабушке в шкаф. И пахнет так же.

Но отнестись всерьез все-таки не получается. Причем сразу. Лидер единороссов начинает с рассуждений о том, нужны ли политические партии в эпоху интернета. Ставит сложные вопросы: «Но виртуальный мир часто предлагает слишком простые, даже примитивные рецепты. Игнорирует мнение тех, кто оказался вне зоны доступа или просто не согласен с заявленным хештегом. А главное – в интернете нет ответов на вопросы, которые определяют нашу реальную жизнь. Кто несет ответственность за принятие решений? Как согласовать спорные, а порой абсолютно противоположные позиции?». И сам себе отвечает: «Ответы на эти и многие другие вопросы дают демократические институты. Голосование на выборах. Парламент. И, безусловно, политические партии. Они по-прежнему необходимы. Но это не значит, что им не нужно меняться. „Мы сами должны стать частью перемен, которые мы хотим видеть в мире“, – однажды отметил Махатма Ганди».

Ну, собственно, и все. Относиться всерьез к рассуждениям о «выборах» и «партиях» в стране постановочных выборов и фиктивных партий тяжело, да и незачем. Теперь, не изыскивая смыслов в писаниях премьера, можно просто насладиться тем, как рифмуются с реальностью его глубокие мысли.

Но сначала ремарка: Ганди в тексте появился не случайно. Если факт публикации программного текста в «Известиях» – намек на стремление быть ближе к народу, то упоминание Ганди – обращение к вождю: «Владимир Владимирович, вам снова есть, с кем поговорить! Вот же я, ну что же это вы меня не замечаете! Посмотрите, какой я умненький! Я даже по-латыни могу».

В сочинении Димы Медведева «Как мы с ребятами провели Россию» – ой, то есть, извините, конечно, в статье партийного лидера «Единая Россия» – курс на перемены», я хотел сказать, – и правда присутствует латинская цитата.

А еще имеется такой, например, пассаж: «Но нельзя забывать и о „внешних контролерах“. Имею в виду средства массовой информации. Сегодня это не только профессиональные журналисты, но и блогеры, и гражданские активисты, которые распространяют информацию в социальных медиа. Нужно учиться общаться и сотрудничать с ними. Полагаю, будет правильно, если „Единая Россия“ поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями. Подчеркну – настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей. С теми, кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением закона, нужно выстраивать партнерские отношения. Звучали предложения о том, чтобы объявить партийный конкурс для наиболее ярких публикаций. Хорошая идея!»

Через несколько часов после выхода статьи Медведева ФБК Алексея Навального выкатил расследование о богатствах семьи секретаря Московского отделения «Единой России» Алексея Метельского. Мама и сын вице-спикера Мосгордумы ожидаемо оказались обеспеченными людьми: отели в Австрии, земля в Москве. Сам, он, конечно, гол как сокол. Обиделся, собирается судиться.

А еще через несколько часов Навального арестовали на десять дней за то, что во время несогласованного шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова он мешал проходу граждан и выкрикивал лозунги. Сторонники Навального привели в суд трех свидетелей, утверждавших, что не выкрикивал и не мешал. А полицейские предоставили фото и видео, на которых Навального вообще нет. Судью убедили доказательства полиции. Логично: раз нет человека на видео, значит, скрывался от камер, а честному скрываться незачем.

Это и есть, видимо, обещанная Медведевым поддержка расследователей: теперь как минимум на десять дней у Навального будут крыша над головой и гарантированное трехразовое питание. Государство, в котором ЕР – правящая партия, ничего не жалеет для независимых общественных контролеров.

Отдельно высказался Медведев о недопустимости чванства и хамства при общении с гражданами. Искренне, наверное, злился и возмущался, пока писал. А его соратники в это время в Иркутске лепили наклейки с логотипом партии на мешки с гуманитарной помощью, которую обычные жители собрали для пострадавших от наводнения. Неблагодарные граждане почему-то обиделись.

Но главное – вся эта суета не просто так. Это предвыборная суета. Медведев напоминает однопартийцам провалы прошлого года, призывает меняться, быть ближе к людям, оперативно реагировать на жалобы граждан... Нафталина, в общем, не жалеет.

При этом однопартийцы его знают, и сам он знает, и мы знаем, что в Москве единороссы своей партийной принадлежности стесняются, и на выборы идут как самовыдвиженцы. Что самовыдвиженцем на главные губернаторские выборы осени идет петербургский врио Александр Беглов, тоже, между прочим, единоросс со стажем. Стыдно стало почему-то признаваться, что ты – член партии, у которой в парламенте конституционное большинство. Хозяева страны действуют как подпольщики. Залог победы теперь – конспирация, шанс на мандат появляется, если избиратель сможет забыть, что единоросс – это единоросс.

За пару дней до выхода медведевского опуса Россия отмечала День партизан и подпольщиков. Странно, что «Единая Россия» не попыталась присвоить себе этот праздник. Гуманитарную помощь в Иркутске попыталась ведь.

А еще интересно (и, возможно, обидно слегка), что Медведев знает – партия его выборы выиграет. И однопартийцы его про это знают. И мы знаем. И это никак не зависит ни от хода кампании, ни от программных статей, ни от скандалов с расследованиями.

Правда, возможность помочь им провалиться хотя бы в крупных городах все еще остается. Надо, наверное, помочь людям, раз уж они так стесняются собственных партбилетов.

Иван Давыдов

«МБХ медиа»