Что тувинцам останется после Кара-оола?

Я по натуре – оптимист. Об этом всем известно. Однако вспоминаю беседы на экономические темы между мной и первым зампредом правительства Тувы С.Теном в конце 2007 года. Тогда вступивший в должность Главы республики Кара-оол обещал через четыре года годовую добычу в Туве не менее 12 млн. тонн коксующихся углей и на базе этой добычи бездефицитный бюджет и рост уровня жизни тувинцев вдвое. Я тогда спросил у Тена, насколько реалистичны такие ожидания? И он мне с азартом объяснял, что никакой маниловщины в этом нет, всё подтверждено реальными расчётами. Потом я однажды при встрече с Кара-оолом вновь коснулся этой темы и посоветовал ему не спекулировать на ней, поскольку четыре года пролетят незаметно, а заявленные результаты сомнительны. Кара-оола, похоже, это обидело. Больше мы с ним на эту тему не беседовали.

Рэкет в отношении бизнеса Пугачёва, изгнание из республики сенатора Нарусовой, приход в бизнес чеченца Байсарова показали, что заявленные Кара-оолом цели типа роста экономики республики и благосостояния населения – туфта. Его на самом деле интересовало совсем не это...

Прошло почти 12 лет. Можно подвести некоторые итоги. На Элегестинском месторождении всё встало колом. И если бы не работа Межегейугля, всё было бы весьма печально. На Каа-Хемском разрезе цена угля для населения выросла почти до 3 тыс. рублей за тонну. Уголь покупают уже мешками, скоро будут брать вёдрами – население обнищало почти вдвое. Брокерт и Кара-оол несут чушь о какой-то скрытой зажиточности сельского населения, подворье которого составляют от нескольких сотен до тысяч голов скота. Всё это глупость. Если честно пересчитать поголовье скота в республике, то вряд ли его численность достигнет половины бумажной, составляемой лжецами в районных администрациях и статистике.

Но не это главное. Когда Кара-оол приходил во власть, за чертой бедности жило до 30% населения. Сейчас эта цифра даже после массовых подтасовок, искусственного снижения планки бедности, выдачи липовых патентов и прочих ухищрений власти официально составила 41%, о чём заявила вице-премьер РФ Голикова. Даже если поверить редко говорящим правду Брокерту и Кара-оолу, заявляющим, что бедные сельские тувинцы – это выдумка, поскольку у них имеется скот, то возникает естественный вопрос: а что, до Кара-оола при Ооржаке у них скота не было? Ведь в любом случае очевидно падение уровня жизни людей.

И как тогда быть с планами Кара-оола «озолотить» республику распродажей недр и вырубкой лесов? Будет то же самое, что случилось в последние 10-12 лет! Кара-оол разбогатеет ещё больше, а люди будут жить ещё хуже. И новому поколению тувинцев уже ничего в наследство не достанется. А нам это надо?

До встречи.

Сергей Конвиз