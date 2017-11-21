Почему Минобороны выставляет Путина на всемирное посмешище?

Уже в который раз Минобороны наступает на те же грабли: выдает чужие записи с тепловизора беспилотника (как правило – американские, или сделанные на американском оборудовании) за свои.

Вспомните совсем недавний случай с Путиным и Оливером Стоуном. Выставили своего главнокомандующего посмешищем на весь мир.

Вот, казалось бы, ок: у вас нет актуальной записи и вы хотите подсунуть вместо нее запись по другому поводу. Так возьмите свои записи! Чего проще!

Так меньше риска запалиться: ведь эту запись не с чем сравнить и разоблачить подделку. Но – нет! Берут чужую, хозяева видят, что это их запись, тут же сравнивают и разоблачают подделку. Стыдобища!

И все-таки: почему они не берут свои собственные записи? Записи с российских тепловизоров российских же беспилотников? Даже попадаясь в который раз на фальшивке они все равно упорно используют либо записи не своей армии либо вообще – скриншоты компьютерной игры (впрочем, тоже сделанной на основе съемок с американских беспилотников).

Единственное, что остается предположить (найдите другое объяснение): у российского Минобороны вообще нет записей с российских тепловизоров российских беспилотников.

А знаете почему? Потому, что нет ни российских тепловизоров, ни российских беспилотников. Ну, то есть, как опытные образцы, а также пластмассовые модельки и компьютерные 3D-презентации – они, разумеется, существуют. Иначе как выбивать из Минфина деньги на госзаказ?

Но вот как реально работающие серийные изделия, поставленные в войска и находящиеся на боевом дежурстве (например, в Сирии) – их нет.

Думаю, что если выяснится, что это именно так, то никто не удивится. Особенно те, кто служил в армии офицерами и понимает, о чем я.

Альфред Кох