A- | A | A+ 12pt №9, 6 марта 2018 года.

Народное: «Лишь бы войны не было» уже неактуально Как известно, в российском обществе очень живуч устоявшийся мем «Лишь бы не было войны!». Думаю, не будет преувеличением, если скажу, что добрая половина пресловутых 86%, поддерживающих Путина простых людей, ставят свои «галочки» в бюллетене против фамилии Путин именно из-за вышесказанной присказки. Так вот, после Послания Путина от 1 марта 2018 года можно с полной уверенностью констатировать, что оправдывающий стимул для поддержки «Лишь бы не было войны!» уже не работает. Сейчас есть только один самый страшный и ужасный своей неотвратимостью диагноз: «Путин – это, скорее всего, война!». Причем война не столько против там пиндосов, укропов, не война на дальних подступах с каким-то мифическим «Игилом» (запрещённой в России террористической организации – ред.), а сколько война у нас на дворе. И все это ради чего? Чтобы еще шесть лет можно было безнаказанно воровать? Не буду перечислять все прегрешения нашей власти. Начиная с повально проваленных своих обещаний, из которых с некоторой оговоркой выполнено лишь одно. Скажу лишь о том, сколько за эти годы у нас было украдено. По расчетам наших аналитиков, в США размещено от 800 миллиардов до 1 триллиона 300 миллиардов долларов. В Британии – до полтриллиона фунтов. Кроме этого, по миру, во всяких там Кипрских, Виргинских, Панамских и прочих оффшорах попрятано ещё немало средств. Таким образом, в западных банках размещено не менее 3-4-х триллионов долларов США, не считая тех средств, которые уже конвертированы на футбольные клубы, яхты, недвижимость и прочие. Если это не имеющее аналогов в человеческой истории вселенское ограбление будет продолжено, окончательное обнищание народа наступит не через шесть лет, а гораздо раньше. Все-таки, народ – не быдло, как об этом кто-то думает. Думается, если бы в России состоялись действительно открытые конкурентные выборы с объективным голосованием, народ непременно избрал бы другого президента. Но, понятно, что в России нет объективных, свободных выборов. Есть наглые, масштабные фальсификации, буквально на глазах у всего народа, свидетелями в Туве которых мы являемся. Есть Памфилова, которая несомненно признает итоги выборов, хотя и передаст документы о нарушениях Путину. А потом сам Путин скажет, что «выборы проведены в соответствии с российским законодательством и Конституции». Значит, получается, что российское законодательство и Конституция допускают, чтобы для губернатора Тувы Кара-оола, как в 2016 году, только в трех избирательных участках города Кызыла №№ 12, 13, и 31 участковые комиссии своровали (или приписали) свыше 1800 голосов избирателей. На этом бунт народа против тирана закончится. Сейчас остается только один реальный шанс заступиться за народ. Этот шанс – в руках зарегистрированных кандидатов. В связи с этим я обращаюсь к кандидатам Бабурину С.Н., Грудинину П.Н., Жириновскому В.В., Собчак К.А., Сурайкину М.А., Титову Б.Ю. и Явлинскому Г.А. со следующим предложением: Уважаемые Сергей Николаевич, Павел Николаевич, Владимир Вольфович, Ксения Анатольевна, Максим Александрович, Борис Юрьевич и Григорий Алексеевич! Не участвуйте в этом фарсе под названием «выборы». Я призываю вас собраться вместе и принять решение о сложении своих кандидатур на выборах Президента. Фактически Путин это уже сделал, отказавшись от участия в дебатах с вами. Во всем цивилизованном мире неучастие кандидата в дебатах автоматически лишает права кандидата баллотироваться. Сделайте это, и вас ждет активное и плодотворное политическое долголетие на благо народа. Ведь не секрет, что на фальсифицированных выборах власть со злорадной усмешкой ставит нули в протоколы, чтобы лишить вас участия даже в законодательных органах власти. С уважением, Амыр Хоюгбан. (прочитано 89 раз) http://risk-inform.ru/article_7192.html 0

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Националист (гость) 07-03-2018 07:44:42 #4 [ru] Сайт «ИноСМИ» заставили удалить статью о том, как россиян сгоняли на митинг «за Путина»



3 марта на столичном стадионе «Лужники» прошел концерт-митинг в поддержку действующего президента, на который уже традиционно сгоняли студентов и работников бюджетной отрасли, а недостающий «электорат» докупали на тематических интернет-форумах. О том, что посетителей на данное мероприятие собирали насильно, писали многие не ангажированные СМИ. В частности, соответствующая публикация появилась также на сайте «ИноСМИ», однако спустя несколько часов после появления «неугодной» действующей власти статьи от редакции издания потребовали немедленно убрать новость. Не смотря на то, что публикация сохранилась в кэше «Гугла», по запрашиваемому адресу выдает ошибку 404:



Скандальная публикация о пропутинском митинге вызвала негодование «на верхах» и стала причиной отстранения дежурного редактора. Вот такая вот демократия и свобода слова по-русски.



Следует отметить, что издание «ИноСМИ» является информационным проектом «России сегодня», который занимается мониторингом новостей о России и мире в мировых средствах массовой информации и их переводом на русский язык. Издание связано с информагентством «РИА Новости» и поддерживается Федеральным агентством информации и п



Источник ечати. Несколько лет назад в Сети разгорелся громкий скандал вокруг обвинения «РИА Новости» в цензуре. Тогдашний редактор «ИноСМИ» Г. Охотин перед увольнением выложил на всеобщее обозрение внутреннюю переписку, в которой руководство агентства обязывало его «фильтровать» новости и не публиковать на сайте материалы, содержащие критику действующей власти.Источник rusmonitor.com 0 Националист (гость) 07-03-2018 07:41:36 #3 [ru] Мороженые “патриоты”: зрителей концерта «за Путина» уже два часа держат на морозе



О том, что зрителей на «грандиозный» митинг-концерт, который, по заверениям организаторов, должно посетить не менее 100 тыс. человек, среди студентов и работников бюджетной отрасли начали отбирать еще пару недель назад, «Русский Монитор» уже писал. Однако если к бесправным студентам или учителям, у которых, по сути, и выбора-то не было (в Сети масса сообщений о лишении людей премий и снижении оценок на экзамене за непосещение подобных «путингов») вопросов нет, то тех индивидуумов, для которых подобные мероприятия являются основным видом заработка, совершенно не жалко.

Как было отмечено нами ранее, стоимость одного «патриота» на концерт 3.03.18 в «Лужниках» составляла 500 рублей. Следовательно, хотели заработать – мерзните, нечего, как говорится, было так дешево продаваться.



Источник rusmonitor.com 0 Националист (гость) 07-03-2018 06:56:51 #2 [ru] Стоит ли идти на выборы, если главный претендент, плюет на конституцию и федеральные законы?!

0 Националист (гость) 07-03-2018 06:50:04 #1 [ru] «Одни клоуны»: Пионтковский рассказал, сколько Путин заплатил Собчак

Кандидат на пост президента России Ксения Собчак участвует в избирательной кампании за солидный гонорар от главы Кремля Владимира Путина. Об этом в эфире программы «Західний погляд» на ObozTV заявил российский публицист и политический деятель Андрей Пионтковский.



«Я здесь в Вашингтоне говорил с коллегой из Москвы, который тесно вовлечен в политическую жизнь в России, и он подтвердил теорию, согласно которой Собчак за деньги принимает участие в выборах. Цена вопроса – два миллиона долларов за участие в этой игре», – отметил он. По его словам, деньги телеведущая получила от администрации президента Путина. «Это инициатива администрации снять каким-то образом напряжение и убедить российскую публику в прозрачности выборов. Сейчас они сделали ставку на Собчак, которая сказала, что давайте я буду представлять идеи Навального на этих выборах», – добавил Пионтковский.



По его словам, недавняя перепалка Собчак с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским является чистой воды постановкой. «Они оба клоуны, но с разными функциями. Функция Собчак – представлять так называемую либеральную оппозицию в России и продемонстрировать Западу, будто бы выборы честные и прозрачные, и все политические фигуры



При этом он подчеркнул, что и другие кандидаты используются Кремлем только для создания вида демократичности выборов. «Жириновский также используется на выборах на протяжении двадцати лет Кремлем, чтобы представлять националистическую часть политического спектра. У нас также есть коммунисты, есть так называемые либералы вроде Собчак», – заключил Пионтковский. Как сообщал «Обозреватель», ранее Собчак и Жириновский устроили потасовку во время дебатов. Телеведущая даже облила скандального политика водой.



Источник могут принимать в них участие», – считает российский журналист.При этом он подчеркнул, что и другие кандидаты используются Кремлем только для создания вида демократичности выборов. «Жириновский также используется на выборах на протяжении двадцати лет Кремлем, чтобы представлять националистическую часть политического спектра. У нас также есть коммунисты, есть так называемые либералы вроде Собчак», – заключил Пионтковский. Как сообщал «Обозреватель», ранее Собчак и Жириновский устроили потасовку во время дебатов. Телеведущая даже облила скандального политика водой.Источник aillarionov.livejournal.com 0 Остальные материалы номера 9: Свежий анекдот

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