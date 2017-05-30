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Шолбан Кара-оол читает РИСК. Раздел: Люди
Комментариев: 45
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 21, 30 мая / Какую цель преследуют те, кто рвётся в чиновники правительства Ш.Кара-оола?
   
 
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№21, 30 мая 2017 года.

    Изучаем мнение граждан

Какую цель преследуют те, кто рвётся в чиновники правительства Ш.Кара-оола?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 25 по 28 мая 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к причинам, которые люди считают главными при стремлении быть чиновниками. В ходе исследования было опрошено 142 человека, которые ответили на следующий вопрос:

«Что движет теми, кто стремится стать чиновником тувинского правительства?»

Были получены следующие ответы:

Хотят прославиться 11,97%
Желают сделать карьеру 21,83%
Хотят быть полезными людям и родине 2,11%
Идут во власть ради личного обогащения 35,92%
Считают, что в этом качестве воровать безопаснее 28,17%

Что движет теми, кто стремится стать чиновником тувинского правительства?

(прочитано 384 раза)

 http://risk-inform.ru/article_6681.html
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Может, создать детский Викиликс? Деда Мороза нет, жопа от сгущёнки не слипается, папа трахает маму... (мысли в рабочее время).

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