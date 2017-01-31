Бывшие депутаты Госдумы дали показания против Виктора Януковича

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал показания против Виктора Януковича по делу о госизмене, которое расследуют на Украине. Ранее по этому делу допрашивали другого бывшего депутата Илью Пономарева. «Медуза» рассказывает, в чем обвиняют Януковича и какие показания дали бывшие российские парламентарии.

Два бывших депутата Госдумы дали показания по делу о госизмене против экс-президента Украины Виктора Януковича. Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал об этих показаниях 22 января. Как сообщил «Коммерсант» 26 января, депутатами оказались бывший справорос Илья Пономарев и бывший депутат от КПРФ Денис Вороненков.

Виктора Януковича обвиняют в госизмене за приглашение российских войск на территорию Украины. Как заявил Юрий Луценко, показания Вороненкова и Пономарева «свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре , когда Майдан еще стоял в центре Киева». «Во время визита Суркова в декабре [2013 года] уже говорилось о вероятном военном вторжении», – сказал Луценко. Откуда депутаты знали про вторжение, никто не объяснил.

У Генпрокуратуры Украины есть обращение Виктора Януковича к Владимиру Путину с просьбой ввести войска. Оно датировано 1 марта 2014 года. В этот день Совет Федерации разрешил Путину отправить армию на Украину. Янукович к тому моменту уже не был президентом. Обращение Януковича в ООН показывал представитель России в этой организации Виктор Чуркин. Янукович признает, что подписал такой документ, но называет это «эмоциональным решением». На допросы в Киев Янукович ездить отказывается.

Бывшие депутаты, которые дали показания по делу Януковича, живут на Украине. Илья Пономарев уехал из России после возбуждения уголовного дела о лекциях для «Сколково» и перебрался на Украину. Летом 2016 года он получил вид на жительство. Похожая ситуация с Денисом Вороненковым. В декабре 2016 года украинское издание «Деловая столица» сообщило, что Вороненков вместе с женой, оперной певицей Марией Максаковой, живет в Киеве. В России Дениса Вороненкова подозревают в рейдерском захвате. Когда тот еще был депутатом, СК предлагал снять с него иммунитет, но Генпрокуратура отказала. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обвинял Дениса Вороненкова в незаконном обогащении – у проработавшего последние 20 лет на госслужбе депутата нашли квартиры в центре Москвы. Вороненков голосовал за присоединение Крыма к России, Пономарев – против.

«Медуза»

Миллионер, коммунист, эмигрант

Экс-депутат Госдумы РФ от КПРФ Денис Вороненков дал показания по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщил 25 января «Коммерсантъ». По данным источников издания, близких к Генпрокуратуре Украины, Вороненков, с 2016 года переехавший в Киев, «сам проявил инициативу и вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко». Собеседник «Ъ» отметил, что бывший коммунист подтвердил показания, ранее данные экс-депутатом Ильей Пономаревым – тот рассказал, что между Путиным и Януковичем якобы существовали некие договоренности о запуске процесса ввода войск в Украину. По итогам, Януковичу могут предъявить обвинение в госизмене; процесс может начаться уже в марте. При этом ранее Вороненков занимал довольно патриотичную позицию, голосовал за присоединение Крыма и требовал посадить оппозиционера Алексея Навального, который позднее нашел в его декларации собственности на полмиллиарда рублей.

«Первый межфракционный брак» и вымогательство

На госслужбе Вороненков с 1995 года: начав работу в Военной прокуратуре, он перешел в Верховный суд; затем пять лет был заместителем мэра Нарьян-Мара, замом главы администрации Ненецкого автономного округа, и, наконец, избрался в Государственную думу VI созыва – от нижегородского отделения партии КПРФ. В думе стал членом комитета по безопасности и противодействию коррупции. Впервые получил широкую известность в 2014 году, когда Московское управление СК РФ направило в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности в связи с расследованием дела о рейдерском захвате здания в центре Москвы. По версии СК, Вороненков нашел покупателя для захваченного особняка, за что получил аванс – $100 тысяч. 6 апреля следующего года силовики попытались предъявить ему обвинение, но тщетно – неприкосновенности депутата не лишили. Примерно в то же время он женился на коллеге Марии Максаковой, этот брак назвали «первым межфракционным». Спустя год у пары родился «первый межфракционный ребенок».

Сам Вороненков называл себя жертвой «информационного террора» и заявлял, что уголовные дела против него сфабрикованы. «Хотел бы обратить ваше внимание, что все [другие фигуранты дела о вымогательстве] получили условные сроки, и в отношении них в особом порядке не исследовались никакие доказательства. Условием заключения сделки с ними было одно только – покажите на Вороненкова», – утверждал он.

«Вот ведь трижды продажная шкура»

Спустя неделю после свадьбы Вороненкова Навальный опубликовал в своем блоге расследование об имуществе депутата. Согласно официальной декларации, он был «одним из самых бедных» депутатов с доходом около двух млн. рублей в год. Навальный нашел у него две элитные квартиры стоимостью более 400 млн. и пять автомобилей класса «люкс». «Стоимость активов семьи Вороненковых близится к миллиарду рублей. <...> При этом чиновник утверждает, что зарабатывает 2 млн. рублей в год. При таком семейном доходе, Вороненкову необходимо 500 лет (!) непрерывной работы, чтобы позволить купить то, что у него задекларировано», – писал Навальный.

На новость о том, что депутат дал показания против Януковича, Навальный отреагировал так: «Вот ведь трижды продажная шкура. Прочитал утром в газете и не поверил своим глазам: герой нашего расследования и один из примеров незаконного обогащения чиновников для кампании #20 бывший депутат Вороненков сбежал от любимых партии и правительства на Украину и даже дает показания в суде на Януковича».

Родина не простит

В самой КПРФ на новость о возможных показаниях Вороненкова против Януковича заявляют, что это маловероятно. Спикер партии Владимир Кашин сообщил РБК, что информация «Коммерсанта» – «скорее всего, очередная утка», так как Вороненков «не настолько близко знаком с Януковичем» и, может быть, «выразил какую-то точку зрения». Чуть позднее спикер заявил «Интерфаксу», что с этим случаем будут «разбираться более подробно», а самому депутату грозит исключение из партии.

Действующий депутат-коммунист Юрий Афонин сравнил поступок Вороненкова с «предательством Родины».

Максим Литаврин

«Открытая Россия»

«Коррупционеру и жулику любая идеология подходит»

Прочитал утром в газете и не поверил своим глазам: ну даёт депутат.

Оказывается герой нашего расследования и один из примеров незаконного обогащения чиновников для кампании #20 бывший депутат Вороненков сбежал от любимых партии и правительства на Украину и даже даёт показания в суде на Януковича.

Чувак голосовал и за присоединение Крыма и ввод войск на Украину поддерживал вместе со своей фракцией.

В 2014 году раздавал комментарии СМИ, что меня надо посадить, потому что «вор должен сидеть в тюрьме». А раз не посадили – значит, законодательство в РФ не репрессивное.

В 2015 году, когда мы мониторили всех депутатов для кампании 20, у этого деятеля, находящегося на госслужбе с 1995 года (в том числе в прокуратуре), обнаружились:

• 5 квартир общей площадью 1088 м2,

• 2 гаража,

• дача 887 м2 с нежилым помещением 189 м2,

• самая большая квартира 446.4 м2 находится на улице Тверская в городе Москве и стоит около 300 миллионов рублей,

• еще одна чуть более скромная квартира 226.6 м2 располагается на пересечение Рублевского и Можайского шоссе, в элитном жилом комплексе,

И это всё с официальным доходом в 2,4 миллиона рублей.

Вот ровно то, о чем я говорил во вчерашнем ролике про свои доходы. То есть, получается, я зарабатываю в два раза больше, чем этот Воронёнков, но дальше съемной квартиры пока не продвинулся, а этот дядя живёт так, как может жить только долларовый мультимиллионер.

Вдобавок к этому у скромняги депутата обнаружился «наградной» пистолет.

Ну и, понятное дело, свою диссертацию он украл.

Какой это был прекрасный патриот и борец с украинскими бандеровцами. Голосовал за все резолюции своей партии на эту тему. Как и жена его – депутат-единоросс Максакова.

В марте 2015, спустя месяц после событий в Дебальцево на свадьбе Вороненкова и Максаковой пел тогдашний спикер Госдумы Нарышкин – один из главных лицемеров, верещавших про распятых детей Славянска.

А теперь? Вороненков с кем-то там разругался, из Думы его выперли, и они с женой рванули в Киев. И прямо в самолёте переобулись из георгиевских цветов в жовто-блакитные.

Теперь, вот, показания даёт о том, что Янукович – изменник.

То есть Янукович, конечно, изменник, тут сомнений нет. Но, блин, не Вороненкову с супругой это утверждать.

Прекрасный и поучительный пример. Коррупционеру и жулику любая идеология подходит. Сегодня он «освобождает Донбасс от русофобов», завтра будет давать показания об измене Януковича киевскому суду. Послезавтра – участвовать в пресс-конференции в Вашингтоне на пару с таким же «оппозиционером» Пономарёвым, получавшим деньги от Суркова «за лекции».

И со всеми так будет: лишат здесь бабла – завтра от Хирурга до Дмитрия Киселёва и от Железняка до Жириновского будут рассказывать, как они с самого начала пальцы за спиной скрещивали.

Алексей Навальный