Альтернативная Стратегия развития Тувы

Продолжение. Начало в №№ 14-16.

Развитие аграрного бизнеса

Сегодня главная проблема села заключается в том, что сельское хозяйство в республике превращено в натуральное хозяйство, практически отсутствует товарное производство. Развитие агропромышленного комплекса республики будет связано с развитием аграрного бизнеса в следующих сферах.

Первая – развитие предпринимательства в сфере производства продуктов питания и обеспечение продовольственной безопасности республики.

В настоящее время данный сегмент рынка отдан предпринимателям из других регионов. Количественные и качественные характеристики питания представляет собой важнейшие критерии уровня социального развития территории, поскольку речь идет об удовлетворении самых главных повседневных жизненных потребностей людей. Вместе с тем состояние с продовольственным обеспечением в значительной мере определяет экономическое развитие регионов. Важность продовольственного обеспечения все более усиливается в связи с обострением мировой продовольственной проблемы.

Ситуация с производством и потреблением основных продуктов питания в нашей республике крайне сложная. Среди регионов Сибирского Федерального округа по производству мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, картофеля, овощей и бахчевых культур Тува занимает устойчивое последнее место. При этом, разрыв отставания в производстве этих продуктов от соседних регионов значительный. Об этом свидетельствуют статистические данные по регионам. Для наглядности сравним ситуацию в трех соседних регионах Сибири – республики Алтай, Тыва и Хакасия. Для начала общая характеристика этих регионов, чтобы было понятно. Численность населения (тыс. человек): Республика Алтай – 217, Республика Тыва – 321, Республика Хакасия – 537. Территория этих регионов (тыс. кв. км): Алтай – 92,9, Тыва – 168,6 и Хакасия – 61,5.

По данным Росстата, в 2016 году производство составило:

мяса и мясопродуктов (тыс. тонн): Алтай – 31,3; Тыва – 13,5; Хакасия – 26,1.

молока и молокопродуктов (тыс. тонн): Алтай – 88,6; Тыва – 63,4; Хакасия – 183.

картофеля (тыс. тонн): Алтай – 25; Тыва – 30; Хакасия – 122.

овощи и бахчевые (тыс. тонн): Алтай – 12,5; Тыва – 3,6; Хакасия – 62.

яиц (млн. штук): Алтай – 11; Тыва – 1,6; Хакасия – 91.

Как видно, мы значительно уступаем по производству основных продуктов питания от соседних регионов.

Сегодня мы не удовлетворяем потребности в продуктах питания за счет собственного производства и зависимы от других регионов страны. Из статистического ежегодника, видно, что республика завозит из других регионов страны 93 процента потребляемых яиц, 74 процента овощей и бахчевых культур, 35 процентов картофеля, 31 процентов мяса и мясопродуктов (мясо птицы и колбасные, консервированные продукты). Значительная часть муки для выпечки хлеба и кондитерских изделий, молока и молочной продукции для столицы республики завозится из соседних регионов. Вопрос самообеспечения республики основными продуктами питания актуален не только в связи с продовольственной безопасностью республики, но и потерей миллиардных финансовых ресурсов, которые уходят на закупки продовольствия из других регионов.

Среднегодовой ввоз за 2012-2016 годы в республику составил 9,2 тыс. тонн зерна, 9,2 тыс. т овощей и продовольственных бахчевых культур, 6,12 тыс. т мяса и мясопродуктов, 1,2 тыс. т молока и молокопродуктов, 27 млн. штук яиц и муку почти на 900 млн. рублей. По моим оценкам, ежегодно завозятся в республику продуктов питания, которых мы в состоянии произвести сами, на сумму более 4 млрд. рублей.

Из этого следует, что на первом этапе необходимо поставить задачу покрытия имеющегося сегодняшнего дефицита основных продуктов питания за счет собственного производства, или другими словами – местные производители сельхозпродукции должны завоевать этот рынок и зарабатывать деньги. На этом же этапе необходимо реализовать задачу полного обеспечения населения республики в продовольственном зерне – до 30 тыс. тонн в год и животноводство республики в фуражном зерне – до 20 тыс. тонн. Т.е. обеспечить рост производства зерновых культур с 8,5 тыс. тонн в 2016 году до 50 тыс. тонн, или в 6 раз. Эта задача вполне выполнима, республика обеспечивала производство зерновых гораздо в больших объемах, чем поставленная задача. Так, среднегодовое производство за 1986-1990 годы зерна составляло 135,6 тыс. тонн.

На следующем этапе ставится задача довести уровень потребления на душу населения мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, овощей и бахчевых культур до среднего уровня по Сибирскому Федеральному округу. Согласно данным Росстата, потребление продуктов питания на душу населения по Туве отстает от среднего уровня Сибирского Федерального округа по мясу и мясопродуктам на 14 процентов, молоку и молочным продуктам на 28 процентов, по овощам и бахчевым культурам на 60 процентов. Повышение уровня потребления продуктов питания на душу населения до среднего уровня в СФО потребует увеличения по сравнению с уровнем 2016 года объемов производства сельскохозяйственной продукции: мяса – на 3,2 тыс. тонн, молока и молокопродуктов – на 22,4 тыс. тонн, картофеля – на 10 тыс. тонн, овощей и бахчевых культур – на 20 тыс. тонн.

Таким образом, ставится задача увеличить производство:

мяса и мясопродуктов с 13,5 тыс. тонн в 2016 году до 16,7 тыс. тонн;

молока и молокопродуктов с 63,4 тыс. тонн в 2016 году до 85,8 тыс. тонн;

картофеля с 30 тыс. тонн в 2016 году до 40 тыс. тонн;

овощей и бахчевых с 3,6 тыс. тонн в 2016 году до 23,6 тыс. тонн.

яиц с 1,6 млн. штук в 2016 году до 80 млн. штук.

В деле увеличения производства мяса весомую долю должны занять скороспелые виды животных, как свиноводство и птицеводство. В увеличении производства мяса необходимо предусмотреть меры по сбыту конины, оленины и мяса сарлыков, как самой экологически чистой продукции.

Указанная задача по увеличению производства продуктов питания вполне достижима, реальность их подтверждена результатами производства прошлых лет. В республике в 1990 году было произведено 23,6 тыс. тонн мяса в убойном весе, 73,4 тыс. тонн молока, 68,5 млн. штук яиц, а среднегодовое производство за 1986-1990 годы картофеля составляло 29,4 тыс. тонн, овощей – 7,5 тыс. тонн.

В республике в основном действуют сельскохозяйственные производственные кооперативы, необходимо больше создавать потребительские, снабженческие, сбытовые, перерабатывающие и кредитные кооперативы. Должна быть создана, прежде всего, кооперативная сеть закупки сельскохозяйственной продукции у производителей, фермерских хозяйств, включая частные подсобные хозяйства населения.

Увеличение производства продовольствия обеспечит нашим предпринимателям выход на продовольственные рынки страны с экологически чистой продукцией. В первую очередь, – это баранина. С учетом географически выгодного положения республики, необходимо ставить задачу выхода на рынки соседних аймаков Монголии – мукой, овощами и бахчевыми продуктами.

Ситуация на мировом рынке продовольствия такова, что к 2030 году, по оценкам экспертов, численность населения планеты достигнет до 10-12 млрд. человек и вопрос обеспечения их чистой водой и продуктами питания станет решающим, особенно, экологически чистыми продуктами. Не только их надо кормить, но и надо одеть. Эксперты утверждают, что в недалеком будущем миром будут править те страны, которым удастся наладить у себя высокоэффективное сельское хозяйство.

Решение проблемы продовольственной безопасности республики и развитие внутреннего продовольственного рынка обеспечивает поступление производителям сельскохозяйственной продукции ежегодных доходов на сумму более 5-6 млрд. рублей. А это – новые источники инвестиций, которые будут направлены на строительство индивидуального жилья, покупки строительных материалов.

Реализация вышеуказанных направлений создает до 10 тыс. дополнительных рабочих мест только в сельскохозяйственном производстве, что увеличит количество занятого сельского населения – до 18 тыс. человек. Для справки: в 1992 году в сельском хозяйстве были заняты 28,2 тыс. человек, в настоящее время по данным статистики – около 8 тыс. человек.

Задача вторая – создание пищевой и легкой промышленности на базе производимого сельскими тружениками сельскохозяйственного сырья.

Проблема сбыта сельскохозяйственной продукции – главная проблема сегодняшнего дня, которая тормозит развитие сельского хозяйства. Сельское хозяйство республики сегодня носит характер натурального хозяйства. В 2017 году из произведенного в хозяйствах всех категорий скота и птицы на убой реализовано только 10,8 процента, а молока – 2,1 процента. Откуда может появиться доходы у сельских тружеников, если они не могут по выгодной цене продать свою продукцию без посредников. Никому не секрет, что сельскохозяйственное сырье (шерсть, шкуры МРС, кожсырье) либо продается за мизерные деньги, либо даже сжигаются или выбрасываются. Поэтому вторая задача по значению имеет первостепенный характер. Именно этими вопросами власти должны были заниматься, вместо распродажи природных богатств республики. Такое положение в сельском хозяйстве республики наносит не только экономический ущерб, но и психологический, так как ценность труда сельского работника занижена до пределов. Вот главная причина бедности и духовной деградации сельского населения республики. Если хотим решить эту проблему, надо срочно менять приоритеты в экономической политике и экономический курс.

Продолжение следует.