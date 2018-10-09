    Перекрёсток мнений

Аноним, 03-10-2018 #1[ru]

А что вы хотели от учителя труда? Складывать слова в связные предложения – не ее конек. Зато она сможет сделать всем своим подчиненным депутатам грабли. Чтобы им было удобнее ГРАБИТЬ!

Аноним, 03-10-2018 #4[ru]

Вот он, пресловутый «карьерный лифт». Раньше он носильщик чемоданов, а сейчас ему носят зонтик. Это потому, что круг общения сузился до размеров охраны. Даже чтобы кухарка стала губернатором, надо на чуню заходить и видеть кухарку. А чтобы из народа – то надо общаться с народом – ну и так далее.

Аноним, 03-10-2018 #6[ru]

Коррупция в стране цветет пышным цветом – это факт! Только вот непонятно, почему в Дагестан варяга из Кремля отправили. А Тыва, где махровая коррупция, как на ладони, уже много лет управляется Кара-оолом? Ведь даже обывателю понятно, что при длительном и бессменном пребывании у власти чиновник начинает обрастать всякими криминальными связями, проворачивать схемы коррупционные и т.п. Неужели Кужугетыч так умеет глаза замылить? Или в Кремле знают реальное положение дел в Тыве, и их все устраивает???

Аноним, 03-10-2018 #11[ru]

В Хакасии один за другим снимаются кандидаты... Похоже, дело идет к отмене выборов и прямому назначению губернатора из Москвы. Интересно, чьего пришлют? Опять от Шойгу или от какого-нибудь другого олигарха?

Аноним, 04-10-2018 #13[com]

Кто знает? Карлика в Японии приняли за старую гейшу из-за того, что постоянно делал селфи и кривлялся? Пусть там и остаётся, гейши не плохо зарабатывают, между прочим.

Аноним, 04-10-2018 #14[ru]

В Путинской России последних лет, Губернаторами становятся люди из личной охраны самого главного. Или кадры из недр ФСБ. А в Туве до сих пор, правит баллом позорный коммерс с сомнительной репутацией, торговавший паленной водкой и семья которого поставляла тувинский гашиш в просторы России. В общие правила он не совсем вписывается, но назвав себя МАЛДРУГОМ Шуйгу, держится на плаву, рискуя утонуть и утопить, в любой момент всю цепочку, вертикаль. Нажим силовиков, недругов СТАРШЕГО с серьезными фактами с каждым разом усиливается. Как только прозвучит команда «ФАС!» – все, малдруг не дозвонится до своего покровителя. Такой сценарий – большой риск, конечно же, лично самому старшому. Поэтому он и бьется за своего непутевого МАЛЫША, часто позорясь перед президентом страны и теряя авторитет перед земляками. Но время выбрало не их, все идет на перекос. Хакасия – это серьезный звонок Кужугетычу! Силовики в действии! Что ж, будем наблюдать. Думаю, осталось не много!

Аноним, 04-10-2018 #15[ru]

Видимо, нужен всемирный потоп, чтобы всю эту нечисть смыло раз и навсегда!!! Общество больно болезнью, которая уже не лечится. Необходимо хирургическое вмешательство!!!

Аноним, 04-10-2018 #18[ru]

«Имущественное преступление» – это банальное разграбление не принятых государством на баланс государства пятиэтажек, построенных по Программе переселения граждан с ветхого жилья по ул. Убсунурской, много лет пустующих, и разграбляемых населением. Миллиарды рублей украдены генподрядчиком – управлением капстроительства правительста Тувы при содействии Казначейства России по Туве и фактическом соучастии всех правоохранительных органов, покрывающих преступников во власти. А расстаются с жизнью наши граждане, охраняющие от разграбления дом, не принятый госкомиссией, по причине того, что чиновники украли у государства миллиарды целевых рублей!

Аноним, 04-10-2018 #19[ru]

У меня вопрос прокурору Боровкову: за чей счет Кара-оол Ш. шарится по Японии?

Венедиктов, 04-10-2018 #22[com]

Как-то тревожно за Сергея Кужугетовича... Левада-центр объявил, что рейтинг доверия президенту Владимиру Путину – 58%, а рейтинг доверия российской армии – 66%. Как-то тревожно становится за Сергея Кужугетовича Шойгу. С таким превосходством рейтинга над президентом легко стать послом в Занзибаре. Или министром культуры в правительстве Амурской области. Неаккуратно как-то...

Аноним, 04-10-2018 #23[ru]

Вожатым линейки проводить тревожного кожеедовча.

Националист, 05-10-2018 #25[ru]

Главу Ингушетии закидали бутылками, а его охрана стала стрелять в воздух. И что вы думаете?! Они не стали разбегаться, как запуганная скотина. А ингушский ОМОН не пропустил автоколонну с российскими военными в центр Магаса, где продолжается бессрочный 40 тыс. митинг против передачи земель Чечне. Приказ главы МВД Ингушетии не повлиял на решение омоновцев защищать своих земляков. Будет ли тувинский ОМОН защищать своих земляков?! Или струсит?!

Аноним, 05-10-2018 #33[ru]

Опять новый начальник СК приехал, б/у как всегда в Красноярск. Долго никто не сидит, видно Шойгу боится, чтобы не дай боже чего как бы еще и порядочным не дай бог оказался. В Туву порядочные прокуроры и следоки не едут, все с беспорядочными связями, все свои.

Аноним, 03-10-2018 #1[ru]

На детей в районах смотреть страшно, многих из нищих семей подбирают ловкие дяди из АУЕ, «акый». Пока ребенок растет, делает из него очередного карликовского шакала, агента или еще хуже.

Аноним, 03-10-2018 #4[ru]

Ну что, голосователи, доголосовались? Дальше крепостное право и право первой ночи. Карлик-нойон, раб галерный-царь, звездун-воевода и т.д. и т.п. РФ – российская феодалия.

Аноним, 03-10-2018 #5[ru]

Мерген Ооржак и Лариса Шойгу поставили крест на своей дальнейшей политической карьере. Каждый раз, когда они будут открывать рот и обещать что-то для благополучия своих избирателей, перед глазами будут стоять большие буквы: ОНИ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ОТЪЕМ ПЕНСИЙ У СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ! Хуже фашистских оккупантов! Те хоть не прикрывались лживыми обещаниями и фальшивыми улыбками.

Аноним, 03-10-2018 #6[ru]

Вот и доголосовались на свою голову за единоросов тупое население баранье стадо Путина, чтоб он как пастух дальше гнал их и пинал в их жопы. Подоходный налог увеличат с 13% до 19%. Уменьшится ваша зарплата на 19% и пенсионные отчисления будут тоже брать с вашей зарплаты. Извините: пенсионные теперь работодатель не будут отчислять, а вы сами будете со своих кровных на свою старость откладывать, если хотите, конечно. А если нет, будете подыхать без пенсии...

Аноним, 04-10-2018 #10[ru]

Интересное наблюдение. Когда ищу новости в интернете по слову «Кызыл», то чаще всего выпадают спортивные, коммунальные и криминальные. Причем спортивные относятся к Кызыл-Жару, коммунальные – к Кызыл-Кия, а криминальные к нашему Кызылу... Вот и сегодня – «В Кызыле при исполнении служебных обязанностей погиб участковый уполномоченный полиции»...

Аноним, 05-10-2018 #12[ru]

Сенатор от Тувы Людмила Нарусова не голосовала за пенсионный грабеж. Тот момент, когда человек, не относящийся к республике, не живущий в ней, заботится о ее жителях больше, чем «родные» депутаты, обрекшие на нищету и смерть своих земляков...

Аноним, 03-10-2018 #1[ru]

Дамбы-Хряк (в простонародье – «дохлый», что соответствует и внешности и «облико морале») гробит все, за что не возьмется! Жалкий жандарм, никчемный чиновник, скудный человечишко!

Аноним, 03-10-2018 #1[ru]

На помощи простым жителям много не заработаешь. Вон – попытались наворовать на переселении из ветхого жилья, так до сих пор крайних ищут. То ли дело воровать на продаже ископаемых – одно удовольствие! Заводишь на территорию крупную компанию типа Лунсина и тихо вместе с ними делишь награбленное к обоюдной радости. Мелкие штрафы за погубленную природу – это смешные копейки на фоне сверхприбылей. Непыльный доход – почти как от продажи шмурдяка и наркоты.

Аноним, 03-10-2018 #3[com]

Не зря, значит, карлики бывшего министра Кызыл-оола ответственным за недра ставят. ВСЕ, что на земле продали, теперь и под землёй ничего не оставят.

Аноним, 04-10-2018 #5[ru]

2-му: все точно, не только продажные – еще и гнилые, даже своих детей не жалеют, кругом нищета. Трусость в крови. Живут хохлы, хачики и евреи. Даже от коммунистов прошел в депутаты гастарбайтер – охереть.

Аноним, 05-10-2018 #6[com]

Кызыл-оол (оор) редкостная гавняра, это он превратил Кызыл в частный сектор. Сколько тебе ещё земли надо падла???

Аноним, 03-10-2018 #1[ru]

Это во всех больницах. Прокурор, проснись!

Аноним, 03-10-2018 #2[ru]

Понижение зарплат произошло во всех учреждениях Минздрава. Причём здесь Хопуя? Может, лучше в Минздраве спросить, почему идёт снижение. Там все умные.

Аноним, 03-10-2018 #3[ru]

Денег на новые дворцы и мерседесы не хватает! Отнеситесь с пониманием!

Аноним, 03-10-2018 #5[com]

А правда, что главный врач Чабанской больницы Дёгтя-рёва М.В. стала депутатом благодаря удачной операции по увеличению половых органов главе республики? Не зря в этой больнице работает врач с золотыми руками Карпенко АИ. С такими способностями он и его руководитель далеко пойдут. Нужным людям – нужные сантиметры.

Аноним, 03-10-2018 #1[ru]

Узнаю давнюю истеричку, по которой плачет психбольница. Эта неадекватная особа Вортуна в свое время столько своих друзей и товарищей кинула и столько же перекидает сейчас ради сиюминутных благ в виде мелких взяток и утех с немолодыми, мягко говоря, некрасивыми женщинами с пониженной социальной ответственностью... А ведь знает гнида, что чаща его переполнилась и придётся за все свои грехи ответ держать.

Аноним, 03-10-2018 #2[ru]

Олег – тупой, просто наглухо тупой! Только и умеет глаза круглыми делать по любому случаю, и в основном не к месту. А ещё он ссыкун страшный и большой подлец!

Аноним, 04-10-2018 #3[ru]

Карлики других не держат, только гнилые подлецы на все способные.

Аноним, 03-10-2018 #1[ru]

Шойгу – Кара-оол – беда

Аноним, 03-10-2018 #2[ru]

А чего дети карликов кыштагом не занимаются? Пусть по молодецки поднимают сельское хозяйство в Тыве! Жить на награбленное в Москве и Англии каждый сможет, а ты заработай, попробуй!

Аноним, 03-10-2018 #1[ru]

Какая страна, такие и герои...

Аноним, 03-10-2018 #3[ru]

Про дико дорогой уголь в Туве. К вашему сведению – этот уголь такой уже последние 10 лет. С 01.01.2019 будет он еще дороже: традиционно, ежегодно на 7-8%, потому что пришел новый год, плюс к этому будет рост из-за повышения НДС с 18% до 20%! Сейчас уже на трассе наши доблестные предприниматели торгуют им за 3200 рэ за тонну, а за мешок «тувинский» – 250 рэ. Пропадать будем вместе братцы-тувинцы? Тем более до пенсии нам теперь не дожить! Спасибо партии единой, родной!

Аноним, 03-10-2018 #4[ru]

Добрый день. Прав №3. Поздно спохватились за дорогой уголь. Вернее, это только брюзжание. Никто не подает голоса против разграбления тувинской земли и тувинцев. Как зиму переживем? Тоже боитесь свой голос поднять, мол, за это вас с работы снимут, детей не возьмут на работу? Жалкие вы люди... Тогда замерзайте в своих домах, а дети ваши в холодных, плохо отапливаемых школах, садиках, в больницах и в домах культуры...

Аноним, 03-10-2018 #5[com]

Меня интересует, чем топит свой домище Кара-оол? Не вижу чёрного дыма зимой над его крышей!

Аноним, 04-10-2018 #6[ru]

Вас грабят, а Вы ГОЛОСУЙТЕ, ГОЛОСУЙТЕ за клоуна-шизика маразматика селфищика Караоолу и дебильных его депутатов...

Аноним, 03-10-2018 #2[ru]

Б/у Крольчикова Ольга пусть возьмет свой доклад и засунет его в это самое место, которым она любит трясти. Ее давно надо судить за бездеятельность и увеличение детей в детдомах Тувы. Дура безмозглая, найми толковых людей, если своих мозгов нет! И защищай целевые программы... Сколько поколений детей выросло в нищете, которых прибрали в АУЕ, судить ее надо...

Аноним, 03-10-2018 #4[ru]

... Б/у Крольчиковой надо бы помолчать, если мозгов не хватает. Никому не помогла реально, сидит, и бесстыжая получает по самое нехочу.

Аноним, 05-10-2018 #8[ru]

Такое единодушное презрение к Россовой у комментаторов что-то да означает.