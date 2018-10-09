A- | A | A+ 12pt №40, 9 октября 2018 года.

Без сменяемости власти не будет здорового общества! Про нынешние осенние выборы не высказался только самый ленивый. Они всколыхнули наше унылое политическое болото, где, казалось бы, давным-давно вырваны всяческие ростки жизни, где не было никакой надежды без разрешения Кремля изменить власть в собственном регионе. Но оказалось, что деградация политической системы достигла такого уровня, что фавориты власти неспособны выигрывать даже у специально подобранных спарринг-партнёров. Не будем говорить про отдельные персоналии – в каждом регионе есть свои причины случившегося позора «Единой России». Попробуем подвести основные итоги последней избирательной кампании. Главный плюс – это возвращение веры у народа в собственные силы и надежды на возможность изменений. Вдруг выяснилось, что даже в рамках нашей шулерской избирательной системы можно обыграть власть. Да и приложить нужно совсем не много сил, чтобы пробить брешь в, казалось бы, монолитной и нерушимой системе фальсификаций. Эта нарождающаяся вера может существенно поднять явку на последующих выборах. Именно явку протестно настроенных избирателей. Вторым удивительным фактом стало то, что народу не требуется какой-то сильный оппозиционный лидер – власти настолько дискредитировали себя, что люди готовы голосовать за кого угодно, только не за кандидата от власти. На «Единой России» сегодня висит не только ответственность за тотальную коррупцию, но и неподъёмный груз пенсионного дефолта, повышение налогов, тарифов и других поборов. Откровенный грабёж населения, сопровождаемый при этом нескрываемым ростом собственного благосостояния, вывел в политику даже тех, кто раньше старался держаться от неё подальше. Бывалые эксперты говорят, что радоваться тут нечему. «Единая Россия», ЛДПР, СР или КПРФ – это всё головы одной и той же кремлёвской гидры. И действительно – найти различия в сортах этой аморфной массы, хором признающейся в любви одному президенту, довольно трудно. Но главное здесь всё-таки – сменяемость власти. Даже если вместо старой жабы придёт молодая гадюка. И вот почему. В народе ходит такое устойчивое убеждение, что незачем менять власть – старые уже наворовались, а придут молодые голодные – с новой силой начнут грабить. На самом деле «навороваться» невозможно, поскольку аппетит приходит во время еды. В природе нет реальных примеров, когда вор, дорвавшийся до «сладкого», смог бы самостоятельно остановиться. Сам «наелся», следом подтягиваются голодные родственники, сначала ближние, потом дальние, потом начинают подрастать внуки-правнуки... Со временем жулик и вор, получивший доступ к бюджетной кормушке, только теряет страх наказания, оттачивая навыки казнокрадства, начинает более откровенно и нагло запускать руку в казённый карман. Он постепенно окружает себя надёжными подельниками, с которыми можно удобно и безопасно конвертировать бюджетные средства в собственное благосостояние. С годами родные человечки расставляются на всех более-менее хлебных должностях, начиная от министерских и заканчивая поселковыми больницами и библиотеками. И чем позже долгожителя снимают с кресла, тем большими катаклизмами для региона это может обернуться – нити коррупционной паутины проникают практически во все институты общественной жизни, смыкаясь на главном пауке. При смене власти разрушаются все прежние коррупционные связи. На первое время коррупция вообще может упасть до нуля, так как оставшимся жуликам и ворам неизвестны новые правила игры, а коррупционные связи, замкнутые на определённого чиновника, разорваны. Потому, чем чаще меняется власть, тем меньше шансов у нечистых на руку дельцов выстроить новые преступные взаимоотношения. С другой стороны, могут возразить те же эксперты, – когда на смену старым «проверенным» кадрам приходят откровенные пустышки, управление регионом вряд ли станет лучше. Особенно, когда накопилось множество проблем, которые нужно быстро и профессионально разрешать. Ситуация напоминает анекдот про бездарных футболистов, против которых тренер решил выставить бочки. «Ну, и как?» – спросили его. «Бочки выигрывают», – мрачно ответил тренер. Ну, если даже бочки обыгрывают футболистов, то, может, пора выкинуть на свалку таких «профессионалов»? Иногда и «бочки» оказываются более полезными кандидатами, чем живые, но никчемные футболисты. Хотя бы для того, чтобы во время этой пертурбации на забетонированном политическом поле смогли вырасти новые цветы. Конечно, эти выборы всего лишь маленький шажок в сторону реального народовластия. Возможно, к следующим выборам испуганные единороссы, сменят окрас, назвавшись по-новому, примут новые ужесточающие законы, усложняющие победу в выборах несогласованных кандидатов. Но «поезд» тронулся. Многие старожилы отмечают, что нынешняя ситуация напоминает конец 80-х годов прошлого века, когда, несмотря на всю видимую мощь КПСС, люди в большинстве своём отказывались голосовать за выдвиженцев от власти. Сегодня, как и тогда, осталось немного людей, готовых выступить в защиту токсичной власти. И у неё остаётся всё меньше шансов на то, чтобы удержаться на троне. Время работает против. Главное, чтобы процесс выборов и сменяемости власти опять не остановился на очередном вожде, который снова поведёт нас к очередному «светлому будущему» в конце бесконечного туннеля. А для этого нужно раз за разом, как можно чаще менять власть, тем самым уничтожая вокруг властьпридержащих ореол сакральности, вседозволенности и всесилии. О. Шын (прочитано 655 раз) http://risk-inform.ru/article_7585.html +11

<< Комментарии к статье (Всего: 16) >> Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации. 1 : 2

Аноним (гость) 11-10-2018 16:52:30 #16 [ru] Второй за день губернатор ушел в отставку.Губернатор Курской области Александр Михайлов подал в отставку. Об этом сообщается на сайте администрации региона. Крысы бегут. Неужели начали давить единоросов ? А Избирком Хакасии обратится в Верховный суд республики с просьбой отменить регистрацию на выборах главы региона кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, по надуманному предлогу: неверное название избирательного объединения "Коммунистическая партия Российской Федерации - Хакасское региональное отделение КПРФ", тогда как в ЕГРЮЛ название партии звучит так "Хакасское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации". Бред сивой кобылы действия полностью подрывают всю выборную систему страны, всю политическую систему страны, подобными действиями фактически устраивают дефолт в политической системе. Отмена регистрации кандидата от КПРФ, зарегистрированного «по всем законам», и победа которого была «очевидна», может привести к дестабилизации не только в республике, но и во всей стране.Придираются только для того, чтобы сорвать выборы. Позор Путину - гаранту Конституции РФ. 0 Аноним (гость) 11-10-2018 14:05:12 #15 [com] Уже 4-го президента Южной Кореи отправили в тюрьму из-за коррупции и злоупотребления властью. Суд приговорил его к 15 годам тюрьмы. По телеканалу «Россия 24» назвали это «президентским проклятием» Кореи. Уважаемые, «президентское проклятие» — это когда страной 19 лет правит коррупционер, сделавший всех своих друзей олигархами…и заодно уничтоживший независимый суд, который мог бы его за это отправить в тюрьму. Да и по уровню жизни Южная Корея, в которой с 1996 года отправляют президентов-коррупционеров за решётку, почему-то на 36-м месте в мире, а Россия, в которой «политическая стабильность» — на 101-м месте (из 149 — Legatum Prosperity Index). Зарплата в Южной Корее почти в 9 раз выше, чем в России (при том, что цены выше всего в 2 раза). +2 Аноним (гость) 11-10-2018 09:49:59 #14 [ru] " Ждем ухода Караоола " _ЖДИТЕ ! Потому как место пусто не бывает! Разве не знаете ,что Тэн уже примеряется к губернаторам? Думаете Тэн экономику поднимет и при нем будет лучше? +2 Аноним (гость) 11-10-2018 09:38:38 #13 [ru] Угомонитесь и по теме: Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова объявила в четверг, что уходит с должности по собственному желанию.Ее предшественник Константин Ильковский также покинул пост главы региона, не пробыв на нем и трех лет — он ушел в отставку в феврале 2016 года из-за срыва программы расселения аварийного жилья. Жданова стала вторым губернатором Забайкальского края, который не смог проработать один полный срок. Уже вторую неделю страна наблюдает, как ВВП лично пытается организовать ремонт вертикали власти, срочно поставить подпорки под ее обветшавшее здание.... Ждем ухода Караоола Еще в марте Степашин сказал: "Республика Тува сорвала программу расселения аварийного жилфонда, рассчитанную до 1 сентября 2017 года"Караоол, ответил, что если вопрос лично в нем, то он не "цепляется" за должность. Ваша очередь, глава Тувы Шолбан Караоол процесс пошел, народ от Вас устал и кем Вас только обозвал. Посмотритесь в зеркало У вас не будущего имени в истории Тувы. +4 Националист (гость) 11-10-2018 06:03:29 #12 [ru] Слава Рабинович:

Статья 278 УК РФ, до 20 лет тюрьмы, в чистом виде: госпереворот набирает финальный ход



Государственный и должностной преступник Валерий Зорькин – т.н. «Председатель» т.н. «Конституционного суда», УЖЕ давно должен идти под суд: прежде всего, за допуск Путина к т.н. «выборам президента» в 2012 и 2018 гг. Зорькин прекрасно знал и знает, что, согласно Конституции РФ, Путин достиг конституционного предела своих президентских полномочий ещё в 2008 году: два срока подряд (это – более строгое определение, чем просто «два срока», ибо два срока можно только подряд). И Зорькин не сделал ничего, чтобы не допустить Путина вернуться в президентское кресло на незаконные 3-й и 4-й сроки. Мало того, всячески способствовал этому возвращению. И, вдобавок, разрешил путинскому креслодержателю Медведеву увеличить длительность одного срока президентства с 4 до 6 лет, сразу на 50% – под Путина.



Сейчас государственный и должностной преступник Валерий Зорькин «заговорил» об изменении Конституции – озвучивает очередной заказ своего хозяина. Международному террористу и военному, государственному и должностному преступнику Путину, скрывающемуся за маской главы государства, необходимо перепрыгнуть через «проблему 2024 года». Мы не знаем точно, что они там п

Мы обязаны противодействовать этому плану путинской ОПГ. Всеми силами и способами. Совершив госпереворот в 2012 году, они окопались и окапываются дальше.



Мы должны восстановить конституционный строй Российской Федерации. И отдать Путина и его ОПГ под суд. Кроме множества прочих статей, это – статья 278 УК РФ, до 20 лет тюрьмы, в чистом виде. ридумали, но можно предположить следующее: Путин станет Председателем т.н. «Госсовета», и часть президентских полномочий (или все?) перейдёт (перейдут?) – даже не к Госсовету, а к его председателю. А должность Председателя Госсовета будет пожизненной. Госпереворот набирает финальный ход.Мы обязаны противодействовать этому плану путинской ОПГ. Всеми силами и способами. Совершив госпереворот в 2012 году, они окопались и окапываются дальше.Мы должны восстановить конституционный строй Российской Федерации. И отдать Путина и его ОПГ под суд. Кроме множества прочих статей, это – статья 278 УК РФ, до 20 лет тюрьмы, в чистом виде. www.facebook.com 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 10-10-2018 21:42:09 #11 [ru] что Анонимы номер 7 и 8,

ВЫ устали от этого Залетного? +3 Националист (гость) 10-10-2018 15:13:06 #10 [ru] Вот о чем я говорил про сливной канал Незыгарь



Путину предложили переписать Конституцию

www.finanz.ru -2 Аноним (гость) 10-10-2018 13:21:49 #9 [ru] Если посмотреть на любой регион или страну, где один правитель сидит по 20-40 лет, то сразу видно, как на подведомственной ему территории начинается застой, развал, кумовство. Исключения очень редки и только подтверждают общее правило. +2 Аноним (гость) 10-10-2018 09:56:10 #8 [ru] Националист-провокатор. +2 Аноним (гость) 10-10-2018 09:40:12 #7 [ru] Националисту - тебя очень много, заткнись! +2 1 : 2 Остальные материалы номера 40: Свежий анекдот

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