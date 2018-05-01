    Пресс-служба прокуратуры сообщает

О защищенности объектов с массовым пребыванием людей

В Туве прокуратурой района проверено исполнение законодательства об антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей.

Прокуратурой Эрзинского района Республики Тыва в Государственном бюджетном учреждении «Центр социальной помощи семье и детям» выявлены нарушения требований Федерального закона от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму».

Так, п.2 ч.13 ст.30 Федерального закона определено, что, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей должны быть установлены системы телевизионного наблюдения, сигнализация и другое оборудование, направленное на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

Проверкой установлено, что в Центре социальной помощи семье и детям Эрзинского района система видеонаблюдения отсутствует, а помещение для сторожа-охранника не имеет канала передачи тревожных сообщений в полицию. Два телефонных аппарата с автоматическим определителем номеров неисправны. Все это способствует проникновению на территорию Центра посторонних лиц.

По данному факту прокуратурой района в декабре 2017 года директору Центра социальной помощи семье и детям Эрзинского района было внесено представление об устранении нарушений закона. Однако в ходе контрольной проверки подтверждено, что меры по устранению выявленных нарушений закона не приняты. При этом директор Центра Диана Чалдыг причину бездействия пояснила отсутствием финансовых средств, указав, что деньги на 2017-2018 учебный год на обеспечение безопасных условий для учащихся и преподавателей Центра учредителем, в лице Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва, не выделены.

Прокурор района в Эрзинский районный суд направил исковое заявление о понуждении Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва к выделению в срок до 30 мая 2018 года денежных средств на установку в помещении для сторожа-охранника Центра социальной помощи семье и детям телефонного аппарата с автоматическим определителем номеров и каналом передачи тревожных сообщений в полицию, а также к устройству системы видеонаблюдения.

В судебном заседании ответчик исковые требования прокурора признал обоснованными.

Эрзинский районный суд исковые требования прокурора района удовлетворил в полном объеме.

Прокуратура Эрзинского района Республики Тыва

О сфере межнациональных отношений

В Туве после рассмотрения актов прокурорского реагирования администрации сельских поселений района разработали и утвердили муниципальные программы в сфере межнациональных отношений.

Прокуратурой Монгун-Тайгинского района Республики Тыва проведен анализ муниципальных программ на предмет наличия в них мероприятий в сфере межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму, их содержания, финансирования и фактической реализации.

Установлено, что, в нарушение статьи 7 Федерального закона от 25 октября 1991 года №1807-1 «О языках народов Российской Федерации», подпункта «а» пункта 5 Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 года №1666), администрациями сельских поселений Моген-Бурен и Тоолайлыг Монгун-Тайгинского района меры по созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие представителей национального меньшинства, проживающих на их территории, социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, не принимаются.

Так, в администрациях сельских поселений не приняты муниципальные программы, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, не составлены планы мероприятий, содержащие этнокультурные и конфессиональные компоненты.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района председателям администраций сельских поселений Моген-Бурен Чаян-Маадыру Куулару и Тоолайлыг – Айдысу Саая внесены представления.

Для устранения нарушений, указанных в представлении, постановлением администрации сельского поселения Моген-Бурен от 22 марта 2018 года №20 утверждена муниципальная программа «Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории сельского поселения Моген-Бурен, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2018-2021 годы».

Аналогичная муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Тоолайлыг от 3 апреля 2018 года №2.

Исполнение мероприятий, запланированных в целях реализации принятых муниципальных программ, находится на контроле прокурора района.

Прокуратура Монгун-Тайгинского района Республики Тыва