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Как бы вы оценили итоги деятельности премьера Тувы Шолбана Кара-оола?
PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 25 по 28 апреля 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле и районах республики. Выявлялось отношение граждан к итогам деятельности премьера Тувы Ш.Кара-оола в 2016 году. В ходе исследования было опрошено 216 человек, которые ответили на следующий вопрос:
«Как вы оцениваете итоги деятельности премьера Кара-оола в 2016 году?»