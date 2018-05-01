Отчёт сдан – отчёт принят. Что дальше?

19 апреля Глава Тувы Шолбан Кара-оол представил отчёт о деятельности правительства республики в 2017 году. Отчёт был настолько огромен по своему массиву и настолько несодержателен, что не то что прочитать – выслушать его было под силу немногим. Некоторые депутаты Верховного Хурала Тувы сначала позёвывали, а потом и вовсе приснули. И было от чего.

Как известно, наш Глава республики Ш.Кара-оол – большой фантазёр и никакой ответчик за свои обещания. Не стану утомлять перечислением всего, что он наобещал за 11 лет, напомню лишь про железную дорогу, дирижабли, ТЭС-2 и международный аэропорт. Шолбан Валерьевич всё это обещал из года в год. Правда, всё с меньшим и меньшим азартом и воодушевлением. За всё своё существование в столь высокой должности он в основном занимался тем, что создавал криминогенную среду, развивал коррупцию и разорял предприятия. В результате его неуёмной деятельности Тува уверенно лидирует среди регионов в стране по уровню преступности, коррупции, алкогольной смертности, заболеваемости сифилисом, туберкулёзом и фальсификации итогов голосования. Фактически Кара-оол, по мнению многих, за 11 лет не выполнил ни одного своего обещания.

Тем не менее, он нахально заявляет, что «оценкой его деятельности у земляков» являются «результаты поддержки в Туве Владимира Владимировича Путина на посту Президента». Хотя какое отношение он имеет к авторитету Путина – хорошо известно. Именно такие, как Кара-оол, и порождают у людей недоверие, а то и ненависть к федеральным органам власти. Именно такие, как наш Глава, подменяющий реальную работу суетой и жульничеством во время выборов, подрывают доверие к власти, как к таковой. Поэтому авторитет Путина создаётся не в связи с деятельностью таких, как Кара-оол, а, скорее всего, вопреки им.

Кара-оол заявил, что основными целями деятельности правительства Тувы являлись «Реализация ключевых инфраструктурных проектов», а также «Снижение бедности и борьба с безработицей». В связи с этим никакими успехами в этих сферах деятельности он похвастаться не мог. Деятельность по реализации инфраструктурных проектов в республике в отчётном периоде была на нуле, безработица оставалась одной из самых высоких в России, а бедность продолжает охватывать все слои населения. И ему пришлось признаться: правительству «не удалось остановить падение реальных доходов населения». Вместо его обещанного роста, по итогам года, они «снизились на 3,2%», поэтому Тува прочно заняла последнее место в России по этому показателю. И это притом, что, как сообщил Глава, правительству «в результате напряжённой работы в федеральных органах удалось привлечь сверх предусмотренных бюджетом ассигнований дополнительные федеральные целевые субсидии на сумму более двух миллиардов рублей». В связи с чем возникает вопрос: как в таких условиях ему удалось снизить и без того нищенский уровень доходов населения республики ещё на 3,2%? Неужели украли больше двух миллиардов?

Кара-оол похвалился, что «впервые за последние три года удалось полностью выплатить зарплату работникам бюджетной сферы». Сомнительный успех. Выплачивать зарплату бюджетникам в полном объёме – прямая обязанность правительства. И никакого успеха в этом быть не может. А вот то, что не была ликвидирована, а только лишь «сократилась переходящая кредиторская задолженность по заработной плате» – прямая вина Кара-оола и его правительства. И не нужно в оправдание придумывать что-то об исключительности Тувы и «особенности нашей республики, как труднодоступность, горный характер и приграничность территорий, небольшая численность и низкая плотность населения». Скорее, особенность состоит в особой вороватости караооловских чиновников и его личной ненасытности.

Впрочем, некоторые озвученные им цифры интересны. Как сообщил Кара-оол, Тува не вмещается в новые нормативы, определенные Минфином России. Так, к примеру «в результате такого усреднённого подхода получилось, что наши фактические бюджетные расходы за год превышают модельный бюджет на 4 млрд. 408 млн. рублей». При этом интересно, по каким направлениям мы значительно превышаем расходы. В образовании превышение составляет «1 млрд. 417 млн. рублей», на культуру нам не хватает «168,4 млн. рублей», в сфере сельского хозяйства – «177,5 млн. рублей». Но самый большой перерасход бюджетных средств Минфин заметил в «содержании органов госвласти и местного самоуправления» Тувы, которые превышают нормативные аж на «на 1 млрд. 130 млн. рублей». Представляете, насколько Кара-оол раздул бюрократический аппарат Тувы? Если все перечисленные отрасли «перебирают» чуть более 1,7 млрд. рублей, то только бюрократический аппарат Тувы, который, как говорится, не сеет, не пашет, а только развивает коррупцию и чинит бюрократические препоны простым людям и предпринимателям, за один год поглощает из тощего бюджета республики сверх всяких норм огромную сумму в «1 млрд. 130 млн. рублей». И это – по признанию самого Кара-оола, которому верить очень сложно.

Глава назвал численность реально работающих людей: «в республике сегодня действует 7 тысяч 693 субъекта малого и среднего предпринимательства, где созданы рабочие места для 9 тысяч граждан». Несложный подсчёт показывает, что в Туве сегодня на одно предприятие «малого и среднего предпринимательства» приходится всего 1,16 работника. Вы такое можете себе представить? Один руководитель, что ли – и всё?!! Это что за предприятия «малого и среднего предпринимательства», где не то, что работнику – бухгалтеру места нет? И эти предприятия «малого и среднего предпринимательства», где нет ни одного работника, если верить Главе правительства, произвели за год продукции на «25,6 млрд. рублей»! Это такая же дутая цифра, как итоги голосования. Полная туфта ради «галочки». Причём следует особо отметить, что в этом месте депутаты вдруг начали Кара-оолу аплодировать... Ну, не идиоты ли?

Хочу отдельно отметить – всю эту ерунду озвучил не глупый мальчик, а Глава республики с 11-летним стажем, который заявляет, что он самостоятельно написал и защитил кандидатскую диссертацию по экономике...

Он сообщил депутатам, что республике «в 2017 году впервые с 2011 года удалость остановить снижение числа предпринимателей». Представляете, какое достижение! Глава заявил, что «в республике большой резерв предпринимательства – это безработная молодёжь с высшим образованием». Откровенная глупость. Конечно, если он меряет на себя и полагает, что начинать бизнес нужно с торговли палёной водкой, то, наверное, такой подход правильный. Но эту нишу, как и наркотическую, давно заняли другие. Трудно представить, что какой-то выпускник ВУЗа, не нашедший себе работу по специальности, сможет заняться предпринимательством.

Кара-оол сообщил, что в республике «продолжалась реализация губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребёнка с высшим образованием». Только он не сообщил, что следственными органами расследуется уголовное дело по факту выплаты денег по этому проекту лицам, не имеющим никакого права на получение субсидий. Министерство образования выплачивало по 160-180 тыс. рублей чиновникам, якобы подпадающим под эту программу. На самом деле бюджетные деньги под видом реализации этой программы просто расхищались. И к этому имеют отношение Бичелдей и Кара-оол.

А теперь остановимся на том, что, по мнению Кара-оола, мешает ему успешно руководить республикой.

Главная проблема – мало денег. В связи с чем «Правительство республики прикладывает все усилия, чтобы получить дополнительную поддержку федерального правительства». И понять его можно – иначе просто будет нечего украсть.

Вторая проблема – прокуратура, которая «фактически стимулировала судебные иски к правительству». В результате этих «непродуманных и несогласованных действий бюджет республики утрачивает сбалансированность».

Другим препятствием для развития экономики республики и «тормозом деловой активности людей» Кара-оол назвал «отсутствие готовых производственных площадок, земельных участков и арендного рынка помещений». Такое впечатление, что ему кто-то мешает в разрешении этих проблем, что решить их может кто-то, кроме его правительства и его чиновников. Думается, если ему не хватило 11 лет, чтобы понять, как следует решать проблемы «отсутствия готовых производственных площадок, земельных участков и арендного рынка помещений», то его нужно просто гнать взашей с этой должности. А если он знает, как проблему следует решать, но не делает этого, то становится очевидным, что он и его чиновники – коррупционеры.

Он заявил, что «вопросы с трудом решаются на всех уровнях». Но эти затруднения рукотворны. Все земельные дела сосредоточены в Министерстве земельных и имущественных отношений РТ и никто, кроме Кара-оола, не виноват в том, что на должность министра обычно назначают жулика. А вопли о том, что «местная власть не знает, сколько на их территории должно быть магазинов, аптек, кафе, где должен находиться рынок, какова ёмкость пассажиропотока», пусты и наивны, поскольку у муниципальных властей отсутствует какая-либо самостоятельность в решении подобных вопросов.

Отдельно Кара-оол остановился на проблемах столицы республики, возглавляемой его братом, виртуозом мошеннических схем Ховалыгом. Он сообщил, что «в республике подавляющая часть инвестиций сконцентрирована в столице». Если верить Кара-оолу, «за 10 лет в город вложено более 12 млрд. рублей». Судя по захламлённости города, отсутствию в нём освещения в ночное время, можно прийти к выводу, что большая часть этих денег украдена мэром и его командой. К примеру, Глава сообщил, что «на реконструкцию столичных дорог было направлено – 800 млн. рублей». Судя по состоянию городских дорог, только малая толика была потрачена по прямому назначению. А оставшиеся деньги они распилили с Уюсовым.

Да, действительно, «фактически реализована модернизация аэропорта г.Кызыла», только этот объект не муниципальный и даже не республиканский. Кара-оол обанкротил аэропорт и передал его в федеральную собственность.

Было сказано, что «много вложено в модернизацию электросетевого хозяйства». Может быть. Хотя и маловероятно, поскольку с назначением племянника Кара-оола руководителем «Тываэнерго» мы стали уже по два из пяти рабочих дней в неделю сидеть без электричества.

Действительно, «именно в столице реализуется масштабная программа по переселению из ветхого и аварийного жилья». Только слово «реализуется», мягко говоря, мало подходит. В стране эта программа закончилась в сентябре 2017 года. А в Туве она оказалась выполненной только на 14% – самый худший показатель в России. За это время чиновники Кара-оола вместе с прикормленными «талантливыми предпринимателями», типа Пережегина, Доржу, Михалёва, Якушева и других, увели из бюджета боле 1,3 млрд. рублей, которые сейчас разыскиваются следствием путём расследования 56 уголовных дел. Не исключено, что в итоге выяснится, что всё это масштабное воровство было организовано премьером Кара-оолом и его братом мэром Ховалыгом. Так что хвастаться тут совсем нечем.

Глава сообщил, что в республике «построено 101,04 тыс. кв.м. жилья». Правда, пришлось уточнить: из этого числа «населением за счёт собственных средств было построено 77,4 тыс. кв.м., или 76,6% от общего объёма жилья, введённого в 2017 году». Более яркой цифры и назвать-то нельзя.

Особая гордость Кара-оола – создание при нём «ещё одной общественной структуры – Совета гражданских инициатив при Главе республики». Странно, что до Кара-оола никак не дойдёт: создание псевдообщественных псевдоструктур не украшает его, а, наоборот, выставляет в карикатурном виде. То совет отцов, то совет лучников, то совет борцов за трезвость, то ещё какой-нибудь совет – это ли не профанация идеи гражданского общества? В Москве знают об его фантазиях и всё больше убеждаются в том, что в Туве живёт забитый малограмотный народ. Так что ему и такого премьера хватит...

В общем, Шолбан Кара-оол отчитался. С блеском. А как иначе? Ведь в зале сидели ещё более тупые и безответственные люди, чем он. Но в отчёте есть и польза. Прочитав его, становится очевидным, что республика под его управлением всё дальше опускается в пучину безнадёги. Совершенно очевидно, что ни он сам, ни его окружение не в состоянии реально оценить ситуацию в республике и выработать необходимые решения. Думается, причина кроется в том, что начинал Кара-оол свою трудовую деятельность с торговли водкой. И, к сожалению, так и остался на том уровне. К тому же подбирает себе помощников в основной массе послушных, несамостоятельных и недалёких. Готовых рукоплескать любой глупости босса и восхищаться любым самым абсурдным решениям. С такой командой гор не свернёшь. Зато в тесном контакте удобно воровать.

Кондрат Пчёлкин