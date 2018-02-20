Позор России

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Уже больше недели прошло со времени разгрома ЧВК «Вагнера» в Сирии в провинции Дейр-эз-Зор в районе Хишам. И, как обычно, вначале официальные представители России наотрез отрицали гибель российских солдат, и только теперь под давлением неопровержимых фактов и очевидной невозможностью их утаить начинают постепенно признавать их. Мария Захарова сказала, что «возможно, погибли 5 граждан России». Из этой, ставшей уже привычной, последовательности событий – вначале уходить в отрицаловку, а через довольно продолжительный период времени признавать потери – можно сделать некоторые выводы. Во-первых, безоговорочно верить словам российских официальных лиц нельзя. Поэтому лучше доверять тем источникам и людям, которые уже не первый раз пишут правдивую информацию. Во-вторых, если такие случаи повторяются неоднократно, значит это обычная линия поведения в данной ситуации, которая во многих случаях раньше позволяла скрывать подобные потери. Среди таких сравнительно недавних масштабных потерь можно вспомнить две войны в Чечне и продолжающуюся до сих пор войну на Донбассе.
Невозможно считать демократическим государство, которое официально объявляет гостайной военные потери в ходе спецопераций в мирное время, за разглашение которой любому гражданину этого государства грозит уголовное наказание. Напомню, это произошло в 2015 году после того, как в конце 2014 года Главная военная прокуратура (ГВП) признала, что 12 военнослужащих, похороненных в июле-сентябре 2014 года, погибли при исполнении служебных обязанностей «вне мест постоянной дислокации», а правозащитники тогда утверждали, что это произошло на территории Украины. Этот запрет является негуманным по отношению к памяти погибших российских солдат, родственники и друзья которых не могут ими не то, чтобы гордится, но даже упоминать в своих разговорах о том, где и как он погиб. А ведь в большинстве случаев, эти погибшие солдаты России были патриотами и верили в ту патриотическую пропаганду, которую они слышали из всех российских СМИ – про русскую весну в Крыму и на Донбассе, про защиту Отечества на дальних рубежах в Сирии.
Раньше использовалась подобная пропагандистская чушь, с небольшими вариациями, например в случае с Афганистаном советские, в том числе русские, солдаты шли выполнять т.н. «интернациональный долг». Можно назвать еще десятки примеров подобных секретных операций времен СССР. Причем секретными, в первую очередь, они были от своего народа, ведь за границей о них обычно ставало известно раньше, чем в самом СССР. Их долго можно перечислять с многочисленными подробностями, начиная от Европы с интернациональными бригадами в Испании, до Азии во Вьетнаме, Америки в Никарагуа и до последней войны в Сирии. Даже если взять этот последний ближневосточный регион, то надо вспомнить напутствие советским «ихтамнетам» от министра обороны СССР маршала Советского Союза Андрея Гречко на проводах советских летчиков-истребителей в Египет в марте 1970 года, который тогда предупреждал: «Имейте в виду, товарищи, если вас собьют за Суэцким каналом и вы попадете в плен, мы вас не знаем, выкарабкивайтесь сами». При вводе советских частей ПВО в Сирию в январе 1983 года нашим военнослужащим вообще было приказано забыть о воинских званиях и военной форме. Весь контингент прибыл в страну тайно под видом туристов. При этом советские военнослужащие, оказавшиеся в плену, даже не могли считаться в соответствии с международной конвенцией военнопленными со всеми вытекавшими из этого последствиями. Паспорта, удостоверения личности и военные билеты, личные номера офицеров, свидетельства о рождении и другие документы – все это брать за рубеж категорически запрещалось. Поэтому противник часто воспринимал захваченных иностранцев в военной форме без знаков различия как наемников. Это происходит и сейчас в наши дни, ведь про захваченных пленных после боя в Дейр-эз-Зоре мы еще услышим.
Согласно ставшим уже достоянием гласности последним данным, в ночь с 7 на 8 февраля в Сирии погибли сотни россиян, которых российские власти не хотят признавать своими, потому что они, по сути, являются наемниками. И у себя на родине, даже если они вернутся живыми, должны понести наказание согласно ст. 359 УК РФ. Официального статуса у так называемых частных военных компаний до сих пор в России нет. Эту законодательную недоработку предложил недавно исправить Сергей Лавров, видимо предусматривая, что такие потери еще предстоят в будущем. Но этого до сих пор еще не сделано, а гробы и большой поток раненых в госпитали Москвы и С.-Петербурга пошел уже неделю назад. О больших потерях пишут их боевые товарищи, которые раньше вместе с ними воевали на Донбассе – И.Стрелков и М.Полынков. Причем, как ожидается, поток потерь будет долговременным и постоянным, так как российская армия и ЧВК уходить из Сирии не собираются, а наоборот, наращивают свое присутствие, начиная строительство новых баз.
Именно более широким использованием ЧВК характеризовались и будут характеризоваться будущие военные действия России в Сирии, и войны будущего вообще. Эти недавние большие потери были именно наемников ЧВК, которые перешли за разделительную границу сфер влияния в Сирии между Россией и США, проходящей через Евфрат, в стремлении захватить богатые нефтяные месторождения и нефтеперерабатывающий завод на другом берегу. Никакими другими соображениями, кроме как жаждой наживы владельца этих современных ландскнехтов Евгения Пригожина, эти действия объяснить нельзя.
Конечно же, нельзя сбрасывать со счетов и проверку боем возможностей Сирийских демократических сил, в рядах которых находятся американские советники. И что же она показала? А ничего, ЧВК «Вагнера» до них не дошла. Как и предсказывали многие военные аналитики, не стоящие на службе пропагандистов, успешные наступательные действия российская армия и сопутствующие ей российские частные военные компании могут вести только против более слабых армий, таких как в Чечне, Украине, Сирии.
После начала движения в составе колонн в сторону поддерживаемых США сирийских повстанцев бой, вернее, бойня продолжалась всего 3 часа. И.Стрелков первым сообщил о сотнях убитых и сокрушительном разгроме ЧВК «Вагнер». Раньше он также публиковал правдивые данные о своих бывших сослуживцах на Донбассе и даже писал, сколько им платят в Сирии, поэтому доверять его словам можно. Михаил Полынков (позывной Хрусталик) уточнил данные потерь: «На сегодня, безвозвратные потери составили: 217 человек – 5ШО (штурмовой отряд), 10 человек – 2ШО, 94 человека «Весна» они же «Карпаты»... В любом случае, получается никак не меньше трехста человек. Басурман я в расчет не беру. Во всех группах были россияне и дончане». Кроме того, М.Полынков пошел в госпиталь и взял интервью у одного раненого в той бойне.
Почему же уместно использовать в этом случае именно слово бойня? Потому что, привыкнув к воздушной поддержке российских ВКС на территории Сирии к западу от Евфрата, ЧВК «Вагнер» ощутил в этот раз на себе всю безнадежность наступательных операций без прикрытия с воздуха и всю мощь ВВС США. Как заявил американский генерал, для защиты позиций Сирийских демократических сил были применены истребители F-15E, ударные беспилотники MQ-9, стратегические бомбардировщики B-52, штурмовики AC-130 и вертолеты AH-64 Apache. Некоторые из этих самолетов ранее не упоминались в российской прессе. Устраним этот пробел: в рекламном ролике «летающей батареи» AC-130 на 4 мин видно, как наводчик правой рукой с джойстиком стреляет, как в компьютерных играх по наземным целям, а возле левой руки у него в подстаканнике стоит кофе. Это видео хорошо характеризует контраст между теми солдатами России, которые ночью без средств ПВО шли колонной на Хишам, и этим американским солдатом за компьютером. И это вам не ночной выход из окружения из Славянска практически без потерь, или наоборот, расстрел колонны украинских войск практически в упор во время их преступно ошибочного дневного выхода из окружения в Илловайске после устных обещаний российских офицеров и якобы достигнутой договоренности об их выходе оттуда. Вспоминая те события, нужно отметить, что в Украине до сих пор встречают, как героев, каждого (даже подозреваемого в добровольной сдаче в плен) вышедшего из плена на Донбассе. А о своих плененных на Донбассе десантниках россияне могут узнать только из украинских новостей, так как новостей об их торжественной встрече на родине нет. О пропавших без вести и плененных в том бое под Хишамом, согласно действующему закону о неразглашении государственной тайны, россияне тоже официально и из прокремлевских СМИ узнать не смогут. И это тоже позор России.
Этот бой в Дейр-эз-Зоре, по всей видимости, обозначил максимальные границы роста путинской России. Эти границы уже довольно четко очерчены, как в Украине, так и в Сирии. А после окончания периода расширения, как учит нас история, у империи есть только один путь – ее закат.
Маразматик, таких тебе подобных ряженных в Туву никто не приглашал. Вы со своей наглостью основались здесь и начали устанавливать свои правила. У русских есть поговорка "Cо своим уставом в чужой монастырь не ходят". И почему то данная поговорка относится ко всем, кроме русских...
рубрика "О Времена! О Нравы!" )) всегда все сравнивают,я не коммунист,это страшный человек..вор в законе по имени "Коба" )) прийдя во власть ни одной копейки не украл,в дырявых сапогах пришел в дырявых и ушел.А вот голый спецслужбист прийдя во власть стал самым богатым человеком в мире)) (скрытно конечно) вопрос: где логика )))
Проститутка "националист", это тебя ФСБ и МВД , Еввнухи просчитать не могут, а кто ты то Тварь Трусливая для меня ?
И "ЛИШЕНЕЦ" то ТЫ, не имещий Право на ИМЯ, Фамилию Отчество...
Сявка, это представитель ФСБ здесь может с тобой "дискутировать"...
А для меня ТЫ, то переживающий "за попов", или за НАЕМНИКОВ В Сирии, как и за "детей" приехавших с ОРУЖИЕМ на земли Войска Донского, которые Ленин и Сталин хохлам подаривших, хоть и Имени не Имеющий но ПАДАЛЬ.
так что не ВРИ... Когда имеешь дело с КАЗАКАМИ, а не с славянами...
Вот уже свыше 100 лет в Сибири поют про " Чехов Злых", Которые УБИВАЛИ Отцов, а Мать ЖИВЕМ в Костре Сожгли...
Так что ПОДОНКИ Вем в Центре Азии развернутся не дадим...
Так что ТРУСЛИВЫЙ "образованный", я то тебя Могу как ПАДАЛЬ Склонять, смеяться над " попами", или Епископами Тыванскими МАЛОГРАМОТНЫМИ...
Неужели у ВАС подонков не хватает УМА понять, что в период СССР, ТНР, в Казачьей Среде Староверской Вы "образованные" не котируетесь?
И что даже КГБ не могла в Нашей среде вырастить Подонков, Преступников?
Тувинцы занимались и ЗАНИМАЮТСЯ Самоуничтожением, а Вот Казаки то Нет...
Так что ПОКА Евнухи из ФСБ, МВД, дают возможность Тебе болтать...
И Чтоб УНИЧТОЖАТЬ Словом таких как Ты , зная Что Твари Атеистические и Рабы Божьи, Паписты с Вами Струсят сталкиваться, то придется мне...
Ты вообще откуда вылез, лишенец?! В психушке день открытых дверей что ли?! Билят нарисовался уй сотрешь. Здесь умные и ОБРАЗОВАННЫЕ люди обсуждают серьезные вещи, а ты, как всегда со своей ахинеей всех уже достал!!!
Придурок из психушки, ты хотя бы понял, чего сам накапал в своих двух пасквилях.
" Националист" ТРУСЛИВЫЙ
Проблемы таких как Ты, кто любить Задницы лизать Западу, что не учитываешь НАЦИСТ, что печатаешь то в Центре Азии...
И ГДЕ Мы здесь ГОДАМИ знаем друг друга...
А те могут сказать. и своего ИМЕНИ, что Ты ПОДОНОК Трусливый, и Бандеровец, а вот Ты то, от своего имени мне сказать не сможешь...
Но и насчет "детей призывников", которых отправляли УБИВАТЬ на Добасс, они Оружие то брали или Нет в Руки?
И как надо относиться к ТЕМ, кто решил приватизировать под Флагами Бандеры Земли Войска Донского?
Или Вы денетесь Ублюдки что получите то, что Вам не принадлежало?
А в Сирии... Да наемников что СЛИЛИ...
Раб Божий Путин решил что слуга Аллаха Сирийский его решил переиграть...
И Кстати то его министр обороны поехал не в Сирию, не в Дагестан, и в "сытый", "лудивший" регион РФ, где подобные ВАС пытаются создать типа Дагестана, Чечни...
Я же не ЧМО из КГБ, или ФСБ, кто не может тебя понять... Ублюдка...
аноним номер 15...
в Казачьей среде это НАЕМНИКИ... Решили "сходить за зипунами..."
И хотя это и пресекается, пытаются Дать повод таим как " Националист" средь ВРАТЬ, но НАШ Народ Их считает НАЕМНИКАМИ...
Кто влез в Чужую Гражданскую Войну...
Рушится главнон утверждение Путин что там Наши бьися за то, чтоб не гибли в РФ...
Ко как показал пример в УБИВАЮЩИМ в Дагестане женщин, власть не имеет Возможности сформировать идеологию 21 века...
100 лет тому назад орали " Мы не РАБЫ!!!"
А в итоге то Твари Атеистические, " цари природы" развалили СССР...
так что расчет на то, что не "Националистам", а именно НАЦИСТАМ Власть дает возможность вновь, спустя свыше 25 лет, в Туве, Украине поднимать Волну, то о чем это говорит?
Чем Путин как РАБ Божий сможет доказать что он то Лучше Американцев , Слуг Аллаха, если он всего лишь РАБ?
если я отлично понимаю чем РАБЫ отличаются от тех кто считает что Есть МАТЬ и Родина и ОТЧЕ Наш, перед которых Слуги и Рабы должны стоять на коленях, и Католики и Протестанты ждать кога им придет Конец, то разве "патриархи" то ЭТО Понимают?
Эксперты херовы я что то не пойму причем тут поражение ВС РФ? Там идет бойня между нефтяными магнатами, Вагнер жадная сука не вооружил нормально своих наемников с воздушным прикрытием, и не обеспечил должную разведку, они что надеялись что пендосы русский дух учуют и в обморок упадут! И причем тут Шойгу? МО говорило не лезьте дети не мешайте, мы с пендосами договариваемся о разделе! Не послушали вот и получили! Вы дебилы поймите пендосы по любому связывались с МО и спрашивали как быть, МО дало в свою очередь добро на порку непослушного сынка чтоб другим детям неповадно было.
Спаситель наш!
Андрей Кураев: Прошлое придумывается прямо на глазах и становится все чудесатее и чудесатее
ИНТЕРФАКС – Угроза прямого столкновения представителей ядерных держав в Сирии стала поводом к оперативной организации встречи Московского патриарха с Римским папой, сообщил патриарх Кирилл в четверг в Москве на встрече с королем Иордании Абдаллой II.
"Военно-космические силы России вместе с правительственными войсками делали свою работу, и сделали ее очень успешно, но другие страны, объединившись в коалицию, как бы делали какую-то свою работу. И сам факт присутствия двух мощных вооруженных группировок, которые не имели общей координации, являлось колоссальным вызовом и колоссальным риском для возникновения крупномасштабных военных действий", - сказал предстоятель Русской церкви.
"Любая ошибка могла привести к прямому столкновению представителей ядерных держав, - добавил он. - И когда я почувствовал эту опасность, я предложил папе Франциску незамедлительно встретиться. Хотя никогда за всю историю патриарх Московский не встречался с Римским папой. И нам удалось согласовать очень важные позиции, и в первую очередь мы обратили внимание на ту опасную ситуацию, которая сложилась в Сирии".
Прошлое придумывается прямо на глазах и становится все чудесатее и чудесатее.
Началось это с "я лично хорошо знал Мартина Лютера Кинга".
"…В машине я вспомнил слова Мартина Лютера Кинга, с которым встречался в 1968 году, и тот сказал: "У меня есть мечта, хотя не был мечтателем, а был блестящим политиком", - продолжил патриарх".
С Кингом юный Володя Гундяев мог встретиться, лишь сопровождая митр. Никодима в его поездке в США по приглашению Церкви Братьев в США с 11 ноября по 1 декабря 1967 г.
Тогда митрополит Никодим сделал заявление, что коммунистическая революция в России "освободила христианскую церковь" и "стремилась служить исключительно христианским целям" (Новости и взгляды FEA, ноябрь-декабрь 1967), добавив, что "бессмысленны и недостойны христианина фанатичные споры о вере" (ЖМП, 1968. № 3. С. 53).
Впрочем, ни биографы Никодима ничего не знают о его встречах с Кингом, ни биографы самого Кинга ничего не знают о его встрече с советским митрополитом (expertmus.livejournal.com а уж тем более с его юным чемоданоносцем.
Андрей Кураев
"Военно-космические силы России вместе с правительственными войсками делали свою работу, и сделали ее очень успешно..."
Слышать такое от (сильно условного) "духовного лица" по меньшей мере странно, после того что эти "силы" сотворили в Сирии. Мрак полный. И его сектанты верят, что он верует в Христа?
Чудны́е дела...
Стоит ли верить такому попу?!... [Читать дальше]