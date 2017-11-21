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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 46, 21 ноября / Почему Минобороны выставляет Путина на всемирное посмешище?
   
 
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№46, 21 ноября 2017 года.

    Пишут в блогах

Почему Минобороны выставляет Путина на всемирное посмешище?

Почему Минобороны выставляет Путина на всемирное посмешище?

Уже в который раз Минобороны наступает на те же грабли: выдает чужие записи с тепловизора беспилотника (как правило – американские, или сделанные на американском оборудовании) за свои.

Вспомните совсем недавний случай с Путиным и Оливером Стоуном. Выставили своего главнокомандующего посмешищем на весь мир.

Вот, казалось бы, ок: у вас нет актуальной записи и вы хотите подсунуть вместо нее запись по другому поводу. Так возьмите свои записи! Чего проще!

Так меньше риска запалиться: ведь эту запись не с чем сравнить и разоблачить подделку. Но – нет! Берут чужую, хозяева видят, что это их запись, тут же сравнивают и разоблачают подделку. Стыдобища!

И все-таки: почему они не берут свои собственные записи? Записи с российских тепловизоров российских же беспилотников? Даже попадаясь в который раз на фальшивке они все равно упорно используют либо записи не своей армии либо вообще – скриншоты компьютерной игры (впрочем, тоже сделанной на основе съемок с американских беспилотников).

Единственное, что остается предположить (найдите другое объяснение): у российского Минобороны вообще нет записей с российских тепловизоров российских беспилотников.

А знаете почему? Потому, что нет ни российских тепловизоров, ни российских беспилотников. Ну, то есть, как опытные образцы, а также пластмассовые модельки и компьютерные 3D-презентации – они, разумеется, существуют. Иначе как выбивать из Минфина деньги на госзаказ?

Но вот как реально работающие серийные изделия, поставленные в войска и находящиеся на боевом дежурстве (например, в Сирии) – их нет.

Думаю, что если выяснится, что это именно так, то никто не удивится. Особенно те, кто служил в армии офицерами и понимает, о чем я.

Альфред Кох

(прочитано 182 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7013.html
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Аноним (гость) 22-11-2017 12:08:37   #1 [ru]
Пресс-секретарь обороны виноват?
 
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Я понял, что много работаю, когда меня дежурные начали по смене передавать.

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