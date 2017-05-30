Изучаем мнение граждан Какую цель преследуют те, кто рвётся в чиновники правительства Ш.Кара-оола? PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 25 по 28 мая 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к причинам, которые люди считают главными при стремлении быть чиновниками. В ходе исследования было опрошено 142 человека, которые ответили на следующий вопрос: «Что движет теми, кто стремится стать чиновником тувинского правительства?» Были получены следующие ответы: Хотят прославиться 11,97% Желают сделать карьеру 21,83% Хотят быть полезными людям и родине 2,11% Идут во власть ради личного обогащения 35,92% Считают, что в этом качестве воровать безопаснее 28,17%

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