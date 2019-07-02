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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 25, 2 июля / Каковы убытки бюджета от провала программы переселения из аварийного жилья?
   
 
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№25, 2 июля 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Каковы убытки бюджета от провала программы переселения из аварийного жилья?

Председателю Счётной палаты
Республики Тыва В.К. Хомушку

ЗАПРОС

Уважаемый Василий Каажайович!

Газета «РИСК-экспресс» публиковала цикл материалов о хищении бюджетных средств в строительстве при реализации Федеральной Программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В публикациях указывалась сумма похищенных из бюджета Тувы финансовых средств – более 1 600 млн. рублей.

Эти публикации имели большой общественный резонанс. Читатели интересуются, почему хищения бюджетных средств стали обычным явлением в республике и почему отсутствует реакция на данные публикации со стороны Счётной палаты Республики Тыва, хотя именно она призвана обеспечивать контроль за исполнением республиканского бюджета. Редакционная почта полна возмущения неэффективной деятельностью Счётной палаты Тувы и вероятной коррумпированностью её руководства.

Учитывая выше сказанное, прошу сообщить, проводились ли аудиторами Счётной палаты проверки в отношении использования бюджетных средств, предназначенных для выполнения Федеральной Программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Если проводились, прошу сообщить итоги проверок. Если не проводились, прошу сообщить редакции газеты причину отсутствия интереса со стороны Счётной палаты РТ к использованию бюджетных средств республики, предназначенных для исполнения Программы. В этом случае прошу сообщить, какие контрольно-счётные мероприятия в отношении растратчиков бюджетных средств запланированы Счётной Палатой РТ.

Прошу проверить, какой ущерб нанесён разбазариванием бюджетных средств при реализации в Туве Федеральной Программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Сведения прошу направить в редакцию по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 329 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8092.html
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