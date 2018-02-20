«Коррупция, клановость, неэффективное управление»: О качестве жизни в Туве

На этой неделе в России были опубликованы данные исследования «РИА Рейтинг» о качестве жизни в российских регионах по итогам года. Представители списка аутсайдеров рассказали RFI, согласны ли они с такими оценками и почему.

«РИА Рейтинг» публикуется уже в шестой раз. Авторы принимают во внимание целый спектр критериев – от доходов населения и развитости инфраструктуры до количества высших учебных заведений, учреждений культуры, состояния экологии и уровня преступности. В общей сложности учитываются 72 критерия, разделенные на 11 групп. По совокупности результатов выяснилось, что самое высокое качество жизни – в Москве, а самым неблагополучным регионом России была призвана Тува. Тувинка Виктория Каранава не удивлена итогами рейтинга.

Виктория Карнава: У нас очень низкие доходы, самые низкие в Сибири, одни из самых низких в стране. Они были таковыми, таковыми остаются, потому что республика полностью дотационная, так как полностью отсутствует промышленность. Запускаются проекты, из федерального центра деньги отправляются, тратятся на какой-нибудь винно-водочный цех, шубную фабрику, кондитерскую фабрику, птицефабрику, молочную ферму. Они работают от силы год-два, потом почему-то резко начинают банкротиться. У нас почему-то все государственные предприятия обанкрочены и перешли в собственность чиновников. Коррупция, клановость, неэффективное управление... Например, министр финансов и глава приставов – родные братья. На все должности назначают исключительно своих, из числа родственников и друзей. Наш глава чувствует свою безнаказанность, потому что, что бы он ни натворил, приезжает наш знаменитый земляк, министр обороны, и все исправляет. Пожурит, поругает, отшлепает, и все равно сидит на своем месте.

RFI: Каков средний доход на человека в Туве?

Виктория Каранава: В среднем по республике это 10 тысяч рублей. А аренда однокомнатной квартиры стоит от 15 тысяч. Люди работают на двух-трех работах. У нас дороговизна продуктов, одежды и буквального всего из-за того, что у нас нет железной дороги. Нет своей промышленности. У нас очень высокая безработица. Потому что очень мало появляется новых рабочих мест. А если они и появляются, то только в государственных учреждениях. Практически не развивается малый бизнес. Усиливается отток населения из самой республики. Уезжают очень многие, не только русские, но и коренные жители, тувинцы. Например, у нас очень много врачей уехало в Красноярск, на Сахалин, на Камчатку. Очередь в садики у нас – огромная проблема, потому что после появления материнского капитала очень много стали все рожать. А из-за того, что очень мало строится объектов, не хватает садиков и школ. Поэтому везде огромные очереди. Со строительством у нас очень туго, железной дороги нет, и стоимость стройматериалов высока из-за этого. А также у нас сейсмоактивный регион, из-за этого не все подрядчики хотят здесь строиться: требования очень высокие, а выделяемые деньги – ниже, чем по России.

На ваш взгляд, в Москве не знают о происходящем в вашей республике?

Виктория Каранава: Я не думаю, что они ничего не знают. Каждый год бывают громкие скандалы, например, с растратами федеральных бюджетных средств, они вспыхивают и на ровном месте сразу затухают.

А как обстоят дела с экологией?

Виктория Каранава: У нас очень большая проблема с сажей, потому что много частного сектора, где топят углем. Из-за этого стоит огромный дым, потому что столица расположена в котловане, ветра практически нет, сажа эта не выветривается и зимой, и летом. Из-за этого рост онкологии, мы на первом месте в России по туберкулезу, по заболеваниям верхних дыхательных путей. Говорили, что проведут газ, но все равно не проводят.

Александр Валиев

«RFI»