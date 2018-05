A- | A | A+ 12pt №19, 15 мая 2018 года.

«Для нашей власти главная цель – не интересы народа республики, а удержание власти любой ценой» Реальные итоги 2017 года Глава республики выступил в Верховном Хурале РТ с ежегодным отчетом правительства за 2017 год. Как и в прошлые годы, отчет Главы республики был одобрен, получил положительную оценку у депутатов, хотя проблем в республике по-прежнему немало, а в отчете отсутствует анализ причин продолжающегося падения жизненного уровня населения, складывающихся негативных тенденций в отраслях экономики и провалах в деятельности руководителей министерств и ведомств республики. В очередной раз депутаты Верховного Хурала РТ проявили полное равнодушие и безразличие к тому, что происходит в социальной жизни общества, экономике республике, с использованием средств республиканского бюджета. Ни у кого из депутатов не возникли вопросы, почему с каждым годом снижается уровень жизни большинства населения и растет преступность. Создается впечатление, что наши депутаты либо живут в другом мире, либо не хотят, чтобы граждане республики узнали реальную социально-экономическую ситуацию в Туве. А ситуация сложная, она должна была вызвать у депутатов тревогу. Многие из них видят, какие негативные тенденции сложились в республике в последние годы. В 2017 году объем инвестиций в основной капитал сократился на 5,5%, а в сельское хозяйство – на 41% при его удельном весе в общем объеме инвестиций – 0,2%. На развитие обрабатывающих производств направлено всего 1,5 млн. рублей, что составляет 0,0 процента к общему объему инвестиций. Следует отметить, что сокращение инвестиций в основной капитал наблюдается уже три года подряд: 2015 год – 68%, 2016 год – 64,5%. В 2017 году продолжился рост заболеваемости населения туберкулезом (105,1%), ВИЧ инфекций (2,3 раза) и правонарушений (106,9%). Для жителей республики стали не доступными цены на уголь и тарифы на электроэнергию – эти проблемы должны быть хорошо известны депутатам. Республика полностью провалила Программу переселения граждан из аварийного жилья, срок исполнения которой уже истек в сентябре 2017 года. По состоянию на 1 апреля 2018 года программа исполнена на 24%, из 5050 граждан, подлежащих к переселению из аварийного жилья, переселено всего 1360 человек. Таких провальных показателей нет ни в одном другом регионе России. К примеру, в целом по стране программа переселения по состоянию на 1 января 2018 года выполнена на 97,5%. Но об этом в докладе Председателя Правительства РТ не было сказано ни слова, и у депутатов почему-то на сей счёт не возникли вопросы, хотя провал Программы имеет самые прямые последствия для бюджета республики – Тува согласно соглашению теперь обязана вернуть неиспользованные (украденные) средства, выделенные из Фонда реформирования ЖКХ. Кроме того, предусмотрены штрафные санкции, сумма которых складывается из расчета 5000 рублей за один день просрочки за каждое жилое помещение, переселение граждан из которого не было осуществлено. Основная проблема в республике – снижающиеся из года в год денежные доходы и уровень жизни населения. В 2017 году среднедушевые денежные доходы населения Республики Тыва составили 13661,3 рубля в месяц, и по сравнению с 2016 годом уменьшились на 3,2%. Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2017 году уменьшились на 5,2%. Официально данные по бедности еще не опубликованы, но при снижении номинальных и реально располагаемых денежных доходах населения за 2017 год число бедных граждан, безусловно, будет больше, чем в 2016 году. При этом в действиях наших министров наблюдаются попытки исказить реальную картину путем манипуляции цифрами, искусственно занижая показатели бедности. Согласно действующей методике уровень бедности исчисляется исходя из утверждаемого показателя прожиточного минимума. Правительством Республики Тыва на 4 квартал 2017 года утвержден прожиточный минимум в размере 9342 рублей в месяц, что не только ниже уровня 4 квартала 2016 года – 9775 рублей, но даже ниже уровня 4 квартала 2015 года – 9564 рублей. При постоянно растущих ценах и тарифах такого просто не может быть – по сути, этим постановлением власти урезали уровень объемов продуктов, товаров, включенных в потребительскую корзину жителя Тувы. Именно на основании прожиточного минимума 4 квартала определяется уровень бедности за год, поэтому причина занижения его известна – чем ниже прожиточный уровень, тем меньшее количество населения будет отнесено к бедному. Конечно же, никаких объективных оснований для снижения размера прожиточного минимума в республике в 2017 году у правительства не имелось. Наоборот: по данным Красноярскстата, наблюдается рост цен на продовольственные и непродовольственные товары, на услуги. По сравнению с декабрем 2016 года в декабре 2017 года повысились цены на баранину (108,6%), молоко и молочную продукцию (104,9%), рыбопродукты (101,6%), плодоовощную продукцию (101,2%), на алкогольные напитки (104,6%), табачные изделия (115,3%), топливо моторное (109,6%) и на одежду (103,4%). Опережающими темпами растут тарифы на жилищно-коммунальные услуги – 108,2%, в том числе на горячее водоснабжение – 133,8%, водоотведение (канализация) – 119,5%, отопление – 103%, электроэнергию – 105%. Тарифы на услуги в системе образования выросли на 118,3%, медицинские услуги – 101,9 процента. Так что как при этом снизился прожиточный минимум – непонятно. Очевидно, что сокращение размера прожиточного минимума при росте цен на продовольственные и непродовольственные товары и тарифы на услуги сделано с одной только целью – чтобы скрыть действительное положение дел с бедностью населения республики и тем самым ввести в заблуждение вышестоящие органы и население Тувы о реальном состоянии жизненного уровня населения. Еще один пример. В апреле текущего года Министерством труда и социальной политики РТ через правительственные СМИ распространена информация о якобы достигнутых успехах в снижении безработицы в Туве. В информации сообщается, что впервые за 15 лет достигнут рекордно низкий уровень безработицы, который по итогам первого квартала 2018 года снизился до 15,3 тыс. человек против 23,5 тыс. человек в первом квартале 2017 года. Более того, министерство со всей серьезностью пытается обосновать эти потолочные цифры, принимая их как действительное достижение, хотя на самом деле эти данные получены путем манипуляции с цифрами. Министерство считает, что сокращение безработицы достигнуто за счет работы центров занятости населения, которые легализовали неформальную занятость, т.е. за счет вывода из «тени» работающих граждан. При этом министерство не понимает того факта, что легализация занятости не создает новых рабочих мест, количество работающих граждан не увеличивается, а меняется только их статус. Кроме того, по информации министерства на снижение безработицы повлияло и открытие 55-ой Мотострелковой бригады, куда трудоустроены более тысячи безработных граждан. На самом деле мотострелковая бригада создана не в первом квартале 2018 года, а гораздо раньше. Таким образом никаких новых рабочих мест в республике в отчётном периоде создано не было. Абсурдность и необоснованность утверждения министерства о создании новых рабочих мест и снижении безработных в течение 2-х месяцев 2018 года на 9,3 тыс. человек очевидна всем, кто мало-мальски представляет реальную ситуацию в регионе. Дело в том, что по данным Красноярскстата, в ноябре 2017 – январе 2018 года число незанятого населения составляло 24,6 тыс. человек, а в январе-марте 2018 года численность безработных резко уменьшилась и составила 15,3 тыс. человек. Из этого получается, что за февраль-март 2018 года в республике создано новых рабочих мест на 9300 человек. Но где они, эти новые рабочие места? Конечно, их просто нет. Эти не соответствующие действительности цифры взяты из отчета Красноярскстата, который в свою очередь, берет эти исходные данные из республиканских ведомств. Эти неприглядные факты раскрывают истинную сущность нашей существующей власти, для которой главная цель – не интересы народа республики, а удержание власти любой ценой. Глава республики Шолбан Валерьевич Кара-оол стал заложником созданной им самим же системы. Депутаты своим лояльным отношением и стремлением услужить ему на самом деле сейчас оказывают ему медвежью услугу. От них больше вреда, чем пользы. Некому в этот сложный период ему оказать поддержку, подсказать по-товарищески, что надо делать для того, чтобы выйти из этой тяжелейшей ситуации. Не помогут ни парламент, который сформирован в результате сфальсифицированных выборов, ни министры, которые оказались неспособными самостоятельно решать проблемы республики и ее народа. Но самое печальное состоит в том, что реальное положение неминуемо будет и дальше ухудшаться. Страна находится под санкциями, средства федерального и республиканского бюджетов будут в первую очередь направляться на исполнение майских Указов Президента России, которые в основном касаются бюджетной сферы. Так что восстановление экономики, решение проблем бедности и безработицы будет зависеть от самих субъектов федерации. В рамках действующей Стратегии развития республики, в рамках созданной системы управления и кадровой политики проблемы республики не решить. Необходимо менять экономическую политику, принять новую Стратегию развития Тувы. А такое без кардинального реформирования системы управления народным хозяйством сделать невозможно. И выбор у нас небольшой. Либо власть должна пересмотреть свою социально-экономическую политику, наладить порядок в управлении и принять решительные меры против коррупции, либо она должна уйти в отставку. Других путей выхода из сегодняшнего тупика нет. Валерий Салчак,

Валерий Салчак,

руководитель экспертно-правового Центра Регионального общественного движения «ЗА ТУВУ».

Аноним (гость) 20-05-2018 14:20:15 #20 [ru] Анониму 13. Действительно предлагаю жить среди народа. От верхних этажей спустись на землю. Скоро тебе это само собой придет 0 Аноним (гость) 20-05-2018 05:36:13 #19 [ru] Глаза открой - отсос слепошарый. Может ты еще и бомжей не видишь, или занят лизоблюдством карликовским. 0 Аноним (гость) 19-05-2018 18:43:28 #18 [ru] Аноним №17, где ты увидел на улицах города нищету? Город преобразился, в центре красота, чистота, смотреть приятно, настроение поднимается. На людях как ты увидишь нищету, нищету людей снаружи не увидишь. Дурак. 0 Аноним (гость) 19-05-2018 08:31:28 #17 [ru] 13-му: уж не Оргазма ли пишет оды Кара-оолу, выйди на улицу, чтобы всю нищету увидеть и очернять не надо, даже очки одевать не надо. Подежурь в центре и по окраинам Кызыла один вечер, на ночь тебя уже не хватит.

Коммунисты поздно слишком чухнули, если бы вовремя сообразили карликов бы уже давно не было. А теперь надо готовиться к худшему. 0 Аноним (гость) 19-05-2018 07:40:09 #16 [ru] Аноним (гость) 18-05-2018 13:21:37 #11 [com] "Тувинских судей нужно люстрировать." А ты кто "бандеровский" судья? 0 Аноним (гость) 18-05-2018 22:44:50 #15 [ru] Он, наверное, купил свою докторскую диссертацию по экономике в Москве в подземном переходе - ничего в этом не понимает. 0 Аноним (гость) 18-05-2018 20:10:12 #14 [com] Кара-оол такой же кандидат наук, как космонавт, атлет, балерун или виолончелист. Ни хрена не умеет делать. Только воровать. 0 Аноним (гость) 18-05-2018 18:34:32 #13 [ru] Салчак с Конвизом два сапога пара. Он пишет лишь бы очернить. Салчак либо дурак, либо специально так пишет, что в Туве все плохо, народ все беднеет, экономические показатели все падают. Он смотрит искаженным взглядом, наверное, действительно у него голова не в порядке. Может он специально мстит Кара-оолу, очерняя все. Народ все видит, все знает. Показатели положительные, безработица падает. Сдвиги есть. Только такие как Салчак и Конвиз и им подобные этого не видят. Они видят только черноту, потому, что живут в ней. Они вредители Туве и тувинскому народу, потому, что дезорганизуют народ, вводят в умы людей свои искаженные, темные мысли. Все это исходит от их себялюбия, от их самости. Цель их одна - мстить одному человеку. 0 Аноним (гость) 18-05-2018 14:06:29 #12 [com] Ну да, кандидат – к доктору. Психиатру. Или проктологу. 0 Аноним (гость) 18-05-2018 13:21:37 #11 [com] Тувинских судей нужно люстрировать. И безжалостно отправлять в отставку без содержания всех, кто выносил неправедные решения. А таких наберётся процентов 60... 0 1 : 2 Остальные материалы номера 19: Свежий анекдот

