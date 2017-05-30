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A- | A | A+ 12pt №21, 30 мая 2017 года.
Какую цель преследуют те, кто рвётся в чиновники правительства Ш.Кара-оола?
PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 25 по 28 мая 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к причинам, которые люди считают главными при стремлении быть чиновниками. В ходе исследования было опрошено 142 человека, которые ответили на следующий вопрос:
«Что движет теми, кто стремится стать чиновником тувинского правительства?»
Были получены следующие ответы:
Хотят прославиться
11,97%
Желают сделать карьеру
21,83%
Хотят быть полезными людям и родине
2,11%
Идут во власть ради личного обогащения
35,92%
Считают, что в этом качестве воровать безопаснее
28,17%
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(мысли в рабочее время).