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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 4, 31 января / Помогите персоналу Медколледжа
   
 
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№4, 31 января 2017 года.

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Нам пишут

Помогите персоналу Медколледжа

Главе Республики Тыва
Ш.В. Кара-оолу

Уважаемый Шолбан Валерьевич!

В Вашем Послании Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2017 год озвучено, что «уровень доверия жителей республики к руководству страны – это главная основа для движения вперёд. Чтобы сохранить это доверие, власть должна быть максимально открытой, честной и доступной. Важно быть профессионалом своего дела. Откликаться на нужды и запросы граждан, что сигналы граждан о недобросовестности чиновников будут рассматриваться самым тщательным образом. Активно использовать все имеющиеся механизмы обратной связи. И, что, все обоснованные сигналы граждан при необходимости лягут в основу кадровых решений для тех руководителей, которые не смогут обеспечить эффективное функционирование своих учреждений».

Просим Вас рассмотреть наше заявление о соответствии занимаемой должности директора ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский колледж» Монгуш Саиды Михайловны. Она преподаватель иностранных языков, не имеет медицинского образования. В любой отрасли для решения поставленных задач руководителем должен работать профессионал своего дела. С таким горе-руководителем, как Монгуш С.М. трудно мотивировать коллектив и студентов, будущих медицинских работников, для успешной работы. Медицинская общественность республики возмущена назначением директором медицинского колледжа преподавателя иностранного языка. Неужели среди врачей республики отсутствуют достойные кандидатуры на должность директора медицинского колледжа?

А также, просим провести проверку состояния финансовых дел в ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский колледж».

Ежегодно в августе месяце все образовательные учреждения проходят проверку готовности проведения учреждением учебного процесса, в ходе которой проверяется в первую очередь санитарно-гигиеническое состояние, в том числе проведение хотя бы косметического ремонта. Итак, вопрос №1: как колледж был признан готовым к началу учебного года, если в спортивном зале не проведены малярные работы – побелка и покраска? Спортивный зал в сентябре 2016 года своими черными стенами встречал не только студентов, но и избирателей в ходе избирательной кампании.

Вопрос №2: Куда были потрачены финансовые средства, предназначенные на ремонт, ведь общеизвестно, что ежегодно образовательным учреждениям выделяется финансирование на проведение косметического ремонта?

Обращаем Ваше внимание, что при наличии штатного юрисконсульта, чья заработная плата составляет около 40 тысяч рублей, директором колледжа Монгуш С.М. нанимаются на судебные процессы по уволенным преподавателям 2 адвоката, оплата за работу им проводится за счет снижения заработной платы штатному техническому персоналу, которая составляет с мая месяца 2016 года в пределах 6-7 тыс. рублей, что ниже прожиточного минимума.

При этом бухгалтерским работникам заработная плата увеличена до 60-70-80 и даже до 100 тыс. рублей, так как они работают на 2 ставках. Так, Максимова О.П. занимает 2 должности – заместителя директора по финансово-экономическим вопросам и главного бухгалтера, Булгакова М.И., – бухгалтер расчетной группы, она же бухгалтер материальной группы, кассир Натпит-оол Ш.М., помимо своей должности, исполняет обязанности бухгалтера по стипендиям. Паспортистка колледжа Биче-оол С.С. занимает также должность заведующей архивом.

Вопрос №3: Куда смотрит Министерство здравоохранения Республики Тыва, являющееся учредителем колледжа, ознакомившись в мае-июне месяцах 2016 года со штатным расписанием нашего учебного заведения, и видя, и зная, что заработная плата многим сотрудникам урезается, но при этом повышается зарплата административно-управленческого персонала, который к тому же еще и премируется ежеквартально?

Вопрос № 4: не жирно ли для администрации колледжа?

Вопрос № 5: Это каким же циником надо быть Максимовой О.П., которая на собраниях трудового коллектива в мае и сентябре, заявляет, что зарплата у работников должна быть чуть выше прожиточного минимума, ссылаясь на кризис в стране, но при этом себе, любимой, она повышает зарплату до 100 тысяч рублей и получает такую же ежеквартальную премию.

Также с 1 сентября 2015 года увеличена оплата за обучение в год с 28 тысяч рублей до 34 тысяч рублей.

Более того, на 2 этаже студенческого общежития несколько комнат выделено сотрудникам колледжа, из-за чего некоторые студенты колледжа остались без мест в общежитии и вынуждены снимать жилье в городе. К тому же часть сотрудников, проживающих в общежитии, на самом деле имеют собственное жилье в Кызыле или в пос. Каа-Хем.

В связи со снижением заработной платы, а также из-за гонений некоторых работников, чинимых директором Монгуш С.М., начиная с 12 февраля 2016 года и до конца 2016 года, уволено до 60 человек, что почти в 2 раза превышает число уволенных за годовой период работы Топуран У.Х.

За экономию фонда заработной платы в 2016 году руководство колледжа получает премию – заместитель директора по воспитательной работе Лакпаева А.Д., Шалчима Р.С., до 15 декабря 2016 г. исполнявшая обязанности заместителя директора по учебной работе, Максимова О.П., заместитель директора по финансово-экономическим вопросам, заведующая отделением очно-заочной (вечерней) формы обучения Евдосеева Л.М. Более того, эти лица ежеквартально получают премии. Вопрос №6: за что?

Вопрос №7: До каких пор будет продолжаться этот беспредел, это разбазаривание финансовых средств? Тогда как колледж в соответствии с новым Федеральным государственным образовательным стандартом остро нуждается в улучшении материально-технической базы – в открытии новых учебных кабинетов и лабораторий, в приобретении новых фантомов, оборудования, приборов, аппаратуры, образовательных электронных программ, в усилении библиотечного фонда.

Директор Монгуш С.М. в июне 2016 года уволила несколько преподавателей с медицинским образованием, и с которыми судится по сегодняшний день, наняв троих адвокатов. Восстановившиеся преподаватели подвергаются гонениям и издевательствам со стороны директора Монгуш С.М. Гонения остальных неугодных сотрудников колледжа продолжаются, до сих пор: спустя почти 8 месяцев, директором высказываются, как мотив увольнения или недовольства тем или иным работником то, что этот работник подписывался под письмом против Монгуш С.М., либо выступил на судах по Ондар А.С., Данзын А.А., Монгуш А.К. не так, как было приказано директором Монгуш С.М.

Со дня назначения на должность Монгуш С.М. не занимается прямыми должностными обязанности как руководителя, а получает заработную плату за унижения, оскорбления уважаемых среди медицинских работников врачей, которые намного старше ее. Просим Вас назначить на должность директора медицинского колледжа достойного профессионала с медицинским образованием.

Не подписываемся, потому что боимся гонений.

Коллектив преподавателей ГБПОУ РТ «РМК».

(прочитано 973 раза)

 http://risk-inform.ru/article_6452.html
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Аноним (гость) 03-02-2017 06:05:35   #12 [ru]
Саида состоит на учете в психдиспансере (если уже картотеку не подчистили). Как ее назначили? Будучи студенткой и далее у нее вообще припадки шизофрении были страшные. Также страдает эпилепсией. Грех нагружать такой работой больного человека! Она - не глупый человек, но, имея признаки психического расстройства, границ в своих действиях она не будет знать, очень опасно таких людей наделять властью. Вот увидите, что рано или поздно петух в башку клюнет тому, кто ее назначил.
 
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Аноним (гость) 02-02-2017 19:55:08   #11 [ru]
Это не Саида чья-то родственница. Это ее ворованный вор-сожитель Эрес Хуурак родственник Кара-оолу, земляк, односельчанин, кунак по Афгану, свояк по очередной бабе. Почему ворованный? Да потому, что она своровала у первой жены Эреса мужа, у детей от первого брака отца. Сожитель - потому, что брак между Саидой и Эресом не регистрирован. Ну а вор потому что он сам всю жизнь ворует миллионы у народа, у своих же избирателей. Достаточно лишь вспомнить Чеди-Холь, Улуг-Хем.
Теперь эта парочка вместе с Максимовой Оксаной Петровной обворовывает медколледж. Кстати Чеди-Холь грабить именно эта Оксана и помогала Эресу.
Теперь Саиде срочно необходимы 5 лимонов, чтобы купить место директора медколледжа, ведь год назад она была назначена на теперешнюю должность сроком на 1 год. Может врет она насчет этого. Может и не требует с нее никто никаких лимонов. Может ей мечтается открыть еще одну торговую точку, магазин, например. Да вот только рядовые работники, технички, лаборанты при чем здесь? Почему надо урезать им всем зарплату до уровня ниже прожиточного минимума. Им ведь тоже как и Саиде с Эресом кушать хочется и детей своих кормить 3 раза в день.
 
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Аноним (гость) 02-02-2017 15:54:25   #10 [ru]
"А что ж генерала-гинеколога терпели?" Так у него же два звания и Генерал и Гениколог- высший пилотаж6еще и пистолет потерянный был в руках! Вот поэтому и терпели.
 
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Аноним (гость) 02-02-2017 15:23:04   #9 [ru]
Директор Монгуш С. М. чья родственница?
 
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Аноним (гость) 02-02-2017 13:33:05   #8 [ru]
А что ж генерала-гинеколога терпели-не пи***ли?
 
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Аноним (гость) 02-02-2017 09:25:29   #7 [ru]
"Осталось министром здравоохранения поставить дворника, для полного счастья" А кто еще должен быть министром здравохранения ,если глава философ?
 
+3
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Инга (гость) 02-02-2017 03:26:29   #6 [ru]
Смех один! Руководитель Медколледжа учитель иностранных языков!!!???что творится то?Куда смотрят Министр? Осталось министром здравоохранения поставить дворника, для полного счастья 😂😂😂😂
 
+5
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 01-02-2017 22:27:46   #5 [ru]
Аноним № 1
За что Дает Путин Медаль Кара-оолу под названием " за заслуги"?
Мы же не Знаем какое ЗАДАНИЕ от Президента РФ имеет Наш Глава Тувы... Very Happy
Но если Он Медали то Получает,то значит ЗАСЛУЖИЛ. Very Happy
А эти Анонимные... Very Happy
Но здесь поохают, в том числе и тех кто написал осудят... Сейчас пока не поймем А Какое то ЗАДАНИЕ Имеет Кара-оол от ПРЕЗИДЕНТА России, мы естественно не поймем Политического Экономического и Морально Нравственного Образовательного Процессов... Confused Very Happy
Так что... Все в Кремле то ЗНАЮТ... Если ТАМ это Надо, то и Майдан будет в Киеве...
И уже граница с Белоруссией строится...
Так сказать отгораживаемся от Минска 1 и Два... Very Happy
А здесь проблемы какого то колледжа, в какой то Отсталой Национальной Республике... Confused Very Happy
Так что ДАВНО ПОРА ПОНЯТЬ, что Главная задача Власти в Туве, за что и Поучают Медали, Это ДОКАЗАТЬ, что Тувинцы без Русских не обойдутся.
Это не только уровень подготовки Младшего Медицинского Персонала Тувы, а Это все же ГЛАВНОЕ Звено в Здравоохранении ,но и тот же Падеж в На молоте Зерна с Бывших 250 ТЫСЯЧ тонн. до 100 тонн в Год...
Да, сейчас Русских частично заменили Китайцами, но Все равно Там то Руководят на КИТАЙСКОМ Комбинате то Кто?
Так что Это Анонимное, а Честно, Подписавшись то НЕЛЬЗЯ, Работу потеряешь, и Говорит о том, что УНИЧТОЖАЕТСЯ Система Медицинского Обслуживания Народа... Снижается ее Уровень, на Самый Примитивный... наличие неких " дипломов" свидетельств, а по Сути то Пустых бумажек... Mad...
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+1
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Аноним (гость) 01-02-2017 17:50:20   #4 [ru]
В этот медколледж когда-нибудь нормального руководителя назначат ?!! С периода моей учебы когда директором была Хертек, больше никого серьезного не было и даже слышала, что там не осталось уже наших высококлассных преподов врачей. Что там сейчас болото. Естественно, если директором будет работать кто попало - кто не болеет душой , ничего хорошего не будет. Больно думать, что в родном учебном заведении такой бардак. Монгуш С.М. преподавала английский язык. Даже трудно представить как в медицинском учреждении может руководителем быть такой человек. Уважаемый министр Орлан Эрес-оолович, обратите внимание на статью и прошу примите меры. Директором ведь должен быть человек знающий свое дело и любящий молодежь.
 
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Аноним (гость) 01-02-2017 13:23:49   #3 [ru]
Сколько можно об этом писать,ну работает человек,уволил наверно старых-вот они и пишут и пишут.
 
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