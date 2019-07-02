A- | A | A+ 12pt №25, 2 июля 2019 года.

Ростки жизни на поле бетона Наша маленькая республика считается в России этаким медвежьим углом, где ничего не происходит. Тува – это не просто провинция, а провинция в кубе! Это край аратов, практически не обеспеченных современными средствами жизни и связи, и лизоблюдствующих бюджетников, почитающих кастовую систему власти. Здесь начальник – это бог и господин, который в силу своего разумения лижет задницы вышестоящему начальству и порет нерадивых бессловесных холопов. А немногочисленная оппозиция выходит на свет только в период редких выборов. Ещё имеется прослойка культурно-восторженной тусовки, которая зажимает носы и уши при слове «политика», и демонстративно ставит себя выше этой «грязи», занимаясь исключительно «высокодуховными материями», которые почему-то обычно связаны с правительственными проектами. Про одного представителя из этой тусовки мне и хотелось бы сегодня поговорить. Речь пойдёт о Информационно-развлекательном канале «Чаа», как они себя позиционируют. В общем-то, он ничего особо выдающегося из себя не представляет – стандартное нейтрально-коммерческое издание, включающее в себя перепечатку новостей с правительственных СМИ и светской хроники из жизни местных «звёзд». Издатели пошли по пути наименьшего сопротивления – чем меньше острого и злободневного публикуешь, тем меньше шансов, что на тебя обратит внимание государственная машина подавления инакомыслия. Правда, при такой политике и добиться внимания читателя тоже проблематично, потому что приходится толкаться среди десятков клонов подобных безликих изданий. Чем же «Чаа» сумел выделиться из серой безликой массы? Всего лишь несколькими видео-интервью с парнями и девушками из Тувы. На первый взгляд в них нет ничего необычного – уроженцы нашей республики, многие из которых смогли вырваться за пределы региона и добиться какого-никакого более-менее приличного успеха в жизни. Вчерашние дети, высказывающие мысли о своём ближайшем окружении и делящиеся небольшим опытом, который, впрочем, может заинтересовать только их подписчиков в «Инстаграме». Но интервьюер сумела задать несколько недетских вопросов, вытащивших ребят из привычной «зоны комфорта». С их мыслями вы можете ознакомиться из предложенных цитат или посмотреть интервью полностью на сайте «Ютуба» на видеоканале «Чаа». Казалось бы, они не сказали ничего нового – в нашей газете и других оппозиционных изданиях высказываются мысли и идеи гораздо радикальнее. Но стоит понимать, что речь идёт о людях из постсоветского поколения, не обиженных жизнью, представителях так называемой «золотой молодёжи», не задумывающихся о хлебе насущном. В основном, их родители как раз из тех самых чиновников, которых они критикуют. Но при этом они не просто удачливые выходцы из Тувы, но и продолжают следить за событиями на малой родине и мечтают когда-нибудь приложить свои силы к возрождению Тувы. Удивительно, что вся громадная российская система пропаганды, на которую ежегодно тратятся сотни миллиардов бюджетных рублей, практически не отложила никакого отпечатка в головах подрастающего поколения. Вроде бы Путин с Шойгу, пытаясь воспитать новое поколение рабов, нарядили всю страну в одежду цвета хаки, оглушили бравурными гимнами марширующих солдат, загнали детей в казармы, залили бетоном всё, что выделяется над поверхностью. Ан, нет – ростки жизни всё равно пробиваются сквозь окаменевшую мёртвую землю. Нужно понимать, что это девушки и юноши из поколения 25-35 лет, которые в скором времени как раз и займут места сегодняшних руководителей России. Сегодня они, робко посмеиваясь, обсуждают провластных чиновников, а завтра многие из сегодняшних гламурных девочек и мальчиков будут решать судьбы страны. Понятно, что не вся молодёжь думает так же, как эти представители – на том же канале «Чаа» показано достаточно людей с закосневшим сознанием, уже встроившихся в существующую бездушную систему. И, вполне возможно, что они и не пойдут во власть. Но прогресс в росте самосознания всё равно радует. Благодаря существованию именно таких граждан, у Тувы сохраняется надежда на светлое будущее. Света: «Шолбан Кара-оол или Аяз Шабутдинов? Ой, да конечно, Шабутдинов!.. У Шолбана Кара-оола нету кофейни за 200 млн... Шучу, конечно. У Шолбана Кара-оола много чего другого есть... Если бы у Шолбана Кара-оола был свой блог, я бы ещё подумала... У него блог, в котором он не пишет для себя... Вот кто верит, что Шолбан Кара-оол пишет в своём инстаграме сам? Блин, я пыталась в это поверить, но это не получилось...» Алдынай: «Я бы хотела выйти с плакатом, встать, например, у правительства у нашего... И сказать, что вы совсем охренели... Но кто меня услышит?.. Я не имею права это делать. И меня сразу арестуют, у нас ведь все это считают незаконным...» «...Я вижу, что наша страна катится куда-то вниз... Я не знаю, что происходит... В последнее время новости не радуют...» «У меня просто единственный вопрос, когда чиновники создают такие законы, они что имеют в виду?.. Мне кажется, есть уже такой закон об оскорблении, что ты не имеешь права оскорблять человека... Они прям выделяют, что нельзя чиновника оскорблять... Я не понимаю, это какая-то привилегия – быть чиновником?..» «Правду говорят, что скоро мы будем просто платить за воздух... За этот чёрный воздух, который просто убивает нас медленно, но верно... мы будем за него платить...» «Моя гражданская позиция в том состоит, что... наверно, просто злиться молча... Потому что я не имею права говорить... за мной могут прийти в любой момент...» «...Бензин подорожал... Ну, сколько можно воровать? Ну, сколько можно?..» Зоя: «...Очень крутой у нас менталитет... тип мышления, способ мышления, эти внутренние ресурсы, которые дала тебе твоя культура... Я столько раз восхищалась русскими людьми за границей... и понимала, что, блин, я из России... я хочу жить в России... Я вернулась, у меня было такое желание, блин, надо что-то делать, надо спасать Россию!.. Если не я, то кто?..» «...А что с алкоголем происходит?.. Я не знаю ни одного алкоголика, который такой: «Блин, четыре ноль одна... Ну, я бросаю пить! Всё, вернусь в семью, восстановлюсь на работе»... Нет, все идут покупают в какие-то другие места, и все знают эти места... Я вот не особо пьющий человек, но я вот живу в «Южном»... И вот пять штук мест насчитала в голове... Вопрос: что происходит?.. Очевидно, что это всё не за здоровый образ жизни, очевидно, что это просто ширма... Если человек захочет, он это всё получит. Другой вопрос – что за люди?.. Если человек не получил это здесь, он пойдёт в другое место... И что будет, если это другое место «моё»?.. Это интересно»... «Я хочу, чтобы тувинский народ чувствовал себя работодателем... Самое главное, чтобы народ себе в голове это позволил». Александр: «...Подумал, что будет прикольно пойти и какую-то пользу принести, что ли, для детей... Поехал сразу же... в дом-интернат за «своротком»... Думал, детям-сиротам как-нибудь помогу... Говорю, давайте, я буду работать у вас учителем русского языка и литературы... Но такой вакансии нет – «хочешь воспитателем?» Это такой человек, который с детьми живёт и получает шесть тысяч в месяц... Я подумал, это слишком... сильная такая благотворительность с моей стороны». «...В Индии рождаются души, которые должны пройти путь духовного развития. А в России рождаются демоны, которые должны научиться думать не о себе, а о окружающих, о других... Россия – это чистилище. Все молодые понимают, что Россия – это страна, где действительно рождаются демоны, которые думают только о себе... Я про тех, кто добирается верха, где это можно делать...» «В России на всех уровнях воруют, и в Туве также воруют без остановки и не могут насытиться... Это печально...» «Я всегда думаю, чего вам не хватает? Вы же можете остановиться, вы же можете прекратить воровать и подумать немножко о людях, которые внизу получают восемь тысяч пенсию, там, 15 тысяч зарплату?..» «Шойгу или Кара-оол? Никто из них». Айрана: «Невозможно помочь Туве, находясь внутри. Ты должен быть вне системы, которая пытается выживать, для того, чтобы ей помочь... Многие не понимают, зачем люди уезжают. Ездить полезно, просто ты становишься умнее, ты приобретаешь опыт... А если ты находишься бок о бок с теми же людьми бесконечное количество времени, то, скорее всего, тебе будет очень сложно что-либо менять». «Я считаю, что не надо заострять внимание на том, что у нас не получается. Надо больше обращать внимание на то, что у нас реально классно. Предпринимательство, всё, что связано с новыми способами... В России очень мало бизнеса, он погибает под влиянием всех обстоятельств... Туву может спасти именно возможность как раз находить новые другие способы пополнять свой бюджет, чувствовать себя независимо с позитивной точки зрения... Это туризм, это этно-товары, всё, что связано как раз с привлечением внешних денег россиян, денег остального мира. Это через музыку, может быть, через творчество... Этим нам и надо заниматься. Я верю, что культурная часть может очень классно в этом смысле помочь. В производство я не верю. В Туве, по крайней мере». «Было ли стыдно за земляков? Всё время. Начнём с меня самой, мне за себя стыдно очень. Это беспомощность скорее, то есть я вижу, что возможно проблема не в самих тувинцах, а в условиях, в которых народ оказался. Но мы могли бы больше учиться, мы могли бы больше работать над собой, меньше заниматься всякими непонятными вещами, сплетнями, слухами... Мы могли бы развивать туризм. Тува соседствует с Алтаем... который зарабатывает очень много денег на туристах... У нас та же самая природа, но очень ограниченное мышление у людей. Это не хорошо и не плохо, мы действительно классные, я верю в то, что рано или поздно у нас получится, но вот, к сожалению, пока надо работать над собой, ещё пока не доросли». О. Шын (прочитано 443 раза) http://risk-inform.ru/article_8097.html +7

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