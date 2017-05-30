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Шолбан Кара-оол читает РИСК. Раздел: Люди
Комментариев: 45
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 21, 30 мая / Меньше наград – меньше срок?
   
 
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№21, 30 мая 2017 года.


Меньше наград – меньше срок?

Меньше наград – меньше срок?

Наш премьер Шолбан Кара-оол любит «прикоснуться к великому», сфотографироваться возле первых лиц государства, а если повезёт, то и принять с вельможных рук какую-нибудь награду. Но являются ли встречи с Главой государства и государственные награды показателем реальных достижений или тем более – индульгенцией от уголовного преследования? Давайте посмотрим на характерные примеры из российской действительности.

Леонид Маркелов, глава республики Марий Эл

Леонид Маркелов, глава республики Марий Эл

Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Дружбы, медалью «В память 850-летия Москвы», медалью Анатолия Кони, золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса», медалью «За безупречную службу».

Рейтинг качества жизни: 37,71, 65 место (здесь и далее представлены данные рейтинга «РИА Рейтинг» по регионам России за 2016 год).

13 апреля 2017 года задержан Следственным комитетом России по подозрению в получении взятки в размере 235 млн. рублей.

Заключён под стражу в СИЗО «Лефортово».

Александр Хорошавин, глава Сахалинской области

Александр Хорошавин, глава Сахалинской области

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» и орденом Почёта.

Рейтинг качества жизни: 41,96, 53 место.

4 марта 2015 года во время оперативно-следственных действий был задержан на своём рабочем месте сотрудниками московского отдела ФСБ РФ.

Заключён под стражу в СИЗО «Лефортово».

Александр Соловьев, глава Удмуртской республики

Александр Соловьев, глава Удмуртской республики

Награждён Орденом Дружбы.

Рейтинг качества жизни: 44,42, 42 место.

4 апреля 2017 года Следственный комитет России предъявил бывшему главе Удмуртской Республики Александру Соловьеву обвинение во взяточничестве.

По решению суда заключён под стражу в СИЗО «Лефортово».

Вячеслав Гайзер, глава республики Коми

Вячеслав Гайзер, глава республики Коми

Награждён почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», почётной грамотой Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, благодарностью Министерства финансов Российской Федерации.

Рейтинг качества жизни: 39,13, 59 место.

18 сентября 2015 года управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России в отношении Гайзера и ещё 18 человек было возбуждено уголовное дело по статьям 210 (преступное сообщество) и 159 (мошенничество) УК РФ.

По решению суда заключён под стражу в СИЗО «Лефортово».

Никита Белых, глава Кировской области

Никита Белых, глава Кировской области

Награждён нагрудным знаком МИД России «За вклад в международное сотрудничество», медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», памятным знаком «За заслуги» Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

Рейтинг качества жизни: 39,11, 60 место.

24 июня 2016 года Никита Белых был задержан в Москве, в ресторане торгово-офисного центра «Lotte Plaza» на Новом Арбате, при получении меченых 100 тысяч евро.

По решению суда заключён под стражу в СИЗО «Лефортово».

Михаил Юревич, глава Челябинской области

Михаил Юревич, глава Челябинской области

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком Федерации независимых профсоюзов России «За содружество», знаком «За заслуги перед Всероссийским обществом слепых II степени», орденом Дружбы.

Рейтинг качества жизни: 50,68, 19 место.

20 марта 2017 года Юревичу заочно предъявили обвинение в получении в качестве взяток 26 миллионов рублей.

Находится в бегах в Израиле. На него заочно выдан ордер на арест.

Шолбан Кара-оол, глава республики Тыва

Шолбан Кара-оол, глава республики Тыва

Награждён орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом РПЦ «Славы и Чести» II степени.

Рейтинг качества жизни: 12,53, 85 (последнее) место.

Пока не задержан. Но перспективы вполне реальные.

Никакого ликования по случаю. В правительстве настороженная тишина. Неужели и им известно об этой тенденции? Не стоит расслабляться в нашей современной политической жизни – сегодня ты гуляешь по Кремлю, тебе все по-доброму улыбаются и жмут ручку, а завтра – ведут с мешком на голове и в наручниках в места не столь отдалённые...

(прочитано 568 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6688.html
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Аноним (гость) 31-05-2017 17:00:16   #2 [ru]
Карлик карлику рознь
 
0
avatar
Аноним (гость) 31-05-2017 15:20:45   #1 [ru]
Ничего Кара-оолу не будет - карлик карлика не обидит (сравнили рост арестованных с Путиным?)
 
+1
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Может, создать детский Викиликс? Деда Мороза нет, жопа от сгущёнки не слипается, папа трахает маму... (мысли в рабочее время).

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