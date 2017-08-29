A- | A | A+ 12pt №34, 29 августа 2017 года.

Теракт в Сургуте: о чём молчат власти? В субботу, 19 августа, в центре Сургута 19-летний мужчина нанес ножевые ранения нескольким прохожим, и был застрелен полицейским. ТВ2 анализирует официальные и неофициальные данные об этом происшествии. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Следственного комитета России, «19 августа 2017 года около 11 часов 20 минут в городе Сургуте молодой человек, вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих, причинив семи гражданам ножевые ранения. Пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. На место незамедлительно прибыли сотрудники ППС, которые в целях пресечения противоправных действий применили оружие, в результате чего нападавший был ликвидирован. Следователями установлена личность нападавшего. По уточненным данным это житель Сургута, 1998 года рождения». Позднее было названо и имя преступника – Артур Гаджиев. В связи с широким общественном резонансом уголовное дело по поручению Председателя СКР Александра Бастрыкина передано в производство ГСУ СК России. Газета «Коммерсант» установила последовательность событий: «Около 11 часов дня в торговый центр «Северный» пришел молодой человек с рюкзаком. В ТЦ молодой человек, до недавнего времени работавший охранником в супермаркете, переоделся в темный длинный халат и надел на голову балаклаву. При этом он подпоясался скотчем, прикрепив к торсу красную сумочку. После этого молодой человек попытался устроить пожар в коридоре ТЦ, разлив на полу горючую жидкость, однако разгореться огню не дали охранники. Около 11:20 по местному времени в «Северном» он напал на женщину, нанеся ей ножом нетяжелое ранение, и покинул торговый центр. Двигаясь по улице Ленина, молодой человек нападал на обычных прохожих, нанося им ножевые ранения. Всего пострадало семь человек, в том числе две женщины». «Коммерсант» пишет, что нападения продолжались несколько минут. В 11:40 в полицию поступила информация о нападающем на горожан человеке в черном балахоне. На место сразу направились несколько экипажей патрульной службы полиции, один из которых увидел подозреваемого и устроил за ним погоню. Рядом с домом 22 на улице Бажова, примерно в полукилометре от ТЦ «Северный» полицейский, догонявший подозреваемого, после предупредительного выстрела в воздух открыл огонь на поражение и смертельно ранил убегающего в спину. Уже в ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили на теле молодого человека сумку, обмотанную скотчем, и на место были вызваны кинологи и саперы, которые установили, что взрывчатки на теле нападавшего нет. Сразу же после этого окружное МВД и СКР выступили с заявлениями о том, что отрабатывают версию о психических отклонениях нападавшего и версию о теракте не оглашали. Позже ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство», но на квалификацию уголовного дела это пока не повлияло – следствие по-прежнему считает инцидент покушением на массовое убийство... «Новая газета» сообщала о том, что в Сургуте множатся слухи, а молчание силовиков их только подогревает: «Почти сразу после резни Следственный комитет сообщил о единственном подозреваемом, однако в городе был объявлен план «Перехват». Документы выборочно проверяли на выезде из Сургута. Больше того, проверка паспортов у прибывающих мужчин шла в залах прилетов аэропортов еще нескольких северных городов. Крупные торговые центры Сургута закрыли, посетителей эвакуировали – якобы из-за пожарной тревоги. Горожане сообщают о нескольких задержаниях в центре города, в подтверждение выкладывают видео, на котором омоновцы в брониках на глазах прохожих крутят руки неизвестному мужчине. Вскоре силовикам приходится пояснять, что «задержание на Маяковского не имеет отношение к резне на Бажова». А в сетях уже говорят об облавах на мигрантов и выходцев с Кавказа. Брифинг, который должен был состояться в сургутском УМВД, отменили, как говорят местные журналисты, за пять минут до начала. Причина: информацию о случившемся будет выдавать исключительно УВМД Ханты-Мансийского автономного округа. Когда будет – неясно. На этом фоне, видимо, чтобы окончательно «успокоить» население, городское управление ГО и ЧС запустило видеообращение, в котором просит горожан «в целях сохранения жизни и здоровья» не покидать своих домов». Запрещенное в РФ «Исламское государство» опубликовало видео, на котором якобы устроивший резню в Сургуте Артур Гаджиев дает присягу ИГИЛ – «баят» и говорит о будущей атаке. Об этом сообщает сайт SITE Intel Group, который занимается мониторингом интернет-ресурсов боевиков. В день атаки ИГИЛ заявляла, что взяла ответственность за произошедшее в Сургуте, таким образом признав Гаджиева своим «соратником» и «сторонником». А накануне федеральные СМИ сообщили, что при Гаджиеве была найдена символика «Исламского государства». Некоторые пользователи социальных сетей считают, что сообщение от ИГИЛ – фейк, так как лицо человека на записи закрыто маской. На официальном сайте администрации Сургута, по состоянию на полдень 21 августа, никакой информации о ЧП не появилось. На портале регионального УМВД (ХМАО) последняя новость датирована субботой, и сообщается, что «в настоящее время проверяется информация о том, что нападавший на прохожих в Сургуте мог страдать психическим расстройством». Другой официальной информации пока нет. На фоне этого информационного вакуума в Сургуте поднялась паника, люди начали массово выезжать за город или просто перестали выходить на улицу. «Люди уверены, что это теракт, – сообщает наш источник в Сургуте, который просил не разглашать его имя. – Никто не верит в маньяка. Город маленький, информация распространяется быстро. Выясняется, что многие его знали, он нигде не скрывался и жил среди наших же друзей... В воскресенье в общественных местах было малолюдно, без лишней надобности люди старались не выходить из дома». Официальная и неофициальная версии расходятся. Люди верят неофициальным источникам. По официальной версии – преступник (слово «террорист» представители властей и правоохранительных органов осознанно не произносят) нанёс ножевые ранения семерым прохожим, но по информации работника медучреждения города, в сургутский травмцентр в первые же часы доставили 12 пострадавших от колото-режущих ранений. Заметим, что о двенадцати пострадавших сообщает единственный источник, поэтому к этой информации следует относиться критически. В тоже время в социальных сетях Сургута говорят о двадцати пострадавших и трех погибших. Мы не можем доверять данной информации, но можем судить об уровне паники среди населения и недоверии официальной версии. Другой источник из УМВД по Сургуту, утверждает, что личность убитого террориста была ранее известна силовикам, и его уже проверяли на связь с радикальными группировками. О неудовлетворительной работе правоохранительных органов сообщает и «Коммерсант»: «Нападение в Сургуте произошло на фоне кадровых перестановок в УФСБ по Тюменской области (курирует работу отделов в ХМАО и ЯНАО) – из-за возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников спецслужбы по фактам убийств предпринимателей и таксистов. На данный момент глава ведомства Вадим Пятилетов находится в отпуске, и в его окружении отмечают, что на его место подбирают новую кандидатуру. Возможно, это обстоятельство сказалось на бдительности чекистов. Региональные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что о готовящемся нападении якобы было известно заранее, но предотвратить его правоохранители по какой-то причине не успели». Справка: Сургут – город на Оби, расположенный ниже по течению в двухстах километрах от Томской области. Административный центр Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, крупнейший город округа, второй по размеру в Тюменской области. Население – 321 тысяча человек (2012 год). «Агентство новостей ТВ2» Вероятное и неочевидное Разговоры про терроризм очень удобно вести, когда что-то взорвали в Сирии или раздавили людей грузовиком в Испании, Германии или Франции. Когда что-то происходит у нас, то говорить про терроризм сразу становится неловко. А можно ли вообще не говорить? Оказывается, вполне! Когда речь идет о Москве или Питере утаить что-то очень трудно. То ли дело Сургут. Кто знает, где он вообще находится и что там. Где-то на Севере? В тайге? Мужик с ножом бегает по улице и режет прохожих? Ну, мало ли придурков в большой стране! Тактика была очень простая. О самой истории рассказать мельком, в двух словах – примерно так, как рассказывают о ДТП средней тяжести, и совершенно точно не упоминать в связи с резней в Сургуте террористические бренды. Зачем народ лишний раз будоражить? Тем более что у народа возникнут нехорошие и неожиданные вопросы. Ведь большинство граждан уверены, что в их городе или поселке ничего произойти не может. Что если уж бандиты и захотят что-то устроить, то выберут целью столицу или крупный город, или что-то произойдет на Кавказе и в его окрестностях. Но когда убивать начинают в Сургуте – это уже совсем другое дело. Это значит, что террористы могут ударить вообще где угодно. И в тот момент, когда твой телевизор рассказывает тебе о просчетах испанских спецслужб и полиции, ты спрашиваешь: а чем лучше наши чекисты? А потом узнаешь, что тюменские чекисты убивали таксистов и бизнесменов – куда уж им до террористов! Уж лучше про все это народу не докладывать. Есть у них святая вера, что кроме как из телевизора россиянам новости взять неоткуда. И получается глупо. Сами жители Сургута прекрасно знают, что случилось у них в городе. Об этом знает даже президент Франции, выражающий сочувствие и поддержку. А родной президент молчит. То есть Макрон знает, а Путин не знает что ли? Этот случай, вообще-то не первый. Вспомним хотя бы наш самолет, взорванный над Египтом. Когда во всем мире говорили о теракте, мы с гневом отвергали эти «инсинуации и провокации». И признали очевидное только после того, как изменилась наша выгода. Сперва было выгодно представить гибель людей, как несчастный случай, зато потом, после терактов в Париже, конъюнктура поменялась и нам были нужны не просто жертвы, а именно жертвы террора. Считать жителей Сургута жертвами международных экстремистов пока невыгодно и неочевидно. Но есть вероятность, что пострадавшие еще пригодятся как мелкая разменная монета в болтовне об антитерроре в мировом масштабе. Антон Орехъ (прочитано 1972 раза) http://risk-inform.ru/article_6856.html +2

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Аноним (гость) 03-09-2017 12:38:38 #14 [ru] Комментарий не по теме. [Показать?] интересы мононационального моноконфесионального гос-ва Израиля не могут быть примером для многонациональным и многоконфесиональным странам как Россия или США например,это будет очевидно катастрофа!Израиль может себе позволить не долюбливать другие нации конфессии (Христианство и Ислам например потому что его там нет)потому что у них др нации и конфессии нет,в России и в США это не получится или это крах всего потому что многонациональные и многоконфессиональные страны,Израиль может себе позволить не любить другое не свое 0 Аноним (гость) 03-09-2017 12:10:42 #13 [ru] Комментарий не по теме. [Показать?] действительно большинство стран в мире многонациональные,только единственная страна в мире моно..страна одной национальности по крайней мере остальные не выпячиваются,одна страна это Израиль + по матери ты настоящая национальность по отцу нет значит 2-го сорта,где такое виданно?! мононационалисты никак не могут быть примером для большинства многонациональных стран это же очевидно 0 Аноним (гость) 02-09-2017 19:39:10 #12 [ru] Комментарий не по теме. [Показать?] ЗАЧЕМ БЫТЬ ПОДЛЫМ ВГОВНИЗОМ?! КОГДА МОЖНО БЫТЬ УВАЖАЕМЫМ СЕРГЕЕМ СЕМЕНОВИЧЕМ?! ВОТ ЗАЧЕМ ? )) 0 Аноним (гость) 02-09-2017 19:17:19 #11 [ru] Комментарий не по теме. [Показать?] лучше не выныривайте гавнюки ))

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0 Аноним (гость) 31-08-2017 19:52:13 #10 [ru] ВОТ КОМЕНТ №5 ВЫЙДЕТ В ТИРАЖ ЗА СЛЕДУЮШИМ НОМЕРОМ ГАЗЕТЫ,НАХРЕНА ТАКИЕ ВЕЩИ ВЫПУСКАТЬ?!АНОНИМ №5 ХОЧЕТ ЧТО БЫ СПЕЦСЛУЖБЫ РФ СОВЕРШИЛИ ТЕРАКТ НА НАШЕЙ ТЕРИТОРИИ?!ПОШЕЛ НАХЕР ПОНЯЛ!ЕСЛИ ОН ВЫЙДЕТ В ТИРАЖ В ГАЗЕТЕ ВВИДЕ КОМЕНТА ТО ЭТО ТОГДА КОНВИЗ! БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ ИНТЕРЕСАНТЫ В ЛИЦЕ ИЗРАИЛЯ И ДР ПРОЧИХ ЕСТЬ..НО ЭТО ВСЕ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ!А В РОССИИ НАХРЕНА ЭТО НУЖНО ЭТО ДАЖЕ ДАЛЕКО И БЛИЗКО НЕТ,ЭТО НЕ РОССИЙСКИЕ ДЕЛА.ВСЕ НАЧАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО НАЗВАНИЕ НО ВСЕ ЗНАЮТ ЧТО ЭТО НЕ ПРАВДА..ПУТИНСКИЙ РЕЖИМ ТОЖЕ НАЧАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ..17 ЛЕТНИЙ РЕЖИМ ПРИЧЕМ ПРИТОМ..ЭТО ЖЕ ДВОЙНАЯ ЖОПА!!!))) -2 Аноним (гость) 31-08-2017 18:51:13 #9 [ru] У ВАС ЧТО ДРУГИХ ПРОБЛЕМ НЕТ?! ЧЕМ БОЛЬШЕ ГОВОРИТЬ ПРО РУКОТВОРНЫЙ ФЕЙК ТЕРРОРИЗМ ТЕМ ДАЛЬШЕ БУДУТ ОТДАЛЯТСЯ ОТ РЕАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ!НАХРЕНА ЭТО ВСЕ УПАЛО,НУЖЕН ИГНОР..ЭТО ВСЕ СПЕЦИАЛЬНО НАГНЕТАЕТСЯ..НЕНУЖНО ЭТО ВСЕ,КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ЧП КРИМИНАЛА ГИБНЕТ ТЫСЯЧАМИ,А ТУТ Я ИЗВИНЯЮСЬ 2-3,КОГДА ЗА ОДИН ДЕНЬ ГИБНЕТ ТЫСЯЧА ЛЮДЕЙ..ПРАКТИЧЕСКИ ДАЖЕ И ОТ НЕ ДОРАБТКИ ПЛОХИХ ЧИН-В 0 Аноним (гость) 31-08-2017 18:11:23 #8 [ru] №5 ОТКУДА ТАКИЕ МЫСЛИ ТЫ СТРАШНЫЙ ЧЕЛ-К )) ЕСЛИ МНОГОГО ЗАХОЧЕТ ТО ОПАСНО,ЕСЛИ СПЕЦСЛУЖБЫ РФ ЗАХОТЯТ ТО СДЕЛАЮТ ВСЕ ЧТО УГОДНО,МДА..СТРАНА НЕОДНАЗНАЧНИЯ НЕОДНОРОДНАЯ ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ,МОЖЕТ БЫТЬ БОРЬБА БУЛЬДОГОВ ПОД КОВРОМ,ХОТЯ "МО" ЭТО ИМИДЖ СТРАНЫ ВРЯД ЛИ ТАКОЕ ВОЗМОЖНО,СЕРДЮКОВСКИЕ МЕТОДОВ ПОЛНО ВРЯТЛИ,КАК ТАКИЕ ВЕЩИ В ГОЛОВУ ТА ПРИХОДЯТ А №5 ?)) 0 Аноним (гость) 31-08-2017 17:50:52 #7 [ru] ВОЙНА ЧУЖИМИ РУКАМИ,ИЗРАИЛЬ и ИРАН,БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ КАША...ИРАН ГРОЗИТСЯ УНИЧТОЖИТЬ ИЗРАИЛЬ ХОЧЕТ СОЗДАТЬ ЯДЕРНУЮ БОМБУ вобщем топчется в этом направлении,ИЗРАИЛЬ СОЗДАЛ ПОМОГАЛ "ИГИЛ" (Арабы и Суниты) ПРАКТИЧЕСКИ ПРОТИВ ИРАНА(Шииты) БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ ИНТРИГИ В ГОРЯЧЕЙ ФАЗЕ..ВОЙНА ЧУЖИМИ РУКАМИ -2 Аноним (гость) 31-08-2017 17:26:57 #6 [ru] ТЕРРОРИЗМА НЕ СУЩЕСТВУЕТ,ГОС-ВА И СПЕЦСЛУЖБЫ ВЗРЫВАЮТ УБИВАЮТ СВОИХ ГРАЖДАН ДЛЯ УСТРАШЕНИЯ,БОЛЬШИНСТВО МУСУЛЬМАН В МИРЕ НЕ ЗНАЮТ ЧТО ТАКОЕ "ИГИЛ" ИГИЛ СОЗДАЛИ ИЗРАИЛЬСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ..А ДАЛЬШЕ ПОШЛО ПОЕХАЛО ВСЕ ГОС-ВА ИСПОЛЬЗУЮТ ЭТО НАЗВАНИЕ... -2 Аноним (гость) 31-08-2017 14:21:09 #5 [ru] Главный итог этих терактов - никто не защищен от игиловцев. Наши спецслужбы, несмотря на все репрессивные законы, на увеличение численности и повышенное финансирование, не способны защитить граждан.



А что будет если террористы решат отомстить напрямую министру обороны России - Шойгу? Что если они решат провести показательную акцию на его малой родине? +2 1 : 2 Остальные материалы номера 34: Свежий анекдот

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