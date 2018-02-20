Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Иван Чучев, Каадыр-оол Бичелдей, Сергей Конвиз. Раздел: Люди
Комментариев: 32
Исправь ошибку
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 58
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 25
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 7, 20 февраля / «Коррупция, клановость, неэффективное управление»: О качестве жизни в Туве
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№7, 20 февраля 2018 года.


«Коррупция, клановость, неэффективное управление»: О качестве жизни в Туве

«Коррупция, клановость, неэффективное управление»: О качестве жизни в Туве

На этой неделе в России были опубликованы данные исследования «РИА Рейтинг» о качестве жизни в российских регионах по итогам года. Представители списка аутсайдеров рассказали RFI, согласны ли они с такими оценками и почему.

«РИА Рейтинг» публикуется уже в шестой раз. Авторы принимают во внимание целый спектр критериев – от доходов населения и развитости инфраструктуры до количества высших учебных заведений, учреждений культуры, состояния экологии и уровня преступности. В общей сложности учитываются 72 критерия, разделенные на 11 групп. По совокупности результатов выяснилось, что самое высокое качество жизни – в Москве, а самым неблагополучным регионом России была призвана Тува. Тувинка Виктория Каранава не удивлена итогами рейтинга.

Виктория Карнава: У нас очень низкие доходы, самые низкие в Сибири, одни из самых низких в стране. Они были таковыми, таковыми остаются, потому что республика полностью дотационная, так как полностью отсутствует промышленность. Запускаются проекты, из федерального центра деньги отправляются, тратятся на какой-нибудь винно-водочный цех, шубную фабрику, кондитерскую фабрику, птицефабрику, молочную ферму. Они работают от силы год-два, потом почему-то резко начинают банкротиться. У нас почему-то все государственные предприятия обанкрочены и перешли в собственность чиновников. Коррупция, клановость, неэффективное управление... Например, министр финансов и глава приставов – родные братья. На все должности назначают исключительно своих, из числа родственников и друзей. Наш глава чувствует свою безнаказанность, потому что, что бы он ни натворил, приезжает наш знаменитый земляк, министр обороны, и все исправляет. Пожурит, поругает, отшлепает, и все равно сидит на своем месте.

RFI: Каков средний доход на человека в Туве?

Виктория Каранава: В среднем по республике это 10 тысяч рублей. А аренда однокомнатной квартиры стоит от 15 тысяч. Люди работают на двух-трех работах. У нас дороговизна продуктов, одежды и буквального всего из-за того, что у нас нет железной дороги. Нет своей промышленности. У нас очень высокая безработица. Потому что очень мало появляется новых рабочих мест. А если они и появляются, то только в государственных учреждениях. Практически не развивается малый бизнес. Усиливается отток населения из самой республики. Уезжают очень многие, не только русские, но и коренные жители, тувинцы. Например, у нас очень много врачей уехало в Красноярск, на Сахалин, на Камчатку. Очередь в садики у нас – огромная проблема, потому что после появления материнского капитала очень много стали все рожать. А из-за того, что очень мало строится объектов, не хватает садиков и школ. Поэтому везде огромные очереди. Со строительством у нас очень туго, железной дороги нет, и стоимость стройматериалов высока из-за этого. А также у нас сейсмоактивный регион, из-за этого не все подрядчики хотят здесь строиться: требования очень высокие, а выделяемые деньги – ниже, чем по России.

На ваш взгляд, в Москве не знают о происходящем в вашей республике?

Виктория Каранава: Я не думаю, что они ничего не знают. Каждый год бывают громкие скандалы, например, с растратами федеральных бюджетных средств, они вспыхивают и на ровном месте сразу затухают.

А как обстоят дела с экологией?

Виктория Каранава: У нас очень большая проблема с сажей, потому что много частного сектора, где топят углем. Из-за этого стоит огромный дым, потому что столица расположена в котловане, ветра практически нет, сажа эта не выветривается и зимой, и летом. Из-за этого рост онкологии, мы на первом месте в России по туберкулезу, по заболеваниям верхних дыхательных путей. Говорили, что проведут газ, но все равно не проводят.

Александр Валиев
«RFI»

(прочитано 1101 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7167.html
+16

 Доска объявлений 
Продам 4-комн. квартиру. Д.Каа-Хем, ул. Комарова, 12, кв.1. Усадьба 5 соток, огород, баня, гараж, постройки.
Тел. 92112
Куплю 1-комн. квартиру на Горе.
Тел. 8923 549 9070
Продам металлоконструкции 2-этажного здания.
Тел. 8913 344 0800
Шаман Кужугет принимает с 10 до 17 часов по ул. Кечил-оола, д.3 кв.4.
Тел. 8913 347 1313, 8963 206 9999
<< Комментарии к статье (Всего: 8) >>
Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

avatar
Аноним (гость) 26-02-2018 04:41:04   #8 [ru]
УУУУУУУУУУУУУУУРАААА наши выиграли немцев...
 
0
avatar
Аноним (гость) 25-02-2018 22:14:44   #7 [ru]
Аноним №1, посмотрите на традиционно русскоязычные организации Кызылская ТЭЦ, Тываэнергосбыт, Тываэнерго, Тувинская-горнорудная компания вот там точно обитель клановости!!! Работают настоящими семейными подрядами!!! уверен, что и вашах знакомых там очень много!!!
 
0
avatar
Аноним (гость) 22-02-2018 16:52:04   #6 [ru]
На самом деле в Туве все замечательно. Где еще можно не работать и жить припеваючи?
 
0
avatar
Аноним (гость) 22-02-2018 10:53:20   #5 [ru]
Насчет целыми семьями - это точно, целыми большими семьями в разных организациях.
 
0
avatar
Аноним (гость) 22-02-2018 04:49:53   #4 [ru]
Да насрать русских или тувинцев больше в той или иной госорганизации, главное то что в одной организации работают семьями, просто лавку семейную делают из госструктуры капец корче, если взяли на работу то ты там будешь шестеркой, потом не выдерживаешь и уходишь, и так почти везде, там один клан тут другой и все несут дань королю просто средневековье какое то в Туве.
 
0
avatar
Националист (гость) 21-02-2018 16:43:32   #3 [ru]
Еще один недоносок появился! Сколько же таких русских расистов в Туве еще осталось?! Когда же они кончатся?! Откуда же идиот, русским взяться то?! Большинство из них дружно встали на лыжи и (цензура).
 
0
avatar
Аноним (гость) 21-02-2018 10:28:03   #2 [ru]
Тувинцы тоже без работы поколениями сидят, а в России тувинцев убивают, даже не знают что такое Тыва!
 
0
avatar
Аноним (гость) 21-02-2018 07:34:33   #1 [ru]
ПОСМОТРИТЕ инстаграм кара-оол, заседания в налоговой одни тувинцы русских нет.. там устроится надо быть родственником или деньги подавай .Там где руководитель тувиниц там и работают одни тувинцы, где русский руководитель там смешанные нации .Заставляет русских руководителей кара-оол брать тувинцев чтоб на половину . А в федеральных учреждениях одни тувинцы работают,русских не надо, а деньги государственные получают. Задолбал кара-оол что не правда?? знаем газету читают и в Москве, смотрите и читайте что творится в Туве.. Молодежь русская ни может устроится на работу поле института в федеральные учреждения.. Если бы был подход главы республики по другому , и молодежь и тувинцы и русские работали, ведь есть смешанные браки..
 
0
Остальные материалы номера 7:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Золотые погоны для ассенизатора (№7, 20 февраля)
» «Мечтаю уехать и начать новую жизнь с чистого листа» (№6, 13 февраля)
» 2017 год: Шолбан Кара-оол без прикрас и иллюзий (№1, 9 января)
» Возможно ли в Туве развитие? (№49, 12 декабря)
» Дети для пособия? (№48, 5 декабря)
» Русская действительность в Туве (№48, 5 декабря)
» За что платим, если по Конституции образование – бесплатное? (№47, 28 ноября)
» Куда уходит будущее региона? (№47, 28 ноября)
» Ситуация в Туве требует экстренного вмешательства! (№45, 14 ноября)
» «Они не щадят даже святое – детей Тувы!» (№44, 7 ноября)
» Жизнь пенсионера в Кызыле: Денег нет, а вы держитесь... (№42, 24 октября)
» Имидж, который построил Шолбан (№41, 17 октября)
» Жизнь взаймы (№40, 10 октября)
» Провал беспрецедентного масштаба (№36, 12 сентября)
» Геи на родине Шойгу: Неужели всё так плохо? (№26, 4 июля)
» Прямая линия Президента: Неверный алгоритм власти (№24, 20 июня)
» «Тыва-экспо»: наглядные итоги 10-летнего правления Шолбана Кара-оола (№21, 30 мая)
» Старательный Кара-оол (№18, 9 мая)
» Как бы вы оценили итоги деятельности премьера Тувы Шолбана Кара-оола? (№17, 2 мая)
» Барское враньё накануне публичной порки (№17, 2 мая)
» Криминал вышел в свет (№12, 28 марта)
» Анатомия десятилетней деятельности правительства Тувы: Итог неутешителен (№10, 14 марта)
» Тува выберет иной путь развития – без воровства и иждивенчества (№9, 7 марта)
» Почему Тува по объективным показателям на последнем месте в России? (№8, 28 февраля)
» Современная Тува – тенденция к деградации (№8, 28 февраля)
Бомжи отдыхают в центре Кызыла...
Комментариев: 68
Комбинат “Тувакобальт”
Комментариев: 18
Усть-Элегестский кирпичный завод
Комментариев: 9
ОАО “Тувахлебопродукт”
Комментариев: 9
 
   

Ничто так не подчёркивало патриотизм лидера «Единой России» Дмитрия Медведева, как американские часы Apple Watch.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank