Конвейер обворовывания Минобороны на родине Шойгу набирает обороты

Сведения из России продолжают будоражить тувинское чиновничество. Вслед за губернаторами Хорошавиным, Гайзером, Белых и Соловьёвым в СИЗО Лефортово прописался и Глава Мари-Эл Маркелов. Не помогло даже экстренное заявление о досрочной отставке «по состоянию здоровья». Теперь его «лечить» будут тюремные врачи и следователи ФСБ. Говорят, это сообщение просто парализовало нашего премьера Шолбана Кара-оола, у которого с некоторых пор всё ближайшее окружение попало под следствие, находясь в лучшем случае на подписке о невыезде, а в худшем – под арестом в СИЗО.

На неделе Кара-оолу снова сообщили пренеприятнейшее известие – по ходатайству следствия арестован очередной его родственник – депутат Кызылского городского Хурала от «Единой России» директор Хладокомбината и ООО «Титан РТ» Евгений Чигден. Другой родственник премьера – бывший председатель администрации Улуг-Хемского кожууна Мерген Анай-оол, по версии следствия, являющийся подельником Чигдена по хищению 15 млн. рублей из бюджета кожууна, выделенных Россией на ликвидацию землетрясения, пока обретается в далёкой Москве, и его арест, видимо, откладывается. Если верить информации, просочившейся от оперативников ФСБ, режиссура воровства бюджетных средств была следующей.

Шойгу поспособствовал Кара-оолу в получении государственного финансирования по программе ликвидации последствий землетрясения. Кара-оол из полученных средств выделил 140 млн. родному Улуг-Хемскому району. Анай-оол из этой суммы 70 млн. «отслюнявил» для освоения структурами Чигдена. Сам Чигден заявлял, что эти деньги Анай-оол доверил Чигдену не по своей воле, а по прямому указанию Кара-оола.

Впрочем, разобраться в хитросплетениях воровской родни не так просто, поскольку «талантливый предприниматель» Чигден (по его собственным заявлениям) приходится племянником и доверенным лицом тувинского премьера Кара-оола и в основном занимался тем, что исполнял его «щепетильные» поручения. А глава Улуг-Хема М.Анай-оол до недавнего времени приходился премьеру зятем, официально состоя в законном браке с сестрой Шолбана. Он также входит в ближайший круг премьера Шолбана Кара-оола. Достаточно сказать, что в 2007 году Кара-оол, взойдя на трон, первым делом назначил Мергена Анай-оола министром энергетики. И это несмотря на то, что тот уже имел судимость по ст.159 УК РФ за мошенничество, а на прошедших в сентябре 2016 года выборах он, будучи одним из руководителей тувинского отделения КПРФ, активно и открыто работал на «Единую Россию» и её кандидата Шолбана Кара-оола.

Но на этом родственные связи между вероятными подельниками по уголовному делу не заканчиваются: мало того, что Анай-оол и Чигден являются родственниками премьера Кара-оола, они к тому же приходятся друг другу племянником и дядей. Этакий триумвират родственников, скреплённый финансово-криминальными интересами. Так что попадание государственных миллионов по цепочке весьма близких между собой деятелей Шойгу–Кара-оол–Анай-оол в карман Чигдена вполне объяснимо сложившимися коррупционными связями в республике.

Ранее сообщалось о 82 млн. рублей, украденных Чигденом. Однако в настоящее время ФСБ подтверждает только 20 млн. рублей, которые обналичил «талантливый предприниматель» через кожуунное отделение казначейства. А поскольку получить эти деньги в казначействе можно было только путём оформления подложных документов о якобы выполненных работах, родственникам пришлось совершить служебный подлог. Но тут проявился неожиданный форс-мажор. Директор МУП «Водоканал» Изотов чего-то испугался, вдруг взял и упёрся – подписывать фиктивные документы отказался наотрез. Но время поджимало: заканчивался финансовый год и Кара-оол торопил из Кызыла, грозясь снять деньги с района. Поэтому обычно осторожному Анай-оолу, уже имевшему печальное знакомство со ст.159 УК РФ, пришлось самому вновь совершить преступление, подписав справки о якобы выполненных ООО «Титан РТ» работ на сумму в 20 млн. рублей. Хотя потом следствие легко установит фактически выполненные работы в 4 раза меньше – всего на 5 млн. рублей. Изотову ничего не оставалось, как «сдать» правоохранителям преступный сговор Анай-оола и Чигдена, раскрыв механизм воровства.

Следователи задержали и спросили Чигдена: где деньги? Сообщать о том, что они у одного из чёрных братков, Чигден, конечно, не стал. Он наверняка представляет, что с ним будет после этого. А на конспиративной хате оперативники обнаружили сущие пустяки – пару миллионов. Вот и парится наш герой под арестом. Хотя, судя по всему, и здесь без участия его вельможного родственника не обошлось – арест у него домашний и почему-то даже без обязательного в таком случае браслета.

Для того, чтобы у читателей сформировался облик Чигдена, сообщу, что приставы, высунув языки, ищут имущество «талантливого предпринимателя», чтобы взыскать с него задолженность по алиментам в астрономическую сумму в 1,8 млн. рублей. Предусмотрительный Чигден давно уже живёт по доверенности, оформляя имущество на родственников и подельников. К примеру, все автомашины с номерами «060» разных серий, фактически принадлежащие Чигдену, официально к нему никакого отношения не имеют. И как получилось, что предприниматель, находящийся в бегах от приставов, без хлопот получает государственный многомиллионный контракт – теперь придётся выяснять следователям. Хотя я и без этого могу сказать – без коррупции и клановости здесь не обошлось.

Этот случай наглого открытого воровства бюджетных средств родственниками премьера Тувы Ш.Кара-оола является типичным примером, как в Туве воруют деньги «на входе», даже не утруждая себя фактическим «освоением» финансовых средств. И таким же типичным примером того, что представляет собой депутатский корпус от правящей партии «Единая Россия», в том числе из числа родственников самого премьера Ш.Кара-оола. Примечательным является и то, что всё воровство начинается с выделения финансовых средств Туве по протекции нашего замечательного звёздного земляка федерального министра Сергея Шойгу. Я ни в коей мере не собираюсь кидать камни в огород Сергея Кужугетовича и предполагать, что воровскую схему увода бюджетных денег придумал он. Нет. Такие данные у меня отсутствуют. Только замечу: как правило, в Туве воровство бюджетных средств начинается с того, что по протекции Шойгу в республику приходят федеральные деньги. Не верите? В этом легко убедиться.

Как только Шойгу занял кресло министра обороны России, в республике начался милитаристский бум. Объекты Минобороны стали появляться один за другим, как грибы после дождя. Складывается впечатление, что все враги России озабочены проблемой захвата тувинской территории. И потому её срочно нужно укреплять военной инфраструктурой. Так в Кызыле появился проект по строительству нового Военкомата на Правом берегу Енисея ориентировочной стоимостью более миллиарда рублей. Почему ориентировочно? По одной простой причине, что, несмотря на профессиональную подготовку министра обороны как строителя, по крайней мере, в Туве военное строительство поставлено, уж точно, с ног на голову. Все без исключения объекты Минобороны строятся без прошедших государственную экспертизу проектов и смет, без получения разрешений на строительство и на землях, не предназначенных для этих целей, к тому же непременно силами очевидных проходимцев с тёмным или откровенно криминальным прошлым. Причём последнее – это непременное условие, которое никогда не нарушается. Если это не так, то пусть Сергей Кужугетович подаст на меня в суд. Однако думается, что он вряд ли пойдёт на такой шаг по обстоятельствам, о которых я расскажу ниже.

Строительство Военкомата началось с публичной помпы, которую организовали Шойгу и Кара-оол. Премьер заявил, что получил поручение от «старшого» лично курировать объекты Минобороны, которым отныне будет отдан приоритет. Мало кто удивился, когда серьёзный военный объект был отдан бывшему сторожу вневедомственной охраны на пенсии Лёне Доржу. Всем было известно, как он с Иргитом провернул аферу со строительством Станции переливания крови (далее – СПК), присвоив не менее 128 млн. рублей. Деньги были потрачены, объект безнадёжно заморожен, и на помощь банкроту идёт власть – Лёне, только-только оскандалившемуся со строительством СПК, по воле Кара-оола без каких-либо конкурсных процедур достаётся строительство приоритетного в республике объекта – Военкомата стоимостью более миллиарда рублей.

Поначалу халявные бюджетные деньги полились в ООО «Инвестстрой» Леонида Доржу рекой. Отсутствие проектно-сметной документации и экспертного заключения о стоимости работ вскружило голову бывшему милицейскому сторожу. Из первых траншей в 283 млн. рублей, по версии следствия, тут же «растворились» как минимум 118 млн. рублей. А ещё следователи до сих пор не могут понять, куда подевались строительные материалы, полученные сверх этой суммы, общей стоимостью в 50 млн. рублей. Сейчас известно только, что Лёня первым делом поменял себе легковушку на новый джип последней модели, купил ещё одну квартиру, бесплатно построил гараж на территории правительства Тувы и гостиницу для брата премьера Юрия на перекрёстке улиц Щетинкина-Кравченко и Интернациональная. Апофеозом приобретений стала покупка по протекции Кара-оола на деньги Минобороны курорта «Чедер».

Пока он с шиком проматывал деньги доверчивого и щедрого военного ведомства под руководством нашего замечательного земляка Сергея Шойгу, прокуратура Тувы принудила МВД возбудить и расследовать уголовное дело по мошенничеству при строительстве СПК. Удивительно, но Лёня пропажу денег, предназначенных для строительства СПК, объяснял тем, что он якобы их потратил на строительство Военкомата. Но чекисты при активной поддержке военной прокуратуры достаточно быстро распутали клубок, и сейчас Л.Доржу, уголовное дело которого по хищению при строительстве СПК рассматривает суд, помещён в СИЗО на время расследования уголовного дела теперь уже по хищению средств Минобороны.

При этом расследование уже дало достаточно неожиданные результаты. Оказалось, что официально в «Инвестстрое», взявшегося за выполнение объёмов строительства более чем в миллиард, не имелось ни одного (!) рабочего-строителя. Представляете – ни одного! Были приняты кладовщики, сторожа, технички, водители, бухгалтера и несколько инженерно-технических работников – всего около 70 человек. А рабочих строительных специальностей не было вовсе. Зато была куча субподрядчиков, выполнявших общестроительные работы. Правда, когда Доржу оказался банкротом, вдруг выяснилось, что ни с одной субподрядной организацией у «Инвестстроя» не было заключено ни одного договора(!). Но и это ещё не всё. Когда у Доржу кончились халявные шойгуевские деньги, он перестал платить зарплату работникам. Те обратились за защитой своих прав сначала в прокуратуру, а затем и Кызылский городской суд.

И тут начались натуральные чудеса. Доржу, которого в суд возили из СИЗО, сначала признавал задолженность перед работниками (а она немалая – около 8 млн. рублей), а затем просто взял и отказался от людей, заявив, что они у него никогда не работали и он их никогда не видел. А когда те представили трудовые договора, подписанные им и скреплённые печатью «Инвестроя», он заявил об их подложности.

Суд оказался перед трудным выбором... Дела разных работников «Инвестстроя» оказались у разных судей, и решения их тоже оказались разными: одни признали представленные договора, а другие – нет. Доржу ликовал. Однако все решения судов первой инстанции были обжалованы, и теперь их рассматривает Верховный суд. Победит ли в нём отъявленный мошенник или нет – большой вопрос. Хотя в ходе судебного разбирательства выяснилось, что у работников имеются копии ведомостей на получение заработной платы с ноября 2014 года по январь 2015 года, к тому же Доржу отчислял налоги на эту зарплату. Правда, не в полном размере – не на всех 70 работников «Инвестстроя», а только на 12 человек. К тому же исходя не из фактической зарплаты в 15-30 тыс. рублей в месяц, а с 9 тыс. рублей. Таким образом, выходит, что мошенник Доржу обкрадывал не только своих работников, не только Минобороны, но и бюджет республики.

И всё это происходило под крылом министра обороны Шойгу и премьера Тувы Кара-оола, с их молчаливого согласия. Сейчас у Лёни Доржу «живых» два уголовных дела – по мошенничеству на СПК и Военкомате. Третье – по невыплате зарплаты. Четвёртое ожидается по факту сокрытия налогов. Доржу пытался закрыть вопрос с невыплатой зарплаты путём частичного погашения задолженности выдачей работникам угля его компаньоном и подельником тоже «талантливым предпринимателем» Купцовым. Но этот вариант «лопнул» – Купцов в настоящее время тоже находится в СИЗО, как и Доржу.

А причём тут Шойгу? – спросите Вы, уважаемый читатель. Мали ли кругом жуликов, пытающихся нажиться за казённый счёт? А вдруг Шойгу даже и не знает, что тут проворачивает за его спиной Кара-оол? Может быть, он ни Доржу, ни Купцова и в глаза-то не видел? Я на все эти вопросы отвечу просто. Даже если считать, что воровство на родине Шойгу немалых средств из бюджета Минобороны в то время, когда страна переживает жесточайший финансовый кризис, случаен и не имеет прямого отношения к Шойгу, и сам Сергей Кужугетович от реализации воровских схем в Туве личной выгоды не имеет, следует помнить следующее. Сергей Кужугетович Шойгу по образованию и роду деятельности в Туве, Красноярском крае и Хакасии – профессиональный строитель. В своё время дорос до должности управляющего трестом «Абаканвагонстрой». Поэтому по части строительства наверняка понимает больше, чем в военном деле. И если даже на его родине в Туве царит такой шалман при строительстве военных объектов, можно представить себе, что творится в других менее близких ему воинских частях.

К тому же подбор руководящих кадров и строительных компаний, осваивающих военный бюджет в Туве, наводит на определённые тяжёлые раздумья. В распоряжении министра Шойгу информация ФСБ, МВД и прокуратуры. Для него просветить рентгеном любого потенциального подрядчика Минобороны – пустяковое минутное дело. И как при таком честнюге-министре какой-то проходимец Доржу, никогда толком ничего не строивший и укравший столько денег на строительстве Станции переливания крови, мог получить военный подряд? Или его просто обманул Кара-оол, подсунув проходимца Доржу? Тогда очень странно, почему наш премьер до сих пор ещё жив-здоров, без обычных следов физического воспитания и, как ни в чём ни бывало, сидит себе в кресле премьера? И даже наоборот, недавно, вернувшись из Москвы, он снова приободрил своё окружение, подробно рассказав, что «старшой» в очередной раз лично активно поддержал его.

Для справки. Сейчас Л.Доржу сидит в СИЗО, «Инвестстрой» фактически прекратил свою жульническую деятельность. Однако военно-строительные метаморфозы на строительстве Военкомата в Кызыле на этом не закончились. Теперь на объекте появился новый подрядчик – «Спецстрой – 1». Наверное, точно такая же воровская контора, как «Инвестстрой». И снова всё идёт по тому же кругу: начал строительство новых объектов Военкомата новый подрядчик, который также, как «Инвестстрой», не прошёл конкурсные процедуры, на земле, для этих целей не предназначенной, без проекта и проведения государственной экспертизы, а значит без конкретной сметной стоимости. Складывается впечатление, что Минобороны снова создаёт на своём объекте почву для очередного хищения финансовых средств, но уже с помощью другого недобросовестного подрядчика. В общем, конвейер воровства средств Минобороны набирает обороты. Это закономерность или случайность? Об этом вы узнаете из публикации в следующем номере, где я раскрою некоторые секреты строительства Президентского кадетского корпуса в Кызыле и военной базы горно-стрелковой бригады на Правом берегу Енисея. Думаю, всем будет очень интересно.

А сейчас о ближайшей перспективе. 4 мая по решению Степашина премьеру Тувы предстоит отчёт перед президентом Путиным о реализации в Туве программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Как известно, за четыре года реализация составила смешные 4%. Однако чиновникам правительства Тувы удалось без каких-либо реальных сдвигов в строительстве путём манипуляции с бумажками «подтянуть» процент выполнения до 17%... К маю Минстрою поручено оформить фиктивный ввод ещё двух жилых домов – по одному от ООО «Титан» и ООО «Технология автономных систем». Как видно на свежих фотографиях, ввод может состояться только на бумаге. К тому же имеется одно весьма щекотливое обстоятельство. ООО «Технология автономных систем» свой монолитный дом строило из фуфлового бетона тоже «талантливого предпринимателя» Купцова, участвовавшего в отмывании денег Леонида Доржу. Бетон Купцова, уложенный в фундаменты Военкомата, уже признан непригодным. По всей видимости, то же самое ожидает и бетон жилых домов ООО «Технология автономных систем» в микрорайоне «Спутник». В таком случае эти дома ожидает снос. Впрочем, это уже совсем другая история.

До встречи.

Кондрат Пчёлкин