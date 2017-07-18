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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 28, 18 июля / Любовь крокодила
   
 
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№28, 18 июля 2017 года.


Любовь крокодила

Любовь крокодила

Кажется, Владимир Путин всерьез занялся предвыборной кампанией: главной ее темой, как уже говорилось, станет молодежь. За нее взялись по полной программе. Во-первых, сам Путин нарисовал стране образ светлого будущего – у нас темпы цифровизации экономики европейские, если не выше, растет скорость интернета, и всеобщая интернетизация – вопрос национальной безопасности. Во-вторых, министр образования Ольга Васильева анонсировала новую школьную реформу: в девяностые годы 44 тысячи школ вышли из-под контроля центральной власти, теперь его предлагается вернуть. Разумеется, Васильева уверяет, что контролировать образование она хочет, чтобы больше платить и лучше помогать учителям. Это напоминает мне старые детские стихи Андрея Добрынина:

«Отчего ты вдруг решил, что опасен крокодил, добрый, мягкий, как вода, и улыбчивый всегда? Он нам пасть открыл свою, чтоб мы жили, как в раю, он зовет в свое нутро, чтобы сделать нам добро! Там, в нутре, тепло и тишь, там сидишь и не шалишь, не утонешь в бочаге, не заблудишься в тайге».

Нельзя все-таки не поразиться звериному чутью системы: конечно, она всегда запаздывает на ход, но направление нового прорыва чует идеально. В России сегодня наблюдается бешеный рост новых образовательных проектов; идут поиски новых методик; растут новые школы; выходит масса полезной информации; а вся отечественная элита – раз уж в новых обстоятельствах нельзя отправлять детей в британские и французские школы – рвется прилично обучать их дома. Прибавьте к этому низовую активность – научные летние лагеря, самоорганизацию детских и педагогических сообществ, попросту возросшую мотивацию, потому что никогда еще не встречалось мне столько детей, действительно жаждущих знания. Нация спасает себя от массового оглупления, это нормальная реакция на агрессию телепропаганды и откровенно оболванивающую политику государства. А в школы ломится церковь, программы унифицируются, и новый министр образования мечтает о временах поголовной централизации.

Конечно, ничего из этого не выйдет. Забетонировать все пространство образования невозможно даже при абсолютном тоталитаризме. Главное же – в стране есть чиновники, а у них – дети. Не раз и не два главные проблемы страны решала именно элита, поскольку ее надо обеспечивать самым лучшим. Элитные школы будут в России неизбежно: это наших детей они хотят учить в рамках церковно-приходского образования, а своих будут образовывать по последнему слову. Да и с традиционным образом покорного учителя, который не велит ходить на митинги и радостно выполняет любые директивы, придется распрощаться: образовательная политика России долгое время была такова, что в школах остались только фанатики, только те, кого, по меткому замечанию Медведева, в бизнес не переманишь. Это люди мотивированные, и заставить их выполнять требования новой школьной реформы, то есть централизоваться и унифицироваться, уже не получится. Учитель устроен так, что он обязан быть интересен ученику, иначе его освищут и затопают на первом же уроке. А чтобы быть интересным, он не должен повторять то, что написано в учебнике или говорится по телевизору.

Россию в очередной раз спасут дети: ребенку в силу его врожденного здравого смысла очень трудно впарить туфту. Детям интересен открытый мир, их не прельщают границы, они хотят экспериментировать и во всем убеждаться лично. И это напрасная надежда, что можно выстроить новые корпуса в «Артеке», цифровизировать хоть все школы, вбухать в образование немереные деньги – и добиться абсолютного повиновения. Can’t buy me love, yeah. Нельзя учить иностранным языкам и одновременно вбивать ненависть к их носителям. Нельзя строить у себя Северную Корею и одновременно надеяться на серьезную науку. Нельзя говорить о цифровизации, а одновременно сажать за лайки, вводить сетевую полицию.

Сегодня самые интересные люди в России – дети, самая интересная тема – образование, и стремление государства привести все это к общему серому знаменателю вполне понятно. Следом будут отменены частные школы, введены классные часы, политинформации, пионерские сборы нового типа... но сочинять антиутопии сегодня надо осторожно. Нынешним восьми-девятиклассникам – самым умным на моей памяти – уже не так много до совершеннолетия. А на смену им, судя по моим урокам в средней школе, идут такие, что и нынешнее новое поколение покажется безнадежно отсталым. Так что аккуратнее с плохими прогнозами – их время заканчивается.

Дмитрий Быков,
«Профиль»

(прочитано 416 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6784.html
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 20-07-2017 08:39:30   #2 [ru]
Аноним Номер 1...
" Северную Корею" то врятли, но вот тот ФАКТ, что численность желающих уехать в Сирию, и ВОЕВАТЬ против тех, кого Туда отправляет Государство Россия, не снижается...
Идет Рост Неоязычества...
Так что Если в Системе Образования так и не ПОНЯЛИ как смогли учителя Империи подготовить Ленина, через тот же урок " Закона Божьего", из которого Он Понял для себя то Главное, что чем больше Попов Убьешь, тем лучше...
Так что Главный Фактор это не Дети, которые после Школы разбредутся, а главный Фактор это те, кто УЧИТ...
И в итоге то ТАК, что им в Лицо говорят из Правительства, не Нравится? Топай в Бизнес...
Можно сколько Угодно повышать Зарплаты, Пенсии, но если НЕТ Производства, то Инфляция СОЖРЕТ Всю стоимость Вашей зарплаты, Пенсии...
Вот осенью мы опять Узнаем сколько в Туве пшеницы Вырастили... И Сколько ОПЯТЬ, Плюс Платя за Платон, нужно будет в Туву Завозить Муки и Изделий из Ее...
Но и насчет " глобальный мир без Границ..."
Вы в свое время мечтали о Коммунизме, а сейчас о " глобальном мире"... Который, Кстати то Управляется не хуже чем в России, определенной частью Своих Элит... Very Happy
 
+3
avatar
Аноним (гость) 19-07-2017 19:07:37   #1 [ru]
Единственная надежда России - это дети. Что они выберут? Северную Корею с его вечным любимым вождем или глобальный мир без границ, где на первом месте не государство, а ЧЕЛОВЕК.
 
+2
Остальные материалы номера 28:
 
   
   
 
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