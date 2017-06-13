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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 23, 13 июня / Случайно ли воровство бюджетных средств в Туве?
   
 
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№23, 13 июня 2017 года.

    Изучаем мнение граждан

Случайно ли воровство бюджетных средств в Туве?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 8 по 10 июня 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к причинам срыва программы переселения из ветхого и аварийного жилья и воровства бюджетных средств, выделенных на эти цели. В ходе исследования было опрошено 156 человек, которые ответили на следующий вопрос:

«Случайно ли воровство бюджетных средств в Туве?»

Были получены следующие ответы:

Это результат несовершенства законодательства России 11,54%
В Туве неграмотные кадры 16,03%
Воровство в Туве хорошо организовано 51,92%
Все воруют, а мы чем хуже 7,69%
Не знаю 12,82%

Случайно ли воровство бюджетных средств в Туве?

(прочитано 60 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6713.html
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Комментарии можно добавлять только к материалам текущего номера.
Сообщения не связанные с темой статьи будут удаляться.
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«Рыбу я не глушил, а наоборот, бросил динамит в озеро, чтобы потушить случайно загоревшийся фитиль. А огромное количество рыбы у меня в лодке – из магазина «Продукты». А чек за рыбу утонул» (из объяснительной).

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