Знает ли Шойгу, как в Туве разворовывают деньги Минобороны?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 11 по 14 апреля 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле и районах республики. Выявлялось отношение граждан к тому, знает ли министр обороны РФ С.Шойгу о том, как в Туве разворовывают средства военного бюджета страны. В ходе исследования было опрошено 130 человек, которые ответили на следующий вопрос:

«Знает ли министр обороны Шойгу, как в Туве разворовывают средства, предназначенные для строительства военных объектов?»

Были получены следующие ответы: