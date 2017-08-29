Теракт в Сургуте: о чём молчат власти?
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Следственного комитета России, «19 августа 2017 года около 11 часов 20 минут в городе Сургуте молодой человек, вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих, причинив семи гражданам ножевые ранения. Пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. На место незамедлительно прибыли сотрудники ППС, которые в целях пресечения противоправных действий применили оружие, в результате чего нападавший был ликвидирован. Следователями установлена личность нападавшего. По уточненным данным это житель Сургута, 1998 года рождения». Позднее было названо и имя преступника – Артур Гаджиев. В связи с широким общественном резонансом уголовное дело по поручению Председателя СКР Александра Бастрыкина передано в производство ГСУ СК России.
Газета «Коммерсант» установила последовательность событий:
«Около 11 часов дня в торговый центр «Северный» пришел молодой человек с рюкзаком. В ТЦ молодой человек, до недавнего времени работавший охранником в супермаркете, переоделся в темный длинный халат и надел на голову балаклаву. При этом он подпоясался скотчем, прикрепив к торсу красную сумочку. После этого молодой человек попытался устроить пожар в коридоре ТЦ, разлив на полу горючую жидкость, однако разгореться огню не дали охранники. Около 11:20 по местному времени в «Северном» он напал на женщину, нанеся ей ножом нетяжелое ранение, и покинул торговый центр. Двигаясь по улице Ленина, молодой человек нападал на обычных прохожих, нанося им ножевые ранения. Всего пострадало семь человек, в том числе две женщины».
«Коммерсант» пишет, что нападения продолжались несколько минут. В 11:40 в полицию поступила информация о нападающем на горожан человеке в черном балахоне. На место сразу направились несколько экипажей патрульной службы полиции, один из которых увидел подозреваемого и устроил за ним погоню. Рядом с домом 22 на улице Бажова, примерно в полукилометре от ТЦ «Северный» полицейский, догонявший подозреваемого, после предупредительного выстрела в воздух открыл огонь на поражение и смертельно ранил убегающего в спину. Уже в ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили на теле молодого человека сумку, обмотанную скотчем, и на место были вызваны кинологи и саперы, которые установили, что взрывчатки на теле нападавшего нет. Сразу же после этого окружное МВД и СКР выступили с заявлениями о том, что отрабатывают версию о психических отклонениях нападавшего и версию о теракте не оглашали. Позже ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство», но на квалификацию уголовного дела это пока не повлияло – следствие по-прежнему считает инцидент покушением на массовое убийство...
«Новая газета» сообщала о том, что в Сургуте множатся слухи, а молчание силовиков их только подогревает:
«Почти сразу после резни Следственный комитет сообщил о единственном подозреваемом, однако в городе был объявлен план «Перехват». Документы выборочно проверяли на выезде из Сургута. Больше того, проверка паспортов у прибывающих мужчин шла в залах прилетов аэропортов еще нескольких северных городов. Крупные торговые центры Сургута закрыли, посетителей эвакуировали – якобы из-за пожарной тревоги. Горожане сообщают о нескольких задержаниях в центре города, в подтверждение выкладывают видео, на котором омоновцы в брониках на глазах прохожих крутят руки неизвестному мужчине. Вскоре силовикам приходится пояснять, что «задержание на Маяковского не имеет отношение к резне на Бажова». А в сетях уже говорят об облавах на мигрантов и выходцев с Кавказа. Брифинг, который должен был состояться в сургутском УМВД, отменили, как говорят местные журналисты, за пять минут до начала. Причина: информацию о случившемся будет выдавать исключительно УВМД Ханты-Мансийского автономного округа. Когда будет – неясно. На этом фоне, видимо, чтобы окончательно «успокоить» население, городское управление ГО и ЧС запустило видеообращение, в котором просит горожан «в целях сохранения жизни и здоровья» не покидать своих домов».
Запрещенное в РФ «Исламское государство» опубликовало видео, на котором якобы устроивший резню в Сургуте Артур Гаджиев дает присягу ИГИЛ – «баят» и говорит о будущей атаке. Об этом сообщает сайт SITE Intel Group, который занимается мониторингом интернет-ресурсов боевиков.
В день атаки ИГИЛ заявляла, что взяла ответственность за произошедшее в Сургуте, таким образом признав Гаджиева своим «соратником» и «сторонником». А накануне федеральные СМИ сообщили, что при Гаджиеве была найдена символика «Исламского государства».
Некоторые пользователи социальных сетей считают, что сообщение от ИГИЛ – фейк, так как лицо человека на записи закрыто маской.
На официальном сайте администрации Сургута, по состоянию на полдень 21 августа, никакой информации о ЧП не появилось. На портале регионального УМВД (ХМАО) последняя новость датирована субботой, и сообщается, что «в настоящее время проверяется информация о том, что нападавший на прохожих в Сургуте мог страдать психическим расстройством». Другой официальной информации пока нет.
На фоне этого информационного вакуума в Сургуте поднялась паника, люди начали массово выезжать за город или просто перестали выходить на улицу.
«Люди уверены, что это теракт, – сообщает наш источник в Сургуте, который просил не разглашать его имя. – Никто не верит в маньяка. Город маленький, информация распространяется быстро. Выясняется, что многие его знали, он нигде не скрывался и жил среди наших же друзей... В воскресенье в общественных местах было малолюдно, без лишней надобности люди старались не выходить из дома».
Официальная и неофициальная версии расходятся. Люди верят неофициальным источникам. По официальной версии – преступник (слово «террорист» представители властей и правоохранительных органов осознанно не произносят) нанёс ножевые ранения семерым прохожим, но по информации работника медучреждения города, в сургутский травмцентр в первые же часы доставили 12 пострадавших от колото-режущих ранений. Заметим, что о двенадцати пострадавших сообщает единственный источник, поэтому к этой информации следует относиться критически. В тоже время в социальных сетях Сургута говорят о двадцати пострадавших и трех погибших. Мы не можем доверять данной информации, но можем судить об уровне паники среди населения и недоверии официальной версии.
Другой источник из УМВД по Сургуту, утверждает, что личность убитого террориста была ранее известна силовикам, и его уже проверяли на связь с радикальными группировками.
О неудовлетворительной работе правоохранительных органов сообщает и «Коммерсант»:
«Нападение в Сургуте произошло на фоне кадровых перестановок в УФСБ по Тюменской области (курирует работу отделов в ХМАО и ЯНАО) – из-за возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников спецслужбы по фактам убийств предпринимателей и таксистов. На данный момент глава ведомства Вадим Пятилетов находится в отпуске, и в его окружении отмечают, что на его место подбирают новую кандидатуру. Возможно, это обстоятельство сказалось на бдительности чекистов. Региональные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что о готовящемся нападении якобы было известно заранее, но предотвратить его правоохранители по какой-то причине не успели».
Справка:
Сургут – город на Оби, расположенный ниже по течению в двухстах километрах от Томской области. Административный центр Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, крупнейший город округа, второй по размеру в Тюменской области. Население – 321 тысяча человек (2012 год).
«Агентство новостей ТВ2»
Вероятное и неочевидное
Разговоры про терроризм очень удобно вести, когда что-то взорвали в Сирии или раздавили людей грузовиком в Испании, Германии или Франции. Когда что-то происходит у нас, то говорить про терроризм сразу становится неловко.
А можно ли вообще не говорить? Оказывается, вполне! Когда речь идет о Москве или Питере утаить что-то очень трудно. То ли дело Сургут. Кто знает, где он вообще находится и что там. Где-то на Севере? В тайге? Мужик с ножом бегает по улице и режет прохожих? Ну, мало ли придурков в большой стране!
Тактика была очень простая. О самой истории рассказать мельком, в двух словах – примерно так, как рассказывают о ДТП средней тяжести, и совершенно точно не упоминать в связи с резней в Сургуте террористические бренды.
Зачем народ лишний раз будоражить? Тем более что у народа возникнут нехорошие и неожиданные вопросы. Ведь большинство граждан уверены, что в их городе или поселке ничего произойти не может. Что если уж бандиты и захотят что-то устроить, то выберут целью столицу или крупный город, или что-то произойдет на Кавказе и в его окрестностях.
Но когда убивать начинают в Сургуте – это уже совсем другое дело. Это значит, что террористы могут ударить вообще где угодно. И в тот момент, когда твой телевизор рассказывает тебе о просчетах испанских спецслужб и полиции, ты спрашиваешь: а чем лучше наши чекисты? А потом узнаешь, что тюменские чекисты убивали таксистов и бизнесменов – куда уж им до террористов!
Уж лучше про все это народу не докладывать. Есть у них святая вера, что кроме как из телевизора россиянам новости взять неоткуда. И получается глупо. Сами жители Сургута прекрасно знают, что случилось у них в городе. Об этом знает даже президент Франции, выражающий сочувствие и поддержку. А родной президент молчит. То есть Макрон знает, а Путин не знает что ли?
Этот случай, вообще-то не первый. Вспомним хотя бы наш самолет, взорванный над Египтом. Когда во всем мире говорили о теракте, мы с гневом отвергали эти «инсинуации и провокации». И признали очевидное только после того, как изменилась наша выгода. Сперва было выгодно представить гибель людей, как несчастный случай, зато потом, после терактов в Париже, конъюнктура поменялась и нам были нужны не просто жертвы, а именно жертвы террора.
Считать жителей Сургута жертвами международных экстремистов пока невыгодно и неочевидно. Но есть вероятность, что пострадавшие еще пригодятся как мелкая разменная монета в болтовне об антитерроре в мировом масштабе.
Антон Орехъ