Матвиенко и дети

Валентина Матвиенко дала понять, что «закон Димы Яковлева» может быть отменен «при определенных гарантиях с американской стороны». Он не самоцель, подчеркнула спикер Совета Федерации.

Как же так, Валентина Иванна?

Вероятно, мой тон нарочит,

Но признание ваше не странно,

А безнравственно даже звучит!

Валентина, опомнитесь, что вы!

Кто предвидел такой поворот?

Вы Америке гнусной готовы

Сдать в аренду российских сирот.



Ваше мудрое постановленье

Выполняется несколько лет,

Иностранное усыновленье

Вы свели постепенно на нет,



Разбудите нас ночью – ответим,

Точно школьный заученный стих,

Как в Америке солоно детям.

Как в Европе насилуют их.



Я не в силах своим гиппокампом*

Тайну вашей постичь головы:

Неужель очарованы Трампом

До такого беспамятства вы?



Сколько случаев было смертельных,

Сколько судеб, пронзенных насквозь,

Сколько пафосных слёз неподдельных

По российским каналам лилось –



И теперь отыграть это? Нет уж!

Вся Россия – на телеигле.

Наши дети не мусор, не ветошь

И не карта в циничной игре.



Никому мы теперь не дадим их,

Ни в Госдеп, ни ООН, ни ПАСЕ, –

Не особенно необходимых,

Даже лишних... но лишние все.



И не думайте неосторожно,

Что захочется руль повернуть –

И всеобщую ненависть можно

Упразднить: накопилась, как ртуть.



Сдать сироток – мучительный вычет,

А сближенье – бессмысленный труд.

Если взять им кого-то приспичит,

Пусть бесплатно СовФед заберут!

* Кусок мозга, вроде бы отвечающий за память, хотя кто его знает.

Дмитрий Быков

«Собеседник»