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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 39, 2 октября / Пресс-служба прокуратуры сообщает
   
 
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№39, 2 октября 2018 года.

    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Нет стажа – нет должности

В Туве после прокурорской проверки расторгнуты трудовые отношения с муниципальной служащей, не имеющей стажа работы по специальности.

В ходе проверки прокуратурой Тес-Хемского района Республики Тыва исполнения законодательства в сфере муниципальной службы установлено, что муниципальная служащая не соответствует занимаемой должности по квалификационным требованиям ввиду отсутствия стажа муниципальной и (или) государственной службы на ведущих должностях не менее двух лет или стажа работы по специальности не менее трех лет.

Прокурор Тес-Хемского района в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к Хуралу представителей сельского поселения о прекращении трудовых правоотношений с исполняющим обязанности председателя администрации сельского поселения.

Решением Тес-Хемского районного суда иск прокурора Тес-Хемского района удовлетворен. Но решение районного суда было обжаловано представителем администрации района.

Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Тыва решение Тес-Хемского районного суда от 20 июня 2018 года оставлено без изменения. Апелляционная жалоба представителя администрации Тес-Хемского района не удовлетворена.

Прокуратура Республики Тыва.

«Лунсин» не выполняет закон об охране окружающей среды

Прокуратурой Республики Тыва в Кызылский городской суд направлено исковое заявление о понуждении ООО «Лунсин» к введению в эксплуатацию очистных сооружений.

Напомним, что китайское общество с ограниченной ответственностью запустило в промышленную эксплуатацию Кызыл-Таштыгский горно-обогатительный комбинат на одноименном месторождении полиметаллов в Туве.

Во исполнение плана работы межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в природоохранной сфере при прокуратуре Республики Тыва Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва в августе текущего года в отношении ООО «Лунсин» проведена внеплановая проверка исполнения ранее выданного предписания.

Установлено, что «Лунсин» требования предписания от 30 октября 2017 года об устранении нарушений части 1 статьи 39 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», части 2 статьи 39 Водного кодекса РФ о вводе в эксплуатацию очистных сооружений карьерных вод в установленный срок, то есть до 1 августа 2018 года, не исполнил.

Итоги внеплановой проверки в отношении ООО «Лунсин» рассмотрены на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в природоохранной сфере, состоявшегося в прокуратуре республики 21 сентября текущего года.

В соответствии с решением межведомственной рабочей группы прокуратурой республики 24 сентября в Кызылский городской суд направлено исковое заявление в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ в интересах неопределенного круга лиц о понуждении ООО «Лунсин» к введению в эксплуатацию очистных сооружений карьерных вод в месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

Прокуратура Республики Тыва.

Приказано допустить котельную к работе!

В Туве после вмешательства прокуратуры объекту «Котельная с тепловыми сетями в селе Хову-Аксы» органом энергетического надзора выдано разрешение на допуск к эксплуатации.

Прокурорской проверкой установлено, что в Хову-Аксынском участке ГУП Республики Тыва «Управляющая компания «ТЭК 4» отсутствуют первичные документы, тепловые пункты не допущены к эксплуатации в установленном порядке, теплоснабжение производится от котельной и тепловой сети, которые функционируют без разрешения органов государственного энергетического надзора.

В целях недопущения нарушения прав граждан – жителей села Хову-Аксы, получающих теплоснабжение от котельной, и срыва отопительного сезона прокурором Республики Тыва в суд направлено исковое заявление об обязании органов исполнительной власти республики, Государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства», администрации Чеди-Хольского района, ГУП «Управляющая компания «ТЭК 4» совершить действия по получению разрешения на допуск к эксплуатации объекта «Котельная с тепловыми сетями в селе Хову-Аксы».

Решением Кызылского городского суда от 27 августа 2018 года исковые требования прокурора республики удовлетворены. Суд обязал администрацию Чеди-Хольского района, ГУП «Управляющая компания «ТЭК 4» и ГБУ «Управление капитального строительства» в трехмесячный срок с момента вступления решения суда в законную силу совершить действия по получению от «Ростехнадзора» разрешения на допуск объекта «Котельная с тепловыми сетями в селе Хову-Аксы» к эксплуатации.

Енисейское управление «Ростехнадзора» по заявлению ГУП «Управляющая компания «ТЭК 4» проверило тепловые сети и энергоустановки и 20 сентября текущего года выдало разрешение на допуск объекта «Котельная с тепловыми сетями в селе Хову-Аксы» к эксплуатации.

Прокуратура Республики Тыва.

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 http://risk-inform.ru/article_7576.html
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Аноним (гость) 06-10-2018 08:00:37   #1 [ru]
Ну надо же Лунсин задели, да Лунсин уже всю Тоджу засрал, еще при жизни прошлых респрокуроров - и дальше что?
 
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