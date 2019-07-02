Счётная палата Тувы работает только по команде из хурала или правительства

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ

Уважаемый Леонид Федорович!

В адрес Счетной палаты Республики Тыва поступил Ваш запрос от 13 июня 2019 года с просьбой сообщить, проводились ли проверки законности заключения государственных контрактов на приобретение двух самолетов марки Pilatus PC-12 и обустройства инженерных сетей по ул. Дружбы в г. Кызыле строительной компанией ООО «Энергострой».

В ответ на Ваш запрос Счетная палата сообщает, что указанные проверки не проводились. О возможности проведения указанных мероприятий поясняем, что в соответствии с Законом Республики Тыва от 25.07.2011 года № 783 ВХ-1 Счетная палата Республики Тыва осуществляет свою деятельность на основе годового плана работы, который формируется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, поручений Верховного Хурала, предложений и запросов Главы – Председателя Правительства Республики Тыва и утверждается на очередной год до 20 декабря текущего года. План работы Счетной палаты сформирован и утвержден 07 декабря 2018 года решением Коллегии №27. Внеплановые контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводятся Счетной палатой на основании постановлений Верховного Хурала, запросов Главы – Председателя Правительства Республики Тыва.

Председатель В.К. Хомушку