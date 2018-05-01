Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Путин отдыхает в Туве. Раздел: Люди
Комментариев: 20
Исправь ошибку
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 61
User Пользователей: 1

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 42
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 17, 1 мая / Пресс-служба прокуратуры сообщает
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№17, 1 мая 2018 года.

    Пресс-служба прокуратуры сообщает

О защищенности объектов с массовым пребыванием людей

В Туве прокуратурой района проверено исполнение законодательства об антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей.

Прокуратурой Эрзинского района Республики Тыва в Государственном бюджетном учреждении «Центр социальной помощи семье и детям» выявлены нарушения требований Федерального закона от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму».

Так, п.2 ч.13 ст.30 Федерального закона определено, что, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей должны быть установлены системы телевизионного наблюдения, сигнализация и другое оборудование, направленное на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

Проверкой установлено, что в Центре социальной помощи семье и детям Эрзинского района система видеонаблюдения отсутствует, а помещение для сторожа-охранника не имеет канала передачи тревожных сообщений в полицию. Два телефонных аппарата с автоматическим определителем номеров неисправны. Все это способствует проникновению на территорию Центра посторонних лиц.

По данному факту прокуратурой района в декабре 2017 года директору Центра социальной помощи семье и детям Эрзинского района было внесено представление об устранении нарушений закона. Однако в ходе контрольной проверки подтверждено, что меры по устранению выявленных нарушений закона не приняты. При этом директор Центра Диана Чалдыг причину бездействия пояснила отсутствием финансовых средств, указав, что деньги на 2017-2018 учебный год на обеспечение безопасных условий для учащихся и преподавателей Центра учредителем, в лице Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва, не выделены.

Прокурор района в Эрзинский районный суд направил исковое заявление о понуждении Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва к выделению в срок до 30 мая 2018 года денежных средств на установку в помещении для сторожа-охранника Центра социальной помощи семье и детям телефонного аппарата с автоматическим определителем номеров и каналом передачи тревожных сообщений в полицию, а также к устройству системы видеонаблюдения.

В судебном заседании ответчик исковые требования прокурора признал обоснованными.

Эрзинский районный суд исковые требования прокурора района удовлетворил в полном объеме.

Прокуратура Эрзинского района Республики Тыва

О сфере межнациональных отношений

В Туве после рассмотрения актов прокурорского реагирования администрации сельских поселений района разработали и утвердили муниципальные программы в сфере межнациональных отношений.

Прокуратурой Монгун-Тайгинского района Республики Тыва проведен анализ муниципальных программ на предмет наличия в них мероприятий в сфере межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму, их содержания, финансирования и фактической реализации.

Установлено, что, в нарушение статьи 7 Федерального закона от 25 октября 1991 года №1807-1 «О языках народов Российской Федерации», подпункта «а» пункта 5 Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 года №1666), администрациями сельских поселений Моген-Бурен и Тоолайлыг Монгун-Тайгинского района меры по созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие представителей национального меньшинства, проживающих на их территории, социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, не принимаются.

Так, в администрациях сельских поселений не приняты муниципальные программы, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, не составлены планы мероприятий, содержащие этнокультурные и конфессиональные компоненты.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района председателям администраций сельских поселений Моген-Бурен Чаян-Маадыру Куулару и Тоолайлыг – Айдысу Саая внесены представления.

Для устранения нарушений, указанных в представлении, постановлением администрации сельского поселения Моген-Бурен от 22 марта 2018 года №20 утверждена муниципальная программа «Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории сельского поселения Моген-Бурен, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2018-2021 годы».

Аналогичная муниципальная программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Тоолайлыг от 3 апреля 2018 года №2.

Исполнение мероприятий, запланированных в целях реализации принятых муниципальных программ, находится на контроле прокурора района.

Прокуратура Монгун-Тайгинского района Республики Тыва

(прочитано 103 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7297.html
0

Остальные материалы номера 17:
 
   
   
 
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

Благодаря Путину россияне стали намного сильней. Раньше за продуктами на машине ездили, а теперь в одной руке уносят.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank