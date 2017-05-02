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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 17, 2 мая / Как бы вы оценили итоги деятельности премьера Тувы Шолбана Кара-оола?
   
 
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№17, 2 мая 2017 года.

    Изучаем мнение граждан

Как бы вы оценили итоги деятельности премьера Тувы Шолбана Кара-оола?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 25 по 28 апреля 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле и районах республики. Выявлялось отношение граждан к итогам деятельности премьера Тувы Ш.Кара-оола в 2016 году. В ходе исследования было опрошено 216 человек, которые ответили на следующий вопрос:

«Как вы оцениваете итоги деятельности премьера Кара-оола в 2016 году?»

Были получены следующие ответы:

Удовлетворительно 6,94%
Неудовлетворительно 53,70%
Надо меньше воровать 24,07%
От него ничего не зависит 5,09%
Не ожидал ничего хорошего 10,19%

Как вы оцениваете итоги деятельности премьера Кара-оола в 2016 году?

(прочитано 242 раза)

 http://risk-inform.ru/article_6626.html
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