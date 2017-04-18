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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 15, 18 апреля / Знает ли Шойгу, как в Туве разворовывают деньги Минобороны?
   
 
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№15, 18 апреля 2017 года.

    Изучаем мнение граждан

Знает ли Шойгу, как в Туве разворовывают деньги Минобороны?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 11 по 14 апреля 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле и районах республики. Выявлялось отношение граждан к тому, знает ли министр обороны РФ С.Шойгу о том, как в Туве разворовывают средства военного бюджета страны. В ходе исследования было опрошено 130 человек, которые ответили на следующий вопрос:

«Знает ли министр обороны Шойгу, как в Туве разворовывают средства, предназначенные для строительства военных объектов?»

Были получены следующие ответы:

Не может не знать, ему докладывают спецслужбы 33,85%
Знает, но ничего не может с этим сделать 40,77%
Он сам в этом участвует 12,31%
Шойгу не до Тувы 13,08%

Знает ли министр обороны Шойгу, как в Туве разворовывают средства, предназначенные для строительства военных объектов?

(прочитано 407 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6598.html
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Аноним (гость) 19-04-2017 18:07:30   #1 [ru]
ШОЙГУ ПОМОГИ!СПАСИ НАС ОТ КАРЛИКА!
 
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