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A- | A | A+ 12pt №23, 13 июня 2017 года.
Случайно ли воровство бюджетных средств в Туве?
PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 8 по 10 июня 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к причинам срыва программы переселения из ветхого и аварийного жилья и воровства бюджетных средств, выделенных на эти цели. В ходе исследования было опрошено 156 человек, которые ответили на следующий вопрос:
«Случайно ли воровство бюджетных средств в Туве?»
Были получены следующие ответы:
Это результат несовершенства законодательства России
11,54%
В Туве неграмотные кадры
16,03%
Воровство в Туве хорошо организовано
51,92%
Все воруют, а мы чем хуже
7,69%
Не знаю
12,82%
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«Рыбу я не глушил, а наоборот, бросил динамит в озеро, чтобы потушить случайно загоревшийся фитиль. А огромное количество рыбы у меня в лодке – из магазина «Продукты». А чек за рыбу утонул»
(из объяснительной).