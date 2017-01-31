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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 4, 31 января / Матвиенко и дети
   
 
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№4, 31 января 2017 года.


Матвиенко и дети

Матвиенко и дети

Валентина Матвиенко дала понять, что «закон Димы Яковлева» может быть отменен «при определенных гарантиях с американской стороны». Он не самоцель, подчеркнула спикер Совета Федерации.

Как же так, Валентина Иванна?
Вероятно, мой тон нарочит,
Но признание ваше не странно,
А безнравственно даже звучит!


Валентина, опомнитесь, что вы!
Кто предвидел такой поворот?
Вы Америке гнусной готовы
Сдать в аренду российских сирот.

Ваше мудрое постановленье
Выполняется несколько лет,
Иностранное усыновленье
Вы свели постепенно на нет,

Разбудите нас ночью – ответим,
Точно школьный заученный стих,
Как в Америке солоно детям.
Как в Европе насилуют их.

Я не в силах своим гиппокампом*
Тайну вашей постичь головы:
Неужель очарованы Трампом
До такого беспамятства вы?

Сколько случаев было смертельных,
Сколько судеб, пронзенных насквозь,
Сколько пафосных слёз неподдельных
По российским каналам лилось –

И теперь отыграть это? Нет уж!
Вся Россия – на телеигле.
Наши дети не мусор, не ветошь
И не карта в циничной игре.

Никому мы теперь не дадим их,
Ни в Госдеп, ни ООН, ни ПАСЕ, –
Не особенно необходимых,
Даже лишних... но лишние все.

И не думайте неосторожно,
Что захочется руль повернуть –
И всеобщую ненависть можно
Упразднить: накопилась, как ртуть.

Сдать сироток – мучительный вычет,
А сближенье – бессмысленный труд.
Если взять им кого-то приспичит,
Пусть бесплатно СовФед заберут!

* Кусок мозга, вроде бы отвечающий за память, хотя кто его знает.

Дмитрий Быков
«Собеседник»

(прочитано 362 раза)

 http://risk-inform.ru/article_6457.html
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