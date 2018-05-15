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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 19, 15 мая / Как стать детективом
   
 
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№19, 15 мая 2018 года.

Как стать детективом

Наверное, многие из вас любят смотреть фильмы-детективы. В них «шерлок-холмсы» мастерски выводят на чистую воду злоумышленников благодаря своей наблюдательности и феноменальным дедуктивным способностям по каким-то незначительным деталям, типа оставленного волоска или небрежной фразе, обронённой преступником. Причём злоумышленниками оказываются люди, которых ну ни за что нельзя было бы заподозрить в преступных намерениях.

В жизни оказывается всё не так красиво. Убийцами чаще всего оказываются собутыльники жертвы, уснувшие тут же в обнимку с трупом, а ворами – или близкие родственники, или – знакомые, знающие, где что лежит у жертвы. Причём, идиотизм преступников настолько очевиден, что практически не требуется специальных навыков для доказательства вины.

Но существует и ещё один тип преступников. Про них пишут в СМИ и общедоступных пабликах сами жертвы или свидетели преступления. В основном это касается всевозможных должностных преступлений. Чаще всего – со стороны начальников. Сегодня у всех на слуху факты о противоправных действиях, совершённых высшими тувинскими чиновниками: Бичелдеем, Тас-оол, Тыт-оолом, Килижековым... Тут не нужно никаких расследований, от правоохранителей не требуются особые детективные способности. Всего лишь нужно проверить упоминаемые факты на предмет достоверности и предать злоумышленников правосудию.

Казалось бы, прогресс в развитии систем коммуникаций работает на пользу государству. Для громких расследований уже не требуются гении типа Эркюля Пуаро, миссис Марпл или Коломбо. Наблюдай за жалобами в СМИ и в соцсетях, сажай преступников и получай звёздочки на погоны. Но проблема в том, что преступления чаще всего совершают облечённые властью жулики. А наши зайчонки в погонах страшно боятся грозного окрика «сверху», из-за которого они могут потерять не только погоны, но и так милые сердцу всевозможные льготы и досрочную пенсию.

Но зато они с удовольствием готовы сажать и участвовать в конкурсах по поиску врагов режима, которые как раз и обличают в преступлениях властьпридержащих, обвиняя их в экстремизме и терроризме.

Отсюда логический вывод: если правоохранители защищают воров, то они являются всего лишь частью воровской системы. И все эти разговоры про правосудие и равенство в суде – фикция.

Остаётся последний вопрос: относиться ли ко всем людям в погонах, как к пособникам жуликов и воров? Или ещё не вся система прогнила окончательно?

О. Шын

(прочитано 615 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7321.html
+2

<< Комментарии к статье (Всего: 2) >>
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Аноним (гость) 17-05-2018 18:05:51   #2 [ru]
У нас фигуранты громких статей и расследований становятся почетными гражданами и получают повышение по службе.
 
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Аноним (гость) 16-05-2018 11:36:44   #1 [ru]
"- А кто такие эти полицейские? - спросила Селедочка.
- Бандиты! - с раздражением сказал Колосок. - Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских - защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!
- Тут у вас как-то чудно! - сказал Винтик. - Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих... как вы их называете, богачей?
- Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие!"
Николай Николаевич Носов. "Незнайка на Луне". 1964-1965
 
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