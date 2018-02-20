    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Чиновники не занимаются свалками даже по решению суда

В Туве прокуратура района через суд понуждает местные власти к ликвидации несанкционированных свалок мусора.

Прокуратурой Тоджинского района Республики Тыва приняты меры по усилению надзора за исполнением законодательства в сфере обращения с бытовыми отходами.

В ходе проверки установлено, что в нарушение норм закона на территориях сельских поселений Ий, Азасс, Ырбан, Сыстыг-Хем, Чазылары площадок для размещения контейнеров, а также самих контейнеров для сбора бытового мусора нет. Кроме того, на территории этих сел выявлены несанкционированные свалки бытовых отходов.

По иску прокурора суд обязал администрацию Тоджинского района в течение 10 дней с момента вступления судебного решения в силу на территории названных сельских поселений установить специальные площадки с водонепроницаемым покрытием для размещения контейнеров для мусора, оборудовать к ним удобный подъезд для транспорта. Контейнеры должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха не менее, чем на 20 и не более, чем на 100 метров.

Суд обязал администрацию района обследовать улицы, территории муниципальных учреждений и предприятий, в том числе учреждений образования, спорта, культуры и досуга сел Тоора-Хем, Ий, Азасс, Ырбан, Сыстыг-Хем, Чазылары, а также обочины дорог, берега рек, места общего пользования на наличие бытовых отходов и мусора, обеспечить их очистку.

В этот же срок администрация района по судебному решению обязана ликвидировать несанкционированные свалки: в селе Тоора-Хеме – старую свалку в северо-западной части села площадью 2 га и в северо-восточной части села, местечко «Хараганыг-шок» – площадью 5 га; в северо-западной части села Ий – площадью 1 га; в северо-восточной части села Адыр-Кежиг – площадью 1 га и в ста метрах от жилых домов по ул. Чадамба; в северо-западной части села Сыстыг-Хем – площадью 0,5 га; в северо-западной части села Ырбан – площадью 1 га; в трехстах метрах к западу от в села Чазылары и в 50 метрах от речки; на берегу озера Азас и возле турбазы – площадью 1 га.

Судебное решение в установленный срок не исполнено. В связи с этим, исполнительный лист прокуратурой района направлен в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

Прокуратура Тоджинского района.

Долги по зарплате не исчезают

По сведениям Красноярскстата просроченная задолженность по заработной плате перед 229 работниками шести организаций Республики Тыва на 1 февраля 2018 года составила 7 млн. 631 тыс. рублей.

За январь задолженность увеличилась на 1 млн. 80 тыс. рублей. Задолженность по причине несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней отсутствует.

В январе 7 млн. 181 тыс. рублей долгов по оплате труда погасили 5 организаций. В их числе: ГБУ «Управление капитального строительства» – 1 млн. 314 тыс. рублей; ГБУЗ «Дзун-Хемчикская центральная районная больница» – 4 млн. 676 тыс. рублей; МУП «Каа-Хемский» – 640 тыс. рублей, МАУ «Алдын» – 106 тыс. рублей, ГУП «Малчын» – 445 тыс. рублей. Погашению долга в перечисленных организациях способствовало принятие мер прокурорского реагирования.

Распределение сумм просроченной задолженности по отраслям в республике составляет: сельское хозяйство – 1,4 млн. рублей; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – 1,8 млн. рублей; транспорт – 185 тыс. рублей; обеспечение электрической энергией, газом и паром – 4,3 млн. рублей.

При осуществлении надзора за своевременной выплатой заработной платы в январе текущего года выявлено 21 нарушение. Для их устранения внесено 7 представлений, опротестован 1 правовой акт, в интересах граждан в суд направлено 5 заявлений на сумму 620 тыс. рублей, из которых рассмотрены и удовлетворены 4 заявления на 48 тыс. рублей. В январе возбуждено четыре дела об административных правонарушениях, два должностных лица привлечены к административной ответственности и два – к дисциплинарной ответственности.

По результатам принятых в январе мер прокурорского реагирования в республике погашено 7 млн. 181 тыс. рублей долгов по заработной плате.

Прокуратура Республики Тыва.