Матвиенко и дети
Валентина Матвиенко дала понять, что «закон Димы Яковлева» может быть отменен «при определенных гарантиях с американской стороны». Он не самоцель, подчеркнула спикер Совета Федерации.
Как же так, Валентина Иванна?
Вероятно, мой тон нарочит,
Но признание ваше не странно,
А безнравственно даже звучит!
Валентина, опомнитесь, что вы!
Кто предвидел такой поворот?
Вы Америке гнусной готовы
Сдать в аренду российских сирот.
Ваше мудрое постановленье
Выполняется несколько лет,
Иностранное усыновленье
Вы свели постепенно на нет,
Разбудите нас ночью – ответим,
Точно школьный заученный стих,
Как в Америке солоно детям.
Как в Европе насилуют их.
Я не в силах своим гиппокампом*
Тайну вашей постичь головы:
Неужель очарованы Трампом
До такого беспамятства вы?
Сколько случаев было смертельных,
Сколько судеб, пронзенных насквозь,
Сколько пафосных слёз неподдельных
По российским каналам лилось –
И теперь отыграть это? Нет уж!
Вся Россия – на телеигле.
Наши дети не мусор, не ветошь
И не карта в циничной игре.
Никому мы теперь не дадим их,
Ни в Госдеп, ни ООН, ни ПАСЕ, –
Не особенно необходимых,
Даже лишних... но лишние все.
И не думайте неосторожно,
Что захочется руль повернуть –
И всеобщую ненависть можно
Упразднить: накопилась, как ртуть.
Сдать сироток – мучительный вычет,
А сближенье – бессмысленный труд.
Если взять им кого-то приспичит,
Пусть бесплатно СовФед заберут!
* Кусок мозга, вроде бы отвечающий за память, хотя кто его знает.
Дмитрий Быков
«Собеседник»