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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 15, 18 апреля / Кто же на самом деле виноват в бедах Турана?
   
 
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№15, 18 апреля 2017 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Кто же на самом деле виноват в бедах Турана?

Здравствуйте, уважаемая и известная всем газета «Риск»! Пишет вам ваш читатель, Марина.

Всем известна Ваша газета едкими статейками о Пий-Хемской ЦКБ в г.Туране, которые строчат сами работающие в этой больнице.

Конечно, в Пий-Хемской больнице много «больных мест», но почему-то хочется сказать: «Начните с себя, работники, – вы приходите на работу без всякого желания, работаете без усердия». В поликлинику (особенно после 15.00) можно не приходить: ни врачей, ни медицинских сестер не найдешь, но, тем не менее, виноватые находятся. Это – главный врач, администрация и, конечно, бухгалтерия!

Пишут много и везде, бумага стерпит, я имею в виду разные кляузы про ЦКБ. Больницу можно развалить одними только нашими жалобами, которые постоянно пишут и пишут, пишут те, кто сами не прилагают усилий для стабильности на своем рабочем месте, в своем коллективе!!!

Пий-Хемская больница раньше всегда была на первом месте, главного врача Ковалева М.А. уважали и побаивались, а сейчас медперсоналу для поднятия рейтинга больницы не хватает руководителя вроде Иосифа Сталина!

Ну, с больницей все ясно, а в других организациях, неужели так всё благополучно? Что, например, делает Администрация города? Мусор в Туране убирают только государственные и бюджетные организации, с них требуют отчеты, выделяют этим организациям дополнительно улицы для уборки мусора. Безработные же в г.Туране отдыхают и получают свои кровные денежки по безработице... Неужели Туранский Хурал с Администрацией района и Центром занятости населения не могут принять какие-то меры, законы, по использованию рабочей силы безработных граждан, а из них 90% далеко не пенсионеры и не инвалиды. Представляете, каждый месяц, хотя бы один день, безработные трудились на благо г.Турана, город приобрел бы абсолютно другой вид!

Почему Администрация города не работает с населением по благоустройству частных прилегающих территорий? Вспомните, раньше в почтовом ящике мы находили уведомления о проведении субботника на участке возле дома, и власти давали штраф, если хозяева не убирали свою территорию? Сейчас же некоторые жители ждут, не дождутся, когда работники организаций в апреле или мае пройдут и приберут их участок. Территория парка находится всегда в запущенном состоянии, мамам с детьми даже негде прогуляться, кругом пакеты с отходами, бутылками, урны полные. Вопрос к властям: если установлены урны на территории парка, то, значит, их кто-то должен очищать, Кто?

И на этой приятной для меня ноте, хочу завершить свое письмо, спасибо.

(прочитано 452 раза)

 http://risk-inform.ru/article_6603.html
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