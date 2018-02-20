A- | A | A+ 12pt №7, 20 февраля 2018 года.

Позор России Уже больше недели прошло со времени разгрома ЧВК «Вагнера» в Сирии в провинции Дейр-эз-Зор в районе Хишам. И, как обычно, вначале официальные представители России наотрез отрицали гибель российских солдат, и только теперь под давлением неопровержимых фактов и очевидной невозможностью их утаить начинают постепенно признавать их. Мария Захарова сказала, что «возможно, погибли 5 граждан России». Из этой, ставшей уже привычной, последовательности событий – вначале уходить в отрицаловку, а через довольно продолжительный период времени признавать потери – можно сделать некоторые выводы. Во-первых, безоговорочно верить словам российских официальных лиц нельзя. Поэтому лучше доверять тем источникам и людям, которые уже не первый раз пишут правдивую информацию. Во-вторых, если такие случаи повторяются неоднократно, значит это обычная линия поведения в данной ситуации, которая во многих случаях раньше позволяла скрывать подобные потери. Среди таких сравнительно недавних масштабных потерь можно вспомнить две войны в Чечне и продолжающуюся до сих пор войну на Донбассе. Невозможно считать демократическим государство, которое официально объявляет гостайной военные потери в ходе спецопераций в мирное время, за разглашение которой любому гражданину этого государства грозит уголовное наказание. Напомню, это произошло в 2015 году после того, как в конце 2014 года Главная военная прокуратура (ГВП) признала, что 12 военнослужащих, похороненных в июле-сентябре 2014 года, погибли при исполнении служебных обязанностей «вне мест постоянной дислокации», а правозащитники тогда утверждали, что это произошло на территории Украины. Этот запрет является негуманным по отношению к памяти погибших российских солдат, родственники и друзья которых не могут ими не то, чтобы гордится, но даже упоминать в своих разговорах о том, где и как он погиб. А ведь в большинстве случаев, эти погибшие солдаты России были патриотами и верили в ту патриотическую пропаганду, которую они слышали из всех российских СМИ – про русскую весну в Крыму и на Донбассе, про защиту Отечества на дальних рубежах в Сирии. Раньше использовалась подобная пропагандистская чушь, с небольшими вариациями, например в случае с Афганистаном советские, в том числе русские, солдаты шли выполнять т.н. «интернациональный долг». Можно назвать еще десятки примеров подобных секретных операций времен СССР. Причем секретными, в первую очередь, они были от своего народа, ведь за границей о них обычно ставало известно раньше, чем в самом СССР. Их долго можно перечислять с многочисленными подробностями, начиная от Европы с интернациональными бригадами в Испании, до Азии во Вьетнаме, Америки в Никарагуа и до последней войны в Сирии. Даже если взять этот последний ближневосточный регион, то надо вспомнить напутствие советским «ихтамнетам» от министра обороны СССР маршала Советского Союза Андрея Гречко на проводах советских летчиков-истребителей в Египет в марте 1970 года, который тогда предупреждал: «Имейте в виду, товарищи, если вас собьют за Суэцким каналом и вы попадете в плен, мы вас не знаем, выкарабкивайтесь сами». При вводе советских частей ПВО в Сирию в январе 1983 года нашим военнослужащим вообще было приказано забыть о воинских званиях и военной форме. Весь контингент прибыл в страну тайно под видом туристов. При этом советские военнослужащие, оказавшиеся в плену, даже не могли считаться в соответствии с международной конвенцией военнопленными со всеми вытекавшими из этого последствиями. Паспорта, удостоверения личности и военные билеты, личные номера офицеров, свидетельства о рождении и другие документы – все это брать за рубеж категорически запрещалось. Поэтому противник часто воспринимал захваченных иностранцев в военной форме без знаков различия как наемников. Это происходит и сейчас в наши дни, ведь про захваченных пленных после боя в Дейр-эз-Зоре мы еще услышим. Согласно ставшим уже достоянием гласности последним данным, в ночь с 7 на 8 февраля в Сирии погибли сотни россиян, которых российские власти не хотят признавать своими, потому что они, по сути, являются наемниками. И у себя на родине, даже если они вернутся живыми, должны понести наказание согласно ст. 359 УК РФ. Официального статуса у так называемых частных военных компаний до сих пор в России нет. Эту законодательную недоработку предложил недавно исправить Сергей Лавров, видимо предусматривая, что такие потери еще предстоят в будущем. Но этого до сих пор еще не сделано, а гробы и большой поток раненых в госпитали Москвы и С.-Петербурга пошел уже неделю назад. О больших потерях пишут их боевые товарищи, которые раньше вместе с ними воевали на Донбассе – И.Стрелков и М.Полынков. Причем, как ожидается, поток потерь будет долговременным и постоянным, так как российская армия и ЧВК уходить из Сирии не собираются, а наоборот, наращивают свое присутствие, начиная строительство новых баз. Именно более широким использованием ЧВК характеризовались и будут характеризоваться будущие военные действия России в Сирии, и войны будущего вообще. Эти недавние большие потери были именно наемников ЧВК, которые перешли за разделительную границу сфер влияния в Сирии между Россией и США, проходящей через Евфрат, в стремлении захватить богатые нефтяные месторождения и нефтеперерабатывающий завод на другом берегу. Никакими другими соображениями, кроме как жаждой наживы владельца этих современных ландскнехтов Евгения Пригожина, эти действия объяснить нельзя. Конечно же, нельзя сбрасывать со счетов и проверку боем возможностей Сирийских демократических сил, в рядах которых находятся американские советники. И что же она показала? А ничего, ЧВК «Вагнера» до них не дошла. Как и предсказывали многие военные аналитики, не стоящие на службе пропагандистов, успешные наступательные действия российская армия и сопутствующие ей российские частные военные компании могут вести только против более слабых армий, таких как в Чечне, Украине, Сирии. После начала движения в составе колонн в сторону поддерживаемых США сирийских повстанцев бой, вернее, бойня продолжалась всего 3 часа. И.Стрелков первым сообщил о сотнях убитых и сокрушительном разгроме ЧВК «Вагнер». Раньше он также публиковал правдивые данные о своих бывших сослуживцах на Донбассе и даже писал, сколько им платят в Сирии, поэтому доверять его словам можно. Михаил Полынков (позывной Хрусталик) уточнил данные потерь: «На сегодня, безвозвратные потери составили: 217 человек – 5ШО (штурмовой отряд), 10 человек – 2ШО, 94 человека «Весна» они же «Карпаты»... В любом случае, получается никак не меньше трехста человек. Басурман я в расчет не беру. Во всех группах были россияне и дончане». Кроме того, М.Полынков пошел в госпиталь и взял интервью у одного раненого в той бойне. Почему же уместно использовать в этом случае именно слово бойня? Потому что, привыкнув к воздушной поддержке российских ВКС на территории Сирии к западу от Евфрата, ЧВК «Вагнер» ощутил в этот раз на себе всю безнадежность наступательных операций без прикрытия с воздуха и всю мощь ВВС США. Как заявил американский генерал, для защиты позиций Сирийских демократических сил были применены истребители F-15E, ударные беспилотники MQ-9, стратегические бомбардировщики B-52, штурмовики AC-130 и вертолеты AH-64 Apache. Некоторые из этих самолетов ранее не упоминались в российской прессе. Устраним этот пробел: в рекламном ролике «летающей батареи» AC-130 на 4 мин видно, как наводчик правой рукой с джойстиком стреляет, как в компьютерных играх по наземным целям, а возле левой руки у него в подстаканнике стоит кофе. Это видео хорошо характеризует контраст между теми солдатами России, которые ночью без средств ПВО шли колонной на Хишам, и этим американским солдатом за компьютером. И это вам не ночной выход из окружения из Славянска практически без потерь, или наоборот, расстрел колонны украинских войск практически в упор во время их преступно ошибочного дневного выхода из окружения в Илловайске после устных обещаний российских офицеров и якобы достигнутой договоренности об их выходе оттуда. Вспоминая те события, нужно отметить, что в Украине до сих пор встречают, как героев, каждого (даже подозреваемого в добровольной сдаче в плен) вышедшего из плена на Донбассе. А о своих плененных на Донбассе десантниках россияне могут узнать только из украинских новостей, так как новостей об их торжественной встрече на родине нет. О пропавших без вести и плененных в том бое под Хишамом, согласно действующему закону о неразглашении государственной тайны, россияне тоже официально и из прокремлевских СМИ узнать не смогут. И это тоже позор России. Этот бой в Дейр-эз-Зоре, по всей видимости, обозначил максимальные границы роста путинской России. Эти границы уже довольно четко очерчены, как в Украине, так и в Сирии. А после окончания периода расширения, как учит нас история, у империи есть только один путь – ее закат. Сергей Кравчук

«Сноб» (прочитано 1571 раз) http://risk-inform.ru/article_7172.html +1

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Аноним (гость) 25-02-2018 12:30:26 #25 [ru] #24. От учтивых слов язык не отсохнет;Что город, то норов, что деревня, то обычай;Где город, тут и вера; И при чем здесь наглость? 0 Националист (гость) 24-02-2018 12:09:57 #24 [ru] Маразматик, таких тебе подобных ряженных в Туву никто не приглашал. Вы со своей наглостью основались здесь и начали устанавливать свои правила. У русских есть поговорка "Cо своим уставом в чужой монастырь не ходят". И почему то данная поговорка относится ко всем, кроме русских... 0 Аноним (гость) 23-02-2018 17:14:28 #23 [ru] рубрика "О Времена! О Нравы!" )) всегда все сравнивают,я не коммунист,это страшный человек..вор в законе по имени "Коба" )) прийдя во власть ни одной копейки не украл,в дырявых сапогах пришел в дырявых и ушел.А вот голый спецслужбист прийдя во власть стал самым богатым человеком в мире)) (скрытно конечно) вопрос: где логика ))) 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 23-02-2018 08:30:54 #22 [ru] Проститутка "националист", это тебя ФСБ и МВД , Еввнухи просчитать не могут, а кто ты то Тварь Трусливая для меня ?

И "ЛИШЕНЕЦ" то ТЫ, не имещий Право на ИМЯ, Фамилию Отчество...



Сявка, это представитель ФСБ здесь может с тобой "дискутировать"...

А для меня ТЫ, то переживающий "за попов", или за НАЕМНИКОВ В Сирии, как и за "детей" приехавших с ОРУЖИЕМ на земли Войска Донского, которые Ленин и Сталин хохлам подаривших, хоть и Имени не Имеющий но ПАДАЛЬ.

так что не ВРИ... Когда имеешь дело с КАЗАКАМИ, а не с славянами...

Вот уже свыше 100 лет в Сибири поют про " Чехов Злых", Которые УБИВАЛИ Отцов, а Мать ЖИВЕМ в Костре Сожгли...

Так что ПОДОНКИ Вем в Центре Азии развернутся не дадим...

Так что ТРУСЛИВЫЙ "образованный", я то тебя Могу как ПАДАЛЬ Склонять, смеяться над " попами", или Епископами Тыванскими МАЛОГРАМОТНЫМИ...

Неужели у ВАС подонков не хватает УМА понять, что в период СССР, ТНР, в Казачьей Среде Староверской Вы "образованные" не котируетесь?

И что даже КГБ не могла в Нашей среде вырастить Подонков, Преступников?

Тувинцы занимались и ЗАНИМАЮТСЯ Самоуничтожением, а Вот Казаки то Нет...

Так что ПОКА Евнухи из ФСБ, МВД, дают возможность Тебе болтать...

И Чтоб УНИЧТОЖАТЬ Словом таких как Ты , зная Что Твари Атеистические и Рабы Божьи, Паписты с Вами Струсят сталкиваться, то придется мне... +1 Националист (гость) 22-02-2018 17:47:26 #21 [ru] Ты вообще откуда вылез, лишенец?! В психушке день открытых дверей что ли?! Билят нарисовался уй сотрешь. Здесь умные и ОБРАЗОВАННЫЕ люди обсуждают серьезные вещи, а ты, как всегда со своей ахинеей всех уже достал!!!



Придурок из психушки, ты хотя бы понял, чего сам накапал в своих двух пасквилях. 0 Аноним (гость) 22-02-2018 17:34:50 #20 [ru] Да здравствует Россия и мы Россияни!Путин вперёд! 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 22-02-2018 13:06:18 #19 [ru] " Националист" ТРУСЛИВЫЙ

Проблемы таких как Ты, кто любить Задницы лизать Западу, что не учитываешь НАЦИСТ, что печатаешь то в Центре Азии...

И ГДЕ Мы здесь ГОДАМИ знаем друг друга...

А те могут сказать. и своего ИМЕНИ, что Ты ПОДОНОК Трусливый, и Бандеровец, а вот Ты то, от своего имени мне сказать не сможешь...

Но и насчет "детей призывников", которых отправляли УБИВАТЬ на Добасс, они Оружие то брали или Нет в Руки?

И как надо относиться к ТЕМ, кто решил приватизировать под Флагами Бандеры Земли Войска Донского?

Или Вы денетесь Ублюдки что получите то, что Вам не принадлежало?

А в Сирии... Да наемников что СЛИЛИ...

Раб Божий Путин решил что слуга Аллаха Сирийский его решил переиграть...

И Кстати то его министр обороны поехал не в Сирию, не в Дагестан, и в "сытый", "лудивший" регион РФ, где подобные ВАС пытаются создать типа Дагестана, Чечни...

Я же не ЧМО из КГБ, или ФСБ, кто не может тебя понять... Ублюдка... +1 Шумов Андрей Семенович Эрмак 22-02-2018 12:22:20 #18 [ru] аноним номер 15...

в Казачьей среде это НАЕМНИКИ... Решили "сходить за зипунами..."

И хотя это и пресекается, пытаются Дать повод таим как " Националист" средь ВРАТЬ, но НАШ Народ Их считает НАЕМНИКАМИ...

Кто влез в Чужую Гражданскую Войну...

Рушится главнон утверждение Путин что там Наши бьися за то, чтоб не гибли в РФ...

Ко как показал пример в УБИВАЮЩИМ в Дагестане женщин, власть не имеет Возможности сформировать идеологию 21 века...

100 лет тому назад орали " Мы не РАБЫ!!!"

А в итоге то Твари Атеистические, " цари природы" развалили СССР...

так что расчет на то, что не "Националистам", а именно НАЦИСТАМ Власть дает возможность вновь, спустя свыше 25 лет, в Туве, Украине поднимать Волну, то о чем это говорит?

Чем Путин как РАБ Божий сможет доказать что он то Лучше Американцев , Слуг Аллаха, если он всего лишь РАБ?

если я отлично понимаю чем РАБЫ отличаются от тех кто считает что Есть МАТЬ и Родина и ОТЧЕ Наш, перед которых Слуги и Рабы должны стоять на коленях, и Католики и Протестанты ждать кога им придет Конец, то разве "патриархи" то ЭТО Понимают? +1 Аноним (гость) 22-02-2018 11:33:15 #17 [ru] Эксперты херовы я что то не пойму причем тут поражение ВС РФ? Там идет бойня между нефтяными магнатами, Вагнер жадная сука не вооружил нормально своих наемников с воздушным прикрытием, и не обеспечил должную разведку, они что надеялись что пендосы русский дух учуют и в обморок упадут! И причем тут Шойгу? МО говорило не лезьте дети не мешайте, мы с пендосами договариваемся о разделе! Не послушали вот и получили! Вы дебилы поймите пендосы по любому связывались с МО и спрашивали как быть, МО дало в свою очередь добро на порку непослушного сынка чтоб другим детям неповадно было. 0 Националист (гость) 22-02-2018 07:10:54 #16 [ru] Тут русский поп опять рвется в политику?!



Спаситель наш!

Андрей Кураев: Прошлое придумывается прямо на глазах и становится все чудесатее и чудесатее



ИНТЕРФАКС – Угроза прямого столкновения представителей ядерных держав в Сирии стала поводом к оперативной организации встречи Московского патриарха с Римским папой, сообщил патриарх Кирилл в четверг в Москве на встрече с королем Иордании Абдаллой II.



"Военно-космические силы России вместе с правительственными войсками делали свою работу, и сделали ее очень успешно, но другие страны, объединившись в коалицию, как бы делали какую-то свою работу. И сам факт присутствия двух мощных вооруженных группировок, которые не имели общей координации, являлось колоссальным вызовом и колоссальным риском для возникновения крупномасштабных военных действий", - сказал предстоятель Русской церкви.



"Любая ошибка могла привести к прямому столкновению представителей ядерных держав, - добавил он. - И когда я почувствовал эту опасность, я предложил папе Франциску незамедлительно встретиться. Хотя никогда за всю историю патриарх Московский не встречался с Римским папой. И нам удалось согласовать очень важные позиции, и в первую очередь мы обратили внимание на ту опасную ситуацию, которая сложилась в Сирии".



Прошлое придумывается прямо на глазах и становится все чудесатее и чудесатее.



Началось это с "я лично хорошо знал Мартина Лютера Кинга".



"…В машине я вспомнил слова Мартина Лютера Кинга, с которым встречался в 1968 году, и тот сказал: "У меня есть мечта, хотя не был мечтателем, а был блестящим политиком", - продолжил патриарх".



С Кингом юный Володя Гундяев мог встретиться, лишь сопровождая митр. Никодима в его поездке в США по приглашению Церкви Братьев в США с 11 ноября по 1 декабря 1967 г.



Тогда митрополит Никодим сделал заявление, что коммунистическая революция в России "освободила христианскую церковь" и "стремилась служить исключительно христианским целям" (Новости и взгляды FEA, ноябрь-декабрь 1967), добавив, что "бессмысленны и недостойны христианина фанатичные споры о вере" (ЖМП, 1968. № 3. С. 53).



Впрочем, ни биографы Никодима ничего не знают о его встречах с Кингом, ни биографы самого Кинга ничего не знают о его встрече с советским митрополитом (



Андрей Кураев



"Военно-космические силы России вместе с правительственными войсками делали свою работу, и сделали ее очень успешно..."

Слышать такое от (сильно условного) "духовного лица" по меньшей мере странно, после того что эти "силы" сотворили в Сирии. Мрак полный. И его сектанты верят, что он верует в Христа?

Чудны́е дела...

Стоит ли верить такому попу?! Прошлое придумывается прямо на глазах и становится все чудесатее и чудесатее.Началось это с "я лично хорошо знал Мартина Лютера Кинга"."…В машине я вспомнил слова Мартина Лютера Кинга, с которым встречался в 1968 году, и тот сказал: "У меня есть мечта, хотя не был мечтателем, а был блестящим политиком", - продолжил патриарх".С Кингом юный Володя Гундяев мог встретиться, лишь сопровождая митр. Никодима в его поездке в США по приглашению Церкви Братьев в США с 11 ноября по 1 декабря 1967 г.Тогда митрополит Никодим сделал заявление, что коммунистическая революция в России "освободила христианскую церковь" и "стремилась служить исключительно христианским целям" (Новости и взгляды FEA, ноябрь-декабрь 1967), добавив, что "бессмысленны и недостойны христианина фанатичные споры о вере" (ЖМП, 1968. № 3. С. 53).Впрочем, ни биографы Никодима ничего не знают о его встречах с Кингом, ни биографы самого Кинга ничего не знают о его встрече с советским митрополитом ( expertmus.livejournal.com а уж тем более с его юным чемоданоносцем.Андрей Кураев"Военно-космические силы России вместе с правительственными войсками делали свою работу, и сделали ее очень успешно..."Слышать такое от (сильно условного) "духовного лица" по меньшей мере странно, после того что эти "силы" сотворили в Сирии. Мрак полный. И его сектанты верят, что он верует в Христа?Чудны́е дела...Стоит ли верить такому попу?! 0 1 : 2 3 Остальные материалы номера 7: Свежий анекдот

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