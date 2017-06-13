Изучаем мнение граждан Случайно ли воровство бюджетных средств в Туве? PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 8 по 10 июня 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к причинам срыва программы переселения из ветхого и аварийного жилья и воровства бюджетных средств, выделенных на эти цели. В ходе исследования было опрошено 156 человек, которые ответили на следующий вопрос: «Случайно ли воровство бюджетных средств в Туве?» Были получены следующие ответы: Это результат несовершенства законодательства России 11,54% В Туве неграмотные кадры 16,03% Воровство в Туве хорошо организовано 51,92% Все воруют, а мы чем хуже 7,69% Не знаю 12,82%

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