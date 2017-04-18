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A- | A | A+ 12pt №15, 18 апреля 2017 года.
Знает ли Шойгу, как в Туве разворовывают деньги Минобороны?
PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 11 по 14 апреля 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле и районах республики. Выявлялось отношение граждан к тому, знает ли министр обороны РФ С.Шойгу о том, как в Туве разворовывают средства военного бюджета страны. В ходе исследования было опрошено 130 человек, которые ответили на следующий вопрос:
«Знает ли министр обороны Шойгу, как в Туве разворовывают средства, предназначенные для строительства военных объектов?»
Были получены следующие ответы:
Не может не знать, ему докладывают спецслужбы
33,85%
Знает, но ничего не может с этим сделать
40,77%
Он сам в этом участвует
12,31%
Шойгу не до Тувы
13,08%
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(гость) Аноним 19-04-2017 18:07:30
#1
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ШОЙГУ ПОМОГИ!СПАСИ НАС ОТ КАРЛИКА!
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