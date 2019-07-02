Ростки жизни на поле бетона
Наша маленькая республика считается в России этаким медвежьим углом, где ничего не происходит. Тува – это не просто провинция, а провинция в кубе! Это край аратов, практически не обеспеченных современными средствами жизни и связи, и лизоблюдствующих бюджетников, почитающих кастовую систему власти. Здесь начальник – это бог и господин, который в силу своего разумения лижет задницы вышестоящему начальству и порет нерадивых бессловесных холопов. А немногочисленная оппозиция выходит на свет только в период редких выборов. Ещё имеется прослойка культурно-восторженной тусовки, которая зажимает носы и уши при слове «политика», и демонстративно ставит себя выше этой «грязи», занимаясь исключительно «высокодуховными материями», которые почему-то обычно связаны с правительственными проектами. Про одного представителя из этой тусовки мне и хотелось бы сегодня поговорить.
Речь пойдёт о Информационно-развлекательном канале «Чаа», как они себя позиционируют. В общем-то, он ничего особо выдающегося из себя не представляет – стандартное нейтрально-коммерческое издание, включающее в себя перепечатку новостей с правительственных СМИ и светской хроники из жизни местных «звёзд». Издатели пошли по пути наименьшего сопротивления – чем меньше острого и злободневного публикуешь, тем меньше шансов, что на тебя обратит внимание государственная машина подавления инакомыслия. Правда, при такой политике и добиться внимания читателя тоже проблематично, потому что приходится толкаться среди десятков клонов подобных безликих изданий.
Чем же «Чаа» сумел выделиться из серой безликой массы? Всего лишь несколькими видео-интервью с парнями и девушками из Тувы.
На первый взгляд в них нет ничего необычного – уроженцы нашей республики, многие из которых смогли вырваться за пределы региона и добиться какого-никакого более-менее приличного успеха в жизни. Вчерашние дети, высказывающие мысли о своём ближайшем окружении и делящиеся небольшим опытом, который, впрочем, может заинтересовать только их подписчиков в «Инстаграме». Но интервьюер сумела задать несколько недетских вопросов, вытащивших ребят из привычной «зоны комфорта».
С их мыслями вы можете ознакомиться из предложенных цитат или посмотреть интервью полностью на сайте «Ютуба» на видеоканале «Чаа».
Казалось бы, они не сказали ничего нового – в нашей газете и других оппозиционных изданиях высказываются мысли и идеи гораздо радикальнее. Но стоит понимать, что речь идёт о людях из постсоветского поколения, не обиженных жизнью, представителях так называемой «золотой молодёжи», не задумывающихся о хлебе насущном. В основном, их родители как раз из тех самых чиновников, которых они критикуют. Но при этом они не просто удачливые выходцы из Тувы, но и продолжают следить за событиями на малой родине и мечтают когда-нибудь приложить свои силы к возрождению Тувы.
Удивительно, что вся громадная российская система пропаганды, на которую ежегодно тратятся сотни миллиардов бюджетных рублей, практически не отложила никакого отпечатка в головах подрастающего поколения. Вроде бы Путин с Шойгу, пытаясь воспитать новое поколение рабов, нарядили всю страну в одежду цвета хаки, оглушили бравурными гимнами марширующих солдат, загнали детей в казармы, залили бетоном всё, что выделяется над поверхностью. Ан, нет – ростки жизни всё равно пробиваются сквозь окаменевшую мёртвую землю.
Нужно понимать, что это девушки и юноши из поколения 25-35 лет, которые в скором времени как раз и займут места сегодняшних руководителей России. Сегодня они, робко посмеиваясь, обсуждают провластных чиновников, а завтра многие из сегодняшних гламурных девочек и мальчиков будут решать судьбы страны.
Понятно, что не вся молодёжь думает так же, как эти представители – на том же канале «Чаа» показано достаточно людей с закосневшим сознанием, уже встроившихся в существующую бездушную систему. И, вполне возможно, что они и не пойдут во власть. Но прогресс в росте самосознания всё равно радует. Благодаря существованию именно таких граждан, у Тувы сохраняется надежда на светлое будущее.
О. Шын