Изучаем мнение граждан Как бы вы оценили итоги деятельности премьера Тувы Шолбана Кара-оола? PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 25 по 28 апреля 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле и районах республики. Выявлялось отношение граждан к итогам деятельности премьера Тувы Ш.Кара-оола в 2016 году. В ходе исследования было опрошено 216 человек, которые ответили на следующий вопрос: «Как вы оцениваете итоги деятельности премьера Кара-оола в 2016 году?» Были получены следующие ответы: Удовлетворительно 6,94% Неудовлетворительно 53,70% Надо меньше воровать 24,07% От него ничего не зависит 5,09% Не ожидал ничего хорошего 10,19%

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