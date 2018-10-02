Неуравновешенный глава избиркома

Я позвонила в избирком Тувы Фортуне (имя не знала). И хотела спросить, почему в Туране нигде не висят списки кандидатов в депутаты, так как мне надо помочь с водоколонкой – как раз и проверила бы, что умеет кандидат на моем округе.

Неделю хожу – на стенде ничего нет. Машка Сарыг врёт, что срывают – там стенд под охраной. Охранник сидит и смотрит, и говорит, что списки не вешают. Это причина, почему позвонила Фортуне. И что я услышала от него? «КОМУ ЗВОНИТЕ?» (здравствуйте не было). Говорю: Фортуне. Начала объяснять. Он, не слушая меня, даже не кричать, а орать начал: «КТО ДАЛ ТЕБЕ МОЙ ТЕЛЕФОН?». «ИУСОВ, ОН ТЕБЕ ДАЛ?».

Я просто ошалела: кричит, мой телефон! Я ему смс: «Вам место в психбольнице сено косить, вы психически нездоровый человек!». Ну, за женщиной должно последнее слово остаться. Ответа не было. Видимо, от ярости в кармане руками яйца крутил.

Гавно какое, а его телефон – +79******800, по ночам буду будить.