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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 40, 9 октября / Перекрёсток мнений
   
 
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№40, 9 октября 2018 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Свежий анекдот

Аноним, 03-10-2018 #1[ru]

А что вы хотели от учителя труда? Складывать слова в связные предложения – не ее конек. Зато она сможет сделать всем своим подчиненным депутатам грабли. Чтобы им было удобнее ГРАБИТЬ!

Философия коррупции

Аноним, 03-10-2018 #4[ru]

Вот он, пресловутый «карьерный лифт». Раньше он носильщик чемоданов, а сейчас ему носят зонтик. Это потому, что круг общения сузился до размеров охраны. Даже чтобы кухарка стала губернатором, надо на чуню заходить и видеть кухарку. А чтобы из народа – то надо общаться с народом – ну и так далее.

Аноним, 03-10-2018 #6[ru]

Коррупция в стране цветет пышным цветом – это факт! Только вот непонятно, почему в Дагестан варяга из Кремля отправили. А Тыва, где махровая коррупция, как на ладони, уже много лет управляется Кара-оолом? Ведь даже обывателю понятно, что при длительном и бессменном пребывании у власти чиновник начинает обрастать всякими криминальными связями, проворачивать схемы коррупционные и т.п. Неужели Кужугетыч так умеет глаза замылить? Или в Кремле знают реальное положение дел в Тыве, и их все устраивает???

Аноним, 03-10-2018 #11[ru]

В Хакасии один за другим снимаются кандидаты... Похоже, дело идет к отмене выборов и прямому назначению губернатора из Москвы. Интересно, чьего пришлют? Опять от Шойгу или от какого-нибудь другого олигарха?

Аноним, 04-10-2018 #13[com]

Кто знает? Карлика в Японии приняли за старую гейшу из-за того, что постоянно делал селфи и кривлялся? Пусть там и остаётся, гейши не плохо зарабатывают, между прочим.

Аноним, 04-10-2018 #14[ru]

В Путинской России последних лет, Губернаторами становятся люди из личной охраны самого главного. Или кадры из недр ФСБ. А в Туве до сих пор, правит баллом позорный коммерс с сомнительной репутацией, торговавший паленной водкой и семья которого поставляла тувинский гашиш в просторы России. В общие правила он не совсем вписывается, но назвав себя МАЛДРУГОМ Шуйгу, держится на плаву, рискуя утонуть и утопить, в любой момент всю цепочку, вертикаль. Нажим силовиков, недругов СТАРШЕГО с серьезными фактами с каждым разом усиливается. Как только прозвучит команда «ФАС!» – все, малдруг не дозвонится до своего покровителя. Такой сценарий – большой риск, конечно же, лично самому старшому. Поэтому он и бьется за своего непутевого МАЛЫША, часто позорясь перед президентом страны и теряя авторитет перед земляками. Но время выбрало не их, все идет на перекос. Хакасия – это серьезный звонок Кужугетычу! Силовики в действии! Что ж, будем наблюдать. Думаю, осталось не много!

Аноним, 04-10-2018 #15[ru]

Видимо, нужен всемирный потоп, чтобы всю эту нечисть смыло раз и навсегда!!! Общество больно болезнью, которая уже не лечится. Необходимо хирургическое вмешательство!!!

Аноним, 04-10-2018 #18[ru]

«Имущественное преступление» – это банальное разграбление не принятых государством на баланс государства пятиэтажек, построенных по Программе переселения граждан с ветхого жилья по ул. Убсунурской, много лет пустующих, и разграбляемых населением. Миллиарды рублей украдены генподрядчиком – управлением капстроительства правительста Тувы при содействии Казначейства России по Туве и фактическом соучастии всех правоохранительных органов, покрывающих преступников во власти. А расстаются с жизнью наши граждане, охраняющие от разграбления дом, не принятый госкомиссией, по причине того, что чиновники украли у государства миллиарды целевых рублей!

Аноним, 04-10-2018 #19[ru]

У меня вопрос прокурору Боровкову: за чей счет Кара-оол Ш. шарится по Японии?

Венедиктов, 04-10-2018 #22[com]

Как-то тревожно за Сергея Кужугетовича... Левада-центр объявил, что рейтинг доверия президенту Владимиру Путину – 58%, а рейтинг доверия российской армии – 66%. Как-то тревожно становится за Сергея Кужугетовича Шойгу. С таким превосходством рейтинга над президентом легко стать послом в Занзибаре. Или министром культуры в правительстве Амурской области. Неаккуратно как-то...

Аноним, 04-10-2018 #23[ru]

Вожатым линейки проводить тревожного кожеедовча.

Националист, 05-10-2018 #25[ru]

Главу Ингушетии закидали бутылками, а его охрана стала стрелять в воздух. И что вы думаете?! Они не стали разбегаться, как запуганная скотина. А ингушский ОМОН не пропустил автоколонну с российскими военными в центр Магаса, где продолжается бессрочный 40 тыс. митинг против передачи земель Чечне. Приказ главы МВД Ингушетии не повлиял на решение омоновцев защищать своих земляков. Будет ли тувинский ОМОН защищать своих земляков?! Или струсит?!

Аноним, 05-10-2018 #33[ru]

Опять новый начальник СК приехал, б/у как всегда в Красноярск. Долго никто не сидит, видно Шойгу боится, чтобы не дай боже чего как бы еще и порядочным не дай бог оказался. В Туву порядочные прокуроры и следоки не едут, все с беспорядочными связями, все свои.

Коротко

Аноним, 03-10-2018 #1[ru]

На детей в районах смотреть страшно, многих из нищих семей подбирают ловкие дяди из АУЕ, «акый». Пока ребенок растет, делает из него очередного карликовского шакала, агента или еще хуже.

Аноним, 03-10-2018 #4[ru]

Ну что, голосователи, доголосовались? Дальше крепостное право и право первой ночи. Карлик-нойон, раб галерный-царь, звездун-воевода и т.д. и т.п. РФ – российская феодалия.

Аноним, 03-10-2018 #5[ru]

Мерген Ооржак и Лариса Шойгу поставили крест на своей дальнейшей политической карьере. Каждый раз, когда они будут открывать рот и обещать что-то для благополучия своих избирателей, перед глазами будут стоять большие буквы: ОНИ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ОТЪЕМ ПЕНСИЙ У СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ! Хуже фашистских оккупантов! Те хоть не прикрывались лживыми обещаниями и фальшивыми улыбками.

Аноним, 03-10-2018 #6[ru]

Вот и доголосовались на свою голову за единоросов тупое население баранье стадо Путина, чтоб он как пастух дальше гнал их и пинал в их жопы. Подоходный налог увеличат с 13% до 19%. Уменьшится ваша зарплата на 19% и пенсионные отчисления будут тоже брать с вашей зарплаты. Извините: пенсионные теперь работодатель не будут отчислять, а вы сами будете со своих кровных на свою старость откладывать, если хотите, конечно. А если нет, будете подыхать без пенсии...

Аноним, 04-10-2018 #10[ru]

Интересное наблюдение. Когда ищу новости в интернете по слову «Кызыл», то чаще всего выпадают спортивные, коммунальные и криминальные. Причем спортивные относятся к Кызыл-Жару, коммунальные – к Кызыл-Кия, а криминальные к нашему Кызылу... Вот и сегодня – «В Кызыле при исполнении служебных обязанностей погиб участковый уполномоченный полиции»...

Аноним, 05-10-2018 #12[ru]

Сенатор от Тувы Людмила Нарусова не голосовала за пенсионный грабеж. Тот момент, когда человек, не относящийся к республике, не живущий в ней, заботится о ее жителях больше, чем «родные» депутаты, обрекшие на нищету и смерть своих земляков...

Обзор прессы

Аноним, 03-10-2018 #1[ru]

Дамбы-Хряк (в простонародье – «дохлый», что соответствует и внешности и «облико морале») гробит все, за что не возьмется! Жалкий жандарм, никчемный чиновник, скудный человечишко!

Нужно решать социальные проблемы, а не распродавать Туву по кусочкам!

Аноним, 03-10-2018 #1[ru]

На помощи простым жителям много не заработаешь. Вон – попытались наворовать на переселении из ветхого жилья, так до сих пор крайних ищут. То ли дело воровать на продаже ископаемых – одно удовольствие! Заводишь на территорию крупную компанию типа Лунсина и тихо вместе с ними делишь награбленное к обоюдной радости. Мелкие штрафы за погубленную природу – это смешные копейки на фоне сверхприбылей. Непыльный доход – почти как от продажи шмурдяка и наркоты.

Аноним, 03-10-2018 #3[com]

Не зря, значит, карлики бывшего министра Кызыл-оола ответственным за недра ставят. ВСЕ, что на земле продали, теперь и под землёй ничего не оставят.

Аноним, 04-10-2018 #5[ru]

2-му: все точно, не только продажные – еще и гнилые, даже своих детей не жалеют, кругом нищета. Трусость в крови. Живут хохлы, хачики и евреи. Даже от коммунистов прошел в депутаты гастарбайтер – охереть.

Аноним, 05-10-2018 #6[com]

Кызыл-оол (оор) редкостная гавняра, это он превратил Кызыл в частный сектор. Сколько тебе ещё земли надо падла???

Хопуя хапает

Аноним, 03-10-2018 #1[ru]

Это во всех больницах. Прокурор, проснись!

Аноним, 03-10-2018 #2[ru]

Понижение зарплат произошло во всех учреждениях Минздрава. Причём здесь Хопуя? Может, лучше в Минздраве спросить, почему идёт снижение. Там все умные.

Аноним, 03-10-2018 #3[ru]

Денег на новые дворцы и мерседесы не хватает! Отнеситесь с пониманием!

Аноним, 03-10-2018 #5[com]

А правда, что главный врач Чабанской больницы Дёгтя-рёва М.В. стала депутатом благодаря удачной операции по увеличению половых органов главе республики? Не зря в этой больнице работает врач с золотыми руками Карпенко АИ. С такими способностями он и его руководитель далеко пойдут. Нужным людям – нужные сантиметры.

Неуравновешенный глава избиркома

Аноним, 03-10-2018 #1[ru]

Узнаю давнюю истеричку, по которой плачет психбольница. Эта неадекватная особа Вортуна в свое время столько своих друзей и товарищей кинула и столько же перекидает сейчас ради сиюминутных благ в виде мелких взяток и утех с немолодыми, мягко говоря, некрасивыми женщинами с пониженной социальной ответственностью... А ведь знает гнида, что чаща его переполнилась и придётся за все свои грехи ответ держать.

Аноним, 03-10-2018 #2[ru]

Олег – тупой, просто наглухо тупой! Только и умеет глаза круглыми делать по любому случаю, и в основном не к месту. А ещё он ссыкун страшный и большой подлец!

Аноним, 04-10-2018 #3[ru]

Карлики других не держат, только гнилые подлецы на все способные.

С «кыштагом» в голове далеко не поедешь

Аноним, 03-10-2018 #1[ru]

Шойгу – Кара-оол – беда

Аноним, 03-10-2018 #2[ru]

А чего дети карликов кыштагом не занимаются? Пусть по молодецки поднимают сельское хозяйство в Тыве! Жить на награбленное в Москве и Англии каждый сможет, а ты заработай, попробуй!

Герой России Боширов – Чепига

Аноним, 03-10-2018 #1[ru]

Какая страна, такие и герои...

Перекрёсток мнений

Аноним, 03-10-2018 #3[ru]

Про дико дорогой уголь в Туве. К вашему сведению – этот уголь такой уже последние 10 лет. С 01.01.2019 будет он еще дороже: традиционно, ежегодно на 7-8%, потому что пришел новый год, плюс к этому будет рост из-за повышения НДС с 18% до 20%! Сейчас уже на трассе наши доблестные предприниматели торгуют им за 3200 рэ за тонну, а за мешок «тувинский» – 250 рэ. Пропадать будем вместе братцы-тувинцы? Тем более до пенсии нам теперь не дожить! Спасибо партии единой, родной!

Аноним, 03-10-2018 #4[ru]

Добрый день. Прав №3. Поздно спохватились за дорогой уголь. Вернее, это только брюзжание. Никто не подает голоса против разграбления тувинской земли и тувинцев. Как зиму переживем? Тоже боитесь свой голос поднять, мол, за это вас с работы снимут, детей не возьмут на работу? Жалкие вы люди... Тогда замерзайте в своих домах, а дети ваши в холодных, плохо отапливаемых школах, садиках, в больницах и в домах культуры...

Аноним, 03-10-2018 #5[com]

Меня интересует, чем топит свой домище Кара-оол? Не вижу чёрного дыма зимой над его крышей!

Аноним, 04-10-2018 #6[ru]

Вас грабят, а Вы ГОЛОСУЙТЕ, ГОЛОСУЙТЕ за клоуна-шизика маразматика селфищика Караоолу и дебильных его депутатов...

Должность по расписке

Аноним, 03-10-2018 #2[ru]

Б/у Крольчикова Ольга пусть возьмет свой доклад и засунет его в это самое место, которым она любит трясти. Ее давно надо судить за бездеятельность и увеличение детей в детдомах Тувы. Дура безмозглая, найми толковых людей, если своих мозгов нет! И защищай целевые программы... Сколько поколений детей выросло в нищете, которых прибрали в АУЕ, судить ее надо...

Аноним, 03-10-2018 #4[ru]

... Б/у Крольчиковой надо бы помолчать, если мозгов не хватает. Никому не помогла реально, сидит, и бесстыжая получает по самое нехочу.

Аноним, 05-10-2018 #8[ru]

Такое единодушное презрение к Россовой у комментаторов что-то да означает.

(прочитано 794 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7589.html
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Аноним (гость) 12-10-2018 20:54:53   #32 [ru]
Мне тут написали ,что шумов выразитель мнения людей ( правда там про Крым) НО КОГДА ВСТРЕЧАЮ ЛЮДЕЙ НА УЛИЦЕ ТО ОНИ ДРУГОЕ ГОВОРЯТ И СОВСЕМ НЕ ТО ЧТО ПРОПОВЕДУЕТ ЭРМАК ВОТ ПОСЛУШАЙТЕ:



 
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Националист (гость) 12-10-2018 13:36:22   #31 [ru]
Юродивый написал "что я УВАЖАЮ казака Мазепу" и якобы "как Исчез этот Нацист" - да мне вообще то нас рать, кого ты "УВАЖАЮ". Для меня ты был, остаешься и будешь малообразованным и ряженым дебилом со справкой из ПСИХ ДИСПАНСЕРА. И мое отношение ни в коей мере, не относится к другим лицам являющимися пациентами выше указанного медучереждения. Так, что "Прошу отнестись с пониманием".
 
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Националист (гость) 12-10-2018 13:19:05   #30 [ru]
Цитата: "Таких Малограмотных. как Этот НАЦИСТ" - это пишет ряженый "акадэмик". Уже как-то отмечал, что кизяки и образование - это не совместимые понятия. Чему его могли научить в староверческой якобы школе?! Чтобы рабы прилежно и правильно молились, а также САМОЕ главное знали счет, для оплаты десятину в свою секту.

Это еще могу понять тяжелое детство. Тятя бил ногами и по голове так часто и сильно, что отразилось на слабоумии горе АНАЛитикА. Но не могу понять, что ты оцениваешь людей, которые получили высшее образование (и не одно) и при этом писать свои абсурдные комменты.

Но дело даже не в этом. Переключая каналы дебилизора увидел депутата едроса Валуева в передаче (!) "Спокойной ночи малыши" в качестве ТЕЛЕВЕДУЩЕГО. Хорошо, что я сидел в кресле... Думаю, что после такого "красивого и образованного", дети долго не могли заснуть...
Но САМЫЙ ШОК (хоть плачь и смейся) для меня, когда узнал, Валуев стал "Председателем комитета по образованию и науке ГосДумы"... Эрмак и Валуев случайно не родственники
 
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 12-10-2018 13:02:06   #29 [ru]
Да... Наш Вечный Аноним... Very Happy под номером 28... Very Happy
Что Ты УВИДЕЛ как Исчез этот Нацист? Very Happy
До которого ДОШЛО, что я УВАЖАЮ казака Мазепу, хотя Он и Проиграл Рабовладельцу Петру Первому, но Его, СЛАВЯНИНА, за то что Он из тех кто Занимается Самоуничтожением, я просто ПРЕЗИРАЮ... Very Happy
А насчет Статьи... Чтоб тема Интересная... Very Happy
Поинтересуюсь у Сергея Семеновича, сколько СТРОК Он Выделит на Страницах Своей Газеты... Very Happy
Все же Он то ФОРМИРУЕТ газету в ЦЕНТРЕ Азии, а не в Задрипанной Москве... Very Happy
 
+1
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Аноним (гость) 12-10-2018 10:18:15   #28 [ru]
Шумов написал : "И для Таких Малограмотных. как Этот НАЦИСТ предлагаю отрыть в Википедии страницу под Названием " КЕРЕИТЫ" -- НУ ТЫ ЖЕ ТАКОЙ ГРАМОТНЫЙ - НУ ВОЗЬМИ И НАПИШИ СТАТЬЮ НУ ПУСТЬ НЕ В ВИКИПЕДИИ ,А ТУТ ТОЛЬКО ТОЛКОВО ,А НЕ ТАК КАК ТЫ ЗДЕСЬ ПИШЕШЬ! А ЕЖЕЛИ НЕ МОЖЕЬ ТО НЕ ХРЕН ВСЕХ КТО УМНЕЕ И ТОЛКОВЕЕ ТЕБЯ ОБЗЫВАТЬ!
 
-2
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 12-10-2018 10:02:20   #27 [ru]
И для Таких Малограмотных. как Этот НАЦИСТ предлагаю отрыть в Википедии страницу под Названием " КЕРЕИТЫ".
чтоб ПОНИМАЛИ кто Такие МОНГОЛЫ ХРИСТИАНЕ, с 1007 года, как Они с Батыем оказались в Степях Юга Восточной Европы. И как Они Пошли Обратно на СВОЮ РОДИНУ с ЕРМАКОМ.
Чтоб ВЫ ПОНИМАЛИ кто Такие КАЗАКИ СТАРОВЕРЫ, Родовые КАЗАКИ.
 
+1
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 12-10-2018 09:41:44   #26 [ru]
АНОНИМ Номер 22, и ТЫ же НАЦИСТ , под Шведским Флагом...
Мне ПЛЕВАТЬ на то как " Крестили" Тех больше 1000 лет назад, и Кто так и не Стал Христианами, Моих Предков КРЕСТИЛ в Центре Азии Митрополит НЕСТИРИАНСКИЙ в 1007 году, по Китайски как КИРАИТОВ.
И что Наши Ввязались в Драчку Славянскую, ЗНАЯ что ТРИ Славянина Развалили СССР, и что СЛАВЯНЕ Развалили Югославию...
Так что с Мой точки Зрения как МОНГОЛА ХРИСТИАНИНА, Чем Больше ВЫ, Славяне Перебьете Друг Друга, тем Лучше будет Другим, кто останется Жить в России и на Украине...
Я к примеру не Считаю МАЗЕПУ " ПРЕДАТЕЛЕМ", а считаю что ОН БИЛСЯ с РАБОВЛАДЕЛЬЦЕМ Петром 1 вым... Но ПРОИГРАЛ...
И на Примере того, как Свыше 1000 лет тому Назад только Ставшие " православными" Славяне Киевские РАЗБИЛИ КАТоЛиких Славян Поляков, Это только Доказывает что Вы Занимались ВЕКАМИ Самоуничтожением, и ЭТИМ Будете заниматься до Самого Страшного Суда.
 
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Националист (гость) 12-10-2018 09:41:03   #25 [ru]
Уже стало понятно жид и его шестерки гои из Риска на стороне этого Маразматика Эрмака. Меня уже несколько комментов блокировали (не давали пропустить на сайт). И этот же коммент под моим ником "Националист" не давали напечатать. И мне пришлось под простым Анонимом, с другого IP-адреса отправить.

Как попов Сарайской епархии Золотой Орды колбасит от того, что Киев и остальная Украина откалываются от их ярма!!! Когда Киев крестили в 988 году на месте Москвы были болота и леса!

В сети уже сами украинцы тролят рузких попов и кремлеботов: Украина на своей территории начнет захватывать свои церкви. Это точно такой же фашизм, как украинизация Украины! Куда смотрит мир? Украинцы, обезумев от безнаказанности, могут так и украинские города на Донбассе начать захватывать!

Специально сегодня смотрю новости на путенТВ. Короче, по всем каналам завывавют, предрекая Украине церковные бунты.
Даже знаю, кто их будет подстрекать, спонсировать и организовывать.
 
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Националист (гость) 12-10-2018 09:32:16   #24 [ru]
Больше всего активисты из Ингушетии, приехавшие в Москву, хвалят своих полицейских. По их словам, москвичам и не снилось такое единодушие полиции и народа. Ингуши говорят, что продолжат протест. Им не страшно возвращаться - почти все население на их стороне. www.dw.com
 
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 12-10-2018 09:29:17   #23 [ru]
Аноним Номер 16...
Главное Она не СГОРЕЛА, как с Астронавтами из США, или с Нашими кто ПОГИБАЛ при посадках...
так что Вы должны то Задаться Вопросом, не почему " ракеты падают", а Почему из Тувы БЕГУТ ? В том числе и Тувинцы по РФ и МИРУ? Confused
Разве Тувинцев, или Русских из Тувы, Будут СПАСАТЬ как Этих Космонавтов? Confused Very Happy
Да Космонавт и Астронавт , кто Спасся АВТОМАТИЧЕСКИ, за это Получат Деньги и ОРДЕНА, Их показывают по ТВ, а что Показывают из Тувы? Confused
ЗАРЕЗАННОГО УЧАСТКОВОГО!!!
Так что не Равняй Аварию при Выходе в КОСМОС, Уровень 21 века, с тем как РЕЖУТ БАНАЛЬНО, как в До Историческое ВРЕМЯ УЧАСТКОВОГО!!!
 
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Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют... (Салтыков-Щедрин)

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