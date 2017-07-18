A- | A | A+ 12pt №28, 18 июля 2017 года. Популярно о наболевшем Вера в Бога: Мифы и реальность Приметой времени стала подозрительно повальная набожность людей, олицетворяющих официальную власть. Посмотришь на трансляцию какого-нибудь обряда в храме – а там на первых местах истошно молятся самые главные чиновники. Причём они, как правило, выходцы из партийно-комсомольских активов или органов безопасности. То есть оттуда, где десятилетием вытравливалась вера в Бога. Где воинствующий атеизм был нормой жизни. Но, тем не менее, сейчас они молятся нещадно. Вроде как грехи замаливают. Хотя природа такого рода верования, на мой взгляд, в одном – в кризисе идеологии. В стране на смену коммунистической пришла воровская: «не пойман – не вор». Но не будешь же её официально провозглашать с трибун! Вот и приходится чиновникам прикидываться верующими. Вообще-то я не против, пусть молятся – свобода вероисповедания у нас прописана в Конституции. Тем более, что главное в вере – это жизнь по Божьим заповедям и ответственность самого человека перед Всевышним за свои дела и поступки. Важно не жить во грехе, несмотря ни на что. Но я не о том. Я о фарисействе. Сам я убеждённый атеист, хотя в компартии никогда не состоял. Это у меня от родителей. Папа и мама были убеждёнными атеистами. Бабушка по матери в Бога веровала, а попам не верила и на дух их не переносила. С Богом общалась непосредственно. Дома держала иконы и молилась. Была весьма просвещённой – в детстве закончила гимназию. Дед, красный партизан, воевал у Кочетова в отряде, был безграмотным и абсолютно неверующим. Но споров с бабушкой на сей счёт у них не было. Дед по отцовской линии был номенклатурным большевиком и уверенным атеистом. Про бабушку по отцовской линии об этом ничего не известно. А вот родной брат деда был не просто глубоко верующим человеком – он был раввином. Из Польши от фашистов эмигрировал в США, где дослужился до сана главного раввина США и Канады. Когда умер, его прах перевезли в Израиль и похоронили на Иерусалимском кладбище. Такие вот разные братья... В общем, как видите, у всех было разное отношение к Богу. Но всех объединяла честность по отношению к нему. Одни верили, другие – нет. И это не мешало им жить вместе дружно и даже счастливо. Теперь же другая картина. Воруют почти все, кто может что-то спереть. Коррупция и публичная демонстративная вера в Бога набирают силу синхронно. Одно другому – не помеха. Набожным чиновникам вера не мешает иметь сомнительные фонды, дворцы, виноградники и домики для водоплавающей живности, в то время как основная масса людей живёт на грани выживания. Более того, это не мешает им кичиться своим богатством, демонстрируя золотые ручки и часы. Больше всего поразил наш главный священнослужитель, обвинивший соседа сверху в порче его личной библиотеки некой нанопылью. Та трансформация воинствующего атеизма в повсеместное навязывание веры, что мы наблюдаем последние лет 15, невольно возвращает нас к воспоминанию о тяжёлым военном и послевоенном периоде, когда миллионы граждан под воздействием социальной катастрофы, вызванной нападением гитлеровской германии на СССР, начали веровать в Бога. Но то было искреннее желание простых людей, вдруг уверовавших в чудо. Понятно, что наши сегодняшние чиновники – это совсем иного склада народец. Никаких чрезвычайных событий в их жизни, кроме главенства принципа жизни «не пойман – не вор», не произошло. Всего лишь появилась мода на веру. Вот они и пристрастились на всякий случай. Мой отец геройски воевал на фронтах Великой Отечественной войны, чудом выжил от страшных ранений, был незаконно репрессирован и затем реабилитирован, но почему-то не впал в верноподданнический маразм и оставался самим собой до самой смерти. Потому что настоящие люди с крепкой психикой и стержнем жизни так просто взгляды не меняют. Кто верил в Бога – верит при любой власти. А кто не верил, продолжает быть атеистом. А те, кто вчера был буддистом, сегодня – христианином, а завтра примет ислам – это, скорее всего, конъюнктурщики, не имеющие на самом деле за душой ничего святого. Конечно, отношения с церковью – дело сугубо личное. Других оно не касается. Но поступать ты должен всегда по совести и жизнь вести праведную. Однако когда я смотрю, как Глава Тувы, будучи буддистом, зимой по православному обычаю окунается в прорубь, а министр обороны страны, будучи иудеем, публично крестится на Красной площади, я невольно думаю: у них напрочь отсутствуют не только приличия, но и, наверное, совесть как таковая. Вот в подобную набожность я не верю точно. Они наверняка знают заповеди, типа не убий, не укради и не прелюбодействуй, однако... Если они искренне верят в потусторонний мир, то и вести себя должны бы по иному, но... Да и премьер-министр страны, если бы верил в Бога, он не о доме для уточки бы думал, а о том, как тысячи людей ютятся в далекой Туве в аварийных трущобах. Поверьте, веровать в Бога и ежедневно грешить – невозможно. От этого любой нормальный человек сошёл бы с ума, представляя, как будет гореть в аду. Так что, нужно действовать по известной поговорке: или крестик снять, или трусы надеть. А совмещать буддизм, иудаизм и православие в одной отдельно взятой душе при святой вере в Бога – это для меня совершенно непонятно. Думаю, так может поступать только отъявленный и беспредельный циник. А вы как думаете? Всегда с вами, Сергей Конвиз (прочитано 772 раза) http://risk-inform.ru/article_6785.html +2

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Аноним (гость) 20-07-2017 19:08:34 #19 [ru] все заладил))) Авраамические Религии штампуют лидеров,у них есть так сказать бюрократические лидеры но и с верху ждут еще и сына не то дочь,хитро же))человеческая суЧность такова что чел-к всегда хочет на верх чего на верх не важно но хочет, и людям дается такой шанс быдь на верху от алкаша подзаборного до мульти трилионера от кухарки до президентов быть на этом самом верху,и все шевелятся и дрыгаются)))и происходят те самые движения,нужные движения надо отметить!а Будизм как философия Божий одуванчик,там есть...но бюрократический лидер и на том разошлись,Божий одуванчик!нужно гордится этим!наверное есть все таки свое предназначение,(тьфу тьфу после апокалипсисисическая наверно,не факт) 0 Аноним (гость) 20-07-2017 18:20:04 #18 [ru] живя на земле))где Авраамические Религии доминанты,нужно знать и изучать,наверно 0 Аноним (гость) 20-07-2017 11:36:18 #17 [ru] №14 только глотать разжованную еду?!...нужно понять как они организуются,это же интересно)) как это все происходит,даже сегодня..не видите же,у них есть книги 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 20-07-2017 07:26:39 #16 [ru] Аноним № 13...

Аноним НОМЕР 11 мечтает, что спрятавшись под Маской Анонима, он как то Избавится от Наказания...

Хотя его конечно " анонимность" все го лишь здесь для Малограмотных, а тех кто ПРОФЕССИОНАЛЬНО отслеживает данный Свйт, ВСЕ, кто здесь что то Пишут, прекрасно Известны...

То есть Аноним Номер 11 малограмотный Придурок... Судящий по Себе...

Но и Насчет Атеизма...

Где в Основу то Взята НАУКА...

Которая в Итоге и ДОКАЗЫВАЕТ, что Вселенная что на Микроуровне, что на на Макро Уровне развивается ЗАКОНОМЕРНО.

И если Какому НАДО Астроиду прилететь и ВРЕЗАТЬСЯ в Землю, то Он Прилетит, в Определенное Время, и ВРЕЖЕТСЯ.

И Сейчас Наука может даже РАССЧИТАТЬ, а не предсказать, какие будут Разрушения зависящие от Веса, Скорости, и Угла Удара по Земле...

Вспомним попытку Хрущева Предсказать что в 1980 году будет Им показан последний Поп по ТВ, и что в СССР наступит КОММУНИЗМ...

Нет Хрущева, и нет Уже СССР... не говоря про Коммунизм. Но Вот Попы то почему то Вновь через Свое РАБСТВО уже мечтают Разрушить уже РФ.

Как Можно ИДИОТАМ то Объяснить Причины Развала Византийской Империи, и Появления Ислама, как Можно Идиотам объяснить причины Развала Российской империи, и Появление Большевизма?

А Сейчас идет Усиленное Формирование не Только самого Экстремистского Ислама, но и Нео Язычества...

И если тот же Путин то Согласен что Он то Раб Божий, то Вот многие то помнят с каким Лозунгом победили Большевики " Мы не РАБЫ!!!"

И в итоге, из-за псевдо "православных" страдает Уже Христианство. Развиваются различные секты. В том числе и Свидетели Иеговы...

Так что с Точки Зрения Истории, как НАУКИ, мы можем Видеть, что после Падения Константинополя в 1453 году, Ислам Зубы сломал о Русское Право Славление.

Которое, за ЧЕТЫРЕ Года, на Своем СОБОРЕ Придало Анафеме и Патриарха Константинопольского и Императора Византии.

В чем ИСТОРИЧЕСКАЯ Проблема РПЦ МП ?

Именно в том, что не смотря на Наличие Духовных АКАДЕМИЙ, Семинарий, Богословов Теологов, Она как была на Уровне середины 15 века Византийского Православия, так таковой и Осталась...

Но при этом и Русское то ПРаво Славление в 1666-1667 года ОПУСТИЛО на Уровень ниже 200 лет... Так что Приход России к Границам 1449 года весьма ЗАКОНОМЕРЕН.

Государство будет на Том Уровне Территориально, на Котором оно находится Духовно.

К примеру сейчас уже Казачество в России уходит за 1223 год, за время Битвы на Речке Калке... Времени Битвы Монголов ХРИСТИАН с Славянами Христианами. +1 Шумов Андрей Семенович Эрмак 20-07-2017 06:50:23 #15 [ru] Аноним № 14...

" Все предопределено" для тех кто Нарушает Заповеди. А для тех кто их старается не нарушать , открываются Новые Возможности...

Так что " жить бессмысленно" приходится тем, кто хотя лбом и стучит о пол, но если не Понимает Разницы между словами Чангыс и Чингис, Исус и Иисус, Монгол и Моол, то Они обречены на ВЫМИРАНИЕ.

Что и показывает развитие в Тувинском Народе той же Педофилии...

То есть Рода Сами себя УНИЧТОЖАЮТ, и не только через Пьянство, Наркоманию.

Именно Тува, как Центр Азии, где первые церкви РПЦ МП строили то по указу последнего императора чуть больше века назад, то по приказу Сталина, то по желанию Ельцина и Путина, фактически показывает Многовековое сопротивление Византийству, Извращенному " православию".

Хотя при этом то Власть Имеющие Тувинцы всячески на это идут... Идут по пути Византийцев и Российской Аристократии... По Пути САМОУНИЧТОЖЕНИЯ.

Так что... РАСКОЛ в 1666 году Автоматически привел Государство Российское к Границам до Присоединения Части Украины в 1653 году... Через Два Развала... Сперва Империи, а затем СССР.



Главный ВРАГ России, это тот, кто встретился с АНТИХРИСТОМ в Гаване...

Встретился не смотря на то, что решение Русскорго Собора в 1449 году это ЗАПРЕТИЛО.

Но Пошла РПЦ МП ПРЕДНАМЕРЕННО на Преступление, Игнорирование РЕШЕНИЯ. Поставившего знак Равенства Папа= Антихрист.

Так что патриарха Кирилла действительно ждет ФАТАЛЬНЫЙ Конец... Как Любого ПРЕСТУПНИКА. И именно РАСКОЛЬНИКИ Никианцы, последователи Погибшей Византии, в Итоге и приведут к Развалу уже РФ. А не иностранные агенты, или Навальные...Главный ВРАГ России, это тот, кто встретился с АНТИХРИСТОМ в Гаване...Встретился не смотря на то, что решение Русскорго Собора в 1449 году это ЗАПРЕТИЛО.Но Пошла РПЦ МП ПРЕДНАМЕРЕННО на Преступление, Игнорирование РЕШЕНИЯ. Поставившего знак Равенства Папа= Антихрист.Так что патриарха Кирилла действительно ждет ФАТАЛЬНЫЙ Конец... Как Любого ПРЕСТУПНИКА. +1 Аноним (гость) 19-07-2017 18:55:12 #14 [ru] 13й, это называется фатализм. Всё предопределено, ничего не случайно. Как бы ты не дёргался - сделаешь то, что задумано, и умрёшь в запланированное время. Жить с фатализмом легко и приятно. Но бессмысленно... 0 Аноним (гость) 19-07-2017 17:37:10 #13 [ru] №11 все исторические и не исторические движения происходят делают с Богом связанно с Религиями,все исторические личности... это неоспоримое))) все личности были есть и будут(какой там вспомнил) он всегда за пазухой был и будет))) Ермак в чем то прав про атеистических тварей)) нужно читать мать часть))) почему они так делаеют итп итд 0 Аноним (гость) 19-07-2017 16:15:57 #12 [ru] Надо будет на Догээ в это Шагаа всех мерзких карликов собрать и в костер.Уж точно,хуже без них не будет. 0 Аноним (гость) 19-07-2017 14:27:09 #11 [ru] У Говниза затряслась душонка, про Бога вспомнил, пёс смердящий))) -1 Аноним (гость) 19-07-2017 11:08:06 #10 [ru] Карл Маркс тоже хотел им стать..Сынами Дочерьми...там же все написано кто как понимает,но работает же))весь не получилось но пол мира сделал но не долго,Китайцы С.Корецы все еще..азиаты,Но двигает же))) 0 1 : 2 Остальные материалы номера 28: Свежий анекдот

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