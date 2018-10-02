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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 39, 2 октября / Неуравновешенный глава избиркома
   
 
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№39, 2 октября 2018 года.

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Нам пишут

Неуравновешенный глава избиркома

Я позвонила в избирком Тувы Фортуне (имя не знала). И хотела спросить, почему в Туране нигде не висят списки кандидатов в депутаты, так как мне надо помочь с водоколонкой – как раз и проверила бы, что умеет кандидат на моем округе.

Неделю хожу – на стенде ничего нет. Машка Сарыг врёт, что срывают – там стенд под охраной. Охранник сидит и смотрит, и говорит, что списки не вешают. Это причина, почему позвонила Фортуне. И что я услышала от него? «КОМУ ЗВОНИТЕ?» (здравствуйте не было). Говорю: Фортуне. Начала объяснять. Он, не слушая меня, даже не кричать, а орать начал: «КТО ДАЛ ТЕБЕ МОЙ ТЕЛЕФОН?». «ИУСОВ, ОН ТЕБЕ ДАЛ?».

Я просто ошалела: кричит, мой телефон! Я ему смс: «Вам место в психбольнице сено косить, вы психически нездоровый человек!». Ну, за женщиной должно последнее слово остаться. Ответа не было. Видимо, от ярости в кармане руками яйца крутил.

Гавно какое, а его телефон – +79******800, по ночам буду будить.

(прочитано 679 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7574.html
+20

<< Комментарии к статье (Всего: 4) >>
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Аноним (гость) 07-10-2018 07:01:12   #4 [ru]
Подлец, однако.
 
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Аноним (гость) 04-10-2018 05:06:27   #3 [ru]
карлики других не держат, только гнилые подлецы на все способные.
 
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Аноним (гость) 03-10-2018 18:15:10   #2 [ru]
Олег - тупой, просто наглухо тупой!
Только и умеет глаза круглыми делать по любому случаю, и в основном не к месту.
А ещё он ссыкун страшный и большой подлец!
 
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Аноним (гость) 03-10-2018 14:03:41   #1 [ru]
Узнаю давнюю истеричку по которой плачет психбольница. Эта неадекватная особа Вортуна в свое время столько своих друзей и товарищей кинула и столько же перекидает сейчас ради сиюминутных благ в виде мелких взяток и утех с немолодыми мягко говоря некрасивыми женщинами с пониженной социальной ответственностью. Конечно он мечтал о красивых шикарных женщинах и о больших деньгах, но жизнь она такая. Придётся довольствоваться тем малым, что предначертано судьбой. Кто ему даст Боже упаси, убогому (инвалиду детства) кроме таких. Приличная и красивая женщина за километр будет обходить такого дряхлого старика. Да и большие деньги остались лишь грезами для него. Начал уже боятся на старости лет возмездия за свою дешевую и предательскую натуру? Значит он весь на нервах сидит, а вернее не сидится ему на месте вот и бесится от всяких звонков. А ведь знает гнида, что чаща его переполнилась и придётся за все свои грехи ответ держать. Не боись, олешка. Очнись! Нахрен ты никому теперь уже не нужен.
 
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