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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 37, 18 сентября / Кто прикрывает бесчеловечное отношение к работникам «Благоустройства»?
   
 
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№37, 18 сентября 2018 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Кто прикрывает бесчеловечное отношение к работникам «Благоустройства»?

Меня вынуждает написать это обращение лишь потому, что у нас в Туве количество несправедливо уволенных людей с какой-либо работы год за годом только увеличивается. Реальные причины их увольнения до сих пор остаются в секрете. А бороться с таким произволом власти никто не в силах, всё схвачено даже в такой организации Тувы, как МУП «Благоустройство».

За последние два года в ней стали происходить интересные вещи. Вместо повышения зарплаты людям, работающим пять и более лет, в этом году зарплату наоборот понизили наполовину. Причём всё это при том же старом графике выполнения работ на тех же старых территориях. Но почему зарплату так сильно понизили, никто не сможет ответить. Там, если посмотреть ведомость по выдаче зарплаты, многие сговорчивые работники организации МУП «Благоустройство», имеющие крепкие связи с управляющими этой организации, зарплату получают больше или их зарплату никогда не понижают. Но в то же время зарплата у других всегда беспричинно понижается даже ниже МРОТ. Многие работники очень хотят, чтобы их зарплату так не уменьшали. Но при любом их старании, если поднять такой вопрос с помощью СМИ или суда и т.п., то справедливость всегда оказывается на их стороне. А таких наоборот уволят.

Почему так устроена система Управления в РФ, что инспекция по охране труда, отвечающая за такие дела, анонимные обращения не рассматривает? А если написал от своего имени, по тому же сайту этой организации тебя сразу же вычислят и безоговорочно уволят с места работы. Дальше уже никакой высший орган Тувы тебе не поможет. Как видите, всё это опять указывает на качество управления, а не количество знаний и связей.

При таком отношении власти к этой организации, за пять последних лет уволено немало. Но мы же видим, что у этих уволенных людей дальше искать работу шансов не останется. Потому что МУП «Благоустройство» – это и так самая чёрная работа на самом МРОТ. Всё это выглядит слишком бесчеловечным. Неужели никто не сможет бороться с таким произволом власти и встать на защиту социально-неблагополучных людей? Столько партий и депутатов в наше время водятся в Кызыле. Но никто из них не знает про наши беды, а их плакаты так эффектно вывешены, что любой может доверять такому позору СМИ.

Примите это во внимание.

(прочитано 198 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7549.html
+3

<< Комментарии к статье (Всего: 2) >>
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Аноним (гость) 19-09-2018 13:19:54   #2 [ru]
Зачем нам дворники, когда есть депутаты и прочие чиновники? Все равно от них пользы больше никакой - пусть за свою нехилую зарплату хоть какую-то пользу обществу принесут.
А если серьезно, автору нужно собрать все документы, ведомость по зарплате, трудовой договор и с ними идти в СМИ или к адвокату. Анонимки и вправду не помогут...
 
0
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Аноним (гость) 19-09-2018 12:53:28   #1 [ru]
Кто назначает начальника трудовой инспекции - все правильно, на кого жалуетесь тот и назначает, карликовская банда.
Наши депутаты при принятии законов думают только одним местом, поэтому вся страна в этом самом месте.
 
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